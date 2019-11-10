EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1239  37
Материалы по теме:
Все про:ранение (2240) Донбасс (19875) Объединенные силы (404)

 С начала суток враг пять раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, ранены четверо украинских воинов, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ у Майорска (из зенитной установки ЗУ-23-2, ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Новотошковского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды открывал огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новогнатовки (из противотанкового ракетного комплекса), а также у Красногоровки (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разведение в Петровском: еще 11 бойцов отошли на подготовленные позиции, - штаб ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В течение текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение", - уточняют в пресс-центре ОС.

Напомним, 9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ранен боец ОС.

Сегодня российские войска обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой. Ранения получили 4 украинских воина, грузовик поврежден.

Также читайте: Россия впервые за 300 лет строит национальное государство, и потому готова торговать Донбассом, но не Крымом, - историк Плохий

Источник: https://censor.net.ua/n3158823
 
 
 Топ комментарии
 
где этот обдолбаный клоун почему оно молчит?
 показать весь комментарий
 
Одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі
 показать весь комментарий
 
А где делегация комитета Верховной Рады от Слуги народа.. уже уехала.. Жаль, сняли бы сэлфи в брониках на фоне раненных бойцов.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто ответит за подбитые грузовики и солдат от Птуров?.Враг само собой! А командиры бригад?
 показать весь комментарий
 
А шо должны делать командиры бригад, кидаца камнями в кацапов?? Не забыл что у ЗЕкапитулянтов полное перемирие..не забыл что перемирие по версии ЗЕбилов это когда ВСУ запрещено стрелять а можно только сепарам.
 показать весь комментарий
 
 
А как же 30 уничтоженных наемников только за одну неделю, их камнями закидали ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это тебе по Г+Г Сивохо сообщил??
 показать весь комментарий
 
 
Нет, пресс-центр ОС.
https://censor.net.ua/news/3158764/za_nedelyu_unichtojeno_30_naemnikov_rf_na_donbasse_presstsentr_os
 показать весь комментарий
 
Хочешь помочь украинским солдатам?
 показать весь комментарий
 
 
Почему ты испугался моей просьбы падаль?😂😂🌷
 показать весь комментарий
 
СНІД, туберкульоз, алкогольні отруєння.
 показать весь комментарий
 
 
Хочешь помочь украинским солдатам?Могу кинуть номер карточки.Сможешь помочь?
 показать весь комментарий
 
В Довбасі не має "наємніков", там тільки туристи і командіровочниє по обмєну опитом..
 показать весь комментарий
 
Згідно звіту СММ ОБСЄ від 09.11.19 камера СММ за 1 км на ПдЗх від н. п. Широкине(підконтрольний уряду,100 км на Пд від Донецька) за 07-08.11.19 зафіксувала проліт 180 снарядів в напрямку з заходу на схід. Цікаво, це сепари заїжджають на нашу сторону і самі гатять по собі?
 показать весь комментарий
 
где этот обдолбаный клоун почему оно молчит?
 показать весь комментарий
 
 
ЧТо бы не было потерь, раненных и обстрелов нужно вообще увести армию, и желательно аж до Львова. Тогда получим 0 потерь и мир. Для большей надёжности можно вообще полностью разоружить ВСУ. Что б точно перестали стрелять - гарантированно.
 показать весь комментарий
 
 
На участках разведения обстрелы есть?
 показать весь комментарий
 
Вчора вата співала оди Зеленському і раділа довгоочікуваному миру, дружбі та жвачці...
https://censor.net.ua/news/3158739/na_donbasse_s_nachala_sutok_ne_bylo_obstrelov_minoborony
 показать весь комментарий
 
 
А где делегация комитета Верховной Рады от Слуги народа.. уже уехала.. Жаль, сняли бы сэлфи в брониках на фоне раненных бойцов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нужно быстрее разводить войска!
 показать весь комментарий
 
Одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі
 показать весь комментарий
 
 
Пока нелох будет отступать и показывать,что не готов давать ответку,до тех пор путин будет его трахать и принуждать к уступкам.
 показать весь комментарий
 
 
Зе повторяет ошибки шоколадника, не обращает внимания на ежедневные ранения и убийства военных ЗСУ и оправдывая это достижением мира . Т.е. смерть и ранения одного украинца , защитника Украины, уже не ЧП для укр.власти .
 показать весь комментарий
 
 
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
 показать весь комментарий
 
 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЗЕПЛЕСЕНИ -

‏ @sergiy_taran

Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5905Канцлер Німеччини Меркель ініціює збільшення бюджету на армію, пославшись на проблему Донбасу і Криму... Дивно, звичайно, чому вона не звернулася до свого колеги президента Штайнмайера, аби той придумав "формулу", яка захистить Німеччину?
 показать весь комментарий
 
"Сегодня российские войска обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой". Подія відбулась майже під Волновахою. Це що "российские войска" заради пострілу по якійсь колимазі, перетнули лінію розмежування, 40 км тягнули ПТРК вагою з 50 кг, 2-чи в колимагу не влучили і потім знову чухали 40 км в зворотньому напрямку і їх ніхио не ловив? На кого розрахована ця маячня?
 показать весь комментарий
 



tZE inform

@tZEinform

Подача материала от ООс в стиле "а ля ЗЮ" "ООС: у неділю травмовано 4 військових" Ранения четырех бойцов (один тяжело) от попадания ПТУРа в БТР называется "боевой травмой" ! падлы....
 показать весь комментарий
 
Теперь уже вооруженные формирования РФ. Что-то новенькое. Следующее межгалактическо-террористические силы. Придумывать названия легко, взять в плен НЕВОЗМОЖНО.
 показать весь комментарий
 
а ти тут що забув ?
припхався кацап свою ідеологію нав'язувати.
а ну, копитці в ручки і пострибав коником.
 показать весь комментарий
 
От не повірите,спитав сьогодні одного із "запеклих слуг народу": що робите по допомозі хлопцям,що поранені на Украінському Донбасі? " А что ми должни дєлать? Для етого єсть государство" - відповіло ВОНО( не вказую на ВПЛ- ватопацифіське лайно скороч.). А я йому: " ..так ви ж тепер і є государство". А він мені у відповідь,,,Увага! - Там єсть прєзідент,пусть он і викручівається,а ми в еті ігри нє іграєм... Правда,клас!?
 показать весь комментарий
 
 
Хочешь, действенный способ, для подхудения?
 показать весь комментарий
 
надо развести подальше, чтоб не достать было.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх