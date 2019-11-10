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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
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Все про:Польша (4969) Мазур Игорь (1)

 Вице-спикер ВР Кондратюк направила письма в Сейм Польши: Надеемся на незаангажированное решение суда по Мазуру. ДОКУМЕНТ

Первый заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обратилась к вице-маршалкам польского Сейма в связи с задержанием украинского ветерана Игоря Мазура (Тополи).

Фото соответствующих обращений на украинском языке она разместила в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Согласно им, Кондратюк, в частности, обратилась к вице-маршалку Сейма Малгожате Гошевской и выразила ей благодарность за "внимательное отношение к судьбе гражданина Украины Игоря Мазура".

"Вы были одним из первых официальных лиц Республики Польша, которые выступили с важной информацией, вернув Украине спокойствие и уверенность, что польские власти честно и беспристрастно отнесутся к вопросу возвращения нашего гражданина в Украину", - говорится в письме Кондратюк.

Вице-спикер ВР Кондратюк направила письма в Сейм Польши: Надеемся на незаангажированное решение суда по Мазуру 01
Вице-спикер ВР Кондратюк направила письма в Сейм Польши: Надеемся на незаангажированное решение суда по Мазуру 02

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Накануне именно Малгожата Гошевская заявила, что задержание Мазура является "техническим выполнением международных соглашений и обязательств" и было осуществлено для выяснения ситуации.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3158810
 
   
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"Мені показують стовп, на якому висітиму": жінка зі Станиці Луганської розповіла про погрози проукраїнським жителям

https://espreso.tv/news/2019/11/08/quotmeni_pokazuyut_stovp_na_yakomu_vysitymuquot_zhinka_zi_stanyci_luganskoyi_rozpovila_pro_pogrozy_proukrayinskym_zhytelyam
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Нацжон з Шаріївцями, з рожевими свиньками і красними шаріками туди...
Всією тією шоблою, якою вони волочились за Порошенком, під час передвиборчої кампанії...
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"Мені показують стовп, на якому висітиму": жінка зі Станиці Луганської розповіла про погрози проукраїнським жителям

https://espreso.tv/news/2019/11/08/***************************************************************************************************************************
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Порошенко продемонстрировал всему миру, что на разведение сил оркам плевать и они ещё больше наглеют, считая это слабость, но 95-й не слышал, так как в это время шил платье Монике...
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Україна має ввести воєнний стан і заявити що вона в стані війни з росією, щоб ветеранів війни та громадян України не затримували за російськими запитами через міжнародні правоохоронні структури!
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раз после Крыма пр--бали, это надо было делать сразу после Иловайска
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Олічка, умнічка !
А де ж пані Альона Зєркаль ?!
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Обращение было на одном уровне, а Зеркаль может что-то сказать по результатам, в её обязанности не входит порча отношений...
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Да что там письма! Нужно активистов было заслать, чтоб обматюкали и побили судей, как привыкли на Родине! Кто же еще поляков европейским манерам обучит?
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Нацжон з Шаріївцями, з рожевими свиньками і красними шаріками туди...
Всією тією шоблою, якою вони волочились за Порошенком, під час передвиборчої кампанії...
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Передать нх наемника Молдове и пускай там тянет пожизненное гнида воевавшая вместе с гиркиным против суверенной Молдовы на стороне банды приднестровской
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"А если вы не отзоветесь - мы еще напишем в спортлото! (с) ...Где заявления преза и мида ?!
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