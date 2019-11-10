 Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, - советник Трампа О'Брайен о военной помощи Украине

Об этом он заявил в эфире телеканала CBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

О'Брайен прокомментировал предоставление военной помощи Украине.

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"Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно", - сказал советник Трампа.

Он добавил, что в настоящее время администрация Трампа готова предоставить помощь Украине.

Также он заявил, что США надеются на договоренности между Украиной и Россией.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.