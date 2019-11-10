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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
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 Задержание Тополи: МинВОТ призвало Интерпол не становиться инструментом в руках кремлевских кагэбэшников

Задержание Игоря Мазура (Тополи) в Польше демонстрирует использование Россией Интерпола для преследования украинских патриотов.

Об этом заявляет пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ.

"В Министерстве готовы предоставить любую помощь в переговорах с польской стороной в ситуации с Игорем Мазуром (Тополей), которого задержали при пересечении Польской границы на КПП "Дорогуск-Ягодин" и предоставить всю необходимую поддержку его семье", - сказано в заявлении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что задержания украинского ветерана является очередным шагом в сторону притеснения патриотов и что это одна из разновидностей гибридной агрессии России.

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МинВОТ также призвало международную организацию Интерпол не становиться инструментом, который Кремль пытается применять против украинских военнослужащих.

"Страна агрессор не гнушается ничем, чтобы дискредитировать Украину и ее солдат в глазах международного сообщества, в том числе и с помощью международной правоохранительной практики. Мы категорически против выдачи нашего ветерана Игоря Мазура российской стороне!" - подчеркнули в пресс-службе.

Также в министерстве готовы оказать поддержку правозащитникам, которые будут заниматься этим делом.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3158803
 
   
 Топ комментарии
 
А де заява МЗС України?
Пані Зеркаль, де Ви?
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Абы вякнуть.. Зеркаль занимается порученными ей задачами и успешно правляется. А вот где реакция зеленкой пристайки? Ну,приставка такая специальная к мид. Где реакция? С него и спрашивай, зебельман
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А де заява МЗС України?
Пані Зеркаль, де Ви?
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В Европе уикенд. Не тревожь мадам.
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Російськімобільні оператори МТС та Куївстар-Білайн моніторять весь трафік українських абонентів і бачать їх розташування на місцевості по даним базових станцій. Поки не буде захищеного мобільного оператора в якій не може влізти російськатерористична погань, ми всі будемо в страшній небезпеці! Але влада цього не розуміє і хоче ліквідувати залишки спецзв'язку, щоб кацапам було легше слідкувати за нами! На базі ліцензії 3G Укртелекома і на базі Укртелекома поьрібно побудувати мобільний сегмен спецзв'язку для військових, правоохоронців та бізнеса! А для цього Укртелеком має бути націоналізований і переданий в управління державного виконавчого органу в сфері зв'язку - Держспецзв'язок!
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Абы вякнуть.. Зеркаль занимается порученными ей задачами и успешно правляется. А вот где реакция зеленкой пристайки? Ну,приставка такая специальная к мид. Где реакция? С него и спрашивай, зебельман
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показує беріть патріотів віддавайте мордору нам все одно ні Пристайко ні Зеленський мовчать навіть проходить сьїзд слуги народа і ніхто не заїкнувся про Мазура,проватна влада
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Насколько я понимаю, Зеркаль подобными вопросами не занимается, она занимается юридическим сопровождением Затримання Тополі: МінТОТ закликало Інтерпол не ставати інструментом у руках кремлівських кадебешників - Цензор.НЕТ 2912
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Много шуму из ничего.Всё пройдёт,но с поносом.
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Єтот НИЧЕГО, убивал кацов еще в Абхазии... если шо....
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запретить пшекам откапівать своих трупов!.. НАХ!!!
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Полоумные вопли делу не помогут.
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За несогласие с польским видением истории (т.н. "Волынской трагедии") украинец в Польше может получить 3 года тюремного заключения. Для поляков УПА - "бандиты и убийцы" а польская "армия крайова", убивавшая на Волыни украинцев - белая и пушистая.
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похоже, печальны опыт Гриба и Маркива, ничему не учит.. потому что в каждом украинце, живет маленький доверчивый розовый пони из сказочной страны Тилимилитрямдии..
А теперь вопрос по существу: вот нафига он в Польшу поперся с таким "портфолио"?!
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По запрошенню поляків. Треба окрім назв інколи читати і самі пости, кацапе.
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нужно уметь дочитывать комментарий до конца, тупорылый кацап!
акцент коммента сделан на слове "с таким портфолио"..
ЗЫ.. сразу заметно, что ты олень лахтинский, пользуешься яндекс-переводчиком..
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Кацапе, ось останній абзац:
"Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции".
