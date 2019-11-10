EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  1138  63
Все про:Институт нацпамяти (205) Плохий (1)

 Украине не следует отказываться от Института Национальной памяти, - директор Гарвардского украинского научного института Плохий

Вокруг Института Национальной памяти есть политический "баттл", но нет дискуссии о том, каким он должен быть в будущем.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Сергей Плохий – украино-американский историк, директор Гарвардского научного института.

"В тех условиях, в которых мы находимся сегодня, украинцам необходима государственная политика по памяти, и от Института отказываться не нужно. Должна быть политика и должен быть инструмент для ее реализации", - заверил Плохий.

По мнению историка, дискуссии вокруг Института сегодня сосредоточены на самом факте его существования, а не на том, каким он должен быть и чем заниматься.

"Фактически, кроме требований уволить и ликвидировать или не увольнять и не ликвидировать, дискуссии нет. То есть, дискуссия – о лице. Я не вижу дискуссии о концепте", - пояснил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти

"Я также не вижу оценки того, чем Институт был и что сделал за последние годы. То есть, у нас есть политический "батл", но отсутствует дискуссия о том, чем бы это должно было быть в будущем", - добавил Плохий.

Напомним, 18 сентября Кабинет министров уволил Владимира Вятровича с должности главы Института национальной памяти.

Сейчас на эту должность претендуют 10 человек.

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, назвал вопрос Института национальной памяти "не первоочередным". При этом премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что ключевые направления работы Института будут сохранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3158804
 
   
 Топ комментарии
 
У русского мира Вятрович вызывал особую злобу и ненависть./ Зеванш. Вятрович уверен, что Зеленский сдаст врагам "культуру, язык и историю/ Зеленский популяризировал "малороссийский мир" для того, чтоб угодить россиянам, показывая украинцев глупыми. Он популяризировал отвратительный образ украинцев, очень карикатурный который унижает украинцев, заявил Вятрович. "Меня больше не будет": Вятрович подробно рассказал о давлении со стороны Зеленского./ В идеологической войне русский мир побеждает. РФ ежегодно тратит на пропаганду 83 млрд рублей.
 показать весь комментарий
 
Дамбасюри вважають що за Юзівкою вже починається Західна Україна з бандерівськими схронами. Їхні панятія мені були відомі ще задовго до війни.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В роисском кинце "Тайна печати дракона" на 8-й минуте говорится, что события первой части, который "Вий", с казаками и т.д. происходят, в мать его, Новороссии... В Новороссии...
 показать весь комментарий
 
 
Може малось на увазі Кубань, куди виселили козаків? Там і Новоросійськ кагбе натякає на це.
 показать весь комментарий
 
Новоросия это кубань с кизяками косплеерами. Ну любят челки плетки там и бондаж
 показать весь комментарий
 
 
У першому виданні «Тараса Бульби», царські ЦЕНЗОРИ кругом поміняли слово Україна на, Россія.
 показать весь комментарий
 
 
у США нет такого дерьма как "институт нацональной памяти"
 показать весь комментарий
 
Так США это сброд типа славян, вот и нету. Пришлось у болгар летописи воровать да имена менять
 показать весь комментарий
 
Є така «лайно» як бібліотека конгресу.
 показать весь комментарий
 
В Україні багато манкуртів і *************** лайна, яке не визнає знищення русскіми українців у минулі століття, а також і зараз тамі («іхтамнєт, а докажитє»...)
От тому і потрібні такі інститути.
 показать весь комментарий
 
У русского мира Вятрович вызывал особую злобу и ненависть./ Зеванш. Вятрович уверен, что Зеленский сдаст врагам "культуру, язык и историю/ Зеленский популяризировал "малороссийский мир" для того, чтоб угодить россиянам, показывая украинцев глупыми. Он популяризировал отвратительный образ украинцев, очень карикатурный который унижает украинцев, заявил Вятрович. "Меня больше не будет": Вятрович подробно рассказал о давлении со стороны Зеленского./ В идеологической войне русский мир побеждает. РФ ежегодно тратит на пропаганду 83 млрд рублей.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Институт должен быть, но служить он должен всей Украине, а не только западной Украине.
 показать весь комментарий
 
Если считаешь большую часть Украины малоросами, то да.
 показать весь комментарий
 
