 Яременко должен уйти с поста председателя комитета ВР по иностранным делам, - Арахамия

Об этом журналистам заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Яременко написал заявление. Будем рассматривать на фракции. Думаю, дадим ему слово для объяснения, какая у него позиция. Я как руководитель фракции не могу принять по нему решение. Но я считаю, что он должен уйти с должности главы комитета", — сказал Арахамия.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

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Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

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