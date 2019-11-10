 Мазур во время судебного процесса будет находиться на территории генконсульства Украины в Люблине, - генконсул Павлюк

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Это очень серьезная победа, поскольку сегодня мы фактически освободили Игоря Мазура. Это означает, что будет проходить судебный процесс, но он будет свободен. Если бы сегодня мы его не освободили, то его бы арестовали, он бы сидел в СИЗО, и это продолжалось бы полгода-год", - заявил Павлюк.

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По его словам, следующим шагом будет снятие с Мазура обвинений и его возвращение в Украину.

Павлюк отметил, что Мазур, который на протяжении судебного процесса будет находиться на территории генконсульства Украины в Люблине, сможет покидать территорию диппредставительства только в сопровождении консула.

"Работа только началась, это только первый шаг", - резюмировал он.

Как сообщал Укринформ, сегодня утром работник Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека ветеран АТО Игорь Мазур был доставлен в отдел Окружной прокуратуры польского Холма для допроса. Там было принято решение отпустить Мазура на поруки генконсула Украины в Люблине до начала судебного процесса над ним.

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Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.