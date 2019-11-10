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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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 Стороны соглашения Интерпола иногда злоупотребляют своими полномочиями, - Чапутович о задержании Мазура

Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что стороны сделки Интерпола иногда злоупотребляют своими полномочиями в рамках этого соглашения.

Этими словами министр прокомментировал задержание пограничной службой Польши украинского активиста, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Решение приняла пограничная служба, которой не известно о том, какую функцию выполняет человек, внесенный в список Интерпола. И Украина, и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, и обязанностью пограничной службы является задержать такое лицо", - сказал Чапутович.

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Глава МИД заверил, что польские консульские службы выясняют с украинской стороной причины внесения Россией фамилии Игоря Мазура в этот список. Министр отметил, что польские органы примут соответствующие решения согласно нормам международного права.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3158829
 
   
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В тому й річ що "зловживає", коли рашкі вигідно це...І соь питання - якщо раша "не визнає" міжнародне право, то чому задовільняє їхні запроси Інтерпол? Хоча у мене є деякі думки із цього приводу...Вважаю, що на скільки дозволяє це робити Україна, на скільки і реагує "міжнародне товариство"! Все залежить від української Влади.
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Запитання до п.Чапутовича: а на біса взагалі цей, вибачте, сраний "інтерпол"? Для того, щоб когось працевлаштувати на високооплачувані посади?
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Вопрос из серии : зачем ООН, ОБСЕ и т.п., сугубо риторический.
Хотя стоит порадоваться , что РФ-ии не удалось в прошлом году протащить своего генерала-мента на руководство Интерполом , а могли реально.
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світове товариство повинно виключити кацапів з усіх організацій, як країну котра ставить своє законодавство вище світового , постійно порушує устави, використовує в терористичних цілях!
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Слово "ветеран" режет слух. Ну узнайте вы кто такой ветеран, не надо им швыряться на право и на лево
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почему никто из Украины НЕ ПОДАСТ В СУД НА ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РФ в рамках интерпола?
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