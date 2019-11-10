EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  4937  73
Материалы по теме:
Все про:операция Объединенных сил (1779) разведение сил (75) Петровское (21)

 Разведение в Петровском: еще 11 бойцов отошли на подготовленные позиции, - штаб ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще 11 военнослужащих ВСУ и 14 единиц техники изменили свое положение на участке разведения "Богдановка-Петровское". Защитники Украины отошли на позиции, оборудованные для проживания и ведения обороны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Сегодня, по графику, на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение.

На новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Одним словом, военные под открытым небом не останутся", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разведения на новых участках зимой не будет, - штаб ООС

В штабе добавили, что позиции были подготовлены заранее.

"Данные фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности. У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще - резервные", - отметил заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

Разведение в Петровском: еще 11 бойцов отошли на подготовленные позиции, - штаб ООС 01Разведение в Петровском: еще 11 бойцов отошли на подготовленные позиции, - штаб ООС 02

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Также на Цензор.НЕТ: В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском. ФОТО


Разведение в Петровском: еще 11 бойцов отошли на подготовленные позиции, - штаб ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3158821
 
 
 Топ комментарии
 
Харитін Старський
6 ч. ·

На початку 90-х мій батько, офіцер ЗСУ, привозив зйомки з колишньої Югославії. На тих кадрах було чимало страшного, але мені найбільше запам'яталися боснійські дітлахи, що гралися на зруйнованих рускоміром вулицях. Саме так, зародки рускоміра існували вже тоді, це були так звані "русскіє добровольчєскіє отряди" - РДО, що воювали разом із сербськими четніками. До початку війни багато наших патріотів наївно захоплювалися сербами, аж поки вони не приїхали убивати українців на Донбасі, як вони убивали боснійців. Та я не про те. У ті дні я дивився кадри зі своїми боснійськими однолітками, що гралися відстріляними тубусами від РПГ-22 у спаленому Сараєві, і гнав від себе думки про те, що ось така сама війна, страшна війна у самому центрі сучасної, цивілізованої Європи може розгорітися у нас, в Україні.
Саме тому мені так дико сприймати те, що відбувається на вулицях прифронтових міст. Коли п'єш каву, а навколо тебе спокійно гуляють мами та бабусі з дітлахами. І все б нічого, але всього в кількох кілометрах від вас працюють російські "утьоси". Гучно розривається російська міна, яку разом з іншими "крупами" та "макаронами" привезли бойовикам у білому гумконвої "турботливі" мишебратья. Літня бабуся, біля якої грається малий у яскравій оранжевій куртці, лише на мить з тривогою озирається на звук прильоту, але поволі йде далі. Вони вже давно звикли. Я не можу звикнути. Я бачив те саме на боснійських зйомках і я розумію одне: бойовики нікуди не зникнуть, російський терор не пройде сам собою. Єдиний правильний спосіб боротьби з терористамии - це відправити їх у рідну Астрахань чи Йошкар-Олу в рефрижераторі, усіх до одного, бо саме так працює визвольна війна. Я не хочу щоб діти чули розриви російських мін, і я не хочу, щоб їх знову виховував рускомір, адже ми й досі вигрібаємо його наслідки - тут, на війні.
Українські воїни ніколи не були загарбниками. І що б там не розповідали ворожі медіа, ми - захисники, тому правда на нашому боці. Хотілося б, щоб і решта людей зрозуміла це. Бо приходить момент, коли ні слова, ні домовленості не рятують від ворожих снарядів, і тоді ми - благословенні державою на знищення окупантів - беремо до своїх рук зброю і йдемо захищати наших дітей від небезпечних чужинців.
Ми воюємо за життя. І для того, щоб вижити, нам усім - і в тилу, і на фронті - потрібно зробити лише одне.
Перемогти!
 показать весь комментарий
 
Печально и мерзко наблюдать как наши войска опустив головы отступают с нашей земли, под насмешливыми радостными взглядами окупантов. В 2014 так же само отступали из крыма, рассказывая что ето для того чтобы небыло войны и жертв.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Похоже что накрыло только вас двоих . Один что то сморозил , вторая непонятно что ответила. Но главное написать быстрее пидлоги, хоть и не в тему новости .
 показать весь комментарий
 
