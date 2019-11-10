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 Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, - советник Трампа О'Брайен о военной помощи Украине

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США не могут обещать вечную военную помощь Украине.

Об этом он заявил в эфире телеканала CBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

О'Брайен прокомментировал предоставление военной помощи Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg

"Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно", - сказал советник Трампа.

Он добавил, что в настоящее время администрация Трампа готова предоставить помощь Украине.

Также он заявил, что США надеются на договоренности между Украиной и Россией.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3158838
 
 
 Топ комментарии
 
Це все, що потрібно знати про будапештський меморандум...
Пора кучмі в тюрму, за державну зраду...
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У Ізраїля не міняються державні інтереси після зміни політичних еліт як це відбувається з українцями,тому до нас таке ставлення.
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Це все, що потрібно знати про будапештський меморандум...
Пора кучмі в тюрму, за державну зраду...
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Ілька Пінька так це треба носом тикати зеботам які постіно попрекають Минским договором і Порошенко що його підписав-і що Зе має його виконати сто разів казалось підписати і виконувати дві великі різниці порох і не думав його виконувати а Клоун аж біжить і його 73% як прикилад нагадують Будапешсткий якщо европа буде обуріватися що ми Мінск не виконуемо- а ви европа сша і мордор який розтоптав його виконали?
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Глава об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал Марк Мілі вважає, що необхідно підтримувати вільний і суверенний статус України.
Для цього потрібно продовжити надання допомоги Україні.

Комитет начальников штабов (англ. Joint Chiefs of Staff, JCS, КНШ) - орган планирования и управления вооружённых сил США,

єто вам очень и очень, а не мелкий прыщ из окружения Донни
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При чому тут Зе?
Я бачу логіку в діях Зе... При проведенні вільних виборів на Донбасі, Зе легенько візьме і там 73%... Залишилось не багато, заставити парашу дозволити провести вибори під міжнародним наглядом...

Саме цікаво, що вибори на донбасі не вигідні параші...
а ти троль, що українською мовою, тільки через гугл перекладач спілкуєшся... Не треба... Пиши російською... Не стидайся свого рідного нарєчія.
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Кучма тут не зовсім хоча має місце.
Все цее просто значить, що Договори підписані зі США не вартують і паперу на якому вони написані.
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був договір? Щось я мабуть пропустив. Я вважав, що був папірець. Ніким не ратіфікований. Просто наші керманичі зброю віддали. За так.
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А что такое будапештский меморандум, Что такое вообще меморандум, А может в пояс кланяться, что это говно с территории убрали. Оно бы лет 10-15 назад равнуло.
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А как же меморандум, там нет временных рамок, вот сейчас хочу, а потом не хочу.
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Помнится в далеком детстве была считалочка: "Обманули дурака на четыре кулака". Это про нас, Московию и США с Великобританией....
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за то сша смогут вечно закрывать глаза на все что не касается их интересов..... или хотябы не сильно щеплит
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Интересно , Израилю они тоже такое заявляют ?
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У Ізраїля не міняються державні інтереси після зміни політичних еліт як це відбувається з українцями,тому до нас таке ставлення.
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Дима,в точку сказано!Страна,которая меняет векторы не может вызывать уважение.Но в этом виноваты только мы и больше никто.
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У Ізраїля не міняється американська діаспора, яка контролює фінанси США. Того, що у нас президент єврей, недостатньо для такої, допомоги, яку надає США Ізраілю.

Американська допомога Ізраілю
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Вот и весь Будапешт,получите,расспишитесь
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да, от US опять пропетляла сначала по ядерному вооружению, потом по носителям, а сейчас о помощи..че то херово ..
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При ЗЕленському, розпочався справжній розгул корупції - заява МВФ
Volodymyr Ariev:

Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.
Бо вбачають бізнес-партнерство Зеленського і Коломойського.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2777453.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
Ось переклад статті:
«Занепокоєння українською корупцією гальмує позику МВФ.
Фонд хоче, щоб президент компенсував мільярди - в тому числі гроші, що зникли з банку того, хто його підтримав.
Міжнародний валютний фонд відклав допомогу для України, оскільки побоюється, що президент країни не поверне мільярди доларів, нібито розкрадені з банків - у тому числі з того, який колись контролювався його близьким прихильником, - стверджують люди, обізнані з переговорним процесом.
МВФ заявив президентові Володимиру Зеленському, що він повинен наполегливо шукати відсутні гроші, щоб виконати обіцянку очищення фінансової системи від шахрайства, відмивання грошей та крадіжок.