P.s. чому ти такий дебіл, кацапе?)
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у тебя прокси отклеился, чмошник мокшанский!.. ты 40 мин назад был под немецким флажком.. а сейчас ты уже под амеровским флагом..
с тобой даже общаться гадко!
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Наибольшим доверием среди жителей оккупированного Россией Донбасса пользуется президент РФ Владимир Путин.
Об этом говорится в исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", которое было проведено с 7 по 31 октября 2019 года при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".
Главу России назвали "лидером доверия" 11,2% респондентов, которым предложили самостоятельно вписать имя своего фаворита. На втором месте оказался топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев с результатом в 9,1%.
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Свинособаки давно поскуповували всіх цих повій із європейських і міжнародних організацій: від ПАРЕ і до Червоного хреста.
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Вас, кацапи, це аж ніяк не врятує.
Бо коли витрати системно більші за надходження, і в борг ніхто вже не дасть, то пи34ець (банкрутство) - це просто справа часу.
Так шо незабаром кацапи будуть один однооо різати за шмат хліба.
Карочє, дайош Наваросію от сахаліна до Бєлгорода!
Амінь)
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А пока сальдо торгового баланса +100 млрд, ЗВР выше чем в 2013, а вы все ждете что России развалится....
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Вот так и с Гитлером в свое время заигрывали, надеялись на что-то. Да выкиньте нахрен рашку из всемирных институций, причин уже более чем предостаточно. Без суровой позиции Штатов, так и будут эти шпили-вили шатать мировой порядок и перекраивать границы.
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Как может государство, которое находится в красной зоне рейтингов демократии и свободы слова быть членом Интерпола? Как Интерпол может выполнять просьбы страны, в которой преследуют за критику в адрес власти? Система соблюдения мирового порядка явно имеет погрешности.
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Дело в том, что международные организации давно просили Интерпол внимательно относиться к запросам из кацапстана, который таким образом часто просто расправляется с противниками, но как горохом об стену. Там ведь работают простые смертные, причем не всегда лучшие, ну, как везде. А поляки вообще некрасиво поступили, ведь человек туда поехал по их приглашению.
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ну теперь-то ясно - лахта прорвалась под прокси.
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Выходим из Интерпола. Любое задержание гражданина считаем за террористический акт, и бомбим лехитов(трусов)
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Изначально демократические и в целом позитивные международные инструментарии умело используются ордой в своих грязных делишках..а тотальный подкуп делает процесс ещё более эффективным..
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А головы им там на что даны? Получается, что в этих позитивных международных организациях работают совершенно безголовые люди.
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а что эта "тополя" делала в Польше, где предыдущая власть совместно с националистами, вятровичами испортила все отношения? Он не понимал, что его могут формально выдать? или это сделано сознательно по некому плану, чтобы уровень доверия к ним был больше 1 процента?
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А ознакомиться фактами впало? Человек поехал туда на форум, куда сами поляки и пригласили.
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Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.Источник: https://censor.net.ua/n3158774 Затримання Тополі: МінТОТ закликало Інтерпол не ставати інструментом у руках кремлівських кадебешників - Цензор.НЕТ 3409
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интерпол действует по своим правилам
и менять их не будут 100%
а вот работникам мида нужно реагировать не в сми
а с пакетом документов чесать в офис интерпола
и отстаивать интересы украинских граждан
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Если возьмут все документы по Чечне и Абхазии, то лучше туда не чесать! Затримання Тополі: МінТОТ закликало Інтерпол не ставати інструментом у руках кремлівських кадебешників - Цензор.НЕТ 3064
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например???
интерпол не занимаеться военными преступлениями
от слова вааще
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А скільки запитів щодо братніх агресорів та партнерів-сепаратистів надіслали до Інтерполу наші славні петрірти? Хто в Україні відслідковує циркуляцію комбатантів та зливає циркуляри "заінтірісованним сторонам" - у самій лиш Польщі це вже ж не перший випадок?
Чим думають отакі крайні нацкомбатанти, виїжджаючи за кордон - питання окреме, - наука ще не знайшла на нього переконливої відповіді...
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11-летняя полячка поёт патриотичную песенку. Послушайте как!

https://www.youtube.com/watch?v=Qosiaidzz8k
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