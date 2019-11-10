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 Политика Украины
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Все про:партия (457) Арахамия (118) Слуга народа (457) Дубинский (30) Тищенко Николай (6)

 В партию "Слуга народа" вступили 27 депутатов фракции, в том числе Арахамия, Дубинский и Тищенко

На заседании партии "Слуга народа" в ряды политсилы приняли 27 новых членов - депутатов фракции СН в Верховной Раде. При этом не все депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На съезде партии "Слуга народа" официально объявили о вступлении в партию 27 новых членов, среди них – глава одноименной фракции Верховной Рады Давид Арахамия, члены фракции Марьяна Безуглая, Александр Дубинский, Евгений Кравчук, Николай Тищенко.

Корниенко, в частности, анонсировал, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде пополнится еще тридцатью членами одноименной партии вдобавок к уже состоявшим 40, "и так постепенно будем подтягивать", в то же время отметив, что не все народные депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии, "и это тоже нормальная позиция".

Читайте на Цензор.НЕТ: Яременко должен уйти с поста председателя комитета ВР по иностранным делам, - Арахамия

Парламентская фракция "Слуга народа" насчитывает 252 народных депутата.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня состоялся съезд партии "Слуга народа". Его участники избрали нового главу политсилы – теперь вместо Дмитрия Разумкова партию возглавляет Александр Корниенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3158822
 
   
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"боевое ядро" так сказать!!! В партию "Слуга народа" вступили 27 депутатов фракции, в том числе Арахамия, Дубинский и Тищенко - Цензор.НЕТ 5607 вот поперло так поперло!
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вася,я радуюсь за тебя,тебе хорошо-ну так и ладно,не читай,не лишай себя счастья
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Комсомольцы с правильными речами и паскудной совестью
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БПП сейчас на том месте где скоро окажутся "Слуги"
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Намаж себе голову зеленкой #НосТерДамус_хренов ))
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Похоже у тебя беда - зеленка закончилась. Ну, ничего, можешь йодом воспользоваться... хотя тебе все же привычней вазелином ))
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Солнышко мое, я ценю твою любознательность )))
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Все суждения порохоботов основываются на их предположениях.
Ни одно не оказалось верным.
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Соглашусь с вашей мыслью, все просто - одни мрази и паразиты сменили других ))
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всех парахаботов на палиграф!кстати,он (палиграф) уже освободился,не знаешь? До партії "Слуга народу" вступили 27 депутатів фракції, зокрема Арахамія, Дубінський і Тищенко - Цензор.НЕТ 7495
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А покажи ЗЕбил как ты Порошенко на Ростов выгнал ещё 21 апреля.
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Соемразина, а чего кудряшкапью на допросы не ходит и ныкается?
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Так он и сказал- на 5 лет.Скоро будут новые выборы .Готовьтесь к реваншу!
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не маю бажання спілкуватись із зебілами.
вільний.
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честі вас отродясь не було.
брехун і пліткар.
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не я вас ображала. а ви написали образливі речі під моїм коментарем.
не обманюйте.
не люблю брехунів.
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ткнути вас носом у власну ж калюжу ?
бачу, по іншому виховання не вдається.. ви просто не спроможні об'єктивно сприймати дійсність і відповідати за свої дії та слова.
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Ви так часто запевняєте, що маєте честь.. Схоже, самі розумієте, чого вам бракує.
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не обижай разумкова-вощдь как никак!
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Ой,а кто мечтает это повторить в Украине ?


В партию "Слуга народа" вступили 27 депутатов фракции, в том числе Арахамия, Дубинский и Тищенко - Цензор.НЕТ 7992

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Не... это уже перегруз. Хватит с меня этой срани. Шо такое за день сегодня? Слуга народа... слуга народа... слуга ... народа... Нах эта инфа, об их сраной тусне? О каком-то количестве срани, которая стала сраней в официозе ихнем. На кой хрен мне это надо?! Потому: сегодня единственно-серьёзная дата, для меня: смерть Л.И.Брежнева. Я тогда, на тральщике был, в Севасе... и понял так, что Война. Бо мы зарядили артустановки, которые никогда не заряжались, провернули машину и были готовы выйти в море, в которое эта калоша, опять таки- никогда не выходила. От это- было событие!
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вступление куда угодно, это уже никогда не отмыться. запах на весь остаток жисти ))
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При этом не все депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии.

