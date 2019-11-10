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Все про:Нацполиция (10381) разбой (233) Харьков (4489)

 Полицейский с сообщником избили и ограбили прохожего в Харькове

В Харькове задержали полицейского, который, вместе с сообщником, избил и ограбил мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и открыто завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. 37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел ночью 9 ноября по улице Академика Барабашова. Пострадавший сразу обратился в полицию.

По предоставленным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападающих неподалеку от места преступления. Мужчины, увидев полицейских, выбросили на землю две цепочки.

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Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "разбой". Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3158786
 
   
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Ничего им не будет, они под крышей Авакова, а Аваков под крышей Зеленского
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не . эт твая пуйловско- сумчатая . но на Австралии тя примут в качестве биологическага удобрения . но и истче подумають . б...... , дабы не оплошать с генетикой унтерменшевской пуйло-зверьковой .
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Не здивували, поліція це є аваківська ОЗУ
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те пора в полицаи . но учти , что будешь на прицеле у народа .
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давно говорил-беспредел и криминал как раз от мусоров почти всегда...это они крышуют наркоту, оружие, обносы квартир, нелегалов....сразу после Майдана когда они все попрятались по норам в стране НЕ случился колапс...в течении тех 2 недель преступность в стране тупо упала...
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это и есть луТший из луТших авакинских недоносков?!
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Це результат і наслідок реорганізації поліції по-вірменськи від Авакова. Гнать цей непотріб геть з мвс разом з їм подібними.
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