Фонд натякнув на ці проблеми, коли заявив, що затримав схвалення нового рішення в вересні. Чиновники МВФ виявили "недоліки в законодавчій базі, всеохопній корупції та значній частині економіки, де домінують неефективні державні підприємства чи олігархи", - сказав Рон ван Роден, керівник місії МВФ в цій країні.

Чиновники Національного банку України повідомили The Wall Street Journal, що вони зобов'язані заспокоїти МВФ та відновити зниклі банківські депозити.

"Очікування МВФ та інших міжнародних партнерів полягає в тому, що ми повинні докласти всіх зусиль, щоб повернути ці гроші", - сказала в середині жовтня перший заступник губернатора центрального банку Катерина Рожкова.

Губернатор центрального банку Яків Смолій сказав журналісту, що сподівається забезпечити новий кредит МВФ до кінця року.

Україна зарезервувала пакет коштів МВФ у розмірі 3,9 мільярда доларів, перед виборами пана Зеленського навесні, і прагне більше коштів, щоб пройти серію виплат боргів, що мають бути віддані в наступні місяці.

Серед київських викликів для схвалення програми МВФ - Ігор Коломойський, магнат та прихильник пана Зеленського, який перебуває під слідством у США.
Коломойський та інший бізнесмен, кожен з яких мав 45% акцій у найбільшій фінансовій установі в Україні - ПриватБанку, до того, як він був націоналізований у 2016 урядовцями, коли вони заявили, що необхідно запобігти краху фінансової системи.

Цього року голова Національного банку заявив, що у ПриватБанку в його балансі була діра у 5,6 мільярда доларів, коли він був націоналізований.

МВФ стримує наступний набір позик, поки не переконається, що уряд пана Зеленського буде наполегливо намагатися повернути приблизно 15 мільярдів доларів, викрадених у понад 100 банків, включаючи ПриватБанк за останнє десятиліття»

https://www.wsj.com/articles/ukraine-corruption-concerns-stall-imf-bailout-11572535061?fbclid=IwAR1otExZmpc82VQl663Z-u8CE5tCdwYWiydYi1xoGMF1CAnTaGbbbuuIVEA
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все, що кажуть тупі порохоботи типу Ар'єва, треба сто разів перепровіряти бо в більшості випадків то є брехня
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перечитай ще раз, МВФ ххоче. щоб Зеленський компенсував вклади банкам. розграбовані Порошенком
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Среди проблем Киева в получении одобрения МВФ - Игорь Коломойский, магнат и сторонник г-на Зеленского, который находится под следствием в США. Г-н Коломойский и еще один бизнесмен держали по 45% акций крупнейшего в Украине финансового учреждения. Цитата.
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Доречі і сам Зеленський допомагав Коломойському виводити гроші з України. То ж попросіть бубочку повернути хоча б 41 млн вкрадений ним особисто у народу України.
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Можна тільки здогадуватись, як хлопці вклалися у кампанію по дискредитації Порошенка.
Так шо отбіть бабло, святоє....
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вся Україна вклалась
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Він себе сам дескридитував. для людини власне збагачення на першому місті, це не державний муж, а просто ділець який відповідно розставив приорітети. він нічогісенько не зробив понад те, що мае робити абсолютно любий головнокомандувач. А не зробив він багато чого, що реально муг для України зробити. памятник йому в повний зріст ніхто не поставить.
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Военный бюджет Украины на 2020 год, это 7,1 мрд. долларов.
Военная помощь в размере 250 млн. долларов, это уже самое настоящее жлобство.
По меркам США.
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Все уже похе.....ли все договора уже можно применить фразу договор подписанный с вставьте туда любую из стран и Вы получите ответ действия раши так развратили мир что они и не поняли что становятся таки ми же гопниками и летят к тартарам в хаос а у нас к власти приходят одно ворье и фунт с группой скоморохов во главе бородатого карбаса барабаса а они ведь только чего изволите могут для барабаса а насчет обороны страны и усиления это не к ним
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военный бюджет Израиля 15 миллиардов долларов, т.е. все лишь в 2 раза больше нашего,
но как упакована израильская армия современным вооружением !!!!!
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Гыыы Ты прочитай сколько они помощи и халявы имеют. Причем самой современной
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Нііі. Це значить що Україна повинна переглянути своє ставлення до своєї безпеки і оборони переставши виробляти якісь тачанки для армії, а виробляти свеж таки ******* озброєння (наприклад крилаті ракети, системи розвідки і радіоелектронної боротьби, системи звязку)
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нам не потрібні Ту-95. Це метабрухт 20 століття
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так отож .. тільки цього металобрухту нема.. їм же просто було випустити 12 ракет..
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"у нас нет ядерного оружия но если надо мы его применим"

