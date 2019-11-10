 Наемники РФ обстреляли из ПТУРА машину 128 ОГШБр у Новогнатовки: ранены 4 бойца. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Обстрел произошёл вблизи села Новогнатовка. Всего было сделано 2 пуска ракет.





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Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.