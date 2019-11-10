 Тополю задержали не по красной карточке Интерпола, а по циркуляру: о его поездке в Польшу знали заранее, - Шевченко

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"На задержанного в Польше украинского ветерана войны с РФ унсовца Игоря Мазура (Тополя) была выставлена не красная карточка Интерпола, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами. Учитывая механизм объявления в розыск Россией нашего ветерана, есть признаки злоупотребления Уставом Интерпола", - отметил Шевченко.
При этом он отмечает, что преступления, которые вменяются россиянами Тополе датированы 1994-2000 гг., а циркуляр на его задержание был получен только в 2019 году.
"Не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь Тополя приглашен или собирается в ноябре ехать в Польщу, дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола", - считает спикер МВД.
"МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые имеет риск быть задержанными в третьих странах по псевдо обвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них", - добавил Шевченко.
Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
Чечню, Грузію захищав...а Україну навіщо?
ВСУ та НГ - це отстій...там треба служити, підкорюватися наказам, захищати країну...
Гарно бути добровольцем-патріотом...захотів - побіг, КУДИСЬ постріляв...
захотів - поїхав в Київ по генделиках, у груди себе бити, що я патріот!
Он як великий, та відважний Білецький...поки на фронті воювали, та з котлів виходили, воно в Київі нерухомість оформлювало...
Это Вам не шурмы поесть, правда?
Ну давайте, на рояле сыграйте, что-ли. Креативно, Вы же умеете.
"МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые имеет риск быть задержанными в третьих странах по псевдо обвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них",
Одна из немногих плохих черт поляков - это ИХ ПРОДАЖНОСТЬ и ВШИВОСТЬ.... Во всем остальном - нормальные люди...
"Польские пограничники задержали замглавы партии УНА-УНСО Игоря Мазура для выяснения обстоятельств, заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская; по ее словам, украинца не выдадут России. Она отметила, что "отважный гражданский активист и герой войны на Донбассе стал жертвой" действий России, которая "для мести использует международные правовые институты".
"Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами в российском сценарии. Польша сделала то, что должна. Она задержала человека, который находится в базе данных [Интерпола]. Но для того, чтобы прояснить ситуацию. Мы уже многое знаем. И я вас уверяю, что дорога в Россию не открыта", - написала она."
Я ещё вчера несколько раз говорил об этом спектакле...
та баблом пошелестів...
шелесть...шелесть...
когда воюешь в чужих странах за идеалы
которых нет у тебя в родной стране
с себя нужно начинать
а не бегать по миру, "чтоб землю Гренады крестьянам отдать"
Патріотизм і правильний спосіб життя формуються з малечку!
Угроза жизни и безопасности семьи стала основной причиной переезда российского журналиста Аркадия Бабченко с Украины в Израиль. Об этом сам публицист рассказал в интервью изданию «Белсат».
Журналист отметил, что не видит выхода из ситуации, которая сейчас существует на Украине, и поэтому предпочел «постоять за заборчиком, посмотреть со стороны, чем это все закончится».
Ранее в ноябре Бабченко заявил, что вернется на Украину, когда там «станет жарко».
"Это не первый такой случай, когда задерживают украинских граждан. Есть уже около десяти таких случаев в Польше, когда российская сторона через Интерпол пытается задержать и экстрадировать в Россию украинцев, участвовавших в военных операциях на востоке Украины", - заявил Дещица.
Эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было.
"Мы постараемся убедить суд, чтобы он передал украинца на поруки генконсулу Украины. Имея уже предыдущий опыт, мы будем доказывать, что это - политически сфабрикованное дело Российской Федерации", - резюмировал Дещица.
Właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem ...
Захопивши владу вони будуть прагнути її утримати за будь яку ціну - навіть із здачею суверенітету.
Зелєнь не вирішує нічого, вони працюють по писаному.
Поздоровляю 73% ДЛБ Минулого разу ВПх поставив завдяки грошей бандковича -
тепер зелених упирів (чим не зелені чоловічки)
Друга хвиля зелених буде потужніша. Пересадять активістів розженуть зелену плеснь у ВР і Кабміні , поставлять медведчука..........
Треба було обирати не "кота у мішку".
Деморалізується армія, знищується її бойовий потенціал, Наступ на оборонпром свідчить, що у нас не буде власного озброєння усе продати що може становити військову силу, ось задача дезентерії. Україна це вже проходила у трагічні 2008-2014.