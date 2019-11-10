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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11341) госслужащие (243) Стародубцев (2)

 Люди – это не стулья и не столы, с ними сложнее, - глава НАГС Стародубцев о планах Кабмина по сокращению госслужащих

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о планах сократить 10% чиновников "вырвано из контекста".

Такое мнение новоназначенный глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Александр Стародубцев выразил в интервью "Громадському радіо", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, они немного вырвали из контекста. Все непросто с госслужбой, в отличие от государственных закупок: люди – это не стулья и не столы, и с ними сложнее. Я не могу сказать, что на сегодня есть какой-то очевидный путь, как нам взять и поменять мозг. У меня есть гипотезы, и я их буду активно проверять", - сказал он.

По словам главы НАГС, "надо сокращать не людей, надо сокращать функции и надо смотреть, что вообще делает государственная служба".

"У меня будет как раз такой небольшой пилот – мы сделаем функциональное исследование, мы посмотрим, какие функции мы выполняем – и это правильные функции, а какие мы выполняем просто ради функций, потому что всегда так делали. Это надо прекратить выполнять. А люди... моя концепция вообще-то переучивать, но если кто-то не сможет измениться, ну сорри", - заявил Стародубцев.

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Он подчеркнул, что "в обществе огромный спрос на перезагрузку".

"Нужно сделать перезагрузку. Нужно упростить доступ к государственной службе. Я сейчас прошел этот конкурс, и это просто какой-то треш. Все сделано для того, чтобы человек, который не был внутри государственной службы, не понимает определенных особенностей государственной службы, никогда не прошел. И это надо менять", - считает Стародубцев.

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Экс-руководитель системы электронных торгов ProZorro Александр Стародубцев стал главой НАГС в ноябре. Он должен будет отвечать за трансформацию госслужбы.

4 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что количество украинских чиновников должно уменьшиться в 2020 году как минимум на 10%.

Источник: https://censor.net.ua/n3158785
 
   
 Топ комментарии
 
тоесть количество дармоедов будет расти))) Люди – это не стулья и не столы, с ними сложнее, - глава НАГС Стародубцев о планах Кабмина по сокращению госслужащих - Цензор.НЕТ 1726 Люди – это не стулья и не столы, с ними сложнее, - глава НАГС Стародубцев о планах Кабмина по сокращению госслужащих - Цензор.НЕТ 1726 Люди – это не стулья и не столы, с ними сложнее, - глава НАГС Стародубцев о планах Кабмина по сокращению госслужащих - Цензор.НЕТ 1726
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Даже этот клятый борыга-мородер настроил своих Рошенов и мест рабочих понасоздавал, люди работают, платятся налоги, семьи кушают, зараза сывочолая... Люди – это не стулья и не столы, с ними сложнее, - глава НАГС Стародубцев о планах Кабмина по сокращению госслужащих - Цензор.НЕТ 5490
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Государственный чиновник это наемный работник налогополательщиков для обеспечения им удобной жизни. Если этого не происходит, значит такого работника увольняют.
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Кто-кто нажил себе славы? Квартал 95 и СМИ, которым теперь надо говорить по другому, ни при чём?
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В першу чергу потрібно навести лад із зарплатнею цим "стільцям".
Плачуть малі зарплати і ні один "стіл" чи "стілець" не їде до Польщі на заробітки.
Зарплата не велика,але ж кожного місяця премія в 300%-500%.надбавки за інтенсивну працю,допомоги із скрутним фінансовим становищем і в результаті при окладі в 15 тисяч щомісяця собі накручують до 100 тисяч.Де ще таке буває.
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Та то все дрібниця. 25-30 тисяч гривень дітям на цукерки. На корупції вони мають в десятки разів більше офіційної зарплати.
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Не брехунець,а як поясниш зарплати наприклад реви та луценка.
Посадовий оклад Реви 12 тисяч,але він умудрявся отримувати в місяць 123 тищ.
Луцик його перещеголяв,при окладі в 37 тисяч він умудрився отримати зарплатні 324 тисячі
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Мужик спал где-то в подсобке, возможно даже после 100 грамм, лицо красное, хотя возможно ему просто стыдно за экс-премьера. Никого не трогал, а тут Грося приперся и начал напрягать работягу!!
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10%- курам на смех, 50% сократите! никто даже не заметит, кроме Бюджета страны, он вам будет благодарен.
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Так так ..а особливо *коблевих . вітренків та абромавічусів * ! ..Відразу економія на сотня лямів !!!
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Через год будут новые парламентские выборы .Соевым и мертвечукам будет шанс отыграться.
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Хороший материал, стоит задуматься над тем почему у нас много госслужащих, а толку от этого мало.
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госслужащие - надежная и крепкая опора власти, которыми несложно управлять
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А ще вони мають сім'ї і всі вони - виборці.
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Он подчеркнул, что "в обществе огромный спрос на перезагрузку"."Нужно сделать перезагрузку.
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По-моему, он эту мыслю у бацьки спёр про периодическое перетрахивание! Люди - це не стільці і не столи, з ними складніше, - глава НАДС Стародубцев про плани Кабміну щодо скорочення держслужбовців - Цензор.НЕТ 8552
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люди - это не стулья и не столы, и с ними сложнее. . Источник: https://censor.net.ua/n3158785
Оч-чень мудрая мысль .! "Не в бровь а в глаз" .. Люди - це не стільці і не столи, з ними складніше, - глава НАДС Стародубцев про плани Кабміну щодо скорочення держслужбовців - Цензор.НЕТ 5656 .Вот настолько комфортнее было бы зе-чинушам , если бы люди люди были попроще ,, как столы и стулья . А так , приходится с ними напрягаться , морочить себе голову , думать и т.д. Включать несвойственные для зе- моска ,функции .. Люди - це не стільці і не столи, з ними складніше, - глава НАДС Стародубцев про плани Кабміну щодо скорочення держслужбовців - Цензор.НЕТ 170 .
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Основной принцип совка-на одного с лопатой, семеро с ложками.
Срочная нужна декоммунизация.
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Скорее основной принцип славянского рая. Типа поделия дите аутист, довен делает, а боги/цори/ небо/ оллах такие по бошке гладят и говорят, ух молодец Изяслав, уже лучше получается и на помойку поделие. И так наново.
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Люди - це не стільці і не столи, з ними складніше, - глава НАДС Стародубцев про плани Кабміну щодо скорочення держслужбовців - Цензор.НЕТ 6396