учи матчасть Я не можу обіцяти, що США будуть робити щось вічно, - радник Трампа О'Браєн про військову допомогу Україні - Цензор.НЕТ 828
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Всьо. Про яку зброю мова?
Наріт 21.04.2019 привів до влади партію міра.
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гіпотетичну.. Ан-178 ..з крилатими ракета на борту
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Та ясно, що ця допомага не триватиме постійно.
Тим більше, американці бачать, що кацапи розводять лохів..... ой , в сенсі, війська розводять...тобто українські сили віводять... то навіщо допомогу надавати ?
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ви така наївна? це робиться з їх благословення.
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Баране ..Ніщо не вічне i нiхто не вiчний ,i звичайно Трамп разом iз тобою теж
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От шо Трамп нє вєчний на посаді, це точно.
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а вот Я не могу обещать, что Трамп будет вечно.
Мне кажется, что даже очень скоро Трамп будет "не вечно"

США будут помогать Украине, пока заинтересованы в нас,
а в нас они будут заинтересованы до тех пор, пока существует сильная раша.
Ото и вся хитрая политика
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Слышь советник---та тебе сроку при дворе до лета! Какое нахер не вечно или вечно. Месяцы себе считай----месячные не зевни!
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Нужна не вечная, а мгновенная помощь Украине, тем более, что гаранты. А про вечность говорить надо в церкви.
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так осталось то всего годик...а в 2020-в США выборы...Трамп-президент-не вечен... Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, - советник Трампа О'Брайен о военной помощи Украине - Цензор.НЕТ 1994
а мы надеюсь-продержимся...Слава Україні!!!
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при зелёной чуме все потихоньку отталкивают Украину , а украинцев пакуют по всей европе. Вместо уважения украинцам которые давали достойный отпор рашистам теперь обратная реакция. Из зелённого г ... президент как из гавна пуля, теперь ещё капитуляция. А со слабыми и обижеными везьде одна участь.Такова участь зебилоидных , жаль патриотов , вообщем всех настоящих украинцев.Сейчас вам сперва бороться с зелёной нечистью , а раша уже второй этап.
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Клоуны что умеют делать? - Развлекать/смешить публику. То, что они делают, не вызывает серьезного отношения к ним и их клоунаде. Для клоунады есть соответствующее место арена цирка. Пусть Вовка чаще в фонтанах купается, ролики в авто записывает и повторяет, что он не лох, а президент Украины. Тогда его не то, что на международные встречи приглашать не будут - на его телефонные звонки отвечать перестанут...
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да понятно это всем, когда во главе Державы клоун, то помогать тут бесполезно, все как в прорву бездонную!
... на шестом году войны с РФ, в Україні хочуть скасувати обов'язковий призов до армії !!!
Это все , что нужно знать о сегодняшнем высшем военно -политическом руководстве страны!
То что ясно любому майору -мобисту, клоуну понять не дано!
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ти про те, що треба призов залишити? А чому хтось безкоштовно має їти в армію якщо він цього не бажає?
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Ни что не вечно под Луной. Или это была угроза?
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это был политический "пох_зм"...Трамп же ненавидит Украину...а Зе -ему подыгрывает...
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Надо было сказать этому товарищу, что Украина может быть в составе цивилизованной Европы, членом НАТО, а для этого и США и Европе нужно помочь Украине или Украину подомнет под себя самизнаетекакая великая страна....
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Український нарід сам відмовився від супротиву. За нас ніхто воювати не буде.
