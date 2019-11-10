 По моему делу проходят Яценюк, Ярош и братья Тягнибоки, - Мазур

Об этом на пресс-конференции в Люблине рассказал ветеран АТО, сотрудник Секретариата Уполномоченного ВР Украины по правам человека, Игорь Мазур ("Тополя") информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В этом деле, где прохожу я, проходит и Арсений Яценюк, проходят братья Тягнибоки, Ярош, и еще там где-то есть пятеро парней. Ранее по этому делу проходил Николай Карпюк и Станислав Клых, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для "российского правосудия"", - сказал Мазур.
"Интерпол, который раньше не ставил нас в черный список, тех, кто на Кавказе где-то освещал те преступления, которые совершала российская армия как в Грузии, так и в Чечне, то сейчас Интерпол включил нас в розыск", - пояснил он.
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По словам Мазура, россияне даже не озаботились тем, чтобы подсчитать возраст включенных в список людей.
"В этом деле даже некоторое время проходил пан Юрий Шухевич, слепой, но поскольку он входит в руководство УНА-УНСО, то его тоже как боевика включили в это дело. И Ярослава Лагнюка, это наш председатель исполкома, которому в то время было 3,5 года, также включили в это дело, то есть, что он тоже замучил там 10 россиян, он принимал участие в боевых действиях ", - рассказал Мазур.
Ветеран АТО считает, что сейчас международные структуры начинают слишком строго подходить к украинцам.
"К сожалению, мы видим, - добавил Мазур, - что старая Европа сейчас начинает договариваться с Россией, как Франция, Германия, так и Италия, Испания. Страны Прибалтики и Польша - это наши ближайшие союзники, и мы прекрасно понимаем, что только объединив наши усилия, мы можем противостоять оккупантам", - сказал он.
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Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.
І це не новина.
Харьков. В одном из таких коридоров лежало до 2 000 расстрелянных. Некоторые женщины расстреляны только потому, что не принимали ухаживаний комиссаров. В подвалах находили распятых на полу людей и привинченных к полу винтами. У многих женщин была снята кожа на руках и ногах в виде перчаток и чулок и вся кожа спереди.Слева труп заложника С. Михайлова, приказчика гастрономического магазина, видимо, зарубленного шашкой. Посередине тело засеченного насмерть шомполами, с перебитой нижней частью спины, учителя Петренко. Справа труп капитана Агапова с вывороченными пыткой половыми органами......
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/chervonyi-teror-zvirstva-radianskoi-vlady-foto-16-302876.html?fbclid=IwAR2v7fJkR9x39lS4zngSALzft_g_qtUDncwtWc-TQepCNTFBvEDfo4D6E0E
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"Боротьба за долю нашого співвітчизника триває. Тому, спільні дії, підтримка суспільства та розголос в інформаційному просторі допоможе зламати плани нашого ворога, та швидше повернути Ігоря Мазура на Батьківщину"- Людміла Денісова на fb.
яке видання? де можна почитати статті?
для полной солянки - нужно подтягивать состав 95 квартала,ведь ,они ,тогда в рашке гастролировали...
ой,а ,ведь и зеленин/нынешний хлава хасударства/там был...йо-йо-йо