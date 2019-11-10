 "Что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - в "Слуге народа" анонсировали смену идеологии

Об этом заявил журналистам на брифинге новоизбранный глава политсилы Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
По его словам, изменение идеологии нужно для поиска компромисса внутри партии.
"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", — сказал новый глава.
Либертарианство — это политическая философия, сторонники которой выступают за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата. Эта философия имеет очень много направлений, от консерватизма и до частичного анархизма.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня состоялся съезд партии "Слуга народа". Его участники избрали нового главу политсилы – теперь вместо Дмитрия Разумкова партию возглавляет Александр Корниенко.
а вспомнил вы шариковы селёдку любите - селёдку будешь...?)
100- тий раз пишу ..Так я проти і Зе=клоунських а тим більше ПРодажного бариги .
Де ...українці !?
"Регионал" Михаил Чечетов заявляет, что не получает отдельной платы за роль координатора голосований Партии регионов в Верховной раде.
"В ВР очень плохая акустика, и не каждый депутат может услышать, о чем идет речь при обсуждении, кто-то депутату может позвонить или еще что. Поэтому кто-то должен контролировать синхронность голосования, и я выступаю в этой роли просто как координатор", - отметил Чечетов.
На ремарку журналиста о том, что такого нет ни в одной цивилизованной стране, "регионал" ответил:
"Нет, это нормально. Так получается единая позиция... Мы же реализуем свою программу.
Трудно управлять серой массой. А в Партии регионов все личности. Вы вдумайтесь только - пятнадцать героев Украины, четыре олимпийские чемпиона, бывшие губернаторы, экс-министры, доктора наук, академики. То есть все неординарные личности".
Але ж вони прекрасно обізнані що нічого такого у Порошенка нема.
Том шоу: «Пілітє гірі Шура» буде продовжуватись.
Целая историческая эпоха уходит в прошлое !!! Эпоха, на которой выросло не одно поколение украинцев !!! Эпоха идеологии либертарианства в партии "Слуга народа" !!!!
Лібертаріантство -це навпаки,максимальне позбавлення контролю Держави..
ЦЕ як !?
Логіки мало...
и кто-то после смены идеологии(!!!!) еще может заикаться о том, что там были какие-то планы? что кому-то нужно дать 100 дней?! по-моему, все планы свелись к пожрать в столовке ВР от пуза и поспать в зале иногда нажимая какие-то кнопки. дурдом...
Ідеологія СН -лібертаріанство(дерибан),прикритий соціалізмом..
О Даніє,О вибір бл..ський !/Гамлєт,Принц
датськийукраїнський..
На манеже клоуни ті ж .
Сцинарій "Слуга народу" не досяг очікуваного.
Гаді ж у Парламенті вже немає.. ..
а бариги у нас уже другие! Кроме того "криси" заполонили власть.
Юлєчка навчила дечому
10.11.2019, 20:37 • 145 • 0
Смена идеологии на сьезде Слуги с либертарианской на что-то среднее между либертарианством и социалистической идеологией показывает,
что Идеологии у партии просто нет. Она делалась под лидера, который декларировал налог на выведенный капитал и что налоги должны быть Простыми и понятными.
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Но реальность показала что менять экономические отношения партия власти не намеряна. Смена социальных отношений уже тоже отложена на 2023 год, что говорит о том что точно ничего в этой сфере проведено не будет.
Причина проста... Просто у партии нет стратегии развития. Кроме банального 'заплыть жирком'... которое каждый понимает по своему.
Мы не увидели ни плана 100 дней, ни целей на год... Правительственная программа - это набор лозунгов на бигборды. А Бюджет 2020 сразу же показывает что ускорять экономический рост не входит в цели правительства. 3.7% так 3.7%
Поэтому переход к социализму - это просто логичный шаг. Так что теперь только вопрос времени когда Рейтинг партии власти и Президента пойдёт резко вниз.
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Ибо если декларировать реальные реформы, а по факту не менять ни экономические и социальные отношения, то получится путь Порошенко, с таким же печальным результатом.
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Даниил МОНИН
Заявив ще позавчора..
ОЧІКУЄТЬСЯ ЗАШКВАР..
"Бєніні люди ",хоч їі біля 40-ка куди активніші і зубастіші від "соросят " ..
Были ********, а теперь кто?
"Вечно ты когда нажрешься самогона, как свинья, то обязательно куда-нибудь вступишь, то в вонючее гомно, то в партию маршрутко-троллейбусно-трамвайных китайских айфонов.
Їх за номером та кодом ідентифікують, обчислюють число висерів і нараховують за числом висерів зарплату!
Цікаво, що ж вони можуть розмістити поміж соціалізмом та лібералізмом?
О каких взглядах идет речь? Куда их взгляды устремлены? Я опасаюсь себе представить.
Вот с идеологией БПП, всё было понятно.
Ясно, как пень.
Украл, вывел в панамский офшор.
Украл, вывел в панамский офшор.
Украл, вывел в панамский офшор.
И так пять лет, каждый день.
Українець, знай свою справжню історію!
Червоний терор більшовицьких банд, що окупували Україну. Звірства москальських совєтів.
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/chervonyi-teror-zvirstva-radianskoi-vlady-foto-16-302876.html?fbclid=IwAR2v7fJkR9x39lS4zngSALzft_g_qtUDncwtWc-TQepCNTFBvEDfo4D6E0E
СН решила пойти другим путём, изменив лозунг: "Учение СН всесильно, потому что оно верно, а кто нелох, тот всегда прав". Предлагаю слугам народа этапы развития украинского политикума:
троцкизм -> большевизм -> социализм -> социализм с нечеловеческим лицом -> социализм с человеческим лицом -> дикий капитализм -> укр-олигархизм -> коломойщина -> трускавизм.