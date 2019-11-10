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Все про:война (3678) обстрел (8410) Донбасс (19882) 128 отдельная горно-пехотная бригада (51) Петровское (21)

 Наемники РФ обстреляли из ПТУРА машину 128 ОГШБр у Новогнатовки: ранены 4 бойца. ФОТОрепортаж

Сегодня российские войска обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой. Ранения получили 4 украинских воина, грузовик поврежден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Обстрел произошёл вблизи села Новогнатовка. Всего было сделано 2 пуска ракет.

Наемники РФ обстреляли из ПТУРА машину 128 ОГШБр у Новогнатовки: ранены 4 бойца 01
Наемники РФ обстреляли из ПТУРА машину 128 ОГШБр у Новогнатовки: ранены 4 бойца 02Наемники РФ обстреляли из ПТУРА машину 128 ОГШБр у Новогнатовки: ранены 4 бойца 03

Читайте также: В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3158813
 
 
 Топ комментарии
 
он не ссыт.

оно ему просто и нахрен не надо с какой-то зелёной соплёй о чём-то договариваться.

или ты назовёшь причину, ради которой Хуйло должно что-то там обсуждать с этим искусственно охрипшим гномом ?
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Пора вже всім хто голосував за ЗЕ на передову під обстрылами побувати,нехай на своїй шкірі відчують що таке мир з россією!!!!усталі ат вайни можна буде в окопах і відпочити
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Чомусь мир там, тільки тоді як Зелена Шмаркля із знімальною групою приїжджає
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Зеленые ублюдки... вначале пришили в крым, теперь захватили власть.
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При "мародере" соевом каждый день наши орков ПТУРами бодрили. Теперь наших кацапы безнаказанно, как в тире...
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Господин Бутусов ! А куда именно попала ракета, в какую часть автомобиля? (Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) предназначена для поражения танков и других бронированных целей).
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ПТУР по вантажівкам не гірше ніж по танкам працює. шо сказати то хотіло?
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Она наверно думает что это такая умная ракета и взрываеца только когда видит танк, а если этой ракетой выстрелить в машину то она не взорвёца..ну написано же что ПТУР...
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Ну не взорвется, изранит, может убить, покалечить, этого вам мало? - Навесная защита на броню, бпла, приборы ночного видения, армейская разведка и прочие прочие военные изобретения которые могут не допустить появления ДРГ и близко. Стоит только захотеть защищаться адекватно ... Так?
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А хтось зможе пяснити яку військову цінність мала ця розвалюха (яку як ми бачимо так з 2-х пострілів і не добили), заради підбиття якої ворожа ДРГ, переходила лінію розмежування і 40 км, майже до самої Волновахи, тягнула ПТУР вагою близько 50 кг?
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Ви статтю читали ?
На поранених вам наплювати, 73%-ний ?
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Нет.... Не наплевать.
Просто безответвенность командира на месте....
Применение ПТУР, по личному составу, имеет одну особенность....
И весьма интересную.....
С Вами лично, я могу это объяснить..... Извините.....
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Глибоко сумнівюсь, що там були поранені, я взагалі сумніваюсь, що в тій вантажівці хтось їхав.
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Ваші сумніви усім по цимбалах.
Ми коментуємо новину.
В шпиталь сходіть - може, =сумніви= розвіються.
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Може номер шпиталю назвете? А краще ще і номер палати, бо як я "розумію", ви щойно звідти...
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Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» - Київ

І в інших містах: Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Житомир ...
Правильне слово в лапки взяли, вам розуміти нема чим.
Ви туди не потрапите, бо дебілів в армію не беруть. Таких тримають в інших закладах.

Більше не турбую.
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4-х поранених відправили в Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків, Житомир? Це як?
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де це ти переносний ПТУР вагою 50 кг бачило, це ти про зразки вермахта 1943 року глаголиш? Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців - Цензор.НЕТ 2018
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Це ти як я бачу, РПГ від ПТУРу відрізнити не можеш, поцікався, якої ваги хоча б сама ракета (а їх було 2) для тієї ж Стугни, або Корнета.
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це плдь поцікався вагою переносного комплекса фагот 1970 р. випуску
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Ну так поцікався... "ПТРК «Фагот» прост в эксплуатации, он легко переносится и устанавливается расчетом, состоящим из двух человек. Командир расчета переносит сложенный пусковой комплекс, его вес составляет 22,5 кг, а второй номер несет тюк с двумя ракетами в пусковых контейнерах. Вес такого тюка составляет 26,85 кг." Зможеш скласти 23+27?
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просто наводжу твій же пост, екс перде - поцікався, якої ваги хоча б сама ракета
23+27 це зовсім не 50 кг однією вагою. На війні і більшої ваги штукенції доводиться переносити руцями, руцями.
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а тепер , експерде, наведи тут ще ттх птрк стріла 1968 року випуску. Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців - Цензор.НЕТ 6638
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А нічого, що Стріла це ПЗРК, а не ПТРК, різницю між ПЗРК, ПТРК і РПГ хоч уявляєш? Але відповіді на своє питання я так і не почув, навіть якщо врахувати, щор тягнули вони РПГ - що було в тій колимазі заради пострілу по якій треба було йти 40 км? І інше питання, чому їх не затримали, адже їм і в зворотньому боці треба чухати 40 км, чи їх гелікоптерами евакуйовували?
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екс перде, ПТРК Стріла-2 вже давно з успіхом використовуються проти бронетехніки і наземних цілей, не чуло про таке, чудо в пір'ях?
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Є ще до речі ПТРК Малютка випущена у 1960 р. - пусковий переносний комплес 12 кг та дві ракети по 11 кг кожна. Так шо... не тикай пальцем у небо.
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Плять, одни спецы, тилькы ....ну того вси зрозумилы.
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И не спецы знают что помогает - например навесная защита на броню, бпла, приборы ночного видения, армейская разведка и прочие прочие военные изобретения которые могут не допустить появления ДРГ и близко. Стоит только захотеть защищаться адекватно ... Так?
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А о каких 40км речь? От Новогнатовки до Докучаевска 8 км (на север) и до Петровского 10 км (на восток).
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Вибачаюсь, 40 км не до того Петрівського (що біля Кальмиіуського), мапа яку приєднали до новини (вже приблали) збила з пантелику. Але, навіть і при такій відстані не бачу сенсу тягнути через лінію фронту ПТУР аби поцілити в вантажівку.
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поцілили в те, що знайшли, екс перде. Підвернулась вантажівка - поцілили і в неї. Було б БТР - стрельнули б у БТР.
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И смотрите, ни одного ЗЕбила в теме..эх, им бы темку про Порошенко или Гонтареву..вот бы мементально набежали скулить про зраду...А если про потери ВСУ то ЗЕсепарня сразу затыкаеца и сидит тихо.
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Эта не абстрел, а я вам не лих.Всем пасажирам надеть намордники и радоваться.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
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Не помешало бы еще пожелать лучше защищаться - навесная защита на броню, бпла, приборы ночного видения, армейская разведка и прочие прочие военные изобретения которые могут не допустить появления ДРГ и близко. Стоит только захотеть защищаться адекватно ... Так?
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Отвєтка потрібна, кацапи потребують покарання Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців - Цензор.НЕТ 9820
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Хорошо, что не стреляют, а то путен нападэ. Гребанный аниматор.
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мосты стройте дебилы в бамбас,

шоб завтра 100500 тон укркалбасы было в бвмбасе

забесплатнооо

дебилы

ахпахаха
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Все делается для того, чтобы украинцы бросили все и уехали, а им, оккупантам досталось все без крови.
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Так сколько еще нужно раненых и убитых чтобы в МОУ хоть обратили внимание на БТР - 70 которых в ВСУ достаточное количество, или на БРОНЕАВТОМОБИЛИ КРАЗ? http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/fabrication/automobile/military

Броне КРАЗ-ы дорого стоят? Делали не дорогие варианты - https://uk.wikipedia.org/wiki/БТР-152

А если урезать высокие зп у ментовских шишек (а племя это не бедное) то на такое деньги можно найти - http://dveri.com.ua/news/Protivokumulyativnye_ekrany_dlya_BTR_80_BMP_i_drugoy_bronetehniki/

Так сколько еще нужно раненых и убитых чтобы в МОУ всегда перевозили своих солдат в бронеавтомобилях?! Сколько?!
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Ты хочешь сказать, что БТР-70 или бронированный Краз спасут от ПТУРа??? ПТУРы предназначены для уничтожения танков (что в общем-то отображено даже в их названии), что им стоит пробит броню БТРа или Краза.
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Тебе давно ответили http://dveri.com.ua/news/Protivokumulyativnye_ekrany_dlya_BTR_80_BMP_i_drugoy_bronetehniki/ Еще нужны примеры навесной защиты? Или уже нет?... Все также будут перевозить в легких грузовичках? Все также будут убивать и калечить? Время ничему не учит?
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PS - улучшай эрудицию, смекалку, находчивость
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PPS - ах да, где то еще есть умелое командование (а где?), бпла, приборы ночного видения, армейская разведка и прочие прочие военные изобретения которые могут не допустить появления ДРГ и близко. Стоит только захотеть...
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Ответка адекватная с нашей стороны хоть была?? Это уже второе за эту неделю использование управляемых Птуров. Наши же наоборот перестали стрелять. Зеленский однако нужно покрасоваться в Минске поцеловать в сраку путина в нормандском формате, выполнить все его хотелки.

Подстилок кремля, продажных европейцев Штанмайера,Макрона,Меркель, ЗЕлоха, Ермака, Богдана и Ко надо в таком грузовике пару недель покатать в зоне ООС. Может озарение придет. Хотя врядли.
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Ответки давно придумали - например навесная защита на броню, бпла, приборы ночного видения, армейская разведка и прочие прочие военные изобретения которые могут не допустить появления ДРГ и близко. Стоит только захотеть защищаться адекватно ... Так?
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коли ця зєлєгнійна кодла на передку,- жодного пострілу немає...І це точно "нє совпадєніє"....
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Риє собі гній на свинофермі-патріоти ж наголосували пишучи на ФБ в Травні:Янтар."Мародер не пройде-виберемо коміка-хоч посміємся!" Тепер не скигліть.
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Крепкий автомобиль. Очень неплохо выглядит после попадания ПТУР.
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Давайте вместе еще пожелаем успехов армейской разведке и командованию по обеспечению безопасности переброски солдат.
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Пора уже проводить мобилизацию и заканчивать войну освободив Донбасс военной силой! Вначале войны у Украины было 50 тысяч в армии, а сейчас уже 500 000 прошло войну. Мобилизовать армию и разнести к херам этих бомжей! А то это не закончится никогда!
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