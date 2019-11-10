 Мазура передали на поруки украинскому консулу, суда по мере пресечения не будет, - Денисова

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генеральному консулу Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве", - написала она.

По словам Денисовой, все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина, прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ.

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"Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается. Поэтому совместные действия, поддержка общества и резонанс в информационном пространстве поможет сломать планы нашего врага и скорее вернуть Игоря Мазура на Родину", - подытожила омбудсмен.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

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