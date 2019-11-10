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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ЕБРР (216) земельная реформа (120)

 В ЕБРР уточнили, что поддерживают земельную реформу в Украине

Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, который ранее упрекнул украинские власти за спешку в вопросе земельной реформы, и его неправильно интерпретировали некоторые СМИ, уточнил позицию по земельной реформе.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы (ЕБРР), очевидно, полностью поддерживаем реформирование рынка земли. Это историческая возможность", - написал он после встречи с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.

По словам Патроне, "украинцы заслуживают прозрачного и справедливого рынка сельскохозяйственной земли, защиты от коррупции и злоупотреблений".

"Я верю, что министр и его команда справятся, мы готовы оказать поддержку", - добавил он.

Смотрите также: 53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3158812
 
 
 Топ комментарии
 
А если не выйдет, то вы выскажете озабоченность.
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У нас Еврейский банк уже правит страной а не украинцы?
Овцы радуются и думают что им будут давать землю, а хозяин готовит мангал.
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якщо не дурний, то пошлеш їх.... бо, за 5 років отримаєш ці ж гроші і земля буде все ще твоя
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А если не выйдет, то вы выскажете озабоченность.
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Так он не поддержал реформу от ЗеКоМанды, а только сказал о её необходимости и выказал надежду...
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У нас Еврейский банк уже правит страной а не украинцы?
Овцы радуются и думают что им будут давать землю, а хозяин готовит мангал.
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Да хватит истерики.У тебя вот есть та самая земля? Нет. Минимум в половине случаев ту самую землю отдали за сущие копейки "в аренду на 50 лет", что равносильно факту ее продажи.
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В мене є 2 гектара, здав їх в аренду аж за 10 000 гривень в рік, пропонували купити аж за 2 000 доларів.
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якщо не дурний, то пошлеш їх.... бо, за 5 років отримаєш ці ж гроші і земля буде все ще твоя
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Тоесть для тебя рынок земли нужен только для того чтобы ты продал свою землю каким нибудь армянам или кацапам и уехал в город или Польшу? Тоесть у тебя только шкурный интерес, продать кому нибудь и свалить? И с чего ты взял что земля подорожает при вводе рынка земли? Если в страну не зайдут китайские крупные агрокомпании с интенсивными технологиями то цена на с/х земли не подымится. Разве что в *жирных* местахгде уже все скуплено Лозинскими и Янокувичами. Кстати рынок земли вводится для того чтобы ввести на землю большие налоги. И тогда все кто даже не хотел продавать землю вынуждены будут ее отдать за копейки чтобы ее не забрали банки за неуплату налогов.
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У мене ще є дві квартири, можу продати і звалити. Земля є земля і вона моя, а твої висери мені пох.
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договір аренди завжди можна розірвати(за певних умов, звичайно)
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Конечно ,растащить украинскую земельку это им по душе ,раз дураки раздают то почему не взять ... В ЕБРР уточнили, что поддерживают земельную реформу в Украине - Цензор.НЕТ 2232
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Что скажут господа из соевой банды? Европейцы враги?
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Обычные люди - партнеры по бизнесу,дают бери....
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ну кАнечно вы мародеры поддержите , только не забывайте - всех кто поддержит и пропихнет эту " реформу" - то селяне и фермеры в Украине переедут всех их тракторами и комбайнами !!!
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І що це їм дало, якщо самі українці тієї реформи не підтримують?
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11 адвокатов из Израиля помогут Коломойскому, тогда и **** будет не указ...
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а, делайте, как хотите... горбатого могила исправит...
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Так я тоже за рынок земли. И Порошенко не возражал. А Юля даже закон разрабатывала. Вот только турборежим здесь неуместен. Нужно обдумывать каждый пункт земельной реформы. При этом должны это делать не таксисты и парикмахерши, которых понабирали в Раду по объявлению, а реальные специалисты. Сейчас же я вижу желание быстро продать землю, чтобы по-быстрому срубить бабла. Это может плохо закончиться. А после заявлений Богдана о повышении выпуска агропродукции в три раза, доверия к "реформаторам" не добавилось.
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