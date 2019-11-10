 В партию "Слуга народа" вступили 27 депутатов фракции, в том числе Арахамия, Дубинский и Тищенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На съезде партии "Слуга народа" официально объявили о вступлении в партию 27 новых членов, среди них – глава одноименной фракции Верховной Рады Давид Арахамия, члены фракции Марьяна Безуглая, Александр Дубинский, Евгений Кравчук, Николай Тищенко.

Корниенко, в частности, анонсировал, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде пополнится еще тридцатью членами одноименной партии вдобавок к уже состоявшим 40, "и так постепенно будем подтягивать", в то же время отметив, что не все народные депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии, "и это тоже нормальная позиция".

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Парламентская фракция "Слуга народа" насчитывает 252 народных депутата.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня состоялся съезд партии "Слуга народа". Его участники избрали нового главу политсилы – теперь вместо Дмитрия Разумкова партию возглавляет Александр Корниенко.