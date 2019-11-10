 Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять осведомленных источников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на liga.net.
По информации издания, госсекретарю Майклу Помпео был направлен секретный меморандум, в котором содержалось мнение юристов Госдепа, что государство имеет право тратить средства на военную помощь Украине независимо от указаний Трампа, и сообщалось, что процесс оказания помощи начнется к 7 сентября. В то же время чиновники опасались, что это спровоцирует конфликт с руководителем аппарата Белого дома Миком Малвейни, который, согласно показаниям свидетелей в рамках расследования об импичменте Трампа, инициировал заморозку помощи.
По словам одного из источников, якобы советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон незадолго до 9 сентября сообщил Госдепу, что помощь можно возобновить. При этом неизвестно, делал он это с согласия Трампа или без него. 10 сентября Трамп уволил Болтона "из-за разногласий".
В то же время, в административно-бюджетном управлении Белого дома утверждают, что Болтон ничего такого не делал и не имел на это полномочий.
Трамп заявлял, что разблокировал помощь Украине 11 сентября.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Нюю, ручки-липучки ＄＄..
🧐
Рыжего нужно с позором гнать из Белого дома. Он там засобирался на день победобесия в Мокша сити, представляете, президент сверхдержавы поедет к главному спонсору терроризма. Ужос!
Байдет слудуюший презедент США
Хотя для Украины это мало что меняет- это скорее внутреннее дело США, и на Украине свет клином не сошёлся. Украине помогает и будет помогать ЛЮБАЯ администрация США. И даже если Конгресс не даст денег- то Пентагон сам передаст свои корабли и самолёты- бесплато.
И вообще- Украине помогает весь мир. Еуропа даёт больше денег- чем США.
И никогда не забывай- кто ты есть сама.
2. Не списав их предварительно с баланса Пентагона- и- невозможно было подарить. Ваши представления о списывании соответствуют незнайке из совка, где списывают лишь по старости и непригодности.
3. Тогда как У ЛЮДЕЙ списывание- это всего лишь 1 из способов ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ. И не обязательно старого на свалку- но и ничуть не хуже- нового, на нового владельца.
2. Катера доставлены американским судном, бесплатно. Вдобавок к самим катерам.
Сенаторы-республиканцы Джонсон и Грассли обратились к Госсекретарю Помпео с требованием предоставить им всю документацию по делу Хантера Байдена и Бурисмы. Они хотят знать, какие действия предпринимала администрация Обамы, чтобы гарантировать что на политические решения, касающиеся Украины и Бурисмы, не влияли должности и финансовые интересы членов этой семьи.
https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2019-11-06%20RHJ%20CEG%20to%20State%20-%20Burisma%2********.pdf
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