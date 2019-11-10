 Ветерана 90-го батальона Панова с женой жестоко избили в подъезде их дома в Киеве, - волонтер Грубенюк

Об этом сообщила волонтер Татьяна Грубенюк (Руденька) в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Панов Игорь, позывной Хан с женой... боец легендарного 90-го батальона", - сообщила волонтер.
По ее информации, соседи нашли супругов без сознания с проломленными головами.
"Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане поменьше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции", - уведомила Грубенюк.
По ее информации, никто из соседей не слышал ни ссор, ни криков.
"Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью", - добавила она.
Поліція Києва
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Поліцейські Києва затримали підозрюваних у побитті подружжя
Внаслідок події чоловіка та жінку госпіталізували та прооперували. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.
Інцидент трапився у під'їзді будинку на вулиці Академіка Кіпріанова. До поліції звернулися місцеві мешканці, які повідомили, що їх сусідів побили невідомі. Оперативний черговий негайно направив на адресу слідчо-оперативну групу районного управління поліції та лікарів.
Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, правоохоронці через декілька хвилин прибули на виклик:
«Ми встановили, що вчора ввечері між сином та матір'ю у телефонній розмові виник конфлікт. Відтак хлопець приїхав до помешкання, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тож за жінку вступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга, із яким і нанесли подружжю тілесні ушкодження та втекли. Чоловіка та жінку госпіталізували і прооперували».
Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - молодики, 1989 та 1990 років народження. Вони надають покази слідчим.
«За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 15 частиною другою статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі»,- додав правоохоронець.
Відділ комунікації поліції Києва
Анна Зубрєва
Ну отрабатывают свою шоколадную пайку.