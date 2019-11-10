 Вице-спикер ВР Кондратюк направила письма в Сейм Польши: Надеемся на незаангажированное решение суда по Мазуру. ДОКУМЕНТ

Фото соответствующих обращений на украинском языке она разместила в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Согласно им, Кондратюк, в частности, обратилась к вице-маршалку Сейма Малгожате Гошевской и выразила ей благодарность за "внимательное отношение к судьбе гражданина Украины Игоря Мазура".

"Вы были одним из первых официальных лиц Республики Польша, которые выступили с важной информацией, вернув Украине спокойствие и уверенность, что польские власти честно и беспристрастно отнесутся к вопросу возвращения нашего гражданина в Украину", - говорится в письме Кондратюк.





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Накануне именно Малгожата Гошевская заявила, что задержание Мазура является "техническим выполнением международных соглашений и обязательств" и было осуществлено для выяснения ситуации.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.