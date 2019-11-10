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 У Консервативной партии Великобритании было 9 спонсоров из РФ, - Business Insider

В отчете о попытках России влиять на политику Великобритании перечислены имена 9 российских бизнесменов, финансирующих Консервативную партию Великобритании.

Об этом пишет в воскресенье, 10 ноября издание Business Insider, информирует Цензор.НЕТ.

"Консервативная партия Бориса Джонсона получала средства от девяти российских спонсоров, которые были названы в засекреченном отчете о попытках РФ подорвать демократию в Великобритании", - говорится в публикации.

В частности, по данным СМИ, бывший сотрудник российского министерства обороны Александр Темерко в течение последних семи лет пожертвовал Консервативной партии более 1,2 млн фунтов.

В отчете, как отмечается, названо имя жены Владимира Чернухина - близкого соратника Путина - Любви Чернухиной, которая в течение прошлого года пожертвовала консерваторам более 450 тыс фунтов. А в июле 2017 россиянка приобрела за £ 160 тыс. на аукционе право провести теннисный матч с тогдашним премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и мэром Лондона Борисом Джонсоном.

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В отчете упоминается и бывший российский шпион Александр Лебедев, который в настоящее время является владельцем газет London Evening Standard и The Independent. Его сын Евгений является близким другом Бориса Джонсона и часто приглашал его на вечеринки в свое имение неподалеку от итальянской Перуджи.

По данным издания, отчет должны были обнародовать на этой неделе, но Джонсон заблокировал публикацию из-за опасений, что информация может снизить его шансы на победу на предстоящих парламентских выборах. Как сообщалось, российские олигархи, которые живут в Великобритании, увеличили финансовые взносы в пользу Консервативной партии председателя правительства Бориса Джонсона в течение последнего года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158818
 
   
 Топ комментарии
 
Ось вам і БРЕКЗІТ - а ми про розводняк на фронті України . ГЕБНЯ руліт старушкой Англієй!
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Кремль скрізь розставляє своїх агентів. З Порошенком лише Хуйло лажанувся, але в цьому році помилку виправив і поставив Зеленського.
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А вона тобі в настойку бояришніка надзюрила, чи що?
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Ось вам і БРЕКЗІТ - а ми про розводняк на фронті України . ГЕБНЯ руліт старушкой Англієй!
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Brexit не через кацапню. Бо лейбористську партію взагалі формує фсб-ґебня.
Brexit через те, що в багатьох лідерів ЄС з головами проблеми -- у них вони повні лівацької шизофренії. Звісно, що нормальним людям треба було якось відмежовуватися від усього цього навіть маючи економічні втрати.
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В проекті Коломойського "слуга народу" схоже теж не останню роль відіграє фсб-ґебня. Ось там вже хочуть знайти "свою" нову ідеологію, яка замінить 95квартальну: "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну. ідеології"
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Вот и стало понятно, почему бориска с маниакальной страстью за брексит
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А Лерка Гонтарева кого спонсирует в британской политике? 😂
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А вона тобі в настойку бояришніка надзюрила, чи що?
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Кремль скрізь розставляє своїх агентів. З Порошенком лише ***** лажанувся, але в цьому році помилку виправив і поставив Зеленського.
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Яке там лажанувся, просто міняє акторів на сцені. Не хвилюйтеся, Поця ще, з'явиться на сцені. Правда невідомо в якій ролі.
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Деньги, деньги, делай деньги, астальное все дребе-бе-день
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фуйло фінансує політичну еліту Європи.
не лише Британії.
в нас також..
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до логічного завершення свого існування.
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Британская спецслужба Ми-5 провела секретную операцию для защиты телефонов членов парламента от российских хакеров.
По данным The Mirror, незадолго до выборов были взломаны учетные записи некоторых парламентариев. После этого контрразведка «приняла беспрецедентные меры безопасности».
Газета пишет, что членам правительства рекомендовали не использовать гаджеты, пока их не очистят от вредоносного программного обеспечения. Также их призвали сразу сообщать о любой подозрительной активности в телефонах и компьютерах государственных учреждений.Ранее сообщалось, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в сокрытии доклада комитета по разведке и безопасности, в котором говорится о попытке России повлиять на внутреннюю политику Лондона.
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Руцкие хакеры сидят в Европе - их надо выловить и лишить права въезда в цивиллизованные страны
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"это знают даже дети", это хорошо. Жаль зебилы не знают
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Непонятно что знают дети.Неужели Ми-5 сообщила детям о секретной операции.А зебилов проигнорировала?
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Та чи зрозуміють щось в цьому повідомленні випускники Трускавецького Rixos?
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Курва Джонсон и его продажные клерки
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а про те, шо лейбористи повним складом знаходяться на утриманні кацапстану ще з часів совка Business Insider звичайно скромно умовчує. У Консервативної партії Великої Британії було 9 спонсорів із РФ, - Business Insider - Цензор.НЕТ 5980 Business Insider - американський новинний веб-сайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. на яке посилаються такі видання як Нью-Йорк Таймс. далі можна не продовжувати.
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Лейбористи Британії завжди були на утриманні Росії. І тоді коли консервативна партія в особі Тетчер "звабила" тобто купила з потрохами родину Горбачова, вони сиділи як миші під вінником. За Мейджора лейбористи трохи очухались, налагодили фінансування з ********** і вже почали готувати свого "соціаліста-ліберала" Тоні Блейера і навіть зробили цього популіста Премєром! За його правління Британію заполонили агенти ***** і кожне кацапське падло мугикало "я уеду жить в Лондон"... Я завжди говорив британцям що кацапи будуть їх розтлівати так, що коли вони це помітять то може бути пізно... Навіть сталь трухлявіє від іржі...
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Щупальцы этой гидры по всему миру. Раньше хоть какая то идеология роль играла, а сейчас чисто бабки, большие бабки. А на это Кремль деньги предусмотрительно никогда не жалел, тем более не свои а народные. ( а народ перетопчится, было бы водки вдосталь, балалайка, кадило, матрешки и скрепы)
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Надо рашку развалить на мелкие государства 😀😀
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Представляю скільки їх в Німеччині, Франції, Каталонії (Іспанія)
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да бывшая империя скатилась до существования на подачки от рашки. Ганьба.
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Зато в Украине выборы прошли честно, россия не вмешивалась, не подкупала, не спонсировала.
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Только мутин мог выбрать Бориса англичанам.
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