 
Дамбасюри вважають що за Юзівкою вже починається Західна Україна з бандерівськими схронами. Їхні панятія мені були відомі ще задовго до війни.
 показать весь комментарий
 
 
А что такое, по-твоему, "фанатик"?.. В частности, украинский? Что именно иы вкладываешь в это понятие?
 показать весь комментарий
 
 
Украинский фанатик этот кто верит лозунгам, а не фактам.
 показать весь комментарий
 
А «російський фанатік», котрий поїхав в Україну «мачіть хахлов» повірив гаслам чи фактам?
 показать весь комментарий
 
 
Украинсикй фанатик, что поехал мочить русских в Чечню это факты или лозунги??Факты. Почему теперь вы обижаетесь, что русские едут на Донбасс мочить свидомых??
 показать весь комментарий
 
Каким именно "лозунгам"?... Приведи примеры.... Или ты предпочитаешь свои - "Россия - светоч славянского мира!", "Бендеры - фашисты!"?, и так далее?... Вот только проблема - "раасеяне, генетически, имеют самый низкий процент именно "славянских" генов, основа - угрофинские и тюркские, а в "бандерах" воевала куча евреев....
 показать весь комментарий
 
 
Лозунги?? Весь мир с нами!!!Скоро вступим в ЕС и НАТО!!!Мы сдерживаем агрессора!!! Европа нам должна давать деньги, потому что мы щит Европы!!! Подпишем ассоциацию с ЕС и заживем!!! В Украину пойдут европейские инвестиции!!. Это лозунги, а что из этого оказалось правдой???
 показать весь комментарий
 
а как далеко и до каких персоналий простирается лично твоя национальная память ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У нациков короткая память. В Польше до 37 года в трамваях и перед входом в парки висели таблички "С украинцами и собаками вход воспрещён"


 показать весь комментарий
 
До 40 года там и трамваем не было. А лехиты в норах жили до СССР
Картинка фейк. Ляхи были рабами сармат, а после ********* с быдла золотишка и оставили ее разваливатся
 показать весь комментарий
 
 
Трамваи у поляков появились ещё в середине 19 века, что ты несешь.
 показать весь комментарий
 
Может у Сармат появились? Куда поляки( поляканые, перепуганные, лехиты(трус из франси)) в норах то ездили? Может сказал бы что они метро придумали, дабы бояр не смущать своей лысиной то я бы поверил.
 показать весь комментарий
 
Перший трамвай у Росімперії був в Києві.
 показать весь комментарий
 
Какие нахрен сарматы, ты ещё скифов вспомни. Ты пытаешься с темы съехать? Речь о трамваях и табличке.
 показать весь комментарий
 
Те, что мечу тобишь Ар-есу молились. Они окупировали ляхостан, и никаких поляков там не ездило на трамваях.
 показать весь комментарий
 
Хоть один источник приведи в подтверждение своих слов.
 показать весь комментарий
 
Кому козаки молились поинтересуйся
 показать весь комментарий
 
У Львові, до цих пір згадують, як 1939 році дружини русскіх ахфіцеров приходили в театр, у ночнушках і кружевних трусах панянок
А деякі використовували фарфорові нічні горщики («Манька! Гля, красотища неабалдєнная !»), у якості столового посуду.
Ось, ще й за це, що львівяни це памятатють, кассаби їх теж ненавидять.
 показать весь комментарий
 
 
З нічними горшками приходили на базар по молоко, чим шокували місцевих торговок..Є про це спогади..
 показать весь комментарий
 
 
Хто не знає:» ШОА у Львові» Наконечний. Спогади автора про окупації Львова. Особисто знав автора. Чудова книга!
 показать весь комментарий
 
 
Він описує окупації совєтами і німцями очима дитини. Там ду-же цікаві факти!
 показать весь комментарий
 
 
Та вони ж туалетів, крім «поганого ведра», або «за банєй», нічого не знали...
Та й зараз у їхніх їпєнях, те ж саме...Чому вони сюди й пруться...
 показать весь комментарий
 
