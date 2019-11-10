EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1198  56
Материалы по теме:
Все про:война (3676) обстрел (8408) Донбасс (19875) операция Объединенных сил (1779)

 Наемники РФ вчера 18 раз обстреляли позиции ОС: ранен боец

9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 14 обстрелов:

- четыре раза неподалеку от Водяного – из минометов калибра 120 мм, пушек БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды возле Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- у Березового – из ручных противотанковых гранатометов;
- в районе Песков – из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Гнутово – из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;
- возле Павлополя – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, дважды у Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку от Новолуганского и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов 9 ноября ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Читайте также: За неделю уничтожено 30 наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 10 ноября, незаконные вооруженные формирования активности не проявляли. Потерь нет.

Наемники РФ вчера 18 раз обстреляли позиции ОС: ранен боец 01
Наемники РФ вчера 18 раз обстреляли позиции ОС: ранен боец 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158784
 
 
 Топ комментарии
 
главное подальше к Киеву войска отвести
 показать весь комментарий
 
З чого б це українські війська мають залишати територію України? З логікою усе гаразд?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нет,главнее,чтоб такие писатели,не бегали от военкоматов.
 показать весь комментарий
 
 
Там контрактники, но ботам свнсбк это неведомо.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обычно воены диванные и бегают и призывают переходить в наступление,правда с диванов.
 показать весь комментарий
 
 
один піаніст вже настрибався, нюхнув, помахав *********** паличками, о ржака...
 показать весь комментарий
 
 
У Киева Потрошенко выстроил свое пво,так шо не переживай
 показать весь комментарий
 
 
Це взагалі про шо???
Тобі за написання фамілії Порошенко платять?
Придурок.
 показать весь комментарий
 
 
Да ну что вы, Это же перемирие епта.
********* отводити войска, а то на-рот устал от войны.)))

Пусть войска отводят и в добавок артой добивают, чтоб не дай бог мысль у кого-то проскочила защищать родную землю. Халопы неверные. Ах да чуть не забыл. ********* радоваться что сами себя сделали разом.
 показать весь комментарий
 
 
Вчора казали шо всьо, обстрілів нема. Тепер вибори відміняються, шолі?
 показать весь комментарий
 
 
рогатого аж перекосило, дивись здригнулось, відписався нижче тебе...
 показать весь комментарий
 
Коллеги, согласитесь, главное в местах разведения тишина. Необходимо как можно скорее разводить войска по всей линии соприкосновения, тогда везде будет тишина.
Надеюсь взрослый президент понимает это?
 показать весь комментарий
 
 
З чого б це українські війська мають залишати територію України? З логікою усе гаразд?
 показать весь комментарий
 
 
Але цього не розуміє ***** і розуміти не хоче.
 показать весь комментарий
 
 
цікаво, ви тамтбули раз таке мовите?? пропоную махнути туди...
 показать весь комментарий
 
Обстріли, то про яке відведення можна говорити!? Зебіли, Зупиніть здачу територій України. Це ЗРАДА!!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За конфликт на востоке ответит Пеца,но мир все равно будет вопреки желаниям порохососов
 показать весь комментарий
 
 
Мир з кацапи може настати тільки після капітуляції - це всім нормальним людям відомо вже давно крім "хохлів".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У нас война с кацапами?Не ешь чеколяд Рашен.
 показать весь комментарий
 
 
Продукти вироблені на фірмах МАРОДЕРА який не назвав війну війною тому що заробляє на крові наших солдат не вживаю - так що ти не по адресу.
 показать весь комментарий
 
 
Дивно що тезиси про зароблянні на війні використовують і зеботи і кремляді.
Савпадєніє? Нє думаю.
 показать весь комментарий
 
 
дивно, що Кремль і ти , використовують кірилицю....совпадениє? не думаю...
 показать весь комментарий
 
У нас війна з сепарами, яких підтримує і бере в ній участь кацапня.
 показать весь комментарий
 
