 У Консервативной партии Великобритании было 9 спонсоров из РФ, - Business Insider

Об этом пишет в воскресенье, 10 ноября издание Business Insider, информирует Цензор.НЕТ.
"Консервативная партия Бориса Джонсона получала средства от девяти российских спонсоров, которые были названы в засекреченном отчете о попытках РФ подорвать демократию в Великобритании", - говорится в публикации.
В частности, по данным СМИ, бывший сотрудник российского министерства обороны Александр Темерко в течение последних семи лет пожертвовал Консервативной партии более 1,2 млн фунтов.
В отчете, как отмечается, названо имя жены Владимира Чернухина - близкого соратника Путина - Любви Чернухиной, которая в течение прошлого года пожертвовала консерваторам более 450 тыс фунтов. А в июле 2017 россиянка приобрела за £ 160 тыс. на аукционе право провести теннисный матч с тогдашним премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и мэром Лондона Борисом Джонсоном.
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В отчете упоминается и бывший российский шпион Александр Лебедев, который в настоящее время является владельцем газет London Evening Standard и The Independent. Его сын Евгений является близким другом Бориса Джонсона и часто приглашал его на вечеринки в свое имение неподалеку от итальянской Перуджи.
По данным издания, отчет должны были обнародовать на этой неделе, но Джонсон заблокировал публикацию из-за опасений, что информация может снизить его шансы на победу на предстоящих парламентских выборах. Как сообщалось, российские олигархи, которые живут в Великобритании, увеличили финансовые взносы в пользу Консервативной партии председателя правительства Бориса Джонсона в течение последнего года.
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Brexit через те, що в багатьох лідерів ЄС з головами проблеми -- у них вони повні лівацької шизофренії. Звісно, що нормальним людям треба було якось відмежовуватися від усього цього навіть маючи економічні втрати.
не лише Британії.
в нас також..
По данным The Mirror, незадолго до выборов были взломаны учетные записи некоторых парламентариев. После этого контрразведка «приняла беспрецедентные меры безопасности».
Газета пишет, что членам правительства рекомендовали не использовать гаджеты, пока их не очистят от вредоносного программного обеспечения. Также их призвали сразу сообщать о любой подозрительной активности в телефонах и компьютерах государственных учреждений.Ранее сообщалось, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в сокрытии доклада комитета по разведке и безопасности, в котором говорится о попытке России повлиять на внутреннюю политику Лондона.