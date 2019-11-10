 В партию "Слуга народа" вступили 27 депутатов фракции, в том числе Арахамия, Дубинский и Тищенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На съезде партии "Слуга народа" официально объявили о вступлении в партию 27 новых членов, среди них – глава одноименной фракции Верховной Рады Давид Арахамия, члены фракции Марьяна Безуглая, Александр Дубинский, Евгений Кравчук, Николай Тищенко.
Корниенко, в частности, анонсировал, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде пополнится еще тридцатью членами одноименной партии вдобавок к уже состоявшим 40, "и так постепенно будем подтягивать", в то же время отметив, что не все народные депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии, "и это тоже нормальная позиция".
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Парламентская фракция "Слуга народа" насчитывает 252 народных депутата.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня состоялся съезд партии "Слуга народа". Его участники избрали нового главу политсилы – теперь вместо Дмитрия Разумкова партию возглавляет Александр Корниенко.
Ни одно не оказалось верным.
вільний.
брехун і пліткар.
не обманюйте.
не люблю брехунів.
бачу, по іншому виховання не вдається.. ви просто не спроможні об'єктивно сприймати дійсність і відповідати за свої дії та слова.
Одной ногой вступили и поняли, что запах какой-то неправильный..
Эта Араукария - он ЧТО возглавлял, не будучи членом зелепарти?
очень понравилось . чисто и тепло . вот только говорит посадили рядом бандеровку ( ну которая за Порошенка ) и представляешь она мне говорит " до свидания . может еще встретимся " я ей хотела фигу показать
а с другой стороны сидел ООСник . " так ты представляешь им за то что они людей убивают еще и деньги платят " !!! "он говорит маме на карточку за коммуналку бросил "
проезжаем мимо торгового центра одна другой говорит "а я здесь работала"
вторая " торговала ?"
первая " нет на выборах в палатке за партию стояла "
вторая " точно . а давай завтра в партию съездим " " я расскажу что Бойко видела "
и тут у меня пазл окончательно сложился
"глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "
Глава фракции "Слуга народа" , млять, не член партии "Слуга народа"???????????
Вот это димакратия......
Старий анекдот про ковбоїв -
"- Джон, кажуть ти вступив в комсомол?
- Джон оглядає підошву свого чобота і питає
- Де?"
"Про це на з'їзді політсили заявив новий голова Олександр Корнієнко.
Так, він назвав три ключові пріоритети для політичної сили на найближчі чотири роки.
"Партія нового типу - це соціальний ліфт, який буде просувати на національну політичну сцену небайдужих людей, які шляхом поєднання навчання і практики будуть перетворюватися в політиків нового типу … Щоб ліфт (в партії) працював, партія повинна бути сексі, як каже наш колега Михайло Федоров, повинна збуджувати депутатів", - додав він."https://bykvu.com/ua/bukvy/partija-dolzhna-byt-seksi-i-vozbuzhdat-kornienko/
Там ще мітинг підприємців був,але хто на них зараз зважає...
Тези для виступів слуг уродця :
Подразумеваем -
"Слуга народа",
Мы говорим
"Фракция",
подразумеваем -
Коломойский.
на выполнение хотелок путина и бени - и понимаем, какому именно народу они служат.