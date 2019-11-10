 Ветерана 90-го батальона Панова с женой жестоко избили в подъезде их дома в Киеве, - волонтер Грубенюк

Об этом сообщила волонтер Татьяна Грубенюк (Руденька) в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Панов Игорь, позывной Хан с женой... боец ​​легендарного 90-го батальона", - сообщила волонтер.

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По ее информации, соседи нашли супругов без сознания с проломленными головами.

"Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане поменьше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции", - уведомила Грубенюк.

По ее информации, никто из соседей не слышал ни ссор, ни криков.

"Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью", - добавила она.

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