 Задержание Тополи: МинВОТ призвало Интерпол не становиться инструментом в руках кремлевских кагэбэшников

Об этом заявляет пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ.
"В Министерстве готовы предоставить любую помощь в переговорах с польской стороной в ситуации с Игорем Мазуром (Тополей), которого задержали при пересечении Польской границы на КПП "Дорогуск-Ягодин" и предоставить всю необходимую поддержку его семье", - сказано в заявлении.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что задержания украинского ветерана является очередным шагом в сторону притеснения патриотов и что это одна из разновидностей гибридной агрессии России.
МинВОТ также призвало международную организацию Интерпол не становиться инструментом, который Кремль пытается применять против украинских военнослужащих.
"Страна агрессор не гнушается ничем, чтобы дискредитировать Украину и ее солдат в глазах международного сообщества, в том числе и с помощью международной правоохранительной практики. Мы категорически против выдачи нашего ветерана Игоря Мазура российской стороне!" - подчеркнули в пресс-службе.
Также в министерстве готовы оказать поддержку правозащитникам, которые будут заниматься этим делом.
Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
Пані Зеркаль, де Ви?
А теперь вопрос по существу: вот нафига он в Польшу поперся с таким "портфолио"?!
акцент коммента сделан на слове "с таким портфолио"..
ЗЫ.. сразу заметно, что ты олень лахтинский, пользуешься яндекс-переводчиком..
"Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции".
P.s. чому ти такий дебіл, кацапе?)
с тобой даже общаться гадко!
Об этом говорится в исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", которое было проведено с 7 по 31 октября 2019 года при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".
Главу России назвали "лидером доверия" 11,2% респондентов, которым предложили самостоятельно вписать имя своего фаворита. На втором месте оказался топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев с результатом в 9,1%.
Бо коли витрати системно більші за надходження, і в борг ніхто вже не дасть, то пи34ець (банкрутство) - це просто справа часу.
Так шо незабаром кацапи будуть один однооо різати за шмат хліба.
Карочє, дайош Наваросію от сахаліна до Бєлгорода!
Амінь)
и менять их не будут 100%
а вот работникам мида нужно реагировать не в сми
а с пакетом документов чесать в офис интерпола
и отстаивать интересы украинских граждан
интерпол не занимаеться военными преступлениями
от слова вааще
Чим думають отакі крайні нацкомбатанти, виїжджаючи за кордон - питання окреме, - наука ще не знайшла на нього переконливої відповіді...
https://www.youtube.com/watch?v=Qosiaidzz8k