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 Политика Украины
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Все про:ВР (23948) Арахамия (118) Яременко Богдан (80) Слуга народа (457)

 На должность Яременко есть 3 кандидата, - Арахамия

"Слуга народа" рассматривает трех кандидатов на должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, которую сейчас занимает герой секс-скандала Богдан Яременко.

Об этом журналистам после съезда партии "Слуга народа" сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть тройка потенциальных кандидатов. Я не буду вам говорить, кто, по одной причине - если человек попадает в тройку кандидатов, она уже как-то внутри подготовился, а затем, если он не выиграет, он очень чувствует себя плохо", - отметил Арахамия.

Он также добавил, что эти народные депутаты не догадываются, что они являются кандидатами на пост главы комитета.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Поведение Яременко "Слуга народа" может рассмотреть уже в понедельник, - Корниенко

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Также на Цензор.НЕТ: Яременко написал заявление о сложении полномочий главы Комитета ВР по вопросам внешней политики (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3158828
 
 
 Топ комментарии
 
Три кандидата - гомосексуалист, трансвестит и лесбиянка........
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а детеныша Йети куда ? заведовать борделем ? На должность Яременко есть 3 кандидата, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9602
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По сотанньому (два дні тому) рішенню суду ООН запущенна справа , де Росія визначена як відповідач - спонсор тероризму . Чому цей новий член СН чеше про Мінські та про Яременка , не згадавши про те, про що зробили заяву ЄС та США у підтримку рішенню ООН та України ? Чому зовнішня дипломатія справжня для них табу, а ци ркуляри від Пуйла тема ? Чому розведеннявійськ це перемога а рішення суду ООН - це пусте місце ? Бо соромно зізнатись , що під забаганки спонсора тероризму виселяють воїнів захисників у болото на зиму?
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Якщо для ЗЕлених досягнуті в суді ООН успіхи у дипломатії та підтримка Заходу у цьому- це ПОРОХОБОТСТВО , то що тоді така жопа у дипломатії влади,як не КРЕМЛЄБОТСТВО?
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кацапам плевать на все суды мира. у них путин ***** суд.
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Три кандидата - гомосексуалист, трансвестит и лесбиянка........
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И каждый из них- состоит в браке, в этой тройке. Хто там мама? Хто там папа? Хто там домашнее животное? Это- Партийная тайна.
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Ляшко? Он же вроде любит "табу" На должность Яременко есть 3 кандидата, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1505
Плюс недавно так активненько и бодро дрался с Герусом, наверное обозначил себя как невыносимого патриота который за коров, народ и землю - пожертвует чем угодно. )
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если он не выиграет, он очень чувствует себя плохо", - отметил Арахамия

))) Весь народ чувствует себя плохо. Народ нифига совсем НЕ выиграл от того, что ВЫ ТАМ все чудите! Что ни день, то новости всё хуже. И что с этого? Да, Арахамия?

Возьмите нормальную женщИну, с вилами или граблями. Чтобы хоть кто-то там, у вас, порядок навёл!))
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меня возьмите на место Еременко,буду честно тьолок выбирать в живую)
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Петр Петров‏ @Rooftop564 15 мин.15 минут назад


В Житомирській області вбито адвоката у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Вороненкова. Через два тижня після вбивства свідка у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Вороненкова Володимира Вороха("Тайсона") у Харькові


На посаду Яременка є 3 кандидати, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2103
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Бо не треба було цих москалів пускати в Україну. Та його бандитська ледЯ ще співає ?
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Ось тут мілашка Яніночка потужно пройшлася і по цьому сперматозавру:
Анал - табу / Кто шьёт пиджаки Соловьеву? / Провокационные вопросы Янине | Вечер #11/02
Але про аналізи соловйова в баночку - шедевр... прорюмсався в голосяндру
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теперь эти три депутата будут заказывать проституток?
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да отправьте его в зоопарк, к гориллам, будет ему секс анальный и оральный
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вот жену яременки спросить, как секс с бибизяной?
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СН почали розмову про зміну ідеологіі: десь між лібералізмом і соціалізмом, це все одно-скрестити півня з козлом, отримаєшь хімеру.
Пропоную, на прикладі Яременка, взяти за ідеологічні формули різні "маніі":
еротоманію (легалізація простітуціі);
ігроманія (казіно в п'яти зіркових отелях); клептоманія ( Коломойській нас надихає) і політична німфоманія ( зроблю все, щоб зустрітись с Путіним і сподобатись всім).
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да побрейте вы яременку, лица не видно, как разговаривать?
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3 кандидата: Трус, Балбес и Бывалый! (с)
Трус - Зеля
Балбес - Гончарук
Бывалый - Беня
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На посаду Яременка є 3 кандидати, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1286

О, у вас там такі =кандидати=, печаток нема вже де ставити: одне поперед другого "краще".
Того ХВермера беріть, безграмотного, що =без пЕтань= ... балаган має тривати. На посаду Яременка є 3 кандидати, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1286
Притомних же все одно нема нікого.
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Шо ви пристали до бубочкі Зє. Он погляньте як в нього від боротьби за Україну груди облізли...
(С)
@Alex_Kovaliuk
🤔
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Очікую мемуари дружини Яременка: "Як я жила з твариною!?"
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Ніт, це феєричний переклад, якими відомий цей сайт (до речі, це з ними Зе щойно зібрався поглиблювати співпрацю?)
Ось для потужного покращення настрою
Від цієї еротичної процедури я б не відмовився:

На посаду Яременка є 3 кандидати, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6983
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Что, никак не могут выбрать?
«- А можно всех посмотреть?»(С)
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ну шо делает с человеком зачесавшаяся пыська, вот и с должности слетит и дома ад
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При ЗЕленському, розпочався справжній розгул корупції - заява МВФ
Volodymyr Ariev:

Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.
Бо вбачають бізнес-партнерство Зеленського і Коломойського.

