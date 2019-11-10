EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  13699  174
Материалы по теме:
Все про:Мазур (10) Польша (4969) Тягнибок (1229) УНА-УНСО (72) Шухевич (224) Яценюк (7786) Ярош (288) Клых (219) Карпюк (171) Мазур Игорь (15)

 По моему делу проходят Яценюк, Ярош и братья Тягнибоки, - Мазур

Россия объединила в одно уголовное дело более 10 человек, которых подозревают якобы в преступлениях на Кавказе. В списке оказались украинские политики, в том числе пожилой незрячий руководитель УНА-УНСО и молодой человек, которому во время чеченской войны было 3,5 года.

Об этом на пресс-конференции в Люблине рассказал ветеран АТО, сотрудник Секретариата Уполномоченного ВР Украины по правам человека, Игорь Мазур ("Тополя") информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В этом деле, где прохожу я, проходит и Арсений Яценюк, проходят братья Тягнибоки, Ярош, и еще там где-то есть пятеро парней. Ранее по этому делу проходил Николай Карпюк и Станислав Клых, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для "российского правосудия"", - сказал Мазур.

"Интерпол, который раньше не ставил нас в черный список, тех, кто на Кавказе где-то освещал те преступления, которые совершала российская армия как в Грузии, так и в Чечне, то сейчас Интерпол включил нас в розыск", - пояснил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мазура передали на поруки украинскому консулу, суда по мере пресечения не будет, - Денисова

По словам Мазура, россияне даже не озаботились тем, чтобы подсчитать возраст включенных в список людей.

"В этом деле даже некоторое время проходил пан Юрий Шухевич, слепой, но поскольку он входит в руководство УНА-УНСО, то его тоже как боевика включили в это дело. И Ярослава Лагнюка, это наш председатель исполкома, которому в то время было 3,5 года, также включили в это дело, то есть, что он тоже замучил там 10 россиян, он принимал участие в боевых действиях ", - рассказал Мазур.

Ветеран АТО считает, что сейчас международные структуры начинают слишком строго подходить к украинцам.

"К сожалению, мы видим, - добавил Мазур, - что старая Европа сейчас начинает договариваться с Россией, как Франция, Германия, так и Италия, Испания. Страны Прибалтики и Польша - это наши ближайшие союзники, и мы прекрасно понимаем, что только объединив наши усилия, мы можем противостоять оккупантам", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Стороны соглашения Интерпола иногда злоупотребляют своими полномочиями, - Чапутович о задержании Мазура

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.

Источник: https://censor.net.ua/n3158830
 
   
 Топ комментарии
 
А як там просувається справа по цьому моджахеду?
У моїй справі проходять Яценюк, Ярош і брати Тягнибоки, - Мазур - Цензор.НЕТ 1502
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Все гівно на Мазурі пропіарилось.
 показать весь комментарий
 
Хахаха, только зебили ещё верят варварам в России. В Кремниевой долине отказываются работать с IT-компаниями из РФ ; https://charter97.org/ru/news/2019/11/10/355131/
 показать весь комментарий
 
 
тягнибакс та вся політична верхівка "свободи" - зрадники та запроданці.
І це не новина.
 показать весь комментарий
 
 
Молодой человек, которому было всего 3,5 года, уже кацапов крамсал, вот умница.
 показать весь комментарий
 
 
А як там просувається справа по цьому моджахеду?

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це такий моджахед як і Турчінов-боягуз
 показать весь комментарий
 
 
Прізвище Бакай носили козацькі старшини тюркського походження. Отже дівоче прізвище матері Яценюка - тюркського походження.
 показать весь комментарий
 
Представляю Яценюка з "осэлэдцэм",а вот "пейсы"ему идут.
 показать весь комментарий
 
Вот цирк, из Яценюка такой же вояка, как из Промокашки скрипач.
 показать весь комментарий
 
 
Але в Ічкерії кацапню він косив шалено. КацапЙО відчуло його лють на своїй шкурі.
 показать весь комментарий
 
 
это точно. с кулявлобного бакайцынюка такой же украинец как из свинвальца.
 показать весь комментарий
 
 
Чувак,ти так вміло в будь-якій новині на форумі пороха приплітаєш,що я вже думаю що він твій заклятий ворог. у тебе на стіні не висить часом його плакат в повний зріст? Дротики в нього пуляєш? У моїй справі проходять Яценюк, Ярош і брати Тягнибоки, - Мазур - Цензор.НЕТ 1797
 показать весь комментарий
 
 
Пастор в Чечні не воював. Йому Яценюк кров рускоязичников трьохлітровими банками передавав.
 показать весь комментарий
 
 
Кіно ще таке було - чотири танкіста і кролик... У моїй справі проходять Яценюк, Ярош і брати Тягнибоки, - Мазур - Цензор.НЕТ 3152
 показать весь комментарий
 
 
Не был он танкистов, он был в очках и с бутылкой! А очко и бутылка для москалей это все!
 показать весь комментарий
 
Я привожу пример рашистской пропаганды для того, чтобы те, которые считали, что убрав Порошенко, поставив про-рашистского президента, изменив вектор страны в сторону рашки, расссеянцы будут нас считать народом, снова "полюбят", будет"мир, дружба, жвачка". Неееет.! Хищник, откусив кусок, уже не остановится... Только сопротивление рашистской агрессии на всех фронтах: на войне, в обществе, политике, на международном уровне- ВЕЗДЕ. Как в Израиле, который борется за свою независимость уже более 70 лет. Посмотрите момент, что они говорят про Зеленского, который считает, что можно остановить наступление Рашки, просто перестав стрелять... https://www.facebook.com/romkotl/videos/2787658294629802/?t=109
 показать весь комментарий
 
