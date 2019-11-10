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Все про:минские соглашения (2681) Арахамия (118) Голос партия (94)

 Если Украина откажется от Минских соглашений, с России снимут санкции, - Арахамия

Реализация предложения партии "Голос" о выходе из Минских соглашений может привести к снятию с Российской Федерации санкций.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам после съезда партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Неожиданно для меня звучит такое заявление, потому что партию "Голос" я очень уважаю, уважаю их компетенции. Но я пообщался с несколькими юристами-международниками, они вообще не понимают, как такие заявления можно делать. Потому что любой выход по нашей инициативе из минских договоренностей означает почти автоматически отмену многих санкций в отношении Российской Федерации. Я не знаю, кто в этой стране заинтересован в отмене санкций в отношении РФ ", - сказал Арахамия.

По мнению Арахамия, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук обеспокоен дальнейшей стратегией нормандского формата и поэтому предлагает остановиться и накопить финансовый, военный, дипломатический ресурсы, а потом двигаться дальше.

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ несет ответственность за имплементацию "Минска". Она должна вывести все войска с Донбасса и прекратить дестабилизацию Украины, - Столтенберг

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, партия "Голос" 8 ноября обнародовала заявление о том, что единственным эффективным путем для Украины считает выход из минских договоренностей и "замораживание" ситуации до усиления собственных позиций.

Источник: https://censor.net.ua/n3158820
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо Україна виконає мінські угоди в односторонньому порядку, як робить ЗЕ, то не лише санкції знімуть, ми державу втратимо.
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"Если Украина откажется от Минских соглашений, с России снимут санкции, - Арахамия",-

Большего бреда не слышал. Зачем Повторять эту мантру ФСБ? На Россию наложили санкции за оккупацию Крыма и Донбасса так как это нарушение Международных Законов. Сами страны Запада заинтересованы в их соблюдении иначе мир придется перекраивать заново.
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Как-то раньше получалось и не выходить из них и не выполнять их.

Зелёная мразь критиковала Пороха за то, что не віходит.

Придя ко власти зелёная мразь решила их выполнить.

