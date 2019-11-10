"Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия"

Об это заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас нет там (на съезде. - Ред.) никаких сюрпризов. У нас более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Думаю, что все его поддержат", - сказал Арахамия журналистам в воскресенье в Киеве перед началом съезда.

Он также сообщил, что прибытие президента Украины Владимира Зеленского на съезд партии "Слуга народа" не ожидается.

На данный момент партию "Слуга народа" возглавляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее не раз заявлял, что намерен сложить полномочия главы партии на ближайшем ее съезде.

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