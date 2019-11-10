 Тополю задержали не по красной карточке Интерпола, а по циркуляру: о его поездке в Польшу знали заранее, - Шевченко

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"На задержанного в Польше украинского ветерана войны с РФ унсовца Игоря Мазура (Тополя) была выставлена не красная карточка Интерпола, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами. Учитывая механизм объявления в розыск Россией нашего ветерана, есть признаки злоупотребления Уставом Интерпола", - отметил Шевченко.

При этом он отмечает, что преступления, которые вменяются россиянами Тополе датированы 1994-2000 гг., а циркуляр на его задержание был получен только в 2019 году.

"Не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь Тополя приглашен или собирается в ноябре ехать в Польщу, дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола", - считает спикер МВД.

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"МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые имеет риск быть задержанными в третьих странах по псевдо обвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них", - добавил Шевченко.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.



