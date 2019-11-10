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 Ветерана 90-го батальона Панова с женой жестоко избили в подъезде их дома в Киеве, - волонтер Грубенюк

В ночь на воскресенье совершено нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным Хан и его жену.

Об этом сообщила волонтер Татьяна Грубенюк (Руденька) в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Панов Игорь, позывной Хан с женой... боец ​​легендарного 90-го батальона", - сообщила волонтер.

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По ее информации, соседи нашли супругов без сознания с проломленными головами.

"Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане поменьше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции", - уведомила Грубенюк.

По ее информации, никто из соседей не слышал ни ссор, ни криков.

"Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью", - добавила она.

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Ветерана 90-го батальона Панова с женой жестоко избили в подъезде их дома в Киеве, - волонтер Грубенюк 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3158840
 
 
 Топ комментарии
 
вот сепарня и возвращается. готовьтесь к новороссии. наголосовали за єто ведь.
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Этот сепарский шабаш при Зебле уже становится нормой.
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Зелебобики, из за вашей галочки по приколу, все катится к чертям.
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банальная бытовуха

Поліція Києва
· 1 hr ·



Поліцейські Києва затримали підозрюваних у побитті подружжя
Внаслідок події чоловіка та жінку госпіталізували та прооперували. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.
Інцидент трапився у під'їзді будинку на вулиці Академіка Кіпріанова. До поліції звернулися місцеві мешканці, які повідомили, що їх сусідів побили невідомі. Оперативний черговий негайно направив на адресу слідчо-оперативну групу районного управління поліції та лікарів.
Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, правоохоронці через декілька хвилин прибули на виклик:
«Ми встановили, що вчора ввечері між сином та матір'ю у телефонній розмові виник конфлікт. Відтак хлопець приїхав до помешкання, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тож за жінку вступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга, із яким і нанесли подружжю тілесні ушкодження та втекли. Чоловіка та жінку госпіталізували і прооперували».
Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - молодики, 1989 та 1990 років народження. Вони надають покази слідчим.
«За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 15 частиною другою статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі»,- додав правоохоронець.
Відділ комунікації поліції Києва
Анна Зубрєва
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Що призвело до такої сварки з важким побиттям? Це не банальна "битовуха"😕
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общество больное, не разминулись в подъезде и башку проламывают, а тут целая ссора
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Вони спеціально приїхалих бити. Тому це вже вони робили добре підготувавшись, а одного найняли.
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Али, ты удивляешь, первый раз слышишь как на разборки друзей приглашают?
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Просто так? Там вже була ненависть, а товаришу її син щось обіцяв, мабуть гроші. І я не думаю, що то був його друг, а скоріше другий був наріком чи алкоголіком.
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и командовал всеми лично Зе, ну или Богдан Ветерана 90-го батальйону Панова з дружиною жорстоко побили в під'їзді їхнього будинку в Києві, - волонтер Грубенюк - Цензор.НЕТ 1936 слушай, ну не надо на бытовые разборки вешать чего попало, не смешно
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нет, не я, это сделали до меня, почитай весь топик
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хто зна...це швидше спроба вбивства...и залишення в небезпеци...
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Шоколадна дрисня в коментах свідчить про те, що добре Пєтюня оплачує тролятину. Але недовго залишилось вже терпіти шоколадний пронос. Будь яка подія супроводжується шоколадним срачем та звинуваченнями Зеленського у всіх гріхах. Тут вже в коментах від Зеленського до Авакова всі винні, а поліція затримала синочка тої тьоті. І на перший погляд, там все вже відомо та доведено.
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ви шо з дуба впали, дивись не подавись шоколадом, зебіл!!!!
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Да после выборов немного поуменьшилось дерьма в коментах, бывали дни что вообще была тишина, но в последнее время как прорвало, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, одни и те же круглые сутки гадят-гадят-гадят.
Ну отрабатывают свою шоколадную пайку.
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Делишки бригады Портнова под прикрытием зелёной чумы
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Сажать давно пора. Предлагаю начать с Грицака.
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А я пропоную вам посадити Бориса Джонсона👧
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Агой Йожку!! З нетерпінням чекаю коли вже отметелять когось з зедятлів. І Що буде казати Организм!!!!
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Схоже треба готуватись до бою у середині країни!!! Смерть ворогам України!!!!
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нашли уже, сын жены ветерана с поцем каким то на разборы с матерью пришли...
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Войны не получилось.. ветераны будут упразднены..
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