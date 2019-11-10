 Люди – это не стулья и не столы, с ними сложнее, - глава НАГС Стародубцев о планах Кабмина по сокращению госслужащих

Такое мнение новоназначенный глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Александр Стародубцев выразил в интервью "Громадському радіо", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, они немного вырвали из контекста. Все непросто с госслужбой, в отличие от государственных закупок: люди – это не стулья и не столы, и с ними сложнее. Я не могу сказать, что на сегодня есть какой-то очевидный путь, как нам взять и поменять мозг. У меня есть гипотезы, и я их буду активно проверять", - сказал он.
По словам главы НАГС, "надо сокращать не людей, надо сокращать функции и надо смотреть, что вообще делает государственная служба".
"У меня будет как раз такой небольшой пилот – мы сделаем функциональное исследование, мы посмотрим, какие функции мы выполняем – и это правильные функции, а какие мы выполняем просто ради функций, потому что всегда так делали. Это надо прекратить выполнять. А люди... моя концепция вообще-то переучивать, но если кто-то не сможет измениться, ну сорри", - заявил Стародубцев.
Он подчеркнул, что "в обществе огромный спрос на перезагрузку".
"Нужно сделать перезагрузку. Нужно упростить доступ к государственной службе. Я сейчас прошел этот конкурс, и это просто какой-то треш. Все сделано для того, чтобы человек, который не был внутри государственной службы, не понимает определенных особенностей государственной службы, никогда не прошел. И это надо менять", - считает Стародубцев.
Экс-руководитель системы электронных торгов ProZorro Александр Стародубцев стал главой НАГС в ноябре. Он должен будет отвечать за трансформацию госслужбы.
4 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что количество украинских чиновников должно уменьшиться в 2020 году как минимум на 10%.
Плачуть малі зарплати і ні один "стіл" чи "стілець" не їде до Польщі на заробітки.
Зарплата не велика,але ж кожного місяця премія в 300%-500%.надбавки за інтенсивну працю,допомоги із скрутним фінансовим становищем і в результаті при окладі в 15 тисяч щомісяця собі накручують до 100 тисяч.Де ще таке буває.
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Посадовий оклад Реви 12 тисяч,але він умудрявся отримувати в місяць 123 тищ.
Луцик його перещеголяв,при окладі в 37 тисяч він умудрився отримати зарплатні 324 тисячі
https://www.ukrinform.ru/rubric-other_news/2158177-10-stran-gossluzasie-vs-grazdane-infografika.html
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По-моему, он эту мыслю у бацьки спёр про периодическое перетрахивание!
Оч-чень мудрая мысль .! "Не в бровь а в глаз" .. .Вот настолько комфортнее было бы зе-чинушам , если бы люди люди были попроще ,, как столы и стулья . А так , приходится с ними напрягаться , морочить себе голову , думать и т.д. Включать несвойственные для зе- моска ,функции .. .
Срочная нужна декоммунизация.
Где-то в августе, или сентябре в одном скверов наблюдал такую картину: Двоё чистят фонтан - один вычищетет дно, второй тягает вёдра. А ещё трое, не в робах, бегают вокруг фонтана, размахивают руками и тычут пальцами, видимо дают "ценные" указания. ))
Фух-х ,, иди ты .. .
Ось виженуть вас тисяч 15- ть і буде славненько!!!
Все думать як виконати поставлені йому завдання. У кабмін встигли проникнути патріоти.
З ними Україну не здати.
Треба їх скоротити.