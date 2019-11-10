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Все про:Тарифы на электроэнергию (1041) Герус (88) электроэнергия (328)

 Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус. ИНФОГРАФИКА

По сравнению с началом августа цена электроэнергии на западной Украине уменьшилась на 14%, на всей остальной территории страны – на 20%.

Об этом написал в Facebook председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Бурштынском энергоострове (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская области. – Ред.) цена электроэнергии на историческом минимуме - самая низкая с момента запуска новой модели рынка (с 1 июля) - составляет 1,35 грн за кВт-ч (рынок на сутки вперед). Это на 19 коп или на 14% дешевле, чем было в начале августа. ... В ОЭС Украины цена 1,26 грн за кВт-ч, это снижение на 20% по сравнению с началом августа", - написал он.

По мнению Геруса, это показывает, что на рынке электроэнергии действительно начинает работать конкуренция.

"Не будем популистами, стоит честно признать, что сегодняшние цены являются достаточно низкими и с наступлением холодов, они, вероятно, немного вырастут. Но это нормально, это рынок, который работает в зависимости от спроса и предложения", - добавил глава комитета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус

Кроме того, диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт электроэнергии до минимального уровня, а с 15 ноября вообще могут от него отказаться, добавил Герус.

"Итак, за несколько месяцев:

- импорт дизеля из РФ снизили с 45% до относительно безопасных 15% (без роста цены для конечного потребителя);

- Калушскую ТЭЦ вернули в государственную собственность;

- Центрэнерго перешло на продажу электроэнергии на бирже (рынок на сутки вперед);

- цена электроэнергии снизилась на 15%;- небытовые потребители за октябрь-ноябрь получат сниженные счета и увидят, что работающий конкурентный рынок может давать выгоды", - написал Герус.

"Как по мне, именно такие действия/результаты дают мандат и на какие-то непопулярные тарифные решения. Потому что это честно и это важно для доверия. Короче, эти 5 месяцев были прожиты зря, можно и сложить мандат", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: "1% импорта электроэнергии из России - не угроза для энергетической безопасности" - Герус

Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус 01

Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус 02
Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус 03
Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус 04
Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус 05

Источник: https://censor.net.ua/n3158806
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
очень плохая новость для порохоботов
для них все плохо. что украинцам хорошо
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Шо и, зебіл. Торговля на крові. Хйлу на танки башляєте.
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Итак, за несколько месяцев:
- импорт дизеля из РФ снизили с 45% до относительно безопасных 15%



Вот это были стопудовые петрусьовые барижки с кремлядями, 45% всего дизеля в стране! Годами!
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так з графіку виходить, що ціна на е/е впала через імпорт е/е з Росії. Спробуй доказати інакше.
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Очень плохая новость для зебилов. Это же они плакали когда вводили новый рынок электроенергии и писали петиции прошлой власти. Тогда даже сам преЗедент писал письмо что это плохо повлияет на Украину.
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Зебилы, как обычно однобитные и не помнят ничего, что было раньше чем вчера.

"Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в городах" - Герус 21.06.2019

"С вероятностью 99% с 1 июля этот новый "не-рынок" наступит, как этого и хотело правительство Гройсмана и некоторые энергетические монополии", - написал он.
"Думаю, не все понимают результаты того эксперимента - а это от возможной новой волны невыплат зарплат шахтерам (из-за провала платежей/расчетов за электроэнергию) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах", - сообщил Герус.
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результат налицо
и все твои грязные высеры никому не интересны
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Вот было обидно, да, насчет однобитности? Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 8790
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Тебе не помогло, если у тебя реформа рынка энергии была сделана не при Порошенко, а Антикоррупционный суд был создан не по реформе при Порошенко.
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Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подал в Верховную Раду законопроект о переносе внедрения новой модели рынка электроэнергии на год - на 1 июля 2020 года.
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То ли правильно, то ли нет. Колеблешься вместе с линией партии? Так правильно Гройсман запустил рынок электроэнергии, или нет ?
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для кого *** снизились? для бени и ахмета?
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Кроме того, отремонтированы все дороги и построено 100 стадионов.
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злой ты. зеля построит еще 100 школ. надо же зе-депутатов где-то обучать. а то они у нас с "высшим трускавецким дипломом", но без среднего образования.
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Сейчас набегут порохобуты и начнут кричать ко-ко-ко
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как платил- 90 коп за первые 100кв и последующие по 168- так и плачу, у геруса один глаз косой и он не там увидел снижение
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так снизилась для бени и ахметова, никто за нарид не говорил, а зебобики в ладоши хлопают, что им очередное кило грэчки скормили.....зебилы они такие. Посмотрите сколько в козлостан элэнергии торгуют ...
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Вы не в курсе, что для населения цена ниже чем для бизнеса и ниже рыночной?
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да я и вижу что у вас 1,68 это ниже чем 1,35 или 1,26. Вам стоит съездить подтянуть математику куда нибудь, да хотя бы в Калуш, или на худой конец в Буковель
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шо воно меле -зебилы шо в это верят, надо быть полностью безмозглым зебилом, что бы не не посмотреть в квитанцию в марте и сейчас за ноябрь и сравнить
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Чему радоваться ??? Мы платит руским, чтоб они дальше держали в оккупации наши территории. Мы ни чего нового не строим ни каких станций !!!
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у нас их и так дофига. просто электроэнергию "эффективные собственники" продают в Европу.
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Люди у вас снизилась цена электроэнергии ??? отвечу НЕТ ..... Бени снизилось только.
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снизилась на 15%, - Герус/ Нанайская борьба.Олигарх поднимает цену и затем её чуть снижает. Герус будет молодец будет когда зарплату украинцев уравняет с зарплатой соседей.
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на западной Украине уменьшилась на 14%, на всей остальной территории страны - на 20%. Источник: https://censor.net.ua/n3158806 чёт никак не пойму?? моника вопит про один народ!! а со слов Херуса получается что две страны западная и остальная Украина?? Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 9195 для западной снизили 14% для центральной 20%тогда по логике выходит что восточной ещё приплачивают потребителям!!?? Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 9195 (похоже ляшко опять его пинать будет) Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 3738 Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 6682
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будеш звиздеть - Зеленский в Германии поднимат на 20%
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У нас страна разделена на две части, одна энергосистема подключена к общеевропейской, другая - к кацапам. А между ними - тьма, и гуляют голодные волки и медведи. Насчет волков я приврал, конечно, но в остальном - правда.
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"Итак, за несколько месяцев:
- импорт дизеля из РФ снизили с 45% до относительно безопасных 15% (без роста цены для конечного потребителя);
- Калушскую ТЭЦ вернули в государственную собственность;
- Центрэнерго перешло на продажу электроэнергии на бирже (рынок на сутки вперед);
- цена электроэнергии снизилась на 15%;

Петрусь с Ахметовым переворачиваются в своих будках
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и финансируют местных писальщиков комментариев. Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 1992
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на фото он показывает на сколько в него проник Ляшко , типа этого мало что бы его считали зеде- срастом
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Ахметка теряет прибыли, Ляшко беснутся - все взаимосвязано.
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Кацапия довольна.
Беня доволен.

Ты доволен.
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Так это потому у Ахметова Порошенко - друг, что при запуске нового рынка Ахметов теряет прибыль?
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Эх, жаль порохнявых невозможно заставить платить по старым тарифам... Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 546
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Я согласен был бы платить по старым тарифам. Но нет, с марта все будут платить на 30% больше.
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все на 30, а зебилы на 50% больше-хуженебудэ....
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