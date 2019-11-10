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Все про:Житомирщина (766) охота (118) Нацполиция (10381) убийство (5384) Вороненков (203)

 Адвокат подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова Пархоменко погиб во время конфликта между егерями и охотниками в лесу на Житомирщине

Полиция Житомирской области открыла уголовное производство по факту убийства киевлянина во время конфликта на охоте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает Цензор.НЕТ.

"10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще один человек с тяжелым ранением госпитализирован", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитый в перестрелке в Харькове Владимир Борох не предоставлял ценных показаний по делу Вороненкова, - прокуратура

Установлено, что смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также в больницу с тяжелым ранением доставлен 52-летний житель Киевской области.

По информации правоохранителей, около 11:30 на спецлиниию "102" поступило сообщение от егеря Слободецкой районной общественной организации "Радомышльские охотники" об обнаружении в лесном массиве Радомышльского района на территории частных угодий браконьеров, что вылилось в конфликт с применением оружия.

Участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они - жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

Предварительная квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Также читайте: Суд снял подозрение с возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Тюрина, поскольку РФ не подтвердила получение им подозрения

Согласно информации из открытых источников, директором ОО "Радомышльские охотники" является Святослав Пархоменко, передает Укринформ.

Адвокат Влад Добош написал в Facebook, что адвокат Пархоменко является защитником Александра Лося - подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Позже информацию ему подтвердили в райотделе полиции Коростышева.

Адвокат подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова Пархоменко погиб во время конфликта между егерями и охотниками в лесу на Житомирщине 01

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Адвокат подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова Пархоменко погиб во время конфликта между егерями и охотниками в лесу на Житомирщине 02

Напомним, бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина. Вдова Вороненкова Мария Максакова, которая ранее была замужем за Тюриным, утверждает, что тот не имеет никакого отношения к убийству.

25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва. В Харькове введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".

Читайте: Со стрельбой в Москве похитили криминального авторитета Василенко - фигуранта дела об убийстве Вороненкова, - росСМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3158842
 
 
 Топ комментарии
 
Лесные частные угодья. Хм, а что это такое?
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ну . что вы так о бубочке .он в интервью Гордону рассказал как в Берлине на концерте квартальном спустился в зал со сцены и побил хулюгана который кричал плохое про Украину и бил его со словами - что не даст ни кому оскорблять Украину . я читал и плакаль от умиления . зебилы дегенеративные начинайте чепчики в воздух бросать от патриотизма
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Це схоже як з Кушнарьовим,вовк перебігав дорогу
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Опять сам подорвался, и опять дело Вороненкова. Мда, походу фсб работает...
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фсб внедрилось основательно. Везде агенты. Ах...нет Пэдро. Уже бы сенат сша новый пакет санкций готовил...А тут с Зе...Ну ладно, что есть, то есть. Нет справедливости в этом мире.
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ну . что вы так о бубочке .он в интервью Гордону рассказал как в Берлине на концерте квартальном спустился в зал со сцены и побил ******** который кричал плохое про Украину и бил его со словами - что не даст ни кому оскорблять Украину . я читал и плакаль от умиления . зебилы дегенеративные начинайте чепчики в воздух бросать от патриотизма
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А вас не напрягает то что это адвокат ПОДОЗРЕВАЕМЫХ в убийстве?
Т.е. он защищает ПОДОЗРЕВАЕМЫХ!!!
Если бы то был ПРОКУРОР, СУДЬЯ или СЛЕДОВАТЕЛЬ, то разговор был бы другой.
Но вам думать нахрен не надо, главное кучу побольше наложить и вопить ЗРАДА!!!
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кінці в воду ..?
П.С - як там "дело чєсті" Парашенка-Авакова по розкриттю вбивства Воронєнкова ..?
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Де це було сказано? Ссилочку, будь-те ласка-ві.
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Так.Зєлєбобівський міністр Аваков справді казав,що розкриття цього злочину "дєло чєсті".
Зєлєнскій ! Хто вбив Воронєнкова ???
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У лісі:
-Аваков!!!Ти де?
-Мать-мать-мать....
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Лесные частные угодья. Хм, а что это такое?
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Це схоже як з Кушнарьовим,вовк перебігав дорогу
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Он же был главарём общества убийства животных. От них тысячи животных пострадали. Стреляли бы друг в дружку- нафига они животных-то в свои грязные разборки втягивают.
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Ну не дядел он ехать на охоту, когда и так уже давно урожали так или иначе. Грохнули в городе из охотнечьего ружья. Тело отвезли и обыграли конфликт в лесу. Скорее, он знал, что пришли за ним и замочил 52- летнего мужика, который был из визитеров.
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Вывезли и убили. А теперь сказки толкают . КАК КУШНАРЕВА.
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А он за кого был? За егерей или охотников?
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Помніцца риганали теж когось стрельнули на полюванні. Совпадєніє? Стрелялі.

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Ой.. Какая неожиданность, а как это так выыыышло?? )))
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Пустили москаля з москалихою - наробили собі клопоту.
Та ротата підстилка бандюганів і злодіїв ще не зібралася звалити з України ?
Хай би шурувала к чорту, а то виспівувати їй ще на День Незалежності дозволили.
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Пох. Если впереди снова олигархический передел, то это только цветочки.
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Не все ж Мюнхаузену стрелять в уток через дымоход. Как оказалось, Портнов пытается стрелять в людей. Через Трубу.
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В Кении за браконьерство вовсю применяется смертная казнь. За последние 7 лет браконьерство там сократилось на 85%,убийство слонов на 78%. В Китае за убийство амурского тигра полагается смертная казнь, за взяточничество, сокрытие доходов,сутенерство и подделку денег, кстати, тоже. Вот вчера в Киевской области браконьеры убили двух беременных самок благородного оленя и их детенышей. Так что егеря все сделали правильно ибо неследует шастать.
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Я бы еще и уткам дробовики раздал, для паритета
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Утка.С яблоками.Она, кажется,хорошо прожариласьhttps://youtu.be/2TDqmIQ9vDg Адвокат підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова Пархоменко загинув під час конфлікту між єгерями та мисливцями в лісі на Житомирщині - Цензор.НЕТ 6428
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До полювальників жалю немає, але винні будуть єгеря
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"Случайно" замочили на охоте. История старая как мир.
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