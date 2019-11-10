 Корниенко избран новым главой "Слуги народа"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соответствующее решение поддержали делегаты съезда партии, который проходит в воскресенье в Киеве.
"Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я, как кандидат на должность главы партии, и хочу предложить. Первое - это качественное изменение политики на местном уровне, второе - это качественно новый подход к партийному строительству и третий - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической элиты для Украины", - заявил Корниенко на съезде перед избранием.
Партії півроку і вже ізмєнєнія? А чим думали, коли її формували?
Источник: https://censor.net.ua/n3158805
счас заживем)))
Уверен, шо Танюха - заблудшая овца... любви ей, зебилке...
Доборолась Україна, до самого краю. Т.Г. Шевченко.
https://i.pinimg.com/originals/7f/f2/28/7ff2282c6572fc156d1a75449758f960.jpg
поэтому гадить опять приходится общими фразами и лозунгами
це розробник нових граматик і алфавіту..
рівня Кирила і Мефодія і Соль Чхона (薛聰)
це власне йому належить Ідея позначати слово ...уй однією літерою...
З кількості літер бачу -щось серйозне..
съегд не проводить
Ведь Ара Хамия уже сказал кто будет руководить
Или без шоу нельзя??
Это из речи Мусолини 1932г
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3158805
Он какай-то сильно блёклый. В нём нет харизмы, не чувствуется в нём и политической воли, силы, смелости.Такое себе - не бэ, не мэ, ни кукареку... Сомневаюсь, что под такую аморфную личность можно сплотить украинскую партию преобразований.
Проблемы партии "Слуга народа" именно в том, шо они понабирали в свои ряды шо попало, шо само к ним пришло, а не то шо они тщательно отбирали сами. Имхо.
"СН"і канал 1+1 все експерементують на зе виборцях.Добиваючись підвищення рейтингу. Як на мене було два кандидата на голову фракціі пиз@@н Дубінській і чмо Арахамія - але народ не повірив, не пролізло шоу - розводняк з поліграфом. Ось і скористались"новиммаладимліцом" Корнієнко.Очікуйте далі манни небесної.Через пів року зе шмаркля придумає ще щось...