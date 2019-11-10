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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
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 Тополю задержали не по красной карточке Интерпола, а по циркуляру: о его поездке в Польшу знали заранее, - Шевченко

Ориентировка на ветерана АТО Игоря Мазура (позывной Тополя) была получена польским бюро Интерпола от российских коллег незадолго до его задержания на пограничном пункте Дорогуск. Данный факт может говорить о том, что о поездке Тополи в Польшу россиян оповестили заранее.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"На задержанного в Польше украинского ветерана войны с РФ унсовца Игоря Мазура (Тополя) была выставлена не красная карточка Интерпола, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами. Учитывая механизм объявления в розыск Россией нашего ветерана, есть признаки злоупотребления Уставом Интерпола", - отметил Шевченко.

При этом он отмечает, что преступления, которые вменяются россиянами Тополе датированы 1994-2000 гг., а циркуляр на его задержание был получен только в 2019 году.

"Не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь Тополя приглашен или собирается в ноябре ехать в Польщу, дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола", - считает спикер МВД.

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"МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые имеет риск быть задержанными в третьих странах по псевдо обвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них", - добавил Шевченко.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

Тополю задержали не по красной карточке Интерпола, а по циркуляру: о его поездке в Польшу знали заранее, - Шевченко 01
Тополю задержали не по красной карточке Интерпола, а по циркуляру: о его поездке в Польшу знали заранее, - Шевченко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158800
 
   
 Топ комментарии
 
А пришли Зебилы, поручканные с Кремлем.
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Мазур- один із засновників і активіст руху опору капітуляції.

Висновки робіть самі.
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Те що ти ненавидиш Порошенка, «потому что он дал команду стрєлять по русскім браттям освободітєлям от бєндеровцев», то зрозуміло.
Але у чому ти не згоден з текстом: щодо «поручканих з Кремлем»?
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Член УНА-УНСО член СІЧ. Млять чого ти поперся до полякіч... Вони такі ж вороги як і москалі - сплять і бачать як поділити НЕНЬКУ між козлорилією та ляхією...
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Як чого?...бо патріот...грошенятами пошелестіли - воно й поїхало...
Чечню, Грузію захищав...а Україну навіщо?
ВСУ та НГ - це отстій...там треба служити, підкорюватися наказам, захищати країну...
Гарно бути добровольцем-патріотом...захотів - побіг, КУДИСЬ постріляв...
захотів - поїхав в Київ по генделиках, у груди себе бити, що я патріот!
Он як великий, та відважний Білецький...поки на фронті воювали, та з котлів виходили, воно в Київі нерухомість оформлювало...
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Что же Вы молчите, а, Владимир Александрович?
Это Вам не шурмы поесть, правда?
Ну давайте, на рояле сыграйте, что-ли. Креативно, Вы же умеете.
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Не заважайте - клован на теслі катається - роліки знімає
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ЖЫРНО НАПИЩИТЕ!!!

"МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые имеет риск быть задержанными в третьих странах по псевдо обвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них",
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Они целый самолет поляков с Качинским предали, чтобы ублажить русских.... А вы хотите, чтобы какого-то бандеровца с Украины не предавать?......

