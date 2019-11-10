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 Политика Украины
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 Поведение Яременко "Слуга народа" может рассмотреть уже в понедельник, - Корниенко

Глава партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя фракции политсилы в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что в понедельник депутаты могут рассмотреть вопрос о наложении санкций на своего коллегу, главу парламентского комитета по иностранным делам Богдана Яременко, который стал фигурантом скандала.

Об этом он сказал журналистам в воскресенье в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что завтра на фракции будут рассматривать повестку дня на неделю и, возможно, ситуации с Богданом Яременко", - заявил Корниенко журналистам в воскресенье в Киеве.

Он добавил, что относительно других депутатов "Слуги народа", поступки которых также вызвали негодование в обществе, в частности появление парламентария-мажоритарщика из Запорожья Евгения Шевченко в эфире российского телевидения, решение фракцией пока не принималось.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Также на Цензор.НЕТ: Яременко написал заявление о сложении полномочий главы Комитета ВР по вопросам внешней политики (обновлено)

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Читайте на Цензор.НЕТ: Написавший заявление после секс-скандала нардеп-дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами"

Источник: https://censor.net.ua/n3158819
 
   
 Топ комментарии
 
а что там с палиграфом кто там чего брал,благополучно заглохло?
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Какие депутаты - такая и жизнь в стране.
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Называя вещи своими именами Яременко обмазал дерьмом всю фракцию и кроме того является отличным кандидатом на вербовку для фсбшников.Еще Канарис говорил что водка деньги и женщины три кита на которых держится разведка..Оставите этого борова -появится недоверие ко всей фракции
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Впевненності 100 відсотків - у думаючої частини СН вже відрижка від назви своєї партії , типу розкручений бренд в саркастичний мем . Не за рік, а всього за декілька місяців!!! Й це хоча б радує.
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подобається анонс Арахмії - согодні слуги будуть проводити вибори нового керівника партіїї слуг Корнієнка. Буга-га -ВИБОРИ!
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Почему всех интересует какой-то цюцюрковый злодий Яременко, который во внешней политике ничего не решает,

а мало кому известный советник Ермак, откомандированный к ЗЕ от ФСБ, который реально всё решает и рассказывает Западу, что войну устроил Порох, а не Кацапия ?

По его поведению вопросов не возникает ?
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Там сказано *завтра, в понедельник*.
Неужели в США всё воскресенье - в запое?
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Каструвати, щоб про роботу думав, а не про повій.
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Робота у мене є, і уяви собі- не качки виношу.
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Мы с экс коллегами общаемся - в Украине врачам з/п не задерживают.
Лазить по сайтам - твоя работа.
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"Может рассмотреть"(с). Ну, смотрите... Будет достаточно весело, надеюсь. Ведь будет на что посмотреть.
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А что может такого интересного показать Яременко Поведінку Яременка "Слуга народу" може розглянути вже у понеділок, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4880 , кроме недоговороспособности с проститутками ? И как этот якобы дипломат может договориться о чем-то с кацапами ?
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Ниже, например, обещали, что он должен показать позицию. Хоть какое-то парламентское ноу-хай.
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а что там с палиграфом кто там чего брал,благополучно заглохло?
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Естественно заглохло. Этот тоже вроде заявление уже написал. Открыто сцут зебилам в глаза...
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Полиграф чётко сказал,

что Арахамия, утверждавший про то, что взятки были, категорически не врёт,

а Дубинский, утверждавший про то, что взяток не было, категорически не врёт.

Взятки были и это сущая правда,

но взяток не было и это сущая правда.
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Видимо, отпустили сексуально озабоченного, на это время, что прошло, оторваться, на все 100 баксов.
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Яременка нельзя увольнять - он элитарный..))
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Наказать и пресечь, пока этот похотливый дедушка руки кому-нибудь не отрубил вместе с головой. Заодно отвлечь внимание от Евгения Шевченко, которого внезапно расконсервировали в ФСБ.
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рубить руки и голову - это что новый украинский метод коммуникации?.
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Україна фактично капітулює. А народ уже два тижні годують "яременком".
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Зняти табу на "годування вафлями голодного Поппі".
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..накрылась премия
в квартал(95)
Ведь ты ж сама писала жалобы
что нет?! когда я их читал
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бабуину оставят на должности, бибизяна не заменима
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Георгий Тука‏ @tuka_george 5 ч.5 часов назад

За дивним збігом обставин, першим «слугою», який встав за трибуну з'їзду партії «Слуга народу», виявився Олександр Качура. Те саме «нове обличчя», яке яскраво світило в «Українському виборі» Медведчука під час подій на Майдані у 2013-2014 роках.
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Наложат санкции на своего колегу, это как матьегоити наложите ему в штаны.
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Wendy Донецьк‏ @WendyDonetsk 3 ч.3 часа назад

Сьогодні зраночку на плюсах мочили Гаврилюка: нарізка слів з різних відео, все,як кремль навчив. Квартиру якусь приплели, щоправда без документів, реєстру, тощо. Яке ж ви гамно
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Краще б розказали про зразкового сім'янина Яременка .
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Яременко развивает внешние сношения с зарубежными партнёрами - главное анал это табу, а все остальное можно зарубежным представительствам Украины.
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Господи! За що нам,адекватним,така кара? Господи ! Почни вже карати слуг зебілових!!
Всіх підряд не перебираючи!
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