Галичани швидко зрозуміли, що з кацапами немає змісту розмовляти! Ми всі повинні зрозуміти одне: почув «алтєрнатівніє мнєніє, націкі і.т.д.-стріляй! Стріляй як не кулеметом, так фізичними діями або повним неприйняттям! Це-вороги. Всі мої особисті спогади про кацапів дуже неприємні. Як тільки розуміють зо ти українець, а не хахол, починають хамити і не важливо для нього, що він в твоєму домі і в тебе за столом:» а вот ві хахли...». Це квінтесенція хамів і бидла.
 показать весь комментарий
 
Трудно заглянуть в Википедию? "Львовский трамвай - система общественного транспорта на Украине. Открыт 31 мая 1894 года". За период со времени возникновения, во Львове много раз менялась власть.. До 1918 - австрийская, потом - польская. Надпись - на польском.... Значит, она появилась в 30-е годы ХХ века...
Ты опять приполз сюда, всою дурь показывать?...... Мало того, что я тебя, две недели назад, мордой по столу возил, по истори Киевской Руси?
 показать весь комментарий
 
Якщо навіть і був такий напис? Я знав людей, котрі пам'ятали подібні написи в Ню-Йорку по відношенню до католиків. Яке відношення пост кацапа має до інституту національної пам`яті?
 показать весь комментарий
 
У «нациків», тобто патріотів, дуже добра пам'ять і УПА цьому доказ! Заткни пельку кацапське лайно!
 показать весь комментарий
 
 
Озвучте досягнення інституту за останні роки.Інститут існує і сотні чоловік, зарплату дістає,тим більше із бюджетних коштів а ось тільки за що?
 показать весь комментарий
 
малороси всюди хочуть вимірювати ковбасою і водярою..... духовність не вимірюється.... вона є, або її немає(як, наприклад, в преЗЕ шмарклі)
 показать весь комментарий
 
 
Ти дебіл чи кацап?! Як тобі, дебілу, «озвучити (на веб-сторінці !!!!) досягнення інституту нац пам`яті»?!?! Ти, дебільне, на пянороблене хахляцьке створіння!!
 показать весь комментарий
 
 
Можно доказать что узкий язык не существует и будет он такой же как чуркский, нету ни 1 родного корня, а лишь как собаки блох набрали чужих. Дальше можно уничтожать славянский и выводить украинский из около иранских-персидских-********** (по типу set сийать).
Дальше подминаем хрюсовской верой азии и персии.
 показать весь комментарий
 
 
Краще не інтститу пам'яті, а інститут національного розвитку. З задачею українізувати усіляких жидів, ляхів, і іншу мерзоту в людей перетворювати.
 показать весь комментарий
 
для чого лайно українізувати, дешевше утилізувати
 показать весь комментарий
 
Сам, спочатку, людиною стань, остолопе!....
 показать весь комментарий
 
"Я также не вижу оценки того, чем Институт был и что сделал за последние годы. То есть, у нас есть политический "батл", но отсутствует дискуссия о том, чем бы это должно было быть в будущем"

Поскольку прошлое вечных угнетения и истребления украинцев русскими уже достаточно хорошо сочинено за совсем небольшие американские деньги, то далее должно быть то, чем занимался историограф 91 полка вольноопределяющийся Марек - сочинение истории впрок, на будущее. Ужасно интересно будет прочитать, какие пакости москали будут применять через 50, 100 и 200 лет.
 показать весь комментарий
 
Кому мешал Институт национальной памяти/ 1. Азаров "урезал" Институт национальной памяти на треть.Отныне численность работников Украинского института национальной памяти составляет 70 человек, тогда как предыдущее их количество составляло 105 человек.
 показать весь комментарий
 
 
Хто не має національної пам'яті, той змушений користуватися інтернаціональною - яку дають...
 показать весь комментарий
 
 
Ох уж эти спасатели Украины живущие в Америках.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе этого чувства к своей Родине не понять!Ведь у Раши нет исторической Родины!Такую фразу накануне войны с росийской империей сказал Наполеон!Он был прав,вы таки андрофаги!
 показать весь комментарий
 
Манкуртам и люмпену что проголосовали за нелоха, национальная память не нужна, главное что бы был хлеб и зрелище.
 показать весь комментарий
 
 
"Заберите у народа историю, и он превратится в растерянную, дезориентированную толпу. Через поколение он превратится в стадо, которое пойдёт туда, куда ему укажут....". (Приписывается Геббельсу).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх