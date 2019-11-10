 Стороны соглашения Интерпола иногда злоупотребляют своими полномочиями, - Чапутович о задержании Мазура

Этими словами министр прокомментировал задержание пограничной службой Польши украинского активиста, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
"Решение приняла пограничная служба, которой не известно о том, какую функцию выполняет человек, внесенный в список Интерпола. И Украина, и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, и обязанностью пограничной службы является задержать такое лицо", - сказал Чапутович.
Глава МИД заверил, что польские консульские службы выясняют с украинской стороной причины внесения Россией фамилии Игоря Мазура в этот список. Министр отметил, что польские органы примут соответствующие решения согласно нормам международного права.
Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
Хотя стоит порадоваться , что РФ-ии не удалось в прошлом году протащить своего генерала-мента на руководство Интерполом , а могли реально.