Ну не скоты ?
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Їх по любе знімуть, і мінські угоди тут ні до чого, бабло ж треба косити (!) гнила Європа вже на низькому старті стоить - бігти до ***** лобизати його, бізнес запускати в Козлостанi, та й від України вже (раніше дуже стурбовані) європейці вже втомилися ...
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Если Украина подписывает про поставку электроэнергии с кацапстана, то о каких дальнейших санкциях он может говорить?
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Игорь да мы газ парашинский покупаем еще если ты не знал
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Газ - сырье. Электроэнергия - товар с добавленной стоимостью. Разницу улавливаешь?
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и в чем добавленная стоимость электроэнергии
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Может лучше умную книжку прочитаешь, чтобы не задавать глупых вопросов на форуме? Был уголь, его доставили по НАШЕЙ железной дороге, которая заплатила налоги и зарплату сотрудникам, на НАШУ электростанцию, которая его сожгла и тоже уплатила налоги и зарплату своим сотрудникам. А теперь два "ненужных" звена тупо выкинули. Так можем вообще прийти к тому, что совсем ничего производить не будем, а будем покупать напрямую у кацапов. Зачем нам свои электростанции, если они есть у кацапов, правда? Вот только, кто деньги на это давать будет? Кацапам твои фантики не нужны.
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Порохоботи, ви всі вже встигли свої перли написати?
Чи хтось спізнився? Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8637
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Артист повинен бути з народом!(Щепкін). А не з диверсантами та упирями!( від себе).
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пане "Агрохіміє", з кацапні знімуть санкції і в разі відмови України від т.зв. мінських домовленостей, і в разі їх виконання. Про все вже домовлено. І ви, блаЗЄнські, знаєте про це ліпше за будь-кого иншого.
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Арахимия врёт без зазрения совести. Это вор, а не государственный служащий и таких у нас 95%.
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Арахамія зегенерат з однією звивиною яку навіть не фуражкою натисло, а тарілкою від салату... Санкції накладені за анексію Криму і окупацію Донбасу!
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Як цікаво піднимали армію і бабло до карману Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 152
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да на палиграф их всех!что там с прокладкой по оформлению недвижимости?
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Троляка, а за Арахамию шо скажешь? Тсатья об нем же-ж.
Или давайте на парашенка переключимся и аб арахамии забудем?
Да Зе-ЧМО?
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Ничего он не скажет. Ссылка на Минские, якобы навязанные Украине Порошенко, который держит Зеленского за руки, чтобы не дай Бог, не отменил Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, із Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6696 - отличный повод для сдачи Украины. Интересно, что этот Зе-чмошник ответит на вопрос - почему найвеличнишый не денонсирует Минские? Голосов в Раде нет? Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, із Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6696 Сколько Зебилов не спрашиваю - ответа нет.
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Если Украина перестанет существовать, то санкции с росии тоже снимут!
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Он сделал нас бедными и привел в Гаагу - Давіду Арахамії на замітку , ця стаття на ЕМ , спонсор доречі ГАЗПРОМ , шарманку про санкції таки треба починати розібрати для ремонту : "
Россия обвиняется. Путин обвиняется. Его страна, его власти предстанут перед судом ООН в Гааге. По обвинению в войне против Украины. Какой позор.
Но это позор, если только посмотреть на начало новой России - время светлых надежд, свободы от власти спецслужб. Россия будет ответчиком в Гааге!..... Суд над Россией в Гааге - это еще не точка, но уже восклицательный знак. "
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голова фракции "слуг" вылупившийся 5 месяцев назад закончивший трускавец-втирает дичь по международным делам
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Если Украина выполнит условия минской капитуляции формулы "штангенциркуля" с России СНИМУТ САНКЦИИ.. Тогда какой смысл.. Поэтому Арахамии нужно договаривать до конца и предъявлять какие то другие аргументы.
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Ара Хамия создает фейк-фак новость
Как только закличат видимость мира в двух
населенных пунктах-сразу с мацкалей снимут санкции
Беня сможет торговать с мацкалями
Ара Хамии даст конфетку
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Предсказание Арахамия что с России снимут санкции. Все оно знает наш предсказатель на все у него есть свой ответ и бабке можно не ходить а к Арахамии за его предсказаниями
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Если Украина откажется от Минских соглашений, с России снимут санкции, - Арахамия.

Почему этот чурбан переживает за ********* и не думает про Украину? Надо делать то, что выгодно Украине. А это чмо готово утопить собственную страну лишь бы где-то там кто-то не снял смешные санкции. ********* не замечает эти санкции и не заметит если их снимут.
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Лео! Санкціі є санкціі. Тут все нормально. Порох зробив ім з ними Велику Козу,Особливо для путінських олігархів. І не треба сумніватись- санкціі свою роботу роблять успішно...
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Санкции что-то давали в первые пару лет. Сейчас ********* адаптировалась и готова хоть 100 лет жить с такими санкциями.
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Если Украина выйдет из Минских соглашений, с России снимут санкции, но сохранится Украина.
Если Украина выполнит Минские соглашения, то Украины больше не будет, и ... с России снимут санкции.
Какой вариант лучше?

