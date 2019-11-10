 У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим, - Загороднюк

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1 министр обороны, комментируя слова экс-министра иностранных дел Павла Климкина о том, что РФ может вторгнуться на юге Украины, а также отвечая на вопрос о том, ощущается ли такая угроза, сказал: "Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача - защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы (РФ), известные нам еще с начала года".

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Загороднюк подчеркнул, что процесс милитаризации в Крыму продолжается. "Мы это отслеживаем, наша разведка работает, мы знаем о действиях врага", - сказал он.

При этом министр обороны добавил: "Но у нас нет информации, что это критично, и какая-то ситуация ждет нас в ближайшее время".

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина в случае вторжения РФ защитить свои территории собственными силами, сказал: "Да".

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