 
Ага.І карту позицій в інтернет.Дибіліти так дибіліти.
 показать весь комментарий
 
 
Ну ага - проти нас мумба юмба, а не Рашка з супутниками, розвідкою і безпілотниками. то в ПСВ ти міг якось там старатись маскувати позиції і не "зливати їх в інтернет"(( Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7725 ))
 показать весь комментарий
 
нормальные машины ОСЦЕ закупило на русские деньги...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вроде помню как Парашенко в 2015 закупил для ОБСЕ новенькие броневики, в то время как наши бойцы еще ездили на маршрутных автобусах.
 показать весь комментарий
 
 
Харитін Старський
6 ч. ·

На початку 90-х мій батько, офіцер ЗСУ, привозив зйомки з колишньої Югославії. На тих кадрах було чимало страшного, але мені найбільше запам'яталися боснійські дітлахи, що гралися на зруйнованих рускоміром вулицях. Саме так, зародки рускоміра існували вже тоді, це були так звані "русскіє добровольчєскіє отряди" - РДО, що воювали разом із сербськими четніками. До початку війни багато наших патріотів наївно захоплювалися сербами, аж поки вони не приїхали убивати українців на Донбасі, як вони убивали боснійців. Та я не про те. У ті дні я дивився кадри зі своїми боснійськими однолітками, що гралися відстріляними тубусами від РПГ-22 у спаленому Сараєві, і гнав від себе думки про те, що ось така сама війна, страшна війна у самому центрі ********, цивілізованої Європи може розгорітися у нас, в Україні.
Саме тому мені так дико сприймати те, що відбувається на вулицях прифронтових міст. Коли п'єш каву, а навколо тебе спокійно гуляють мами та бабусі з дітлахами. І все б нічого, але всього в кількох кілометрах від вас працюють російські "утьоси". Гучно розривається російська міна, яку разом з іншими "крупами" та "макаронами" привезли бойовикам у білому гумконвої "турботливі" мишебратья. Літня бабуся, біля якої грається малий у яскравій оранжевій куртці, лише на мить з тривогою озирається на звук прильоту, але поволі йде далі. Вони вже давно звикли. Я не можу звикнути. Я бачив те саме на боснійських зйомках і я розумію одне: бойовики нікуди не зникнуть, російський терор не пройде сам собою. Єдиний правильний спосіб боротьби з терористамии - це відправити їх у рідну Астрахань чи Йошкар-Олу в рефрижераторі, усіх до одного, бо саме так працює визвольна війна. Я не хочу щоб діти чули розриви російських мін, і я не хочу, щоб їх знову виховував рускомір, адже ми й досі вигрібаємо його наслідки - тут, на війні.
Українські воїни ніколи не були загарбниками. І що б там не розповідали ворожі медіа, ми - захисники, тому правда на нашому боці. Хотілося б, щоб і решта людей зрозуміла це. Бо приходить момент, коли ні слова, ні домовленості не рятують від ворожих снарядів, і тоді ми - благословенні державою на знищення окупантів - беремо до своїх рук зброю і йдемо захищати наших дітей від небезпечних чужинців.
Ми воюємо за життя. І для того, щоб вижити, нам усім - і в тилу, і на фронті - потрібно зробити лише одне.
Перемогти!
 показать весь комментарий
 
 
"у самому центрі ********, цивілізованої Європи"-це вже як для кого, для них (европейців)-цівілізована, а для нас "буфер" від параші!
 показать весь комментарий
 
Дивно з тих хто захоплювався сербами - це аналог кацапів у югославії мікроСССр. От хорватський сценарій нам точно підходить, коли манша армія хорватів одним ударом змела тих загарбників сербів
 показать весь комментарий
 
 
Печально и мерзко наблюдать как наши войска опустив головы отступают с нашей земли, под насмешливыми радостными взглядами окупантов. В 2014 так же само отступали из крыма, рассказывая что ето для того чтобы небыло войны и жертв.
 показать весь комментарий
 
 
ну и сводки по отведению до кучи- сепары отвели 1 крупнокалиберный пулемёт. 1 АГС и 14 человек . наши технику 14 единиц включая бмп . какой то не равнозначный отвод. 1 сепар равен 1 единице бронетехнике
 показать весь комментарий
 
.....а давайте я тоже ОТОЙДУ из своего дома ,куда-нибуть в сарай и буду от туда смотреть как ОККУПАНТЫ будут жить в тепле и сытости и зручностямы ???!! НУ это же полный МАРАЗМ !!!
 показать весь комментарий
 
 
"Сегодня, по графику, на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение.
На новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Одним словом, военные под открытым небом не останутся", - сказано в сообщении.

