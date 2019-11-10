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 Политика Украины
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 Свободу слова не обеспечивают, вводя ограничения, - в CPJ прокомментировали новые инициативы по СМИ в Украине

При новой власти в Украине мало изменилось в сфере защиты журналистов и обеспечения свободы СМИ.

Такое мнение высказали в Комитете защиты журналистов (CPJ) - основанной в Нью-Йорке влиятельной неприбыльной организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид отметила, что приход Владимира Зеленского на пост президента в Украине не привел к "коренным изменениям в ситуации со свободой СМИ в Украине".

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"Мы видим более дружественную риторику, дружеское отношение со стороны президента Зеленского к журналистам и мы видим, как он пытается улучшить свой имидж, установить новые отношения с журналистской общественностью, организовав беспрецедентный медиамарафон, например, а также другие события, пригласив журналистов в свою резиденцию", - отмечает активистка.

Однако существенных изменений, по ее мнению, нет. "Что касается того, как, собственно, журналисты оценивают эту ситуацию - очевидно, от нового президента есть большие ожидания, потому что много украинцев связывали надежды с его избранием и до сих пор, думаю, не произошло существенных изменений в плане политической среды для журналистов, за исключением обмена пленными с Россией. В этом случае мы видели освобождения Романа Сущенко и возвращение его в Украину".

Для того, чтобы действительно изменить ситуацию, правительству, прежде всего, следует уделить внимание защите журналистов-расследователей, убеждена эксперт.

"Если новая власть Украины хочет продемонстрировать уважение к безопасности журналистов и защиты СМИ, прежде всего, нужно уважать и поддерживать проекты журналистов-расследователей, такие как "Схемы", не подвергать их опасности, а, к сожалению, это случилось с журналистами "Схем" и "Следствие" и другими при Порошенко и, к сожалению, это продолжается и при президентстве Зеленского", - отметила она.

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В то же время, по словам Саид, такие действия, как постановочное "маски-шоу" в эфире, которым канал "Прямой" хотел проилюстуваты возможный захват СМИ, является "неприемлемыми" и "вредными для доверия зрителей". "Если работаешь в опасной среде, такого не стоит делать, - говорит она. - Вообще такие шоу и театрализованные представления могут привести к тому, что в следующий раз люди не поверят, если что-то серьезное случится". Канал извинился за то, что показал постановочное "маски-шоу".

Негативно сказаться на безопасности журналистов и свободе СМИ могут и некоторые идеи в законодательной сфере, пока обсуждаются в Украине, считает эксперт.

Беспокойство вызывает недавнее заявление министра культуры, молодежи и спорта, который высказался за усиление ответственности журналистов за манипуляцию информацией. "Когда пытаются криминализировать какую-то деятельность, это вызывает беспокойство, - говорит Саид. - Свободу слова и безопасность журналистов в любой стране не обеспечивают путем криминализации деятельности или через введение тех или иных ограничений".

Также объявления о возможной инициативе парламентской фракции "Слуга народа" предусмотреть возможность санкций для убыточных СМИ вызывает беспокойство.

"Власть не должна решать, какие СМИ являются жизнеспособными или хорошими с политической точки зрения, или кто является хорошим журналистом и прочее. Не стоит, чтобы парламент смотрел на СМИ с точки зрения того, насколько они прибыльны.

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Как в любой стране с рыночной экономикой, рынок должен наконец решить, выживет то или иное СМИ, интересное ли оно, беспристрастно ли, предоставляет ли хороший и качественный контент, желают ли люди его читать или смотреть, или оно не является экономически жизнеспособным и должно закрыться", - убеждена Саид.

Источник: https://censor.net.ua/n3158781
 
   
 Топ комментарии
 
Саїд говорить неправду, бо в Україні хочуть вводити стандартизацію новин, що є порушенням свободи слова. Відповідно у цій галузі стало значно гірше.
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"Мы видим более дружественную риторику, дружеское отношение со стороны президента Зеленского к журналистам и мы видим, как он пытается улучшить свой имидж, установить новые отношения с журналистской общественностью ..."

Шо ? Свободу слова не обеспечивают, вводя ограничения, - в CPJ прокомментировали новые инициативы по СМИ в Украине - Цензор.НЕТ 7137
А про сторожову вівчарку М*ндель вона не в курсі ? А про відосики з підвалу і монологи в теслі не знає ?
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Так он планирует «коренные изменения», скоро будут и вам, и нам изменения, но только уже в худшую сторону.
До прихода к власти этого виртуоза художественного свиста на рояле у нас в Украине со свободой слова всё было замечательно.
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Зебіли обома лапками за цензуру!
Адже це ще один крок в напрямку омріяної ними росісі.
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А цікаво, що таке зібрався підписати Зеленський на зустрічі в нормандському форматі, що перед цим треба вводити цензуру?
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Де-факто признание нынешних "лидеров народных республик". То есть Пушилин и Пасечник становятся не главарями террористов, а "представителями народа Донбасса" и "партнёрами по переговорам".
Это догадка, но, других гипотез у меня нет.
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В 2014-му Інтернетом гуляла сатиричний малюнок, де собачка поверталася з расєюшки до України зі словами: "Тут хоч гавкати можна"
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велику частину песиків на кшалт матерщиниці новацької та інших завезли в Україну ще у 2015 році прямо з рашки погавкати на Пеціних конкурентів та критиків, бо ніхто не може так відлизувати та брехати, як кацапи, коли ситуація критична і лише брехнею та дискредитацією інших можна якось втриматися на троні. Загралися песики на державний кошт, залили брудом інформаційний простір України, час прибирати.
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походу тЬотя из влиятельной неприбыльной организации не в курсе дела, что зекомандЕ журналисты, как журналисты, не нужны в прИнципе, т.е. вообще..
Вошьдю и его зебилам нужны всего лишь рекламные агенты и пиарменеджеры для беспроблемного пятилетнего шоу-тура Владимира Александровича Великолепного-Теслы, желательно с продлением последнего - преза Украины, для удовлетворения всех хотелок хйла-импотентного..
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А представляете сколько вони было бы от зебилов, если бы Порошенко в свое время сделал что-то подобное? Вой стоял бы до неба, хоть на цензор не заходи. А тут ниче, хвалят даже. Двуличие зебильни не поддается описанию, у них есть два вида оффшоров плохие и хорошие (у Порошенко плохой, у Моники хороший). Так же два вида бизнесса на Москалии и.т.д. по списку.
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Зря В.Зеленский хочет закрыть рот независимым СМИ. Останутся только телеканалы, которые хвалят Президента и его команду. Да эти потуги и бессмысленные. Есть Интернет, спутниковое ТВ, радиоприёмники, возрастёт количество слухов. И всё это будет направлено против Президента и его команды. Президент может даже оказаться невъездным в страны ЕС. Недоброе дело затеял Владимир Александрович.
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Зарубіжні грантожери імітують діяльність для звітності.Таке.
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