Кстати, в первом случае ещё можно было бы долго мурыжить эти Минские соглашения де-факто их не выполняя, но сохраняя санкции для России, однако, как видим, Зеленский и К как с цепи сорвались, не щадя живота бросились выполнять эти соглашения впереди паровоза, причем в их наихудшем, штанмайеровскогм варианте. Мечты Кремля сбываются.
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Как ты себе представляешь выйти из Минска и мурыжить эти соглашения, совсем разум потерял?!
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Санкции уже устарели . Их нужно было усиливать все прошедшие пять лет . ЕС вместо этого все пять лет заискивал перед х.йлом а Кондитер все пять предыдущих лет торговал со страной агрессором и набивал свои карманы . Поэтому что в лоб что полбу . Снимут плохо , не снимут а оставят как есть тоже пользы мало
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А чеки покажешь, что там Порошенко наторговал с Лаптестаном? Или Бородатая Бабушка не доплачивает за ответы порохоботам?
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А кацапы верят что у их х.йла только старенькая ,.волга" и недорогой консервативный костюмчик , а ещё причал и усе это с чеками Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, із Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8625 а ваш Пеца на его фоне так вообще бессребренник .У него и ,,волги" нет .Зато есть целая Марина! Она и рулила целой страной когда Пеца уходил в нирвану на пару дней подряд
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Путін, з ланцюгом на шиї, виглядатимеш ХЇйлом.
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Разом з Зеленським, спочатеу він замість ослінчика буде, а потім рядом буде хитатися на мотузці.
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Тут дехто стверджує, буцімто відмова України від так званих "мінських домовленостей" автоматично призведе до зняття санкцій з Московії за анексію Криму та агресивну війну на Донбасі. Таку дурню можуть патякати, або завершені кретини, або банальні маніпулятори, котрі перебувають на "ангажементі"!
Так звані "мінські домовленості" не є юридично-правовим документом a priori, тобто за визначенням. Адже ці "домовленості" не були імплементовані до законодавства жодної країни, чи в рамки будь-якої міжнародної організації. Всі країни, котрі приєднались до санкцій, в своїх рішеннях не те, що безпосередньо посилались, а навіть не згадували, навіть не натякали на буцімто існування якихось "мінських домовленостей"!
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придурок, а выдача российских паспортов каким пунктом прописаны в минских соглашениях?
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Можете выдавать украинские всем жителям Кубани, никто не запрещает.Каждое государство само решает кому и на каких условиях выдавать свои паспорта.
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За пачпорт рф в Украине нужно давать конкретный срок . Кондитер закрывал на это глаза , чтоб не ,,злить" х.йла , а Зе Вова и в глаза их не видит .Какая то близорукая у нас элита всё время руководит .Может им зеньки помочь протереть ?
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Если давать за второе гражданство срок, то придется как всю элиту и пересадить. Они же не идиоты сами против себя законы принимать)
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Какая элита такие и законы . Ну я все пять лет слышал от власти гневные речи и патриотичные лозунги и что же видим ? А видим что всё осталось всё как было при ,,папередниках" от злочинной влади петуховичей .безВиз со станой агрессором и рост торговли . Маємо шо маєм
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якщо ВРУ офіційно визнає те , що РФ є агресором , і назве речі своїми іменами , тобто , що Україна перебуває у військовому стані на Сході через російську агресію , (не путати з оголошенням війни) як це зробили в ООН , то санкції , навпаки , ще більші будуть . Не потрібно дурити і підставляти людей . Є фахівці , які знають як зробити так , щоб і санкції були ще збільшені і змусити РФ платити Україні за свій злочин , але ж ви не хочете з ними діла мати , бо так треба олігархам .
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Санкции это обоюдные убытки. Украина готова компенсировать потери странам, которые введут санкции против РФ и начнут терпеть убытки??
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Конечно страшно, с новых депутатов сняли неприкосновенность, а Ляшко теперь не депутат, поэтому злой и брутальный.
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Що за дурня? Заява Голосу - перший достойний їх крок з часу їх входження до Верховної Ради. Нарешті вони ведуть себе як патріоти!

Зе критикував Пєтю за Мінськ, але не відмовився від нього (як потрібно було), а навіть став більше його виконувати!

Ніякого розведення сил! Лише глибокі мінні поля і колючий дріт по всій лінії розмежування, припинення постачання електроенергії, закриття всіх пунктів пропуску і припинення виплати пенсій! Беремо приклад з Південної Кореї, яка відгородилася від агресивних комуняк з кндр (кндр=днр, такі самі сєпари, спонсоровані кацапами)
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Во балбес!
Так для того, чтобы толком обустроить минные поля и нужно прекращение огня, как в Корее!
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Перший пункт пропуску між Кореями відкрився через 50 років після закінчення бойових дій. А у нас?
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В Корее что было??Гражданская война или какая??
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Був напад комуняк з кндр на Південну Корею за підтримки китаю і ссср...
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Нет, сначала было нападение Северной на Южную, видя что Южная проигрывает вмешались США и дела пошли в обратном направлении. Затем видя что Северная проигрывает вмешались Китай и СССР.
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КНДР перша напала, але перший напад Південна відбила. Тоді КНДР попросили допомоги в Китаю і Москви. Прийшло пару сот тисяч китайських "добровольців" на совєтській техніці і взяли сеул.

І тільки після взяття Сеулу Південна Корея звернулася по допомогу і не до США, а до ООН! І ООН постановив послати миротворців туди на чолі з США (всього 27 країн)
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Даты есть?? 1950 год. С 25 июня по 20 августа наступление Северной Кореи, сентябрь контрнаступление Южной Кореи с США, а в октябре на стороне Северной Кореи уже вмешался Китай. У вас другая хронология??
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Северная и есть кндр. Южная и есть Південна Корея. Достаточно знать украинский!
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В этом вся суть петриотов " Слабоумие и отвага!"
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Долбень,мины ставятся дистанционно.из тех же миномётов.Не знал?
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И как этот происходит расскажи?? Расскажи этот физический процесс))
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Гугл забанили?
Вбивай в поисковую строку "дистанционная установка минных заграждений" и получишь под 50 тысяч ссылок.
Мало?
Вбей "remote installation of minefields" - получишь больше миллиона ссылок.
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Очень просто - контейнер с минами ПФМ1(С) сбрасывается с самолета или с помощью РСЗО или использую ПКМ-1(Переносной Комплект Минирования).
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Раз все так просто, то чего самолеты уже 4 года не используются в приципе??Ты в курсе сто дальность ПКМ не более 50 метров??А если ВСУ придется идти в наступление не имея точную карту минного поля от такого минирования??А ты курсе что мины подобного плана в Украине уже прошли все допустимые сроки использования и могут начать взрываться при зарядке и попытке установки в руках бойцов, или при перевозке или прям на складах от неосторожного движения.
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Ага,да ты в армии не служила оказывается! Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, із Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1428Не правильно команду ЛОЖИСЬ выполняешь?Установки дистанционного минирования применяются ещё с 1943-го года!Применяются мины-снаряды.При ударе об землю они не взрываются,только снимаются с предохранителя.Ферштейн,бездарь? Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, із Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7368
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Маразм и пистёшь.Санкции наложены за кришьих и боинг.При чём тута лыдыры?
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Не звизди Арохамия , наоборот могут только ужесточить . Западу и так нечем крыть претензии Ирана и Северной Кореи , по отказу от ЯО , в последнее время они ссылаются на события в Украине
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Арахамия!А ничего,что санкции введены за оккупацию Крыма и сбитый самолет,но никак не за донбасс?Может не стоит лгать?Рос.политтехнолог В.Рогимов,который работал на выборах- зеленского,в интервью "МК" прямо0 указаш,что ЗАДКЧА зеленского мир и дружба с путиным.Отсюда и все эти отступления.
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Зачем выдавать желаемое за действительное? "Минск-2" был подписан в 2015 году и должен был быть реализован до конца года, с 2016 года этот договор уже не действителен и все в мире это знают, но т.к. нового договора подписано не было, решили придерживаться старого. Никакого "минского договора" не существует уже около 3-х лет.
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Так чому ж *барига ліпецький * три роки про це волав !?.
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о чем "волал"? что альтернативы "минска-2" нет? это что, не правда? опять зеленой травы обнюхался и на цензор полез?
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Арахамия, лоботомия ,тьху ты шизофриния-точняк
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санкции снимут в любом случае
как при отказе так и при выполнении и замирении...
не важно кем ))))
так что моника работает на отмену санкций,
НО В САМОМ НЕВЫГОДНОМ ДЛЯ УКРАИНЫ ВАРИАНТЕ.
И ОЧЕНЬ, очень важном для кремля.
и если петя МОГ играть эту игру с сохранением санкций,
то зеля в принципе не способен их сохранить...
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Врет и не краснеет. Причем тут Минск? санкции не за креплеными никаким минском. Забудь про ничтожный дог. минск. Партия Голоса все правильно озвучила.
Манипуляция и бредит Арахамия и вся команда Зеленого. Санкции ввели США и ЕС связи с аннексии Крыма к России и войны на востоке Украины, захвата части Донбасса рашистами РФ. Нарушение территориальной целостности. Все.
Ложь настолько опасна, и последствия ее будут настолько непредсказуемы для страны.
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Смягчение санкций будет однозначно.
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арахамия ватник
минский сговор и санкции у него в одной упряжке.

агент путина в украине.
ро*а его похожа на "отпустить, и всё забыть".
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Арахамия бредит!
Откуда вообще взялись подобные взрослые руководители?
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санкции и так снимут, а некоторые уже снимают так что бы никто не подозревал. Им санкции не мешают совершать агрессию. А Украину сдадите. С минском нужно заканчивать и штанмахера тоже.
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Отказ от Минских протоколов ведет к снятию санкций. Но и выполнение Минских протоколов - ведет к снятию санкций. Только отказ - это снятие санкций и заморозка ситуации как есть, с непризнанием Донбасса никакими отдельными территориями и особыми статусами, а выполнение - это и снятие, и признание. Де факто - добровольный отказ от территориального суверенитета.
Реалистическая вилка на данный момент сейчас такова.
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Значит ошибкой была сама минская сделка , которая была по сути капитуляцией ! А всё остальное просто последствия . Обсуждение последствий , обсуждение вариантов какой плох , а который ещё хуже это результаты минской капитуляции
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вот же падла... п*здИт и не заикается...
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Чергова "попередня" дата зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) - це 24 або 26 листопада поточного року, повідомляється в статті, опублікованій в "Дзеркалі тижня. Україна" в неділю з посиланням на джерело в Офісі президента.При цьому, як повідомив співрозмовник видання, якщо така зустріч в ці дати не відбудеться, то до кінця року лідери вже не зможуть зібратися, і тоді навряд чи слід сподіватися, що зустріч "четвірки" взагалі відбудеться коли-небудь. Як очікується, на зустрічі мають бути обговорені питання виконання Мінських угод, "формула Штайнмаєра", "особливий статус Донбасу", український контроль над кордоном з РФ, місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей.Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися 24 або 26 листопада Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, із Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1624
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он манипулирует-рф не выполняет соглашения,боевики не прекращают обстрелы какие нах снимут санкции?шо оно втирает,это наш голубь мира соглашается на это невыполнение рф минских договоренностей и не отводит войска
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Манипуляция и игра слов: какие-то юристы "считают", что выход из Минских соглашений это отмена "многих" санкций - каких именно, насколько они значимы ?
Где имена этих юристов, где подтверждение их компетентности ???
Санкции Россия получила вообще ЗА КРЫМ !
Донбасс и минские дела тут ни при чём.
Арахноид нагло врёт в глаза и манипулирует словами.
Небритое БРЕХЛО !!!!
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Стратегия, предложенная "Голосом" имеет здравый смысл. Но в ней отсутствует очень важный момент, определяющий возможность применения на практике в современных условиях: выгода для Коломойского. Без этого всё это пустое философствование, не применимое на практике. По краней мере в ближайшие пять лет.
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Влада , начебто , "нова" , а пісні ті ж самі - нам же соєві всі 5 років кричали те саме , що "- якщо вийти з мінських угод з РФ санкції знімуть" ...
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Минские соглашения - тоже что и Будапештский меморандум. Ни первые ни второе не выполняются.

Потому Арахамии лучше заняться более полезным делом нежели разглагольствовать с умным видом о тех вопросах в которых он не дока..профан.
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а где наши санкции против кацапских олигархов и гундяйской секты???

и еще нам для лучшей безопасности нужны базы НАТО поближе к кацапской границе.
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