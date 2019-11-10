 Наемники РФ обстреляли из ПТУРА машину 128 ОГШБр у Новогнатовки: ранены 4 бойца. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Обстрел произошёл вблизи села Новогнатовка. Всего было сделано 2 пуска ракет.
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Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.
Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.
На поранених вам наплювати, 73%-ний ?
Просто безответвенность командира на месте....
Применение ПТУР, по личному составу, имеет одну особенность....
И весьма интересную.....
С Вами лично, я могу это объяснить..... Извините.....
Ми коментуємо новину.
В шпиталь сходіть - може, =сумніви= розвіються.
І в інших містах: Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Житомир ...
Правильне слово в лапки взяли, вам розуміти нема чим.
Ви туди не потрапите, бо дебілів в армію не беруть. Таких тримають в інших закладах.
Більше не турбую.
23+27 це зовсім не 50 кг однією вагою. На війні і більшої ваги штукенції доводиться переносити руцями, руцями.
шоб завтра 100500 тон укркалбасы было в бвмбасе
забесплатнооо
дебилы
ахпахаха
Броне КРАЗ-ы дорого стоят? Делали не дорогие варианты - https://uk.wikipedia.org/wiki/БТР-152
А если урезать высокие зп у ментовских шишек (а племя это не бедное) то на такое деньги можно найти - http://dveri.com.ua/news/Protivokumulyativnye_ekrany_dlya_BTR_80_BMP_i_drugoy_bronetehniki/
Так сколько еще нужно раненых и убитых чтобы в МОУ всегда перевозили своих солдат в бронеавтомобилях?! Сколько?!
Подстилок кремля, продажных европейцев Штанмайера,Макрона,Меркель, ЗЕлоха, Ермака, Богдана и Ко надо в таком грузовике пару недель покатать в зоне ООС. Может озарение придет. Хотя врядли.