 
Без участі кацапні ця війна була б неможливою.
 показать весь комментарий
 
 
Если глянуть на ГУГЛ-карту, то последнее "разведение" в Петровском- дурь очевидная. На карте мы увидим, что эта селуха- разделена рекой Кальмиус. Как очевидно, на правобережье были наши, а Дыра- на левом берегу. ОК- разошлись. Знаете, кому я более всех не завидую? Гражданским, в этой селухе. Теперь они все- на понтах! Ибо- ждут прилетов. При этом- всё будет как всегда: в прилетах стороны будут обвинять друг-дружку. А отследить откуда мина прилетела- хрена! Ранее, таки было гражданским более уютно. Сейчас- жопа!
 показать весь комментарий
 
 
А они выступают за развод？ это тебе по Г+Г сказали？
 показать весь комментарий
 
 
Мудрі люди і я з ними на 100% згоден говорять що для того щоб зберегти Україну всю цю кацапсько-донбаську клоаку треба обнести бетонною стіною висотою 10 метрів із колючим дротом по периметру підключеним до 10 кіловольт і ввести найжорстокіший візовий режим з ***********. Різного роду відведення, розведення, перемовини, формати, наші люди, пенсіонери - ніщо інше як гібридна війна яку поки що виграє *****. Якщо так буде продовжуватись і надалі - то Україна впевненими кроками рухається до КАТАСТРОФИ на превеликий жаль. Мир з *****м можливий тільки на умовах ***** а умова у ***** одна - фізичне знищення України це відомо навіть моїй 6-ти річній внучці і не відомо тільки "хохлам" які так хочуть "МИРУ" що готові бути рабами у ***** - прикро!!!
 показать весь комментарий
 
Ти готовий віддати своєму сусіду одну-дві кімнати своєї оселі?
 показать весь комментарий
 
 
Я скажу по іншому - коли на пальці хворого появилась гангрена треба ампутувати палець тільки за ради того щоб вижив весь організм. І як би пацієнту не було шкода цього пальця і він не молився що нічого поганого цим пальцем не робив - закон природи говорить тільки одне АМПУТАЦІЯ! На рахунок оселі також скажу - оселю треба було захищати від кровожерлого сусіда а не пускати його в "одну-дві" кімнати.
 показать весь комментарий
 
 
Дивно, чого ти терпів Пороха п'ять років. Він же не воював, не захищав, так?
 показать весь комментарий
 
 
є в мене привід мій, особистий, почалася в мене гонгрена на пальці, тобав що усе, триндець, обріжуть, але ні, пішов до доктора він подивився, потім дав клям у рота, голову направив у вікно, потім узяв паяльник та вижег гнойну частину... через місяць я очухався повністю... ось такий є в нас шлях...
 показать весь комментарий
 
Ось поки такі покидьки будуть ходити по українські землі - миру нам не бачити!!! "Ми брати!": харківський депутат приїхав до Скабєєвої "мирити народи" - https://prolviv.com/blog/2019/11/06/my-braty-kharkivskyi-deputat-pryikhav-do-skabieievoi-myryty-narody-video/
 показать весь комментарий
 
коли цього бидлюка заарештували раніше, рогаті такий хай підняли, шкода що Петро виявився таким демократом, треба було виродка тоді закрити та потім зі сходинок спустити!!!! по місту тоді багато стін, парканів його, рогатого, розписали прихильники...
 показать весь комментарий
 
Борменталь, дайте мне соевой баланды. Ещё парочку! Примус! Абырвалг! Капутыляція! Сепары идут! Зрада! Зебилы! Шмаркля!
 показать весь комментарий
 
рогатий, твоє місце на параші, йди ягель гризти та ригалету сербай!!!!
 показать весь комментарий
 
 
ты соево-кацапный бот. это ты не мне, не обо мне, а сам о себе написал. прочти сам себе о себе: "рогатий, твоє місце на параші, йди ягель гризти та ригалету сербай!!!!"
 показать весь комментарий
 
не довіряй рогатим, вони і не таке намалюють, скоро, вже, марсіан звинуватили!!!!))
 показать весь комментарий
 
Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
 показать весь комментарий
 
 
7 доказів присутності військових Росії на Донбасі, яких «не
побачила» ОБСЄ

https://www.radiosvoboda.org/a/29565423.html
 показать весь комментарий
 
 
Хочу сказати, населенню ДНР, і ЛНР:"ІДІТЬ ви НА ХРЕН.."! Я від своєї сім"ї, вам копійки не дам..До путіна, СУКИ!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх