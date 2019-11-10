"Если Украина откажется от Минских соглашений, с России снимут санкции, - Арахамия",

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам после съезда партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Неожиданно для меня звучит такое заявление, потому что партию "Голос" я очень уважаю, уважаю их компетенции. Но я пообщался с несколькими юристами-международниками, они вообще не понимают, как такие заявления можно делать. Потому что любой выход по нашей инициативе из минских договоренностей означает почти автоматически отмену многих санкций в отношении Российской Федерации. Я не знаю, кто в этой стране заинтересован в отмене санкций в отношении РФ ", - сказал Арахамия.

По мнению Арахамия, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук обеспокоен дальнейшей стратегией нормандского формата и поэтому предлагает остановиться и накопить финансовый, военный, дипломатический ресурсы, а потом двигаться дальше.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, партия "Голос" 8 ноября обнародовала заявление о том, что единственным эффективным путем для Украины считает выход из минских договоренностей и "замораживание" ситуации до усиления собственных позиций.