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 Политика Украины
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 У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ, что могло бы говорить о вероятности вторжения на территорию Украины, в настоящее время не наблюдается.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1 министр обороны, комментируя слова экс-министра иностранных дел Павла Климкина о том, что РФ может вторгнуться на юге Украины, а также отвечая на вопрос о том, ощущается ли такая угроза, сказал: "Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача - защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы (РФ), известные нам еще с начала года".

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Загороднюк подчеркнул, что процесс милитаризации в Крыму продолжается. "Мы это отслеживаем, наша разведка работает, мы знаем о действиях врага", - сказал он.

При этом министр обороны добавил: "Но у нас нет информации, что это критично, и какая-то ситуация ждет нас в ближайшее время".

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина в случае вторжения РФ защитить свои территории собственными силами, сказал: "Да".

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Источник: https://censor.net.ua/n3158835
 
   
 Топ комментарии
 
Дело не в том- видишь ты или нет, дело в том что надо быть готовым к любому сценарию. У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7117
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"На манеже всё те же" но...
У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5027
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завгороднюк а ты что кадровый военный досконально знающий стратегию ,оперативное искусство и тактику зс рашки? и ты страшно веришь путлеру и шойгу? тебя вместе с зельцем рашисты обманут и будешь ты завгороднюк потом кричать о вроломном коварстве рашистских гомосексуалистов (не хотел писать грубое слово). молчал бы уж лучше и занимался повышением боеготовности солдат на АТО.
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так Загороднюк на зарплате Кремля убаюкивает украинцев перед решающим ударом врага
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России нужна вся Украина,если не верите то спросите ещё раз у агента ФСБ Медведчука, как эта деза надоела,готовьтесь к войне если хотите Мира У РФ не було планів вторгнення в Україну з боку півдня, загроз поки не бачимо, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8519
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Если нет сейчас какого-то критического усиления, то, это не значит, что нет таких планов на будущее, это только значит, что противник хорошо скрывает свои планы.

Климкин абсолютно прав, когда заявил о большой вероятности такого нападения если не сейчас, то в будущем, так как это выгодно россии, вопрос только в выгодном для россии стечении обстоятельств и путин, как показала практика, умеет ждать удобного момента.
Пока такая стратегия его не подводила.
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..глаза раззуй, стратег "буржуечный"...юг,притом весь, есть и была целью главной Луноликого, и если бы не отгреб в Марике, уже в Одессе был бы...Крым, без днепровской воды и коридора туда по суше, гирей на шее у Додика станет. Чертову Мосту не сегодня -завтра хана...смоет его , после того как подвижки пойдут, а они уже пошли... ватой местной и агентурой "спящей" давно пора спецуре заняться, а не тем чем они сейчас занимаются...для барыг всяких и ментов за глаза хватает, 300 тыс. их по стране рассекает на машинках нехилых, бензин паля и воздух загрязняя...уже вот и ст. майор Илья дослужился до охранника персонального и водилы личного, хотя вчера еще нестора своего возбужденного в раде гонял да какому пешеходу случайному, бошку отрезать грозился...
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"Сначала внезапно поток "Калибров" по системе военного и государственного управления, объектам ПВО, ПУ и складам с топливом и боеприпасам, причем, с рубежей и позиционных районов, на которых нам не достать их носителей. Дополнится это, вполне возможно, "Искандерами" и атаками заранее инфильтрованных на нашу территорию групп ССО РФ", - предупредил Машовец.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/194130_1573157691

Не все спокойно в нашем королевстве.
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Если ЗеМОУ уже ослепло, значит именно оттуда и полезут
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иметь такого министра обороны- не иметь обороны вообще..."Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача - защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы (РФ), известные нам еще с начала года".Чем собирается противостоять этот стартерх ,если рашист (не дай Бог ) начнет двигать то.что он наскал в украинскийКрым за годы оккупации???
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министр - идиот, в этом нет сомнений. но тут не это главное, а то, что он свое рыло немытое сует в дела генштаба и никто его даже не окрикнул. т.е. в высших эшелонах власти все согласны с этим дятлом? ребята, прекратите закрывать входные двери в ваши жилища! воры не придут к вам!!!
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не зря умные люди говорят-"ХОЧЕШЬ МИРА-ГОТОВСЯ К ВОЙНЕ"...а у Зе каманды-"в Багдаде усё спакойна"... У РФ не було планів вторгнення в Україну з боку півдня, загроз поки не бачимо, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3087(кремле)...
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Колись один міністр оборони України Єжель (громадянин росії та адмірал її військового флоту) стверджував, що Кримові ніщо не загрожує, південіше його тільки вода. Чия армія зараз у Криму?
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колись один колишній голова РНБО (турчинов !) на допиті в справі Яника чітко сказав , що вони (депутати ВР) ще наприкінці 2013 знали , що РФ в Криму щось готує - і нічого не робили ! Так завдяки кому "чіясь" армія зараз у Криму?
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то что он говорит чушь-это наличие того факта что Крыму уже критично нужна вода из Днепра...значит-кремль будет старатся её получить...любыми путями... У РФ не було планів вторгнення в Україну з боку півдня, загроз поки не бачимо, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6391
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а що - невже за попередні 5 років соєвої влади , військова доктрина , так і не прийнята ..?!
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От куда он знает что там в планах России, понабирают тупых баранов.
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Какие все тупьіе!!! Россия просто отодвинула границу! И не нападала вовсе!!!

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Пока строится поток Пуйлу не выгодна эскалация войны с Украиной, но кто знает, что будет "завтра"?
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А накачка кацапськими військами Криму, танками, БРТ це загроза кому? Туреччині? Пліснява не бачить! Де вони були ці 5 років?
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))? Це хто його призначив ?)) не той що від армії у лизнув?))
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конечно может защититься сама.она и ДЕЛАЕТ это.Остановка вооружённого продвижения российских РЕГУЛЯРНЫХ войск ещё в 14 году была остановлена и пресечена полная оккупация.Российские танкисты,вопреки обещаниям русских генералов Путину,не только через 48 часов не пили пиво во Львове,а даже не смогли полностью занять две самые пророссийские украинские области.Украина действительно может себя защитить,поэтому Кремль избрал тактику "из-под полы и из-за угла".
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Не прохлопайте как товарищ сРалин 1941 г.

Загороднюк тебе привет от Генштаба если ты не проинформирован.

Вооруженные силы России готовятся к широкомасштабному нападению, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Таран в интервью изданию "Тиждень", которое было опубликовано 18 октября 2019 г.

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная от границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", - сказал Таран.

Ссылка - https://m.gordonua.com/news/war/rossiya-gotovitsya-k-shirokomasshtabnoy-*******-agressii-genshtab-vooruzhennyh-sil-ukrainy-1359887.html
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