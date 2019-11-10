 Поведение Яременко "Слуга народа" может рассмотреть уже в понедельник, - Корниенко

Об этом он сказал журналистам в воскресенье в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что завтра на фракции будут рассматривать повестку дня на неделю и, возможно, ситуации с Богданом Яременко", - заявил Корниенко журналистам в воскресенье в Киеве.

Он добавил, что относительно других депутатов "Слуги народа", поступки которых также вызвали негодование в обществе, в частности появление парламентария-мажоритарщика из Запорожья Евгения Шевченко в эфире российского телевидения, решение фракцией пока не принималось.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

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Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

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