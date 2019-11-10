 Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, - советник Трампа О'Брайен о военной помощи Украине

Об этом он заявил в эфире телеканала CBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
О'Брайен прокомментировал предоставление военной помощи Украине.
"Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно", - сказал советник Трампа.
Он добавил, что в настоящее время администрация Трампа готова предоставить помощь Украине.
Также он заявил, что США надеются на договоренности между Украиной и Россией.
Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Пора кучмі в тюрму, за державну зраду...
Для цього потрібно продовжити надання допомоги Україні.
Комитет начальников штабов (англ. Joint Chiefs of Staff, JCS, КНШ) - орган планирования и управления вооружённых сил США,
єто вам очень и очень, а не мелкий прыщ из окружения Донни
Я бачу логіку в діях Зе... При проведенні вільних виборів на Донбасі, Зе легенько візьме і там 73%... Залишилось не багато, заставити парашу дозволити провести вибори під міжнародним наглядом...
Саме цікаво, що вибори на донбасі не вигідні параші...
а ти троль, що українською мовою, тільки через гугл перекладач спілкуєшся... Не треба... Пиши російською... Не стидайся свого рідного нарєчія.
Все цее просто значить, що Договори підписані зі США не вартують і паперу на якому вони написані.
Американська допомога Ізраілю
Volodymyr Ariev:
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.
Бо вбачають бізнес-партнерство Зеленського і Коломойського.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2777453.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
Ось переклад статті:
«Занепокоєння українською корупцією гальмує позику МВФ.
Фонд хоче, щоб президент компенсував мільярди - в тому числі гроші, що зникли з банку того, хто його підтримав.
Міжнародний валютний фонд відклав допомогу для України, оскільки побоюється, що президент країни не поверне мільярди доларів, нібито розкрадені з банків - у тому числі з того, який колись контролювався його близьким прихильником, - стверджують люди, обізнані з переговорним процесом.
МВФ заявив президентові Володимиру Зеленському, що він повинен наполегливо шукати відсутні гроші, щоб виконати обіцянку очищення фінансової системи від шахрайства, відмивання грошей та крадіжок.
Фонд натякнув на ці проблеми, коли заявив, що затримав схвалення нового рішення в вересні. Чиновники МВФ виявили "недоліки в законодавчій базі, всеохопній корупції та значній частині економіки, де домінують неефективні державні підприємства чи олігархи", - сказав Рон ван Роден, керівник місії МВФ в цій країні.
Чиновники Національного банку України повідомили The Wall Street Journal, що вони зобов'язані заспокоїти МВФ та відновити зниклі банківські депозити.
"Очікування МВФ та інших міжнародних партнерів полягає в тому, що ми повинні докласти всіх зусиль, щоб повернути ці гроші", - сказала в середині жовтня перший заступник губернатора центрального банку Катерина Рожкова.
Губернатор центрального банку Яків Смолій сказав журналісту, що сподівається забезпечити новий кредит МВФ до кінця року.
Україна зарезервувала пакет коштів МВФ у розмірі 3,9 мільярда доларів, перед виборами пана Зеленського навесні, і прагне більше коштів, щоб пройти серію виплат боргів, що мають бути віддані в наступні місяці.
Серед київських викликів для схвалення програми МВФ - Ігор Коломойський, магнат та прихильник пана Зеленського, який перебуває під слідством у США.
Коломойський та інший бізнесмен, кожен з яких мав 45% акцій у найбільшій фінансовій установі в Україні - ПриватБанку, до того, як він був націоналізований у 2016 урядовцями, коли вони заявили, що необхідно запобігти краху фінансової системи.
Цього року голова Національного банку заявив, що у ПриватБанку в його балансі була діра у 5,6 мільярда доларів, коли він був націоналізований.
МВФ стримує наступний набір позик, поки не переконається, що уряд пана Зеленського буде наполегливо намагатися повернути приблизно 15 мільярдів доларів, викрадених у понад 100 банків, включаючи ПриватБанк за останнє десятиліття»
https://www.wsj.com/articles/ukraine-corruption-concerns-stall-imf-bailout-11572535061?fbclid=IwAR1otExZmpc82VQl663Z-u8CE5tCdwYWiydYi1xoGMF1CAnTaGbbbuuIVEA
Так шо отбіть бабло, святоє....
Военная помощь в размере 250 млн. долларов, это уже самое настоящее жлобство.
По меркам США.
но как упакована израильская армия современным вооружением !!!!!
учи матчасть
Наріт 21.04.2019 привів до влади партію міра.
Тим більше, американці бачать, що кацапи розводять лохів..... ой , в сенсі, війська розводять...тобто українські сили віводять... то навіщо допомогу надавати ?
Мне кажется, что даже очень скоро Трамп будет "не вечно"
США будут помогать Украине, пока заинтересованы в нас,
а в нас они будут заинтересованы до тех пор, пока существует сильная раша.
Ото и вся хитрая политика
а мы надеюсь-продержимся...Слава Україні!!!
... на шестом году войны с РФ, в Україні хочуть скасувати обов'язковий призов до армії !!!
Это все , что нужно знать о сегодняшнем высшем военно -политическом руководстве страны!
То что ясно любому майору -мобисту, клоуну понять не дано!
вот и всё что можно ожидать от администрации Трампа...надеюсь Байден станет новым Президентом США...!
Наши-то, особы приближенные и не только, могут воспринять это как призыв. Что значит не вечно?
Тепер так: хочете корупцію, чи тоталітаризм чи безлад? - велл кам - ваше право! - а США має на цьому заробити.
Пусть попробует сказать то же самое в отношении Израиля - вылетит без пенсии.
Обама молча обломал цены на нефть и Московия тонко заскулила с всемирной "русофобии".
А Трамп типа дал оружие, только путин расправил грудь и борзеет всё больше.
Американська допомога Ізраілю