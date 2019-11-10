"Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия"

Об это заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас нет там (на съезде. - Ред.) никаких сюрпризов. У нас более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Думаю, что все его поддержат", - сказал Арахамия журналистам в воскресенье в Киеве перед началом съезда.
Он также сообщил, что прибытие президента Украины Владимира Зеленского на съезд партии "Слуга народа" не ожидается.
На данный момент партию "Слуга народа" возглавляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее не раз заявлял, что намерен сложить полномочия главы партии на ближайшем ее съезде.
символичненько....
надеюсь слуги на "демократическом сезде" почтят память великого "демократического" вождя
Вот как нужно анонсировать "демократический съезд партии нового типа":
Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии.
Им станет.....
Им станет.....
Им станет.....
Ві удивитесь!
Корниенко !!!!
Хочется процитировать шедеврального Омеляна:
"Вова, а нах..я ты их собираешь" ?
Самодеятельность не пройдёт . Не для того их назначали депутатами . .
23.10.19 12:43Процесс внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет интенсивным, - Корниенко
05.10.19 15:15Весной хотим масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы, - Корниенко
Короче говоря, очередное недоразумение ака "ценный кадр".
Можно спросить:нахрена попу гармонь? Или другими словами:нахрена тратить денгУ на съез,если без съезда уже НАЗНАЧИЛИ . Ребята,ну что вы творите,изредка вкл. мозгу.
съезд СН изберет/Им станет Корниенко.....нет слов одни эмоции
Один уже ручкой помахал, второй - готовится к побегу в Сен-Тропе под прикрытием. Заранее репетирует.
Согласен с Приветом, касательно х-ки персонажа. Вот если бы он рассекал по подиуму для "бомжей" такие достоинства пригодились бы.
А комплимент для "государственника", что его "носки очень удачно гармонируют с рубашкой", - это приговор
- нашьім девізом должен стать "перекуйом мечі на орала"
- може перекуйом на сосала?
- ну да
ну вот: )))) + ((((
- мы с Вами коллега провели съезд "Слуги народа" в составе фракций «рыжих» и «белых» клоунов
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Зрештою, чого ж іще можна було сподіватися - полібезлідерні самореволюції рано, чи пізно виводять у лідери своїх спонтанних самоорганізаторів (а не самих лиш томатних спонсорів, як думали бариги гідності).
по классификации новостей
предложенной портией СН
это пустая новость-пук в лужу
Может стоит что-то сделать и для Украины??
Партії нового типу..... де голову призначають, членів набирать, функціонеои самопроголошуться.
Партії нового типу..... де голову призначають, членів набирають, функціонери самопроголошуються.