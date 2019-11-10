 Украине не следует отказываться от Института Национальной памяти, - директор Гарвардского украинского научного института Плохий

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Сергей Плохий – украино-американский историк, директор Гарвардского научного института.

"В тех условиях, в которых мы находимся сегодня, украинцам необходима государственная политика по памяти, и от Института отказываться не нужно. Должна быть политика и должен быть инструмент для ее реализации", - заверил Плохий.

По мнению историка, дискуссии вокруг Института сегодня сосредоточены на самом факте его существования, а не на том, каким он должен быть и чем заниматься.

"Фактически, кроме требований уволить и ликвидировать или не увольнять и не ликвидировать, дискуссии нет. То есть, дискуссия – о лице. Я не вижу дискуссии о концепте", - пояснил он.

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"Я также не вижу оценки того, чем Институт был и что сделал за последние годы. То есть, у нас есть политический "батл", но отсутствует дискуссия о том, чем бы это должно было быть в будущем", - добавил Плохий.

Напомним, 18 сентября Кабинет министров уволил Владимира Вятровича с должности главы Института национальной памяти.

Сейчас на эту должность претендуют 10 человек.

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, назвал вопрос Института национальной памяти "не первоочередным". При этом премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что ключевые направления работы Института будут сохранены.