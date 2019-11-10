 По моему делу проходят Яценюк, Ярош и братья Тягнибоки, - Мазур

Об этом на пресс-конференции в Люблине рассказал ветеран АТО, сотрудник Секретариата Уполномоченного ВР Украины по правам человека, Игорь Мазур ("Тополя") информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В этом деле, где прохожу я, проходит и Арсений Яценюк, проходят братья Тягнибоки, Ярош, и еще там где-то есть пятеро парней. Ранее по этому делу проходил Николай Карпюк и Станислав Клых, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для "российского правосудия"", - сказал Мазур.

"Интерпол, который раньше не ставил нас в черный список, тех, кто на Кавказе где-то освещал те преступления, которые совершала российская армия как в Грузии, так и в Чечне, то сейчас Интерпол включил нас в розыск", - пояснил он.

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По словам Мазура, россияне даже не озаботились тем, чтобы подсчитать возраст включенных в список людей.

"В этом деле даже некоторое время проходил пан Юрий Шухевич, слепой, но поскольку он входит в руководство УНА-УНСО, то его тоже как боевика включили в это дело. И Ярослава Лагнюка, это наш председатель исполкома, которому в то время было 3,5 года, также включили в это дело, то есть, что он тоже замучил там 10 россиян, он принимал участие в боевых действиях ", - рассказал Мазур.

Ветеран АТО считает, что сейчас международные структуры начинают слишком строго подходить к украинцам.

"К сожалению, мы видим, - добавил Мазур, - что старая Европа сейчас начинает договариваться с Россией, как Франция, Германия, так и Италия, Испания. Страны Прибалтики и Польша - это наши ближайшие союзники, и мы прекрасно понимаем, что только объединив наши усилия, мы можем противостоять оккупантам", - сказал он.

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Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.