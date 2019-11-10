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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (113) Слуга народа (449) Корниенко (58)

 Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия

Съезд партии "Слуга народа" в воскресенье изберет нового лидера партии - Александра Корниенко, который сейчас является первым заместителем главы фракции СН в Раде.

Об это заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас нет там (на съезде. - Ред.) никаких сюрпризов. У нас более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Думаю, что все его поддержат", - сказал Арахамия журналистам в воскресенье в Киеве перед началом съезда.

Он также сообщил, что прибытие президента Украины Владимира Зеленского на съезд партии "Слуга народа" не ожидается.

На данный момент партию "Слуга народа" возглавляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее не раз заявлял, что намерен сложить полномочия главы партии на ближайшем ее съезде.

Читайте также: "Слуга народа" проведет съезд 10 ноября в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3158801
 
 
 Топ комментарии
 
Арахамия, учись у своего ЗЕльоного бога!
Вот как нужно анонсировать "демократический съезд партии нового типа": Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7011

Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии.

Им станет.....
Им станет.....
Им станет.....
Ві удивитесь!

Корниенко !!!!

Хочется процитировать шедеврального Омеляна:

"Вова, а нах..я ты их собираешь" ? Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7011
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"У нас нет там (на съезде. - Ред.) никаких сюрпризов" - какая неожиданность, тупое и безвольное зебильное стадо проголосует даже за кастрацию участников съезда, если беня с портновым спустят им такую бумажку.
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сегодня годовщина смерти "дорогого Леонида Ильича".

символичненько....
надеюсь слуги на "демократическом сезде" почтят память великого "демократического" вождя
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Арахамия, учись у своего ЗЕльоного бога!
Вот как нужно анонсировать "демократический съезд партии нового типа": Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7011

Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии.

Им станет.....
Им станет.....
Им станет.....
Ві удивитесь!

Корниенко !!!!

Хочется процитировать шедеврального Омеляна:

"Вова, а нах..я ты их собираешь" ? Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7011
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З'їзд лише відбудеться, аоберуть Корнієнка. Арахамія такий класний провидець, чи з' їзд - це просто фікцвя для зелохторату? Ваннвю:Якщо ще рік ця влада протримається, то за деякий час ми почужмо від цього ж Арахамії:"Наступного тижня відбудуться вибори президента. Оберуть Зєлєнского." Аналізуйте, спостерігайте, думайте.
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Не успел профессор Преображенский вовремя кастрировать Шарика,вот и наплодилось зеленошвондерни.
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У ЦИХ КЛОУНІВ клоудюнада не робота, а стан душі.
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Не пошли бы вы слуги народа на и не возвращались ?
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ФЭЙС на фотографии ----образец для исследований Ломброзо и психиаторов
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На кого Беня укажет тот и будет . Ишь ты какие "самостоятельные " сделались .!! Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4554 .
Самодеятельность не пройдёт . Не для того их назначали депутатами . Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3014 .
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Съезд партии "Слуга народа" в воскресенье изберет нового лидера партии - Александра Корниенко. Источник: https://censor.net.ua/n3158801гы!! совок во всей красе!!а тут тебе:У нас более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Источник: https://censor.net.ua/n3158801вроди ошибся!!??тут уже ,,единой россией"попахивает!!(похоже кацапам решили нос утереть!!совместить два парфюма в одном флаконе!!)нарід!!говорите ,,хуже не будет!!"после такого творчества!!и вправду хуже и быть априори уже не может. Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1490 Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4598 (они вообще вменяемые??такие заявления делать!!??) Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2178
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Смотрю на него и понимаю, что электорат СН имеет примерно такую же репу)
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Ни у кого не вызвало диссонанс от "изберет" и и "им станет"? Это по Фрейду или уже не скрывается?
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Корниенко... А он уже млядей покупал, в процессе заседания Рады? Нет??? Тогда такой не подходит! Пусть другого поищут.
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"У нас нет там (на съезде. - Ред.) никаких сюрпризов" - какая неожиданность, тупое и безвольное зебильное стадо проголосует даже за кастрацию участников съезда, если беня с портновым спустят им такую бумажку.
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Если беня с портновым спустят им... штаны... собственноручно. Тогда да, почетно - политику партии "поддерживать".
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Ну, кто как не психиатр и концертный директор может возглавить эту партию!?
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Микки-"цыган" и то был более образован, чем то, что сейчас подсовывают. Мог мыслить наперед, а это - от корпоратива до корпоратива Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4844
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с образованием у Корниенко как раз все в порядке . там посидел. то закончил . там прослушал . другой вопрос подходит ли его образование к той должности которую будет занимать . химик-психолог-продюссер Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9725 хотя для ЗЕпартии наверно и такой сгодится . все же лучше свадебных фотографов и дорогих давалок Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5869
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Ключевое "химик" - такой под рукой всегда пригодится. Будет раздавать, как некто билеты, ой, пригласительные депутатам.

Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8037
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С 2015 по 2019 гг. Учился в проекте неформального образования Экзистенциальный коучинг Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2014 Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6703
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а шо . нормальная профессия . экзистенциальный коучист . или коучмен . непонятно . но очень круто Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3240 такому все телки на первом свидании дают . не то шо неудачник Яременко . даже удостоверение нардепа в сексе не помогает Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3240
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В чем проблема? Юрист-пианист президент, чем хуже химик-продюсер головка партии?)))
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"Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия"
Можно спросить:нахрена попу гармонь? Или другими словами:нахрена тратить денгУ на съез,если без съезда уже НАЗНАЧИЛИ . Ребята,ну что вы творите,изредка вкл. мозгу.
съезд СН изберет/Им станет Корниенко.....нет слов одни эмоции Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6061
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Я думал это фотожоп, чтобы оклеветать порядочных людей, но затем провел собственное расследование (по типу дела с "учителями" из Золотого).

Один уже ручкой помахал, второй - готовится к побегу в Сен-Тропе под прикрытием. Заранее репетирует.

Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1929
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Взяли, обидили профессиональных клоунов! Совести у вас нет!
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Корниенко...это тот который с рожей бомжа...и одетый соответсвенно？
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"Ну, вот тут, например, носки очень удачно гармонируют с рубашкой"

Согласен с Приветом, касательно х-ки персонажа. Вот если бы он рассекал по подиуму для "бомжей" такие достоинства пригодились бы.
А комплимент для "государственника", что его "носки очень удачно гармонируют с рубашкой", - это приговор Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 281
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На з'їзді зескотської партії:
- нашьім девізом должен стать "перекуйом мечі на орала"
- може перекуйом на сосала?
- ну да
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"Криворожская подворотня научила меня главному правилу - брей сиськи первым." /В.Зеленский/
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Х.евые ребята, с придурью! Или придурком во главе🤔
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У вас НЕТ никакой партии и выбирать вы будете очередного клоуна которого вам спустит с верху Беня и Ко , так что не несите Нам тут очередную пургу - тут ни 95 квартал !!! Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1239
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Арахамия рассказывает что у него "интуиция" что ВР распустят раньше срока. Янукович это называл "чуйкой" Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8 ..Наслаждаемся. Уже скандируют "Слава Украине, Героям слава!" - Но не помогает...
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Соберется сьезд и изберут Корниенко. Мы посовещались и я решил... Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3874
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.....ВЦ "Парковый". Съезд правящей президентской партии избирающий нового руководителя партии. Президента нет. Настроение в зале и кулуарах, как на похоронах, только непонятно кого хоронят?!
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Я уверен что ЗЕ так же будет и референдумы проводить с опросами где будет только единственно *правильный* вопрос.
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...очень(((((

ну вот: )))) + ((((

- мы с Вами коллега провели съезд "Слуги народа" в составе фракций «рыжих» и «белых» клоунов Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4019
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Покажите мне корниенкин трускавецкий пттестат знаний... где аттестат? Я не верю словам. Я желаю видеть аттестат и свидетельство об окончании трусковецкого риксоса...
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Народ,а где зебилы подевались?Они что,уже вымерли,как мамонты?
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Я таки не понял, нахрена собирать дебилов, если уже выбрали!?))) *** хоть бы не анонсировали! Ну нельзя же такими поцами, или таки "льзя"! ****, КУРВА, *****, Ржу в голос!
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Ну и - <каких еще реформ вам с..и не хватает>.
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Выпускайте хвермера ,, с коломойського району . Пусть речь толкнёт .Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9118.
Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 897 .
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Зелебоби, чому не пишете, як добре живеться при вашій Моніці: де воно, підвищення пенсій і зарплат і зниження комуналки?
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При ЗЕленському, розпочався справжній розгул корупції - заява МВФ
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Що один крєатівний сімпатяга, що другий...
Зрештою, чого ж іще можна було сподіватися - полібезлідерні самореволюції рано, чи пізно виводять у лідери своїх спонтанних самоорганізаторів (а не самих лиш томатних спонсорів, як думали бариги гідності).
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Суцільні «технічні непорозуміння», а не державні діячі...
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зебилы ждут дешевого газа света комуналки ждите дальше вас развели как лохов электричевство подорожает https://t.me/RBC_ua_news/3716
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Ну и что с того??Что-о-о-о??
по классификации новостей
предложенной портией СН
это пустая новость-пук в лужу
Может стоит что-то сделать и для Украины??
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Чьогодні будуть обмивати нового главу. Дехто із слух вже почав.
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Треба поздоровити з заснуванням нової партії.
Партії нового типу..... де голову призначають, членів набирать, функціонеои самопроголошуться.
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Треба поздоровити з заснуванням нової партії.
Партії нового типу..... де голову призначають, членів набирають, функціонери самопроголошуються.
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