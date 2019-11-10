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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
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 Суд Люблина в 17:00 начнет избирать меру пресечения Мазуру

Суд по избранию меры пресечения задержанному ранее украинскому ветерану Игорю Мазуру (Тополе) состоится в Окружном суде Люблина сегодня в 17 часов по киевскому времени.

Об этом сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, по данным "Радіо Свобода", сегодня Мазура привезли в отдел Окружной прокуратуры города Холм, где с ним проводят первые следственные действия. Украинца привезли на допрос без наручников.

Отмечается, что суд состоится в Люблине из-за резонансного характера дела.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

Читайте также: Тополю задержали не по красной карточке Интерпола, а по циркуляру: о его поездке в Польшу знали заранее, - Шевченко

Источник: https://censor.net.ua/n3158807
 
 
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все таки повелись на провокацию Мордора кацапы руки потирают и насмехаются что мол наш союзники друзья Польша и то националистов бендер не признает-понятно что не ясно еще но факт задержания по требовании Мордора уже подыгран кремлю и на этом фоне тварь зеленая которая зовется президентом никак не реагирует на задержания
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Як взагалі керівник УНА-УНСО міг потрапити в такуситуацію? Де елементарна конспірація, заміна телефона та номера перед виїздом в сторону Польщі, зміна маршруту в останню мить, резервні або дипломатичні документи насамкінець! Як можна бути таким безпечним під час війни?
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Так була інфа .Їхав на запрошення польської сторони ..(зд ..віце-маршалок ).
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Поляки всіма фібрами ненавидять російських кацаПсин. Відпустять стовідсотково, максимум заплатить 50 злотих штрафу Суд Люблина в 17:00 начнет избирать меру пресечения Мазуру - Цензор.НЕТ 9876
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Это очень хреновый момент для отношений между украиной и Польшей.
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да кинуть етого героя украины головою вниз в колючий ежевичник и пущай там барахтается, пока доб не расшибет
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Эх вот если бы в Польше прокурором был пецин кум югик, то его отдали бы кацапам. А так наверное не отдалут. Просто поляки то огенты кремля, а югик- потриот и торговый портнер.
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