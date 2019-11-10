 Стенограмму второго разговора Трампа с Зеленским могут обнародовать 12 ноября

Об этом лидер США заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"У нас есть еще одна стенограмма, которая очень важна, - сказал Трамп. - Я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины".
Трамп сказал, что вторая стенограмма, вероятно, будет обнародована во вторник, 12 ноября.
Hromadske пишет, что под "еще одним разговором", скорее всего, подразумевается телефонный звонок Трампа Зеленскому 21 апреля - сразу после того, как в Украине были объявлены предварительные результаты президентских выборов. Известно лишь то, что тогда президент США поздравил Зеленского с победой. И хотя о других деталях разговора публичной информации нет, издание Politico предполагает, что речь могла идти и о коррупции в Украине.
Напомним, 8 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать стенограмму первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, о которой "никто не знает".
Надо ещё в Японию смотаться! -- ...не хотел и не мечтал -- но, если надо -- значит надо -- всё брошу и поеду! *)
...а там лететь -- больше, чем 8 часов... -- тоска зелёная...
мож, поц вообще копыта откинет?
сделай такое для страны, а?
Ту ему уже ничего не поможет, причем как одному, так и другому
- Вова, у нас турборежим, нет времени объяснять, просто брей сиськи
(C)
@CaledoniA_ua
🤔😄
(C)
@shlemofondo25
😄
Давай, выкладывай, ждём.
- Путин хйло!
- Absolutely!
В США как известно Кристмас- он на неделю раньше. И укже накануне все становятся вялыми. Поэтому Зелёнкин пытается что-то выпросить под занавес.
Иначе в будущем году песенка начнётся снова- до конца финансового года в ноябре.
Форум ЦН в одной картинке
😁
Вы же один фиг не умеете им пользоваться