 
Самый пророссийский президент в Украине - это Порошенко. И не пишите глупостей.
 показать весь комментарий
 
 
То-то кацапы от одного упоминания его имени начинают плеваться ядом, так он им нравится.
 показать весь комментарий
 
 
7 листопада виповнилося 102 роки Жовтневому перевороту 1917 року. Сводка сведений о злодеяниях и беззакониях большевиков29 июня 1919 года, № 4338, г. Екатеринодар.
Харьков. В одном из таких коридоров лежало до 2 000 расстрелянных. Некоторые женщины расстреляны только потому, что не принимали ухаживаний комиссаров. В подвалах находили распятых на полу людей и привинченных к полу винтами. У многих женщин была снята кожа на руках и ногах в виде перчаток и чулок и вся кожа спереди.Слева труп заложника С. Михайлова, приказчика гастрономического магазина, видимо, зарубленного шашкой. Посередине тело засеченного насмерть шомполами, с перебитой нижней частью спины, учителя Петренко. Справа труп капитана Агапова с вывороченными пыткой половыми органами......
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/chervonyi-teror-zvirstva-radianskoi-vlady-foto-16-302876.html?fbclid=IwAR2v7fJkR9x39lS4zngSALzft_g_qtUDncwtWc-TQepCNTFBvEDfo4D6E0E
 показать весь комментарий
 
 
Может быть, если бы смог поднять пулемёт.
 показать весь комментарий
 
 
Що ж вона сина свого Тьому Лєбєдєва таким мудаком-імперцем виховала?
 показать весь комментарий
 
Зеля противников сплавит в одну расейскую буцегарню лет на 15! Гэниально, шеф!!!
 показать весь комментарий
 
 
Яценюк, Ярош, брати Тягнибоки та Мазур -- гідні сини України !
 показать весь комментарий
 
 
Яценюк?! Оооооо, це страшна людина... А як він рашистам голови різав в Чечні... уххх, гарнота!
 показать весь комментарий
 
 
а відрізані голови за старою доброю українською традицією нанизував на паркан ,наче макітри. У моїй справі проходять Яценюк, Ярош і брати Тягнибоки, - Мазур - Цензор.НЕТ 4764 Подейкють що Яценюка боялися навіть матьорі чеченці.
 показать весь комментарий
 
 
Я боюсь відкривати цю сторінку - тут про дємона смерті Яценюка....Бррррр…
 показать весь комментарий
 
 
"Велика акція на підтримку Ігор Мазур запланована у понеділок, 11 листопада, о 14:00 біля амбасади Польщі у Києві (Київ, Ярославів Вал, 12)" - Рух Опору Капітуляції на своєму fb.
"Боротьба за долю нашого співвітчизника триває. Тому, спільні дії, підтримка суспільства та розголос в інформаційному просторі допоможе зламати плани нашого ворога, та швидше повернути Ігоря Мазура на Батьківщину"- Людміла Денісова на fb.
 показать весь комментарий
 
 
Почули слабину після президентських виборів. Ця слабина на Теслі роз'їзджає і шаурму жере.
 показать весь комментарий
 
 
а те 9 человек, которые по запросу раши сидят уже 2 года в Польше? С ними как?
 показать весь комментарий
 
 
повна шиза. може спочатку нехай відкриють справи по злочинах в чечні на путіна кадирова та ін. рос. верхівку.
 показать весь комментарий
 
 
Теж журналісти???
яке видання? де можна почитати статті?
 показать весь комментарий
 
Почему Украина в ответ не объявляет в розыск Интерпол кацапню, которая воевала и воюет в Донбассе!?
 показать весь комментарий
 
 
Україна на всю Кацапію в Гаазький суд подала.
 показать весь комментарий
 
смердючі кацапи знову ОБІСРАЛИСЬ!!! АХАХАХАХА!!! КІНЧЕНА НЕДОІМПЕРІЯ!! ГНИЛИЙ ТРУП СОВКА!! і ПОЛЯКИ ТАКІ САМІ УРОДИ - СОСУТЬ РАШЦІ-ПАРАШЦІ і ПУКІНУ-ДЕГЕНЕРАТУ ЛИСОМУ!!!
 показать весь комментарий
 
откель он знает, кто по его дело проходит и что это дело есть вообще?
 показать весь комментарий
 
А в это время весь обоссаный дезертир прятался под юбкой у мамы Римы
 показать весь комментарий
 
 
Так вот кого больше всех боится Россия в Украине, а мы думали Зеленского, Ползункова и Гончарука.
 показать весь комментарий
 
Звісно можна сміятись над ідіотизмом СК Пуйлостану, але як ми бачимо в Європі сшиті ними "білими нитками" справи сприймають, на відміну від виставлених в розшук нашими правоохоронцями Азарових, Портнових, Януковичей і інших злочинців.
 показать весь комментарий
 
По моему делу проходят Яценюк, Ярош и братья Тягнибоки, - Мазур
для полной солянки - нужно подтягивать состав 95 квартала,ведь ,они ,тогда в рашке гастролировали...
ой,а ,ведь и зеленин/нынешний хлава хасударства/там был...йо-йо-йо

У моїй справі проходять Яценюк, Ярош і брати Тягнибоки, - Мазур - Цензор.НЕТ 4385
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх