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Все про:идеология (36) Слуга народа (457) Корниенко (63)

 "Что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - в "Слуге народа" анонсировали смену идеологии

Нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена.

Об этом заявил журналистам на брифинге новоизбранный глава политсилы Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По его словам, изменение идеологии нужно для поиска компромисса внутри партии.

"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", — сказал новый глава.

Либертарианство — это политическая философия, сторонники которой выступают за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата. Эта философия имеет очень много направлений, от консерватизма и до частичного анархизма.

Также на Цензор.НЕТ: В партию "Слуга народа" вступили 27 депутатов фракции, в том числе Арахамия, Дубинский и Тищенко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня состоялся съезд партии "Слуга народа". Его участники избрали нового главу политсилы – теперь вместо Дмитрия Разумкова партию возглавляет Александр Корниенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3158826
 
   
 Топ комментарии
 
что-то между правой и левой ногой...
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Что то среднее между "с переди" и "с зади")))
Да ЗЕ бобы?)))))
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ну что тебе дурачку сказать...?\сказать правду - ты обидишься, врать не буду...\
а вспомнил вы шариковы селёдку любите - селёдку будешь...?)
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Врачи не обижаются - врачи выписывают лекарства.
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Ты вообще какой то стрёмный типок - и нашим и вашим. Какие то картинки сюда таскаешь то против Порошенко и за ЗЕкловуна, то наоборот против ЗЕкловуна...таких как ты нигде не любят.
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А до тебя не доходит,что он против обоих преззидентов и со своей позицией,а не шаблонно,как у некоторых
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А какая у него позиция? Как раз про позицию от него ни слова. Срёт картинками то за одни то за других, вот и вся его позиция.
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А ты значит без позиции,как я понимаю
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Та не сперечайся з ними .

100- тий раз пишу ..Так я проти і Зе=клоунських а тим більше ПРодажного бариги .

Де ...українці !?
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всі позиції соєвих ботів можна в Кама Сутрі знайти ..))
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шо то навеяло прости меня Господь!

"Регионал" Михаил Чечетов заявляет, что не получает отдельной платы за роль координатора голосований Партии регионов в Верховной раде.
"В ВР очень плохая акустика, и не каждый депутат может услышать, о чем идет речь при обсуждении, кто-то депутату может позвонить или еще что. Поэтому кто-то должен контролировать синхронность голосования, и я выступаю в этой роли просто как координатор", - отметил Чечетов.
На ремарку журналиста о том, что такого нет ни в одной цивилизованной стране, "регионал" ответил:
"Нет, это нормально. Так получается единая позиция... Мы же реализуем свою программу.
Трудно управлять серой массой. А в Партии регионов все личности. Вы вдумайтесь только - пятнадцать героев Украины, четыре олимпийские чемпиона, бывшие губернаторы, экс-министры, доктора наук, академики. То есть все неординарные личности".
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А чегож они раньше свою идеологию не обозначили,а только сейчас?
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Потому что тогда бы их на хрен послали. А сейчас можно хоть что-то между нацизмом и анархизмом озвучивать, бояться нечего.
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На место Википедии будет Путинопедия. )))
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Хех..цирк. Тут вся ЗЕбилятня аж усераеца ждёт когда Порошенко посадят, бо у ЗЕбилов же вся проблема только в Порошенко, а этот шапитошный клоун им про какую то идеологию чешет. Это не то чего ЗЕбильчики ожидают, они ж только на Порошенко свихнулись, а идеологию им в кремле быстро напишут - главное Порошенко!!
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Порошенка вони не посадять тому, що тоді треба показати і РОЗДАТИ наріту ті ТРІЛЛІОНИ доларів, що «вкрав Порошенко».
Але ж вони прекрасно обізнані що нічого такого у Порошенка нема.
Том шоу: «Пілітє гірі Шура» буде продовжуватись.
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"Нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена"

Целая историческая эпоха уходит в прошлое !!! Эпоха, на которой выросло не одно поколение украинцев !!! Эпоха идеологии либертарианства в партии "Слуга народа" !!!!
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я не лох в прошлом,теперь будет-а мне пох! "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 277
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А ты Лондоне помогаешь Луценко английский учить, так понимаю??
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(соціалвчтична+ліберальна) = Сосіральна партія виходить. А члени - совкорасти.
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соціалізм-це державна ПЛАНОВА Економіка.
Лібертаріантство -це навпаки,максимальне позбавлення контролю Держави..

ЦЕ як !?
Логіки мало...
"Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 9050
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вот так вот легко и просто стригут зеленую ботву-идиологию поменял,концепцию включил,диджитализацию пообещал и овощи ваши!
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если я правильно понял, то СН говорит открытым текстом: "идеология с которой мы работали последние полгода - никуда не ведет. мы - ошиблись. простите и дайте нам ЕЩЕ ОДИН шанс."
и кто-то после смены идеологии(!!!!) еще может заикаться о том, что там были какие-то планы? что кому-то нужно дать 100 дней?! по-моему, все планы свелись к пожрать в столовке ВР от пуза и поспать в зале иногда нажимая какие-то кнопки. дурдом...
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Ідеологія БПП(ЄС) -дерибан ,прикритий патріотизмом.
Ідеологія СН -лібертаріанство(дерибан),прикритий соціалізмом..

О Даніє,О вибір бл..ський !/Гамлєт,Принц датськийукраїнський..
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а можно без звиздежа? Порошенку деньги Запад давал, а Зеленскому нет. так кто дерибанщик, балабол и вор? или МВФ слепой? не видит кому давать, а кого послать? уверен, что тоже самое и в политической сфере. пока была ясная цель (противостояние раше, евроинтеграция) то была и поддержка. а у Зеленского одни ролики в твиттере, да еще стенограммы разговоров с Трампом (то еще позорище). чего ждет народ? что кто-то вместо него выйдет потребовать от власти проукраинской позиции? ну, ждите...
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"Слуга господ" 2 й сезон. Сцинарій підправлено.
На манеже клоуни ті ж .
Сцинарій "Слуга народу" не досяг очікуваного.
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Він передчував..Що його відправлять домовлятись з сепаратистами...

Гаді ж у Парламенті вже немає.. "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 2363 ..
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ИКа, икаешь под британским флажком, не зная, что Порошенко всего лишь депутат,
а бариги у нас уже другие! Кроме того "криси" заполонили власть.
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Ливий, я отвечу. Во-первых, не вдаваясь в продробности "эклектизма", никто зе-большевиков за язык не тянул сразу после выборов, каких-то несколько месяцев назад объявить "либертарианство" своей идеологией. Будучи представителем элиты, в отличии от вас, господин-товарищ, я то знаю, что такое либертарианство - это крайняя форма либерализма, такой себе либеральный фундаментализм, "этакие американцы на Диком Западе". Как?! Как за пару месяцев единственно ответственная за развитие 40-миллионного государства партия вдруг разворачивает "идеологию" на 180 градусов и заявляет, что она никакая не либертарианская, а не против социалистических идей?! Отцы либертаринства, встав з могил сейчас, умерли бы снова! Во-вторых, об эклектике. Невозможно соединить воду и огонь, так же невозможно соединить либерализм и социализм. Вероятно, вы, спецы по "эклектизму", имеете ввиду так называемый социал-либерализм, типа партии Макрона. Уверяю вас, социализмом там и не воняло. "Социал" в этом случае означало широкое и расплывчатое понятие социальной ответственности или социального партнерства, вроде элементов солидаризма. Но! А на кой леший вообще говорить об "идеологии" в постидеологическом мире?! Хотите миксировать? Миксируйте, но это не не идеология - это управленческая тактика, технократизм, дирижизм, как угодно назовите. И да, это страшно далеко от либертарианства. Догнал?
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ЗЕбил завязывай с боярышником тебя уже явно накрыло..
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навряд чи мвф погодиться оплачувати соціалізм.

Юлєчка навчила дечому "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 8875
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Идеологии у партии "Слуга народа" просто нет
10.11.2019, 20:37 • 145 • 0

Смена идеологии на сьезде Слуги с либертарианской на что-то среднее между либертарианством и социалистической идеологией показывает,
"Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 4892

что Идеологии у партии просто нет. Она делалась под лидера, который декларировал налог на выведенный капитал и что налоги должны быть Простыми и понятными.
Читайте также: Разумков пішов з посади глави партії "Слуга народу"
Но реальность показала что менять экономические отношения партия власти не намеряна. Смена социальных отношений уже тоже отложена на 2023 год, что говорит о том что точно ничего в этой сфере проведено не будет.
Причина проста... Просто у партии нет стратегии развития. Кроме банального 'заплыть жирком'... которое каждый понимает по своему.
Мы не увидели ни плана 100 дней, ни целей на год... Правительственная программа - это набор лозунгов на бигборды. А Бюджет 2020 сразу же показывает что ускорять экономический рост не входит в цели правительства. 3.7% так 3.7%
Поэтому переход к социализму - это просто логичный шаг. Так что теперь только вопрос времени когда Рейтинг партии власти и Президента пойдёт резко вниз.
Читайте также: Небоженко: Офису президента не удается поднять уровень профессионализма и честности своего однопартийного большинства в ВР
Ибо если декларировать реальные реформы, а по факту не менять ни экономические и социальные отношения, то получится путь Порошенко, с таким же печальным результатом.
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Даниил МОНИН
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Дубинський претендує на посаду Генсека..
Заявив ще позавчора..

ОЧІКУЄТЬСЯ ЗАШКВАР..

"Бєніні люди ",хоч їі біля 40-ка куди активніші і зубастіші від "соросят " ..
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в "Слуге народа" анонсировали смену идеологии...

Были ********, а теперь кто?
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Анекдот: - Муж пьяный приходит домой жена его спрашивает : -" Ты шо такой пьяный ?" "Я в 73%-ную правящую партию вступил"
"Вечно ты когда нажрешься самогона, как свинья, то обязательно куда-нибудь вступишь, то в вонючее гомно, то в партию маршрутко-троллейбусно-трамвайных китайских айфонов.
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А знаєте чому всі зє!біли під номерами, та літеро-числовими кодами?
Їх за номером та кодом ідентифікують, обчислюють число висерів і нараховують за числом висерів зарплату!
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Обаний по голові бобер... В них ідеологія є.
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Что то среднее между либертарианством Яременко и социализмом Кивы..
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...+ злодійковатість *ліпецького бариги * "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 51
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что, до сих пор ссытесь порошка? Бойтесь, мрази, бойтесь.
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Хозяин приказал блеять в другой тональности - пжалста.
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Тобто - самі не знають. Не риба, не м'яо, а щось, наче гриб.
Цікаво, що ж вони можуть розмістити поміж соціалізмом та лібералізмом? "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 9282
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Між тоталітаризмом і безвладдям можна розмістити все що заманеться...
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Надеюсь, одумаются. Люди не за социализм голосовали.
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Да? Когда голосуешь за клоуна - потомка жида НКВДиста уничтожавшего украинцев то де факто голосуешь за жидобольшевизм. Получите и распишитесь! А то что "одумаются" очень сомневаюсь. Для этого нужно хотя бы думать.
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На самом деле партия должна быть "секси", как указал великий кормчий тов. Корниенко. Поэтому, призываю избрать тов. Яременко секретарем ЦК по вопросам идеологии!
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от консерватизма и до частичного анархизма- и как правило , последующего суходрочизма.
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Лібертаріанство та соціалізм - це дві протилежні ідеології. Поєднати їх в будь-якій пропорції не вийде. Ця заява пусте базікання. Насправді, Слуга народу здійснює радикальні ліберальні реформи. Це приватизація, ринок землі, відкриття ринку для іноземних товарів та капіталів, скорочення соціальних витрат, запровадження платної освіти та медицини. Ця політика призведе до занепаду економіки, зубожіння та деградації населення.
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Не, ребята. Вы теперь - официально: кидалы. Вы обещали лохторату именно либертарианство, и за это проголосовали ваши основные избиратели: всех мастей любители халявы. Так что если вы меняете идеологию - вы обязаны подать в отставку. Если человек пришёл в магазин, и ему в коробке от телевизора продали газонокосилку - он отнесёт товар обратно, и стребует деньги назад.
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Ну, Балашов теперь может спать спокойно.
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а яка ідеологія в будки ПЕС - хтось може розказати ? ..))
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Скажите, пожалуйста, а либертарианство и либерализм это одно и то же?
О каких взглядах идет речь? Куда их взгляды устремлены? Я опасаюсь себе представить.
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Сторонники Порошенко массово обеспокоены тем, что им непонятна идеология партии Слуга Народа.
Вот с идеологией БПП, всё было понятно.
Ясно, как пень.
Украл, вывел в панамский офшор.
Украл, вывел в панамский офшор.
Украл, вывел в панамский офшор.
И так пять лет, каждый день.
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У тебя пластинку заело, наверно протерлась до дырки.
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где-то посередке. Тьфу на вас, ЗеБіли, тьфу на вас зкацапленні хАхли-малороси.

Українець, знай свою справжню історію!

Червоний терор більшовицьких банд, що окупували Україну. Звірства москальських совєтів.

https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/chervonyi-teror-zvirstva-radianskoi-vlady-foto-16-302876.html?fbclid=IwAR2v7fJkR9x39lS4zngSALzft_g_qtUDncwtWc-TQepCNTFBvEDfo4D6E0E
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Украина погружается всё глубже и глубже в зелёное болото. Причём дна у этого болота нет.
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Если говно назвать салатом, оно все равно останется говном.
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Была работа "Три источника и три составных части марксизма" Ленина. В работе утверждалоь, что "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно".
СН решила пойти другим путём, изменив лозунг: "Учение СН всесильно, потому что оно верно, а кто нелох, тот всегда прав". Предлагаю слугам народа этапы развития украинского политикума:
троцкизм -> большевизм -> социализм -> социализм с нечеловеческим лицом -> социализм с человеческим лицом -> дикий капитализм -> укр-олигархизм -> коломойщина -> трускавизм.
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Идеология бандоолигархии в отношении украинцев на протяжении почти 30 лет: "Украинцы должны на нас работать. В той мере, в какой они нам не нужны, они могут вымирать. Поэтому обязательное проведение прививок и медицинское обслуживание является излишним. Размножение украинцев нежелательно. Они могут пользоваться противозачаточными средствами и делать аборты, и чем больше, тем лучше. Образование опасно. Для них достаточно уметь считать до ста. В лучшем случае приемлемо образование, которое готовит для нас полезных марионеток."
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А че не 9сно?Социализм будет дл9 чиновнечьего социума а всем остальным 9дреный либеральный капитализм где за все над башлять! все прост "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 9444
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