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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
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 Мазура передали на поруки украинскому консулу, суда по мере пресечения не будет, - Денисова

Ветерана АТО Игоря Мазура (Тополю) передали на поруки Генеральному консулу Украины в Люблине. Он останется в Польше на время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции.

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генеральному консулу Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве", - написала она.

По словам Денисовой, все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина, прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ.

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"Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается. Поэтому совместные действия, поддержка общества и резонанс в информационном пространстве поможет сломать планы нашего врага и скорее вернуть Игоря Мазура на Родину", - подытожила омбудсмен.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

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Мазура передали на поруки украинскому консулу, суда по мере пресечения не будет, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158815
 
   
 Топ комментарии
 
перемога буде, коли Ігор повернеться в Україну.....
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Насколько я понимаю , провокация направлена не против Мазура лично, а чтобы поссорить Польшу с Украиной. Вбить клин так сказать.
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хорошо,что Мазур в Италию не поехал.
вот не верится,что в Украине нет итальянских шпионов.......тема для обмена)))
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