Одна из немногих плохих черт поляков - это ИХ ПРОДАЖНОСТЬ и ВШИВОСТЬ.... Во всем остальном - нормальные люди...
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В польском Сейме заявили, что задержание Мазура - это исключительно техническое выполнение международных обязательств
"Польские пограничники задержали замглавы партии УНА-УНСО Игоря Мазура для выяснения обстоятельств, заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская; по ее словам, украинца не выдадут России. Она отметила, что "отважный гражданский активист и герой войны на Донбассе стал жертвой" действий России, которая "для мести использует международные правовые институты".
"Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами в российском сценарии. Польша сделала то, что должна. Она задержала человека, который находится в базе данных [Интерпола]. Но для того, чтобы прояснить ситуацию. Мы уже многое знаем. И я вас уверяю, что дорога в Россию не открыта", - написала она."
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Очевидно что это новый метод гибридной войны, решение которого мы пока не знаем. Нужно рабоать с Инетрполом,что бы подобное не повторилось.
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Во дают)
Я ещё вчера несколько раз говорил об этом спектакле...
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або ті, хто запросив...
та баблом пошелестів...
шелесть...шелесть...
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Еще один стимул для скорейшего возвращения всех русских на историческую родину.
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для Шеченко кацапы - рассийские каллеги???
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такое бывает
когда воюешь в чужих странах за идеалы
которых нет у тебя в родной стране
с себя нужно начинать
а не бегать по миру, "чтоб землю Гренады крестьянам отдать"
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разве Бок не всеведущ? Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко - Цензор.НЕТ 8620 это как Эйнштейну сообщить шо 2+2 = 4
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Все радикальные течения в Европе и даже в мире, лакомый кусок для КГБ-ФСБ! Туда очень легко запускать крота, после чего очень удобно манипулировать общественным мнением. Случай с Тополей из этого ряда.
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Официальные представители украинских властей чрезвычайно экзальтированные.... москали, Мордор, кремлевские кагабешники... Им надо научится скрывать свои эмоции, жаркое горение пукана.
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Займайтеся вихованням дітей з малечку. Тоді вони будуть правильними! Інструкція https://www.online-convert.com/ru/result/480bb720-1f69-4e17-9ae3-0caea99f5c79.
Патріотизм і правильний спосіб життя формуються з малечку!
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А что там с героем Маркив (если не ошибаюсь), которому 24-ре года в Италии дали? Где бессрочные митинги под посольством Италии?
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Бабченко раскрыл главную причину переезда с Украины
Угроза жизни и безопасности семьи стала основной причиной переезда российского журналиста Аркадия Бабченко с Украины в Израиль. Об этом сам публицист рассказал в интервью изданию «Белсат».
Журналист отметил, что не видит выхода из ситуации, которая сейчас существует на Украине, и поэтому предпочел «постоять за заборчиком, посмотреть со стороны, чем это все закончится».

Ранее в ноябре Бабченко заявил, что вернется на Украину, когда там «станет жарко».


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Поняли? Надо сделать "жарко" что бы кумир вернулся обратно.
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Интересно он в Израиле тоже работать не будет, а будет выпрашивать бабки у украинцев?
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не дай бог пшеки выдадут ****** Мазура, посмотрим на реакцию мудака, играющего хером по роялю, который надеется просто прекратить стрелять по ******, чтобы начался мир с ***********.
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Есть уже около десяти случаев задержания украинских воинов в Польше по запросу РФ, - посол Украины в Польше А. Дещица. https://censor.net.ua/n3158778

"Это не первый такой случай, когда задерживают украинских граждан. Есть уже около десяти таких случаев в Польше, когда российская сторона через Интерпол пытается задержать и экстрадировать в Россию украинцев, участвовавших в военных операциях на востоке Украины", - заявил Дещица.

Эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было.

"Мы постараемся убедить суд, чтобы он передал украинца на поруки генконсулу Украины. Имея уже предыдущий опыт, мы будем доказывать, что это - политически сфабрикованное дело Российской Федерации", - резюмировал Дещица.
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Тополю зрадили обрізані. Вони не гнушаються нічим щоби знищувати українців чужими руками, вони споріднені з москалями - одного роду-племені.
Захопивши владу вони будуть прагнути її утримати за будь яку ціну - навіть із здачею суверенітету.
Зелєнь не вирішує нічого, вони працюють по писаному.
Поздоровляю 73% ДЛБ Минулого разу ВПх поставив завдяки грошей бандковича -
тепер зелених упирів (чим не зелені чоловічки)
Друга хвиля зелених буде потужніша. Пересадять активістів розженуть зелену плеснь у ВР і Кабміні , поставлять медведчука..........

Треба було обирати не "кота у мішку".
Деморалізується армія, знищується її бойовий потенціал, Наступ на оборонпром свідчить, що у нас не буде власного озброєння усе продати що може становити військову силу, ось задача дезентерії. Україна це вже проходила у трагічні 2008-2014.
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Та яка хрін різниця? Його не мали затримувати в принципі.
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Санкции ММЗ в ПМР восстановили -нет. ЧТо еще ждать от очередной укр.власти.
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Этот польский вице-маршалок наверное и выманил Мазурка в Польшу чтобы его арестовать.
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Його не могли б затримувати як би не здали обрізані з владного порталу, адже про поїздку у першу чергу знали вони. і зараз жодної пари з вуст.
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