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 Политика Украины, За рубежом
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 Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg

Государственный департамент США мог разблокировать военную помощь Украине на несколько дней раньше, чем это сделал президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять осведомленных источников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на liga.net.

По информации издания, госсекретарю Майклу Помпео был направлен секретный меморандум, в котором содержалось мнение юристов Госдепа, что государство имеет право тратить средства на военную помощь Украине независимо от указаний Трампа, и сообщалось, что процесс оказания помощи начнется к 7 сентября. В то же время чиновники опасались, что это спровоцирует конфликт с руководителем аппарата Белого дома Миком Малвейни, который, согласно показаниям свидетелей в рамках расследования об импичменте Трампа, инициировал заморозку помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп упразднит должность спецпредставителя США в Украине, - Foreign Policy

По словам одного из источников, якобы советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон незадолго до 9 сентября сообщил Госдепу, что помощь можно возобновить. При этом неизвестно, делал он это с согласия Трампа или без него. 10 сентября Трамп уволил Болтона "из-за разногласий".

В то же время, в административно-бюджетном управлении Белого дома утверждают, что Болтон ничего такого не делал и не имел на это полномочий.

Трамп заявлял, что разблокировал помощь Украине 11 сентября.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3158780
 
   
 Топ комментарии
 
Госдеповские бандеровцы - таки наши люди.
Рыжего нужно с позором гнать из Белого дома. Он там засобирался на день победобесия в Мокша сити, представляете, президент сверхдержавы поедет к главному спонсору терроризма. Ужос!
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Импичмент подкацапнику Трампу..и Зеленскому колаборату.
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Тобто тиск Трампа на Зеленського був і ще стала зрозумілим ненависть Трампа до України.
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Тобто тиск Трампа на Зеленського був і ще стала зрозумілим ненависть Трампа до України.
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Ненависть Трампа до радикальних ісламістів-це нормально.
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Импичмент подкацапнику Трампу..и Зеленскому колаборату.
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Ты давай интегруйся с даунбасом , отводи войска и братайся с повстанцами , не отвлекайся мамуля . с ипичментом от корумпированных демократов без твоих советов разберемся .
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А восстановили в прежнем объёме- или в увеличенном?
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При Петрылло не хатели??
Нюю, ручки-липучки ＄＄..
🧐
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Вот ты штопаный-перештопаный хитрожопый лахтинец
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Госдеповские бандеровцы - таки наши люди.
Рыжего нужно с позором гнать из Белого дома. Он там засобирался на день победобесия в Мокша сити, представляете, президент сверхдержавы поедет к главному спонсору терроризма. Ужос!
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мозги иди купи . бубочку зеленого будешь гнать куда захочешь . а пока интегрируйся с мышебратьями по плану зеленского .
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irenka ko, будьте осторожнее! Любовник путена, может опять обвинить Украину в давлении на США!!! Блин комик Трамп, почему то забыл, что чуть ли не клялся признать Крым свинособачьим...
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Не твоего умишка это дело, без тебя там разберутся. Лезет с советами, чучело
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Кто рано встаёт- тот рано помрет! Быстро спать, козломордый винторог!
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трамп уже никто...
Байдет слудуюший презедент США
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Байден?З 26% підтримки?Вже вигнав Ген.Прокурора України за мілліард доларів,аби той не розрив страшну таємницю про підкинуту Байденом "Амбарну Книгу ПР"з 300 000 доларів Лещенку,аби посадти Трампа.Не вийшло тоді-не вийде й зараз.
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Так это Байден подкинул Лещенко амбарную книгу? Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4380
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Из ам.посольства-даже свидетель есть
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ога Байден если его маразм не добьет окончательно . А то он забывет как его зовут . вы это не надейтесь ни на что в любом случае , только сами свое г-но разгребайте .
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Я буду голосовать за Трампа.

Хотя для Украины это мало что меняет- это скорее внутреннее дело США, и на Украине свет клином не сошёлся. Украине помогает и будет помогать ЛЮБАЯ администрация США. И даже если Конгресс не даст денег- то Пентагон сам передаст свои корабли и самолёты- бесплато.

И вообще- Украине помогает весь мир. Еуропа даёт больше денег- чем США.
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Не надоело лопухаться? С Трампом уже все дружно лопухнулись- и Россия и вы и я. И шо- опять за старое?
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Ты за Уйло будешь голосовать. Прокся тебя не делает амером.
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Тыкать ты будешь своей папе, в сарае. Всегда помни- с кем ты говоришь.

И никогда не забывай- кто ты есть сама.
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Бардак не в Госдепе а в головах малограмотных рашкатроллей. На самом деле, политика США чрезвычайно стабильна. Я сразу сказал- что помощь Украине не остановят- а будут лишь неуклонно наращивать. И как видите- не ошибся.
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И где эта помощь? Два "подаренных" списанных катера, по цене новеньких?
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1. Катера подарены абсолютно бесплатно.

2. Не списав их предварительно с баланса Пентагона- и- невозможно было подарить. Ваши представления о списывании соответствуют незнайке из совка, где списывают лишь по старости и непригодности.

3. Тогда как У ЛЮДЕЙ списывание- это всего лишь 1 из способов ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ. И не обязательно старого на свалку- но и ничуть не хуже- нового, на нового владельца.
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Изучи тему доставка этого, подаренного хлама обойдется дооже новых
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1. Тыкать будешь своей папе, в сарае. Кремлеботина облёванная.
2. Катера доставлены американским судном, бесплатно. Вдобавок к самим катерам.

Військову допомогу Україні розморозив Держдеп США до розпорядження Трампа, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6622
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А сказочный ..., боится таких бардаков, пусть свиньи с голоду дохнут, абы оно у власти оставалось и воровало =)
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Следовательно Госдеп работает на путена если разморозил помощь зеленскому . Госпади какое же стадо баранов эти мериканские чиновники . Блумбергу верить можно , так же как раша тудей .
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А в это время...

Сенаторы-республиканцы Джонсон и Грассли обратились к Госсекретарю Помпео с требованием предоставить им всю документацию по делу Хантера Байдена и Бурисмы. Они хотят знать, какие действия предпринимала администрация Обамы, чтобы гарантировать что на политические решения, касающиеся Украины и Бурисмы, не влияли должности и финансовые интересы членов этой семьи.
Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1773
https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2019-11-06%20RHJ%20CEG%20to%20State%20-%20Burisma%2********.pdf
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Биба и Боба - два д......а . !! А теперь ещё один , их " братан " ,, появился и в Украине .! Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7081 .
Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3295.
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Скорей бы уже импичмент агенту Уйла объявили.
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Извечная мечта украинца, вот бы кро-о чего-то сделал))) Успокою, никакого импичмента не будет, Трамп пройдет на второй срок, Байден, грабить Украину в больших объемах, не будет
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Новость для тупых, с особо слабым мышлением))))) Болтон советник Трампа, назначенный Трампом, Помпео человек Трампа.... вопрос, знал ли Трамп о таком расспоряжении?
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