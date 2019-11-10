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 Политика Украины, За рубежом
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 Стенограмму второго разговора Трампа с Зеленским могут обнародовать 12 ноября

Белый дом может обнародовать стенограмму другого разговора между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.

Об этом лидер США заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"У нас есть еще одна стенограмма, которая очень важна, - сказал Трамп. - Я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg

Трамп сказал, что вторая стенограмма, вероятно, будет обнародована во вторник, 12 ноября.

Hromadske пишет, что под "еще одним разговором", скорее всего, подразумевается телефонный звонок Трампа Зеленскому 21 апреля - сразу после того, как в Украине были объявлены предварительные результаты президентских выборов. Известно лишь то, что тогда президент США поздравил Зеленского с победой. И хотя о других деталях разговора публичной информации нет, издание Politico предполагает, что речь могла идти и о коррупции в Украине.

Напомним, 8 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать стенограмму первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, о которой "никто не знает".

Источник: https://censor.net.ua/n3158783
 
 
 Топ комментарии
 
Потім зекоманда буде говорити, що його не так зрозуміли, а він говорив зовсім про інше.
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Вбегает запыханый Богдан
- Вова, у нас турборежим, нет времени объяснять, просто брей сиськи
(C)
@CaledoniA_ua
🤔😄
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После обнародования стенограммы, порохоботы будут шизофренически истерить не читая
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--от, куда я не поеду -- вечно Зеля в халэпу попадает... -- Турция, Амэрыка...
Надо ещё в Японию смотаться! -- ...не хотел и не мечтал -- но, если надо -- значит надо -- всё брошу и поеду! *)
...а там лететь -- больше, чем 8 часов... -- тоска зелёная...
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Милан- Хиросима как раз 8 часов, а вот если более дешевый вариант, через Бангкок, то все 12 часов. С дозаправкой в Бангкоке и сменой экипажа. И главное- хрен покурить!
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Хрен покурить в Бангкоке! Звучит интересно)))
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а можешь в кругосветку и надолго?
мож, поц вообще копыта откинет?
сделай такое для страны, а?
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Потім зекоманда буде говорити, що його не так зрозуміли, а він говорив зовсім про інше.
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После обнародования, думаю, начнется самое интересное!
Ту ему уже ничего не поможет, причем как одному, так и другому
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Вбегает запыханый Богдан
- Вова, у нас турборежим, нет времени объяснять, просто брей сиськи
(C)
@CaledoniA_ua
🤔😄
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Та Богдану самому не помешало бы радикальную эпиляцию сделать. Волосатый, как абизяна.
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Из-за травли порохоботов, у Зеленского на груди повыпадали волосы. Прямо как у Легасова. И Дятлова
(C)
@shlemofondo25
😄
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шо воно там намололо ще, ця зєлєЧМОніка?...буде Україна розгрібати все це зєлєбєніне лайно після нього і його оточення ще не один рік...
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Донни, видимо, решил: сгорел сарай - гори и хата.
Давай, выкладывай, ждём.
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Стенограмму 2-го разговора Трампа с Зеленским могут обнародовать 12 ноября

- Путин хйло!
- Absolutely!
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Я полагаю, что в этой стенограмме что-то будет связано с Новым Годом. У Зеленского ведь всё связано с этим: "До конца года!"(с). Это пережитки советские. А у Трампа- всё как у фирмачей: с Рождеством связано. Сегодня прочитал, что 25-го декабря вердикт по нему намечается.
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С Новым годом, тётя Хая!

В США как известно Кристмас- он на неделю раньше. И укже накануне все становятся вялыми. Поэтому Зелёнкин пытается что-то выпросить под занавес.

Иначе в будущем году песенка начнётся снова- до конца финансового года в ноябре.
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Ще раз, усю тусню з розмовами та перепискою з людьми Трампа , який чхати хотів на Україну, а хоче дружити з путіним вів Єрамк , який веде зе до путіна в норманський .
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Єрмак веде міжнародну поолітику України в інтересах Путіна, бо саме він вибудовує її на виконаннях забаганок ПУЙЛА
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зачем с зеленским,кому это интересно,пускай хоть на 500 лет засекретят,вместе с ним,а вот с ****** все разговорчики в студию пожалуйста.
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Чтобы быть президентом большого ума не надо! Нужно много умных советников и все. Поэтому вы мерзкие порохоботы уже всех достали!
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очередные порожняки. а мы тут изголяемся... идиотизм.
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Трамп вже відписався про цю розмову ще тиждень назад ...він "поздоровив" моніку з перемогою у "виборах" директора цирку ...
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У зекретина опять разрешения не спрашивают...
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После обнародования стенограммы, порохоботы будут шизофренически истерить не читая
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Её ещё не обнародовали,а у них уже диарея мозга началась началась.
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У порохоботов хоть мозг есть, в отличие от зелебобов.
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А толку от того, что он есть?
Вы же один фиг не умеете им пользоваться Стенограмму второго разговора Трампа с Зеленским могут обнародовать 12 ноября - Цензор.НЕТ 2197
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Ну хотя бы есть шанс научиться, а зелебобы - обречены.
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Ну шо оно могло там сенсационного сказать? Прекращайте уже говном наполнять контент цензора...
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а у самого вовки спрашивали может он не согласен Стенограмму второго разговора Трампа с Зеленским могут обнародовать 12 ноября - Цензор.НЕТ 6372
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Тільки памперс Лоліти після шутки Прямого.
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Трамп злопамятный ему этот разговор не поможет а зеля видно там такого на говорил что и ему перца под хвост на сыпят!
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...и снова неполная, отредактированная - как и первая
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Авже ж.Поки слон Трампа схудне-осел Байдана здохне.
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Порохоботи на завтра закупили попкорн.
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Трамп не хочет попросить у зеленского разрешения на публикацию? Сам всё решает?
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Рижий пес давай свої стенограми, де ти з путіним домовляєшся, як ослабити США та розвалити НАТО з середини і розісраця з сусідами та Євросоюзом! Там ти вже не на імпічмент набалакав, а на пожиттєве.
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Зе взятку предлагал? Если нет, какой смысл в этом цирке?
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Интересно, а они спросили разрешения у президента Украины Зеленского.. Или не по Сеньке шапка. Не считают за потребное, "чи не президент.., чи ни государство.." А может Украине по этому поводу высказаться хотя бы на уровне МИД.
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короче, зеля уделал дональда по полоной, слава зеле - победителю трампов!
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