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У 2000 році президент Клінтон у Києві непросто так завершив свою промову на площі словами «Борітеся - поборете!» та «Слава Україні!» А маючи під боком підступного ворога треба постійно відстоювати незалежність та воювати за свою землю інакше України не буде,якщо українці здалися ніхто за нас воювати не буде і допомагати зброєю також, бо це немає сенсу.
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точно. В 2013 році відмовився сам. А ці викрутаси це все агонія.
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-"Также он заявил, что США надеются на договоренности между Украиной и Россией.Источник: https://censor.net.ua/n3158838
вот и всё что можно ожидать от администрации Трампа...надеюсь Байден станет новым Президентом США...!
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Тішить, що це особисті потуги Трампа, що демократи що республіканці - у вирішальній більшості - за Україну. Призупинення фінансової допомоги - це забаганок самого Трампа, не без допомоги Бубочки, звичайно.
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******* пиндоский....А яжели Украина взавтра поставит на боевое дежурство пару десятков МБР .SS-18 "сатана" и нацелит их на подписантов будапештской ********** куйни...?
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Если бы и дали, это уже не возможно. Рашка потянет свой "Сармат", там куча бабла, мы - нет.
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А нафига нам МБР? Нам нужны крылатые средней дальности. Насколько дешевле и действеннее.
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Я бы ГосДепу посоветовал быть аккуратными с такими фразеологическими оборотами.
Наши-то, особы приближенные и не только, могут воспринять это как призыв. Что значит не вечно?
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Найголовніша втрата це можлива ліквідація спецпредставника Держдепу США по Україні це буде прямий натяк на охолодження співпраці.
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чергове коррупційне корито тане в мареві іллюзій. Болісна операція по відрізанню рила від корита, хай йому грець
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Из показаний Курта Волкера Конгрессу:

Я не можу обіцяти, що США будуть робити щось вічно, - радник Трампа О'Браєн про військову допомогу Україні - Цензор.НЕТ 9333
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Бубочка сказав Трампу, що сам розбереться з Ху*лом...Той сказав ОК.
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О'Брайен , ни что не вечно , в том числе и ты .
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Що ви, ні в якому разі . Це природний факт.
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все це значить одне - США ізолюються і більше не хочуть грати роль всесвітнього жандарма та сторожа демократії.
Тепер так: хочете корупцію, чи тоталітаризм чи безлад? - велл кам - ваше право! - а США має на цьому заробити.
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Вечного ничего не бывает, он не может отвечать за действия тех кто будет после этой адмиристрации. Все течет, все меняется и никто не знает какая политика Украины будет через год или через два, может мы будем в тайожном союзе
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Советник Трампа - гавкает что нравится хозяину.
Пусть попробует сказать то же самое в отношении Израиля - вылетит без пенсии.
Обама молча обломал цены на нефть и Московия тонко заскулила с всемирной "русофобии".
А Трамп типа дал оружие, только путин расправил грудь и борзеет всё больше.
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У Ізраїля не міняється американська діаспора, яка контролює фінанси США. Того, що у нас президент єврей, недостатньо для такої, допомоги, яку надає США Ізраілю.

Американська допомога Ізраілю
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Украине необходимо юридически отменить свой безьядерный статус. ЯО не разрабатывать, но объявить: пока у нас нет контроля над Крымом, мы не можем гарантировать отсутствие ЯО на нашей территории. Поэтому временно отменяется безьядерный статус. И пусть шевелятся, гаранты.
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