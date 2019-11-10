 Наемники РФ вчера 18 раз обстреляли позиции ОС: ранен боец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 14 обстрелов:
- четыре раза неподалеку от Водяного – из минометов калибра 120 мм, пушек БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Невельского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды возле Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Талаковки – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- у Березового – из ручных противотанковых гранатометов;
- в районе Песков – из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Гнутово – из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;
- возле Павлополя – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Четыре обстрела боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, дважды у Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку от Новолуганского и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате обстрелов 9 ноября ранен один военнослужащий Объединенных сил.
С начала текущих суток, 10 ноября, незаконные вооруженные формирования активности не проявляли. Потерь нет.
Тобі за написання фамілії Порошенко платять?
Придурок.
********* отводити войска, а то на-рот устал от войны.)))
Пусть войска отводят и в добавок артой добивают, чтоб не дай бог мысль у кого-то проскочила защищать родную землю. Халопы неверные. Ах да чуть не забыл. ********* радоваться что сами себя сделали разом.
Надеюсь взрослый президент понимает это?
Савпадєніє? Нє думаю.
https://censor.net.ua/photo_news/427911/************************************************************************************************************#comment_62784047
побачила» ОБСЄ
https://www.radiosvoboda.org/a/29565423.html