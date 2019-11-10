 В ЕБРР уточнили, что поддерживают земельную реформу в Украине

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы (ЕБРР), очевидно, полностью поддерживаем реформирование рынка земли. Это историческая возможность", - написал он после встречи с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.

По словам Патроне, "украинцы заслуживают прозрачного и справедливого рынка сельскохозяйственной земли, защиты от коррупции и злоупотреблений".

"Я верю, что министр и его команда справятся, мы готовы оказать поддержку", - добавил он.

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