Где-то в августе, или сентябре в одном скверов наблюдал такую картину: Двоё чистят фонтан - один вычищетет дно, второй тягает вёдра. А ещё трое, не в робах, бегают вокруг фонтана, размахивают руками и тычут пальцами, видимо дают "ценные" указания. ))
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а якої біди уряд-реформаторів-пройдисвітів Яйценюків всупереч конституції відмінили індексацію пенсій держслужбовців і на сьогодні ті, що вийшли на пенсію до приходу "уряду гідності" є найменш оплачуваними пенсіонерами /це при тому, що вони сплачували підвищені податки/ . То вони стільці і столи?
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Я бы их обязал еще и уплатить пару миллионов в бюджет
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Насколько я знаю , держслужбовцы это -спецпенсии , а спецпенсии по закону не индексируются , так как норму закона - о спецпенсиях , отменили вообще .. Переходите на общую пенсию , которая индексируется . Люди - це не стільці і не столи, з ними складніше, - глава НАДС Стародубцев про плани Кабміну щодо скорочення держслужбовців - Цензор.НЕТ 8143 .
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иди дура на куй! по тем мизерным зарплатам пенсия минимальная былы и будет всегда! а сегодняшние чиновники, вышедшие на пенсию при высоких зарплатах получают в 5 и больше раз
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.Посоветовал бл.. ,, на свою голову . Вот как с такими припадочными говорить .!?Хотел как лучше .
Фух-х ,, иди ты .. Люди - це не стільці і не столи, з ними складніше, - глава НАДС Стародубцев про плани Кабміну щодо скорочення держслужбовців - Цензор.НЕТ 8732 .
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Налогоплательщики уже не могут выдержать на своей шее армию этих бездельников,взяточников и воришек госслужащих,увольняйте.
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Перефразирую на понятный язык его аналогию. Как можно жить спокойно, без цыгана что хочет у тебя украсть лопатник?
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У госслужащих же официальная зарплата ниже даже чем у кассиров в супермаркете, вообще не понимаю чего они там сидят) Так что вы им даже услугу окажите)
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разница в том что у кассира есть только зарплата . а вот у чинуши есть еще и приятные бонусы в виде всевозможных подношений и откатов
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Ну що чинуші, хай і Зелебенський, аби не Порошенко????!!!
Ось виженуть вас тисяч 15- ть і буде славненько!!!
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Вообще-то сократить надо не тыщ 15, а несколько сотен тысяч (чтоб чиновников было как в развитых сранах в отношении к населению). У нас огромное количество чиновников. При этом даже никто не может сказать точно сколько.
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конечно не стулья . стулья не воруют Люди - це не стільці і не столи, з ними складніше, - глава НАДС Стародубцев про плани Кабміну щодо скорочення держслужбовців - Цензор.НЕТ 2143
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В АТБ днём в сотни раз больше ! Кто работает ?
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количество госслужащих в Украине не такое уж большое, если брать в количественном сравнении с другими развитыми и не очень странами. вся беда тут в качественном показателе, в соотношении тех, кто работает и "руководителей", а так же "руководящих структур", функции которых полностью дублируются на местах. эти "руководящие структуры" представляют собой просто статистов, единственная функция которых - передай дальше: возьми данные у тех, кто работает и передай дальше, по цепочке этих "руководящих структур", которых может быть несколько, пока все не попадет в министерство.
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Мне приходилось видеть работу чиновников райсовета. Раньше с детьми работало 5 человек. В районе проживает более 150 тыс.человек.Трёх сократили. Одна женщина болела. Другая работала с 8 утра до 8 вечера. В других отделах положение примерно такое же. Чиновники, в основном женщины без мужей воспитывают детей. Их сократят, а работа останется. А это работа с тысячими людей, субсидиями, жалобами и т.д. Жителям неккому будет идти со своими проблемами. В других странах количество чиновников наоборот увеличивают. Чиновники делают огромную работу. Кроме того они на свою скромную зарплату покупают продукты, товары, увеличивается работа у предприятий. А деньги от сокращения пойдут в карманы чиновников высоких рангов
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У Зебобіків мізки плавляться.
Все думать як виконати поставлені йому завдання. У кабмін встигли проникнути патріоти.
З ними Україну не здати.
Треба їх скоротити.
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