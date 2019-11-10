 На должность Яременко есть 3 кандидата, - Арахамия

Об этом журналистам после съезда партии "Слуга народа" сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Есть тройка потенциальных кандидатов. Я не буду вам говорить, кто, по одной причине - если человек попадает в тройку кандидатов, она уже как-то внутри подготовился, а затем, если он не выиграет, он очень чувствует себя плохо", - отметил Арахамия.
Он также добавил, что эти народные депутаты не догадываются, что они являются кандидатами на пост главы комитета.
Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Поведение Яременко "Слуга народа" может рассмотреть уже в понедельник, - Корниенко
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.
Также на Цензор.НЕТ: Яременко написал заявление о сложении полномочий главы Комитета ВР по вопросам внешней политики (обновлено)
Плюс недавно так активненько и бодро дрался с Герусом, наверное обозначил себя как невыносимого патриота который за коров, народ и землю - пожертвует чем угодно. )
))) Весь народ чувствует себя плохо. Народ нифига совсем НЕ выиграл от того, что ВЫ ТАМ все чудите! Что ни день, то новости всё хуже. И что с этого? Да, Арахамия?
Возьмите нормальную женщИну, с вилами или граблями. Чтобы хоть кто-то там, у вас, порядок навёл!))
В Житомирській області вбито адвоката у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Вороненкова. Через два тижня після вбивства свідка у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Вороненкова Володимира Вороха("Тайсона") у Харькові
Анал - табу / Кто шьёт пиджаки Соловьеву? / Провокационные вопросы Янине | Вечер #11/02
Але про аналізи соловйова в баночку - шедевр... прорюмсався в голосяндру
Пропоную, на прикладі Яременка, взяти за ідеологічні формули різні "маніі":
еротоманію (легалізація простітуціі);
ігроманія (казіно в п'яти зіркових отелях); клептоманія ( Коломойській нас надихає) і політична німфоманія ( зроблю все, щоб зустрітись с Путіним і сподобатись всім).
Трус - Зеля
Балбес - Гончарук
Бывалый - Беня
О, у вас там такі =кандидати=, печаток нема вже де ставити: одне поперед другого "краще".
Того ХВермера беріть, безграмотного, що =без пЕтань= ... балаган має тривати.
Притомних же все одно нема нікого.
(С)
@Alex_Kovaliuk
🤔
(там за посиланнями ще 1 і 2 частини)
Ось для потужного покращення настрою
Від цієї еротичної процедури я б не відмовився:
«- А можно всех посмотреть?»(С)
Volodymyr Ariev:
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.
Бо вбачають бізнес-партнерство Зеленського і Коломойського.
Ось переклад статті:
«Занепокоєння українською корупцією гальмує позику МВФ.
Фонд хоче, щоб президент компенсував мільярди - в тому числі гроші, що зникли з банку того, хто його підтримав.
Міжнародний валютний фонд відклав допомогу для України, оскільки побоюється, що президент країни не поверне мільярди доларів, нібито розкрадені з банків - у тому числі з того, який колись контролювався його близьким прихильником, - стверджують люди, обізнані з переговорним процесом.
МВФ заявив президентові Володимиру Зеленському, що він повинен наполегливо шукати відсутні гроші, щоб виконати обіцянку очищення фінансової системи від шахрайства, відмивання грошей та крадіжок.
Фонд натякнув на ці проблеми, коли заявив, що затримав схвалення нового рішення в вересні. Чиновники МВФ виявили "недоліки в законодавчій базі, всеохопній корупції та значній частині економіки, де домінують неефективні державні підприємства чи олігархи", - сказав Рон ван Роден, керівник місії МВФ в цій країні.
Чиновники Національного банку України повідомили The Wall Street Journal, що вони зобов'язані заспокоїти МВФ та відновити зниклі банківські депозити.
"Очікування МВФ та інших міжнародних партнерів полягає в тому, що ми повинні докласти всіх зусиль, щоб повернути ці гроші", - сказала в середині жовтня перший заступник губернатора центрального банку Катерина Рожкова.
Губернатор центрального банку Яків Смолій сказав журналісту, що сподівається забезпечити новий кредит МВФ до кінця року.
Україна зарезервувала пакет коштів МВФ у розмірі 3,9 мільярда доларів, перед виборами пана Зеленського навесні, і прагне більше коштів, щоб пройти серію виплат боргів, що мають бути віддані в наступні місяці.
Серед київських викликів для схвалення програми МВФ - Ігор Коломойський, магнат та прихильник пана Зеленського, який перебуває під слідством у США.
Коломойський та інший бізнесмен, кожен з яких мав 45% акцій у найбільшій фінансовій установі в Україні - ПриватБанку, до того, як він був націоналізований у 2016 урядовцями, коли вони заявили, що необхідно запобігти краху фінансової системи.
Цього року голова Національного банку заявив, що у ПриватБанку в його балансі була діра у 5,6 мільярда доларів, коли він був націоналізований.
МВФ стримує наступний набір позик, поки не переконається, що уряд пана Зеленського буде наполегливо намагатися повернути приблизно 15 мільярдів доларів, викрадених у понад 100 банків, включаючи ПриватБанк за останнє десятиліття»
https://www.wsj.com/articles/ukraine-corruption-concerns-stall-imf-bailout-11572535061?fbclid=IwAR1otExZmpc82VQl663Z-u8CE5tCdwYWiydYi1xoGMF1CAnTaGbbbuuIVEA
Здоровий депутат - позитив!)))
"Именно для того, чтобы скрыть полный провал в международной политике (тобто ооооооочень хреновое выполнение своих прямых обязанностей) прастому наріду крутят видеоролики из спортзала и салона Теслы. Зачем электорату думать о том, что за семь месяцев благополучно накрыли ватным одеялом всё, что строили пять лет? Это слишком сложно. Нужны простые шаги, понятные каждому. Вот и демонстрируют нам разные шоу «Строгий председатель колхоза», «Мачо в спортзале», «Таксист на Тесле». Тут думать не нужно. Сиди и тупо цокай языком от восхищения. Алексей Петров.
Кстати, а этот лохматый дипломат уже стер в штанах свою заяву на звильнэння
А шо, готовим групповой секс-скандал, чтоб отвлечь народ от ползучей капітуляціі?
У вас что есть на лавке запасных
нормальные??
Если не дебил то подонок-вот и весь выбор
Т н новая политическая элита-лолита