Ось переклад статті:
«Занепокоєння українською корупцією гальмує позику МВФ.
Фонд хоче, щоб президент компенсував мільярди - в тому числі гроші, що зникли з банку того, хто його підтримав.
Міжнародний валютний фонд відклав допомогу для України, оскільки побоюється, що президент країни не поверне мільярди доларів, нібито розкрадені з банків - у тому числі з того, який колись контролювався його близьким прихильником, - стверджують люди, обізнані з переговорним процесом.
МВФ заявив президентові Володимиру Зеленському, що він повинен наполегливо шукати відсутні гроші, щоб виконати обіцянку очищення фінансової системи від шахрайства, відмивання грошей та крадіжок.

Фонд натякнув на ці проблеми, коли заявив, що затримав схвалення нового рішення в вересні. Чиновники МВФ виявили "недоліки в законодавчій базі, всеохопній корупції та значній частині економіки, де домінують неефективні державні підприємства чи олігархи", - сказав Рон ван Роден, керівник місії МВФ в цій країні.

Чиновники Національного банку України повідомили The Wall Street Journal, що вони зобов'язані заспокоїти МВФ та відновити зниклі банківські депозити.

"Очікування МВФ та інших міжнародних партнерів полягає в тому, що ми повинні докласти всіх зусиль, щоб повернути ці гроші", - сказала в середині жовтня перший заступник губернатора центрального банку Катерина Рожкова.

Губернатор центрального банку Яків Смолій сказав журналісту, що сподівається забезпечити новий кредит МВФ до кінця року.

Україна зарезервувала пакет коштів МВФ у розмірі 3,9 мільярда доларів, перед виборами пана Зеленського навесні, і прагне більше коштів, щоб пройти серію виплат боргів, що мають бути віддані в наступні місяці.

Серед київських викликів для схвалення програми МВФ - Ігор Коломойський, магнат та прихильник пана Зеленського, який перебуває під слідством у США.
Коломойський та інший бізнесмен, кожен з яких мав 45% акцій у найбільшій фінансовій установі в Україні - ПриватБанку, до того, як він був націоналізований у 2016 урядовцями, коли вони заявили, що необхідно запобігти краху фінансової системи.

Цього року голова Національного банку заявив, що у ПриватБанку в його балансі була діра у 5,6 мільярда доларів, коли він був націоналізований.

МВФ стримує наступний набір позик, поки не переконається, що уряд пана Зеленського буде наполегливо намагатися повернути приблизно 15 мільярдів доларів, викрадених у понад 100 банків, включаючи ПриватБанк за останнє десятиліття»

https://www.wsj.com/articles/ukraine-corruption-concerns-stall-imf-bailout-11572535061?fbclid=IwAR1otExZmpc82VQl663Z-u8CE5tCdwYWiydYi1xoGMF1CAnTaGbbbuuIVEA
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А как насчёт проституток? У них всё таки анал табу, а у слуг анал в порядке вещей. Может что то и получится, хорошее.
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От простатита друг друга лечат массажем?
Здоровий депутат - позитив!)))
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На должность Яременко есть 3 кандидата, заявил капитулянт - Арахамия. Да на должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества ЗЕбилы - капитулянты рассматривают трех кандидатов, и они на любой вкус : 1.сепаратист, 2.капитулянт, 3. украинофоб... Вот слуги но не украинского народа а слуги кремля, они тщательно рассмотрят эти три кандидатуры, и из них выберут достойного председателя - капитулянта вместо развращённого ярёмы.
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Кто , кроме свидетелей Пепьі , не "слуги Кремля" в ВР ? Неужели один "Голос"!?
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Немного о победах ЗЕ в дипломатии - не единым Еременко она сильна :
"Именно для того, чтобы скрыть полный провал в международной политике (тобто ооооооочень хреновое выполнение своих прямых обязанностей) прастому наріду крутят видеоролики из спортзала и салона Теслы. Зачем электорату думать о том, что за семь месяцев благополучно накрыли ватным одеялом всё, что строили пять лет? Это слишком сложно. Нужны простые шаги, понятные каждому. Вот и демонстрируют нам разные шоу «Строгий председатель колхоза», «Мачо в спортзале», «Таксист на Тесле». Тут думать не нужно. Сиди и тупо цокай языком от восхищения. Алексей Петров.

Кстати, а этот лохматый дипломат уже стер в штанах свою заяву на звильнэння
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Три кандидата?
А шо, готовим групповой секс-скандал, чтоб отвлечь народ от ползучей капітуляціі?
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То то кива... Сам себе дрочконул и порядок... На посаду Яременка є 3 кандидати, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8652
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и по каким, пардон,показателям будут выбирать лидера (я хоть правильно написал?))) в этой гонке?
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а то что груповуха от 7 до 12 их не пугает ?
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На должность Яременко есть 3 кандидата, сексчатами владеют в совершенстве, провокации журналистам устраивать готовы, анал предлагать.
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а нам что с того
У вас что есть на лавке запасных
нормальные??
Если не дебил то подонок-вот и весь выбор
Т н новая политическая элита-лолита
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