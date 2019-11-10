 Россия впервые за 300 лет строит национальное государство, и потому готова торговать Донбассом, но не Крымом, - историк Плохий

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал украино-американский историк, директор Гарвардского научного института Сергей Плохий.

"Россия в постимперском состоянии не имеет претензий на классический полный контроль над постсоветским территорией, потому что, как я говорил, это очень дорого стоит. Но нужна сфера влияния: политическая, экономическая, культурная. Военный компонент является одним из способов обеспечить эту сферу влияния и привести к краху режимов, которые их не устраивают", - пояснил он.

По словам Плохия, Россия впервые за 200 или 300 лет строит национальное государство, в котором русские являются не просто большинством, а доминирующей группой населения.

"В империи и Союзе русские составляли не превалирующее большинство, а сегодня - около 80%. Впервые нерусские анклавы не ограничивают развитие русского национализма. Сегодня Россия находится в процессе "собирания русских земель" - так, как Гитлер это делал в 1938-1939 годах с Судетами и аншлюс Австрии. Крымский аншлюс - это абсолютная параллель того, чем когда-то занимался Гитлер", - сказал историк.

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Донбасс, по мнению Плохия, идеологически является составляющей "русского мира" и российской культуры.

"Мы видим, что Россия готова торговать Донбассом, но не готова торговать Крымом, потому что в Крыму большинство населения являются этническими русскими, и это соответствует представлениям Кремля о современной России как о государстве россиян. Видим, что населения Крыма включается в российское конституционное пространство, а население Донбасса - теплится в международно-правовой пустыне", - подытожил он.

Полный текст интервью с Сергеем Плохием можно прочитать здесь.

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