А чего пару многоэтажек не построили. Школу, детский садик, рынок и супермаркет... Какая разница, что оставлять после себя врагу(
 показать весь комментарий
 
 
як казав ЗЕ-не-лох -у нас ******* абразованая,а люди...ани нипанимают многога с таго что делаецца а ми усе абразованіе юристи,многа грамотних діпутатов в слугє народа. Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6947 .
 показать весь комментарий
 
 
нєлох розводіт лохов. Йому прикольно, а людям горе.
 показать весь комментарий
 
«Вата» в эйфории и ждет россиян»: что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе

когда в Луганск вернется Украина, не станет больше ни порядка, ни справедливости. Зато тарифы вырастут в разы. И что тогда скажет народ? Вы даже вообразить не можете, что у наших людей в головах. Так что лучше помогите семьям погибших, постройте новые больницы, отремонтируйте музеи. Но не дайте ни копейки Донецку и Луганску. Мы это не заслужили.



не верьте, что боевики отведут свои войска и прекратят обстрелы. Это сказки для наивных европейцев.

https://fakty.ua/323509-vata-v-ejforii-i-zhdet-rossiyan-chto-dumayut-na-okkupirovannyh-territoriyah-o-razvedenii-sil-na-donbasse

 показать весь комментарий
 
 
Брати по "Ні капітуляції" теж про зраду ниють
Разведение в Петровском: еще 11 бойцов отошли на подготовленные позиции, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3097
 показать весь комментарий
 
 
Та да, надыбала случайно. Но я должна сказать, что еще я лично общалась с некоторыми людьми "оттуда". Поэтому...
 показать весь комментарий
 
 
Garsia UA - Брати по "Ні капітуляції"

Які нахер вони брати?!?!?
 показать весь комментарий
 
 
Лахта,чого ти повзаєш слідом.на відповідях фубліки заробляєш.
Це твої брати по раша тудей і так же як і ти ниють на цю тему,значить брати
 показать весь комментарий
 
Софіст, хто написав "Брати по...."? Теж "раша тудей", чи ти особисто своїми ручками?
 показать весь комментарий
 
Шо ти скакаєш по всіх гілках та захищаєш русню,то твої брати і думки у вас однакові
 показать весь комментарий
 
І це каже той хто постійно викладає картинки від козломордих свінорусів.

Порада - коли твої справи йдуть погано - не ходи з ними.
 показать весь комментарий
 
Что вы понимаете в военной науке??? Клоун придумал новую тактику. Что бы победить - нужно отступать!
 показать весь комментарий
 
 
А раптом спрацює?! Що тоді будеш говорити? Разведение в Петровском: еще 11 бойцов отошли на подготовленные позиции, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7245
 показать весь комментарий
 
Однозначно спрацює - клоун Україну планує перемогти .
 показать весь комментарий
 
 
саня, не треба тут свої портрети постити
 показать весь комментарий
 
зєбобіку, перестань із дзеркалом розмовляти. Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 716
 показать весь комментарий
 
 
))))) что спрацюе ???? ты ВЫУЧИШЬ русский , ЭТО уже РАБОТАЕТ !!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А ти, я бачу, досить впевнено володієш українською!
Соєво-мокшанським ботам пробачаю
 показать весь комментарий
 
Це путін ЗЄ сказав?А в Новоазовську хто?Чия база?
 показать весь комментарий
 
 
Земля кругла. Може клоун планує з тилу зайти?
 показать весь комментарий
 
 
Слышь ты клоун. У Пеци было 5 лет за которые он должен бы показать как на украинских интересах вернуть донбасс и крым. Но увы. Клятий порох Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 827
 показать весь комментарий
 
