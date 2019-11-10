 "Слуга народа" примет участие в выборах в ОТГ, - решение съезда

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Только что съезд принял решение участвовать в выборах в ОТГ 22 и 29 декабря. Хочу поздравить около 1700 наших кандидатов и 90 кандидатов на позиции глав. Желаем побед нашим командам. Для многих это будет своеобразный "тест-драйв"!", - отметил новоизбранный председатель партии Александр Корниенко после голосования.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в бизнес-центре "Парковый" проходит съезд партии "Слуга народа". Его участники избрали нового главу политсилы – теперь вместо Дмитрия Разумкова партию возглавляет Александр Корниенко.
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И если принять такую гипотезу, то все шаги этой зелени укладываются во вполне логическую цепочку.
Ну вот спрогнозируй ситуацию и профит Кремля, если начнется бойня.
Каждый голосовавший своей головой выбирал, что будет происходить дальше.
я не можу назвати жодного важливого рішення ЗЕКОманди, яке б не вписувалося в логіку такої мети
Зачем Володька сбрил цицьки?
То, что все императоры эээ.... компактных размеров любят выставлять свой голый торс на всеобщее обозрение, секретом давно не является.
В любой непонятной ситуации заголяй сисюли, дуже помічне. Чем чаще, тем лучше, чтобы электорат не выходил из эстетической контузии.
Меня другое интересует: куда наш Вава девал свою маскулинную вовну с груди? Там же была шерсть, и на груди, и на пузике, я точно помню, фоточка еще гуляла такая, где император делает ррррыыы.
Какая-то неожиданная массивная линька к морозам, надо бы с ветеринарами проконсультироваться.
Хотя, с другой стороны, может это наш Ваве их Вове показывает, что зима будет теплой.
Олена Монова
от скажіть мені, хто його до цього знав, чому 30 плюс тисяч голосів за нього проголосувало??
далі більше. їдемо по вухах 30 тисяч. галушко оголосило, що відкриває приймальню громадську і приймати буде з 10 до 14 по вівторах і четвергах)) а робити слуга коли думає у ВР?? 30 тисяч зебілоїдів, жріть вчергове і не обляпайтеся, тварюки
После всех тех косяков шо вы натворили... Всего лишь за два с лишним месяца.
И я совершенно не имею ввиду тупого бандюка из 90 тищенко, и даже не озабоченную чубаку-капитана, такого биологического мусора хватало в ВР всех созывов, шо у нас созывались. Тут дело в ваших делах/законах/правительстве, где вы такую пургу гоните, шо отдать свой голос за подобных вам "а бы шо", уже как-то не хочется.
(Здоровая критика ещё никому не повредила. Если, конешна, у него в голове забота о стране, а не разное другое...)