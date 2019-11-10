 У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим, - Загороднюк

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1 министр обороны, комментируя слова экс-министра иностранных дел Павла Климкина о том, что РФ может вторгнуться на юге Украины, а также отвечая на вопрос о том, ощущается ли такая угроза, сказал: "Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача - защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы (РФ), известные нам еще с начала года".
Загороднюк подчеркнул, что процесс милитаризации в Крыму продолжается. "Мы это отслеживаем, наша разведка работает, мы знаем о действиях врага", - сказал он.
При этом министр обороны добавил: "Но у нас нет информации, что это критично, и какая-то ситуация ждет нас в ближайшее время".
Отвечая на вопрос о том, может ли Украина в случае вторжения РФ защитить свои территории собственными силами, сказал: "Да".
Климкин абсолютно прав, когда заявил о большой вероятности такого нападения если не сейчас, то в будущем, так как это выгодно россии, вопрос только в выгодном для россии стечении обстоятельств и путин, как показала практика, умеет ждать удобного момента.
Пока такая стратегия его не подводила.
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Не все спокойно в нашем королевстве.
Загороднюк тебе привет от Генштаба если ты не проинформирован.
Вооруженные силы России готовятся к широкомасштабному нападению, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Таран в интервью изданию "Тиждень", которое было опубликовано 18 октября 2019 г.
"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная от границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", - сказал Таран.
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