Может пускай из Печерска и Конча Заспы наши депутаны так же отведут свои семьи под наблюдением ОБСЕ чтобы не правацировать революцию?
 показать весь комментарий
 
 
Це відступ на своїй землі лише за вимогою ворога... За злочинний наказ і його виконання доведеться відповідати, бо це державна зрада...
 показать весь комментарий
 
 
Борменталь, дайте мне соевой баланды. Ещё парочку! Примус! Абырвалг! Капутыляція! Сепары идут! Зрада! Зебилы! Шмаркля!
 показать весь комментарий
 
 
точно. это твоё фото. ты соево-препезекане.
 показать весь комментарий
 
....знаете, ОТСТУПАТЬ с боем это одно дело ,а отступать по ДОГОВОРЕННОСТИ это зрада !!! надо сказать ЧЕСНО : УКРАИНЦЫ не будут массово идти и ЗАЩИЩАТЬ страну !! я в это больше ПОВЕРЮ ((((
 показать весь комментарий
 
- У нас є основні позиції, запасні позиції і ще - резервні, - наголосив заступник Командувача об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation
Резервні випадково не під Львовом?- Бачу, Зеленський збирається відступати і відступати.
 показать весь комментарий
 
 
«...отступать по ДОГОВОРЕННОСТИ это зрада !!!...» Без сумніву. Та виникає питання, ЧОМУ це відбувається і в більш широкому сенсі. Чому все більше політиків за кордоном, в країнах НАТО несподіванно, всупереч інтересам своїх країн і інтересам забезпечення миру в світі, починають підтримувати росію? Якийсь абсурд. Нещодавно один політолог висловився таким чином: "Гроші. Дуже великі гроші. росія може купити дуже багато кого. І вона це робить". Думаю, що Україна не виняток.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А потім на мітинг, "Ні капітуляуції,війна до перемоги"

Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5783
 показать весь комментарий
 
Mikheil Saakashvili
5 год ·

За моєю інформацією з дуже надійних джерел, суд сьогодні має звільнити нашого героя Ігоря Мазура (Тополю).
 показать весь комментарий
 
 
Будемо сподіватись, що Польща витримає цей тест на "гамністость" і не впаде обличчям в лайно. Адже в нас є і спільні приємні сторінки історії. Скажімо, коли на прохання польського короля, після тривалої облоги москви поляками, козацьке військо гетьмана Сагайдачного прийшло на допомогу і відразу захопило кацапську столицю...
 показать весь комментарий
 
....видите они уже не ПОПАЧЛЕНЦЫ , а народная МИЛИЦИЯ !!! все Украину присоеденят к ЛУГАНДОНИИ , там уже все ГОТОВО !!! осталось ФОРМАЛЬНОСТИ подписать в ПАРИЖЕ и в раде ЗАТВЕРДИТЬ ....так будет ((((
 показать весь комментарий
 
Фото нових ;підготованих; позицій буде?
 показать весь комментарий
 
 
Странно, уже много где прошло разведение - а страшилки порохоботов про наступление и сдачу земли не оправдываются. А ведь скоро декабрьский путч порохоботов, с какой зрадой они будут на него идти...? Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3894
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко войска разводил, теперь Зеленский это делает.
Посмотрим, что на этот раз получится.
 показать весь комментарий
 
В ту войну отступали на заранее подготовленные позиции, а сейчас в чистое поле.
 показать весь комментарий
 
 
ну а шо?
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!
"Мені показують стовп, на якому висітиму": жінка зі Станиці Луганської розповіла про погрози проукраїнським жителям
https://espreso.tv/.../quotmeni_pokazuyut_stovp_na_yakomu...
 показать весь комментарий
 
 
Вибачте що трохи не в тему, аде куди поділися очі борцуни? Щось давно не чути. Яка їх позиція щодо розредення сил?
Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4986
 показать весь комментарий
 
 
Костя Гришин боевые позиции перенес в фейсбук? Последний рубеж поцреота? Пусть берет Егорку Соболева и Парасюка да идут экспорт электроэнергии из России блокировать, а то у Коломойского скоро морда луснет от дурных денег.
 показать весь комментарий
 
 
Может правильно писать не " разведение " а "развод".а ещё правильнее" односторонний развод". Как то правдивее звучит☝☝
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх