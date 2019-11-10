 Разведение в Петровском: еще 11 бойцов отошли на подготовленные позиции, - штаб ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.
"Сегодня, по графику, на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение.
На новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Одним словом, военные под открытым небом не останутся", - сказано в сообщении.
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В штабе добавили, что позиции были подготовлены заранее.
"Данные фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности. У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще - резервные", - отметил заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.
Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.
Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.
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6 ч. ·
На початку 90-х мій батько, офіцер ЗСУ, привозив зйомки з колишньої Югославії. На тих кадрах було чимало страшного, але мені найбільше запам'яталися боснійські дітлахи, що гралися на зруйнованих рускоміром вулицях. Саме так, зародки рускоміра існували вже тоді, це були так звані "русскіє добровольчєскіє отряди" - РДО, що воювали разом із сербськими четніками. До початку війни багато наших патріотів наївно захоплювалися сербами, аж поки вони не приїхали убивати українців на Донбасі, як вони убивали боснійців. Та я не про те. У ті дні я дивився кадри зі своїми боснійськими однолітками, що гралися відстріляними тубусами від РПГ-22 у спаленому Сараєві, і гнав від себе думки про те, що ось така сама війна, страшна війна у самому центрі ********, цивілізованої Європи може розгорітися у нас, в Україні.
Саме тому мені так дико сприймати те, що відбувається на вулицях прифронтових міст. Коли п'єш каву, а навколо тебе спокійно гуляють мами та бабусі з дітлахами. І все б нічого, але всього в кількох кілометрах від вас працюють російські "утьоси". Гучно розривається російська міна, яку разом з іншими "крупами" та "макаронами" привезли бойовикам у білому гумконвої "турботливі" мишебратья. Літня бабуся, біля якої грається малий у яскравій оранжевій куртці, лише на мить з тривогою озирається на звук прильоту, але поволі йде далі. Вони вже давно звикли. Я не можу звикнути. Я бачив те саме на боснійських зйомках і я розумію одне: бойовики нікуди не зникнуть, російський терор не пройде сам собою. Єдиний правильний спосіб боротьби з терористамии - це відправити їх у рідну Астрахань чи Йошкар-Олу в рефрижераторі, усіх до одного, бо саме так працює визвольна війна. Я не хочу щоб діти чули розриви російських мін, і я не хочу, щоб їх знову виховував рускомір, адже ми й досі вигрібаємо його наслідки - тут, на війні.
Українські воїни ніколи не були загарбниками. І що б там не розповідали ворожі медіа, ми - захисники, тому правда на нашому боці. Хотілося б, щоб і решта людей зрозуміла це. Бо приходить момент, коли ні слова, ні домовленості не рятують від ворожих снарядів, і тоді ми - благословенні державою на знищення окупантів - беремо до своїх рук зброю і йдемо захищати наших дітей від небезпечних чужинців.
Ми воюємо за життя. І для того, щоб вижити, нам усім - і в тилу, і на фронті - потрібно зробити лише одне.
Перемогти!
На новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Одним словом, военные под открытым небом не останутся", - сказано в сообщении.
А чего пару многоэтажек не построили. Школу, детский садик, рынок и супермаркет... Какая разница, что оставлять после себя врагу(
когда в Луганск вернется Украина, не станет больше ни порядка, ни справедливости. Зато тарифы вырастут в разы. И что тогда скажет народ? Вы даже вообразить не можете, что у наших людей в головах. Так что лучше помогите семьям погибших, постройте новые больницы, отремонтируйте музеи. Но не дайте ни копейки Донецку и Луганску. Мы это не заслужили.
не верьте, что боевики отведут свои войска и прекратят обстрелы. Это сказки для наивных европейцев.
https://fakty.ua/323509-vata-v-ejforii-i-zhdet-rossiyan-chto-dumayut-na-okkupirovannyh-territoriyah-o-razvedenii-sil-na-donbasse
фу...
Які нахер вони брати?!?!?
Це твої брати по раша тудей і так же як і ти ниють на цю тему,значить брати
Порада - коли твої справи йдуть погано - не ходи з ними.
Соєво-мокшанським ботам пробачаю
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation
Резервні випадково не під Львовом?- Бачу, Зеленський збирається відступати і відступати.
5 год ·
За моєю інформацією з дуже надійних джерел, суд сьогодні має звільнити нашого героя Ігоря Мазура (Тополю).
Посмотрим, что на этот раз получится.
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!
"Мені показують стовп, на якому висітиму": жінка зі Станиці Луганської розповіла про погрози проукраїнським жителям
https://espreso.tv/.../quotmeni_pokazuyut_stovp_na_yakomu...