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Все про:война (3676) Россия (74233) угрозы (638) Картер Ник (4)

 РФ намеренно нарушает международные нормы, это может привести к войне, - глава британского генштаба Картер

Начальник генерального штаба Великобритании обвинил Россию в "безрассудном" поведении, представляющем собой нарушение международных норм и способном вызвать войну.

Генерал Ник Картер заявил, что Москва действует в "серой зоне", применяя информацию в качестве оружия и используя в конфликтах своих ставленников, скрывая свои связи с ними, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В качестве двух новых угроз он указал на тайные операции в Сирии и Африке, которые проводит "Группа Вагнера" - частная военная компания, финансирование которой Кремль отрицает, а также кампании по дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война с Россией может стать неотвратимой, - начальник генштаба ВС Великобритании

"Сегодня Россия гораздо более напориста, чем десять лет назад. Она обрела определенную самоуверенность, заявляя о себе как о глобальной державе", - заявил Картер телекомпании Би-би-си.

"Частью этого являются действия в киберпространстве, действия в космосе, а также дезинформация, подрывная деятельность, манипуляции, убийства и, конечно же, использование наемников, о которых никак не объявляется, и связь с которыми скрывается", - сказал он.

"Безрассудное поведение и отсутствие уважения к международному праву в отношении этих новых типов "оружия" создает угрозу эскалации, которая может с легкостью привести к неосторожному просчету", - заявил Картер газете Sunday Telegraph.

Президент России Владимир Путин категорически отвергает вмешательство Кремля в операции на земле и в киберпространстве, которые западные разведслужбы и аналитики приписывают Москве.

Также читайте: Россия впервые за 300 лет строит национальное государство, и потому готова торговать Донбассом, но не Крымом, - историк Плохий

Однако, по словам Картера, "отрицание причастности" является тактикой, которую совершенствуют главные противники Великобритании.

Его выступления в СМИ призваны напомнить британцам о вызовах, с которыми они сталкиваются, и приурочены к Поминальному воскресенью, когда страна чтит память участников Первой мировой войны и последующих конфликтов.

Источник: https://censor.net.ua/n3158837
 
   
 Топ комментарии
 
Війна вже почалася, бо в Україні та Сирії вбивають.
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Хрень полная.
5 тысяч лет в Китае одна военная философия - ни одного китайского солдата за его территорией.
Никогда Китай не претендовал на Дальний Восток и претендовать не собирается.
Япония и Курилы да
Китай и ДВ нет
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Англия на Германию тоже нападала?
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пзд... недоразвитие.... война давно идет полным ходом!! там люди гибнут... детей калечат... а вы придурки конеченые в демократию с гавнюками играетесь!
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а почему бы вам англичанам не уничтожить наемников вагнера..вам америка показала как это нада делать..так в чем дело вперед..
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нужна коалиция и политическая воля...а бритам из-за "брексит" не до этого...
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А зе-владі пофіг, у них =потепління= з агресором і у блазня регулярні контакти з =калєґай=, і =даґаваріваЦЦа= вони готові, аж пищать ...
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Слухай, стартер, і нереалізований директор борделю (пам*ятаю мрію твого життя) і які такі =полномочія= я мала ? І коли ?
А Англія і Ізраель до мене яким боком ?
Уже зовсім ум за розум зійшов від зе- ?
Я помітила, хто раніше ще якось був більш-менш притомним (ну, хоч трошечки), після того, як піддався зе-пропаганді - геть з котушок позлітав і деградує з кожним днем.

Не тули мені свої прибацані картинки й не пиши, "педагог".
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неизвестно ещё куда нынешние "зепатриоты" разьежатся будут...
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"действия в космосе" - это он про проковырянный отсек? или о чем-то другом?
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это не совсем вяжется с "дезинформация, подрывная деятельность, манипуляции, убийства и, конечно же, использование наемников, о которых никак не объявляется, и связь с которыми скрывается". а вот проковырянный отсек - вяжется.
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Зато вяжется с этим:
"Сегодня Россия гораздо более напориста, чем десять лет назад. Она обрела определенную самоуверенность, заявляя о себе как о глобальной державе", - заявил Картер телекомпании Би-би-си. "Частью этого являются действия в киберпространстве, действия в космосе..."
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ну и что это вам кацапам даёт...?
каждый росциянин должен повторить подвиг профессора из Ленинбада...!
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так остуди свой пукан, а то табуретку спалишь и избу свою...!
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Картер не совковый\кацапский генерал, так что скорее всего у него все впорядке с головой и предложения связаны между собой. и если он говорит о "группе Вагнера", хакерах, шпионах, убийствах и тут же упоминает космос, значит в космосе тоже - или убийство, или кого траванули, или есть группа ковырятелей отсеков. а в качестве "глобальной державы" он наверняка имел ввиду "глобальную проблему" на которую все-таки не следует надолго забивать, так как решать все равно придется.
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в этом нет никаких сомнений. меня бы тоже очень удивило как по заданию ВВХ в собственной хате в космосе дырку сверлить чтобы потом там загнуться вместе с парой штатовских негров. причем даже не во имя коммунизма во всем мире, и не ради благополучия собственных детей (на которых им наверное тоже насрать), а просто так, потому что есть дрель и фото вождя пары тысяч обеспеченных гбистов.
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А потом эту дырку самим же и заделывать, из открытого Космоса! Во-истину сумрачный кацапский разум
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Ну, Запад тут сам во многом виноват. Пока он принимал законы о легализации женитьб между 3,14дарасами, русские перевооружали армию, и готовились вернуть себе статус и влияние СССР.
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Западу насрать. Для них Раша угрозы не представляет.
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Представляет, громадную. Просто они только сейчас прочухались, когда Путин сказал что "границы России нигде не кончаются" (или что-то в этом духе).
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Раша прекрасно понимает что в войне ей надают по морде, и вся эта воинственная риторика - для внутреннего лохтората. А так, при том что весь цвет Раши включая дочерей Пукина живет на Западе, нападать на Запад им даром не нужно. Интересы Раши дальше ближайших соседей не простираются.
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Задумайтесь о такой штуке. Зачем ***** вообще было нападать на Украину? Ведь всё у него и его окружения было звезато. Ну немного ругали за "Пуси Райт" (кто их сейчас помнит?) и отношение к гомикам, и ВСЁ!
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напал потому что мог. Украина была как кусок мяса перед хищником.
А на Европу не может.
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На Монголию почему не напал? На Финляндию? На Азербайджан?
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у Монголии есть что отбирать? За Азербайджан Иран вступится по-настоящему, не так как Европа за Украину. Финляндия - европейская страна, там у русских куча недвижимости, и у Финляндии нет Крыма.
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Почитайте его выступление полностью, пожалуйста, он говорит, что ГритБритан мало влияет на международном уровне, а Россия много.

Модер, не три правду в третий раз, уже смягчил, как мог)
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У Консервативної партії Великої Британії було 9 спонсорів із РФ, - Business Insider
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Само существование паРашки - это уже нарушение нормы.
После развала совка, при Ельцине нужно было их дожимать, а не гнать гумманитарку из штатов. Могли бы сделать программу продовольствие в обмен на ЯО.
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