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 Политика Украины
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 Яременко должен уйти с поста председателя комитета ВР по иностранным делам, - Арахамия

Депутаты вскоре рассмотрят заявление председателя комитета ВР по иностранным делам Богдана Яременко, которое тот написал после скандала с секс-перепиской.

Об этом журналистам заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Яременко написал заявление. Будем рассматривать на фракции. Думаю, дадим ему слово для объяснения, какая у него позиция. Я как руководитель фракции не могу принять по нему решение. Но я считаю, что он должен уйти с должности главы комитета", — сказал Арахамия.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Также на Цензор.НЕТ: Яременко написал заявление о сложении полномочий главы Комитета ВР по вопросам внешней политики (обновлено)

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Читайте на Цензор.НЕТ: Написавший заявление после секс-скандала нардеп-дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами"

Источник: https://censor.net.ua/n3158817
 
   
 Топ комментарии
 
ввійшов таки в історію.... був яременко..... тепер порнохряк Яременко должен уйти с поста председателя комитета ВР по иностранным делам, - Арахамия - Цензор.НЕТ 575
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Яременко вообще должен был бы уйти, сложив мандат.
В предыдущем созыве был похожий случай, депутата из "Самопомощи" журналисты словили за перепиской об отдыхе с женщиной, у которой имя было не такое, как у его жены.
Естественно, журналисты сразу переписку выложили в сеть.
Депутат сразу же сложил мандат и ушел, сделал это самостоятельно.
Но это были старые лица, а зеизбирателям захотелось новых. Ну навыбирали новых. Нравится?
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в Бразилию . там шлюхи дешевле Яременко должен уйти с поста председателя комитета ВР по иностранным делам, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1214
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ввійшов таки в історію.... був яременко..... тепер порнохряк
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пуйловская дефушка по вызову клеила с помощью зеленки девушку по вызову !
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а из проституток делать леди не запретят ? Яременко должен уйти с поста председателя комитета ВР по иностранным делам, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8996
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******* в проститутках на окружной не котируются ! тока разве на мацковской .
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из какого закона или обязательства "Яременко должен"?
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Ну-ну , як завжди брякнув для інформаційної бульби ? А цього борова в США послом в той час пошлють.
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Це ж стільки днів мовчати про це стидобище , коли проходять такі важливі рішення в світі по Україні! У країні де верховенство ПАРЛАМЕНТУ! У країні , де царем себе поставив преЗЕдент з роликів , який ні звуку про міжнародні справи , бо досить скандалу з організмом в кріслі поряд с Трампом...
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уйти?? а куди ж воно піде далі? воно ж слуга... навіть страшно уявити
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ну дефушкой в дяревню в гречневое поле
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Во всем виновата техническая отсталость и неграмотность.

Поляризованные стекла надо использовать на смартфонах.
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Там и так поляризация. А камере по барабану, какие там стекла.
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И возглавить Комитет сутенерства и проституции
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У нормальній країні вже б його й духу не було в порядній компанії. Але ж хто буде проституток Зеленському водити? Такий цінний кадр - усі притони персонально перевірив. Такого друга втратити, можна сказати головного стратега. Без нього і президентство не президентство - а нудьга.
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ЦИТАТА: "Думаю, дадим ему слово для объяснения, какая у него позиция(с). Яременко має піти з поста голови комітету ВР у закордонних справах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1242 Надеюсь, что пацанчик сам покажет позицию. Понятно, на закрытом заседании, для прессы. Нам уже всем надоели интимные подробности вашей внутрипартийной тусни.
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Яременко вообще должен был бы уйти, сложив мандат.
В предыдущем созыве был похожий случай, депутата из "Самопомощи" журналисты словили за перепиской об отдыхе с женщиной, у которой имя было не такое, как у его жены.
Естественно, журналисты сразу переписку выложили в сеть.
Депутат сразу же сложил мандат и ушел, сделал это самостоятельно.
Но это были старые лица, а зеизбирателям захотелось новых. Ну навыбирали новых. Нравится?
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Предлагаю Яременко оставить, а проституток принять в "слуги народа", где им собственно и место. И всё нормально будет, ну просто переписывался с коллегами. Яременко має піти з поста голови комітету ВР у закордонних справах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2975
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казанову надо из рады нах,представляю какой вой бы стоял со стороны "слуг" если бы это был депутат из другой партии
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Остаётся легализовать проституцию,председатель коммтета Яременко.
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Зелені розуміють як вони себе опускають такими замєдляшками в реакції на подібні позорища?
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Вот ЭТО- как раз и есть Вопрос-вопросов! Мне кажется, что им всё по хрену. Спросите- как? А вот так. По хрену им всё.
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не усьо так пєчально - їм журанлісти були непотрібні , а зараз яка движуха навколо них : то дармовим їдлом 14 годин скормлювали під заїздженні питання -відповіді, то закони їм пуйлівькі указами ЗЕцаря готують , а потім В ТОЙ ЖЕ ДЕНЬ !!!! розкаазують , що не те мали на увазі. Ні-ні усьо веселіше стає , чим грустнєє царю.
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Не стану врать, мне отчего-то тоже вовсе не весело. Хотя, я вовсе не царь.
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Не место таким бл*дунам на посту председателя комитета ВР!!! Срочно наказать и перевести в заместители председателя комитета ВР!
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Точно , чтобы вся эта «возня» в ВР , не мешала основному занятию !
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так ведь он писал
что уже неделю назад
ушел!
Опять фейк фак новость от СН (по их квалификации)
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должен уйти, Арахамия/ Его начальник Зеленский обещает непрерывно :07.11.19 20:16 пообещал/29.10.19 22:40 станут / 11.10.19 13:41 можно / 11.10.19 13:25Скоро вы увидите / 11.10.19 11:41 В будущем это можно / 11.10.19 11:29 хотим и т.д./ Пусть выполнят хотя бы это: 04.06.19. В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям. /За умеренную плату. С другими приматами: шимпанзе -драчунами Богданом и Бакановым, бабуином -дрочуном Кивой, сексуально озабоченным орангунгом Яременко.
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а он ДО СИХ ПОР НЕ УШЕЛ????? какого х.. он депутат вообще до сих пор??
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Что значит «какая у него позиция»? Он же четко дал понять, что любая в пределах ста баксов в час !
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Яременко - единственный из СН,кто хотел улучшить благосостояние свох избирательниц уже сейчас,а не на протяжении эпохи
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Яременко в роли главьі комитета по иностранньім делам - вполне на месте , профессиональньій дипломат с грамотньім подходом к основньім вопросам , стоящим перед комитетом.
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Яременко вообще надо гнать с депутатов сраной метлой, не место ему там, пускай не позорит своими проститутками Украину, лучше ему заняться сутенёрством, вот это будет действительно его работа.
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