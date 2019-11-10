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Все про:Крым (22060) Россия (74237) Донбасс (19882) Плохий (5)

 Россия впервые за 300 лет строит национальное государство, и потому готова торговать Донбассом, но не Крымом, - историк Плохий

Современная Россия пытается стать национальным государством, оставив за собой контроль над бывшими имперскими землями. Поэтому она не готова "торговать" Крымом, большинство населения которого составляют этнические русские, но согласна использовать в качестве разменной монеты Донбасс, на котором живет гораздо больше украинцев.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал украино-американский историк, директор Гарвардского научного института Сергей Плохий.

"Россия в постимперском состоянии не имеет претензий на классический полный контроль над постсоветским территорией, потому что, как я говорил, это очень дорого стоит. Но нужна сфера влияния: политическая, экономическая, культурная. Военный компонент является одним из способов обеспечить эту сферу влияния и привести к краху режимов, которые их не устраивают", - пояснил он.

По словам Плохия, Россия впервые за 200 или 300 лет строит национальное государство, в котором русские являются не просто большинством, а доминирующей группой населения.

"В империи и Союзе русские составляли не превалирующее большинство, а сегодня - около 80%. Впервые нерусские анклавы не ограничивают развитие русского национализма. Сегодня Россия находится в процессе "собирания русских земель" - так, как Гитлер это делал в 1938-1939 годах с Судетами и аншлюс Австрии. Крымский аншлюс - это абсолютная параллель того, чем когда-то занимался Гитлер", - сказал историк.

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Донбасс, по мнению Плохия, идеологически является составляющей "русского мира" и российской культуры.

"Мы видим, что Россия готова торговать Донбассом, но не готова торговать Крымом, потому что в Крыму большинство населения являются этническими русскими, и это соответствует представлениям Кремля о современной России как о государстве россиян. Видим, что населения Крыма включается в российское конституционное пространство, а население Донбасса - теплится в международно-правовой пустыне", - подытожил он.

Полный текст интервью с Сергеем Плохием можно прочитать здесь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158816
 
   
 Топ комментарии
 
вывод - закончит как гитлеровская германия
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Закончит Пуйло точно так же ,как Гитлер,аншлюс вылезет боком всей Рашке с лихвой.Захват Крыма,война на Донбассе-это начало ...конца Рашки .
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Её быть не может у русских потому,что нет такого этноса...русского,посему нет ни облсти,ни края..одно только название,выдуманное после татаро-монгольского рабства ...400 -летнего,а история славян украдена у Киева.
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о словам Плохия, Россия впервые за 200 или 300 лет строит национальное государство, в котором русские являются не просто большинством, а доминирующей группой населения.Источник: https://censor.net.ua/n3158816

Ты почему русский?
Потому что глаз у тебя узкий.
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этой плахей не брат историка, который расчленил свою ученицу и выбросил части тела в речушку на ***********? даже мало верится, что из Гарварда...
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Лучше бы историк один раз в московском метро проехался тогда бы не было сомнений. Словян там только 20% Остальные в завоеваниях наверно учасвуют.
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Этот идиот несёт полный бред, который смахивает на оправдание рашистской срани.
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Шо він меле? "Русские являются не просто большинством, а доминирующей группой населения" ?

Нехай подивиться прізвища акторів в російських фільмах. Кавказці та мусульмани домінують, які стають "хребтом" параші як нації
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***** "русские", мардва - знаю, руске - знаю, москалы - знаю, ё бань - знаю, людоеды (мардовские) - знаю. Шо за 404 "русские".
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Неужели заставят всех на русском балакать?
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