Одной ногой вступили и поняли, что запах какой-то неправильный..
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Зебобики вечно куда то вступят...то в гавно...то в партию...
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Нихрена не понял...
Эта Араукария - он ЧТО возглавлял, не будучи членом зелепарти?
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довелось сегодня в транспорте послушать разговор двух идиоток пенсионного возраста . одна другой рассказывала как ездила на ток-шоу в Киев ( какое и на каком канале не знаю )
очень понравилось . чисто и тепло . вот только говорит посадили рядом бандеровку ( ну которая за Порошенка ) и представляешь она мне говорит " до свидания . может еще встретимся " я ей хотела фигу показать

а с другой стороны сидел ООСник . " так ты представляешь им за то что они людей убивают еще и деньги платят " !!! "он говорит маме на карточку за коммуналку бросил "

проезжаем мимо торгового центра одна другой говорит "а я здесь работала"

вторая " торговала ?"

первая " нет на выборах в палатке за партию стояла "

вторая " точно . а давай завтра в партию съездим " " я расскажу что Бойко видела "

и тут у меня пазл окончательно сложился До партії "Слуга народу" вступили 27 депутатів фракції, зокрема Арахамія, Дубінський і Тищенко - Цензор.НЕТ 5408
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Здесь ведущее слово вступило так крепко вступили в это дерьмо 27 новых членов партии зеленого одночлена
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Ну як без контрацептива Дубинського)))) Яка партія такі членососи..
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Во, нашёл!
"глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "

Глава фракции "Слуга народа" , млять, не член партии "Слуга народа"???????????
Вот это димакратия......
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Ничего не понял. Если они стали депутатами по спискам партии разве автоматом не становяться членами партии?
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Старий анекдот про ковбоїв -
"- Джон, кажуть ти вступив в комсомол?
- Джон оглядає підошву свого чобота і питає
- Де?"
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Найцікавіше на Цензорі й упустили.Причину поголення грудей у Володьки.

"Про це на з'їзді політсили заявив новий голова Олександр Корнієнко.
Так, він назвав три ключові пріоритети для політичної сили на найближчі чотири роки.
"Партія нового типу - це соціальний ліфт, який буде просувати на національну політичну сцену небайдужих людей, які шляхом поєднання навчання і практики будуть перетворюватися в політиків нового типу … Щоб ліфт (в партії) працював, партія повинна бути сексі, як каже наш колега Михайло Федоров, повинна збуджувати депутатів", - додав він."https://bykvu.com/ua/bukvy/partija-dolzhna-byt-seksi-i-vozbuzhdat-kornienko/
Там ще мітинг підприємців був,але хто на них зараз зважає...
Тези для виступів слуг уродця :
До партії "Слуга народу" вступили 27 депутатів фракції, зокрема Арахамія, Дубінський і Тищенко - Цензор.НЕТ 3040
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Вступили в зелёное говно и стали членами?) Вітаємо, говнюки!
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При этом не все депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии... А разве есть такая партия, её устав, программа? Кому-то что-то известно о ней? Численность? Какие взносы платят члены этой партии, и куда они тратятся? Устав кто-нибудь видел?
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финансирование чье?кроме бюджета? До партії "Слуга народу" вступили 27 депутатів фракції, зокрема Арахамія, Дубінський і Тищенко - Цензор.НЕТ 6683
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дебіли всіх країн об'єднуйтесь! ще в 18 році займали будку 4 кв.метра ,а зараз найбільша фракція ,правда не знають ,що з цим робить. політичні погляди где пасредине ,президент чи то Моніка, чи то Янелох . промука один інший заперечує ви не так поняли.
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Скоро примут поправки в Конституцию о 300 депутатах и сразу выборы!.Порошенку приготовиться к реваншу. вместе с Мертвечуком.В обнимку!
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Мы говорим Беня,
Подразумеваем -
"Слуга народа",
Мы говорим
"Фракция",
подразумеваем -
Коломойский.
До партії "Слуга народу" вступили 27 депутатів фракції, зокрема Арахамія, Дубінський і Тищенко - Цензор.НЕТ 7331
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Коли ця шобла дозволяє президентській гілці влади через рот Коломойського озвучувати вироки членам кабміну , який саме ВР підпорядкований у парламентсько- презиентській країні, то хочеться абрівіатуру СН читаати як Слуги Нелоха
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Смотрим на отвод наших войск, на предательские закупки российской электроэнерргии,
на выполнение хотелок путина и бени - и понимаем, какому именно народу они служат.
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