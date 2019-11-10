 Поведение Яременко "Слуга народа" может рассмотреть уже в понедельник, - Корниенко

Об этом он сказал журналистам в воскресенье в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что завтра на фракции будут рассматривать повестку дня на неделю и, возможно, ситуации с Богданом Яременко", - заявил Корниенко журналистам в воскресенье в Киеве.
Он добавил, что относительно других депутатов "Слуги народа", поступки которых также вызвали негодование в обществе, в частности появление парламентария-мажоритарщика из Запорожья Евгения Шевченко в эфире российского телевидения, решение фракцией пока не принималось.
Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
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Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.
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а мало кому известный советник Ермак, откомандированный к ЗЕ от ФСБ, который реально всё решает и рассказывает Западу, что войну устроил Порох, а не Кацапия ?
По его поведению вопросов не возникает ?
Неужели в США всё воскресенье - в запое?
Лазить по сайтам - твоя работа.
что Арахамия, утверждавший про то, что взятки были, категорически не врёт,
а Дубинский, утверждавший про то, что взяток не было, категорически не врёт.
Взятки были и это сущая правда,
но взяток не было и это сущая правда.
в квартал(95)
Ведь ты ж сама писала жалобы
что нет?! когда я их читал
За дивним збігом обставин, першим «слугою», який встав за трибуну з'їзду партії «Слуга народу», виявився Олександр Качура. Те саме «нове обличчя», яке яскраво світило в «Українському виборі» Медведчука під час подій на Майдані у 2013-2014 роках.
Сьогодні зраночку на плюсах мочили Гаврилюка: нарізка слів з різних відео, все,як кремль навчив. Квартиру якусь приплели, щоправда без документів, реєстру, тощо. Яке ж ви гамно
Всіх підряд не перебираючи!