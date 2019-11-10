 У самолета SkyUp загорелась шина шасси при посадке в аэропорту Шарм-эль-Шейха, никто не пострадал, - Министерство гражданской авиации Египта

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта.
Сообщается, что у самолета, который совершал рейс из Запорожья, загорелось шасси. После приземления борта произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси. После приземления пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы.
Отмечается, что спасательная служба аэропорта быстро справилась с пожаром, чем предотвратила распространение огня на другие части самолета. В результате инцидента никто из пассажиров самолета не пострадал.
Нью Йорк -- Франкфурт.
...в НЙ такой аэропрот, шо Кеннеди -- 19 век! -- давка, неразбериха, истерики... -- я серьёзно!
Короче -- наш рес на 40 минут задерживают -- все стоят, потеют -- 350 человек! ...там и воздуха на хватает...
Ладно -- сели по местам! Командир корабля грит по радио: В связи с задержкой рейса, будем лететь быстрее, чем обычно... ...все согласны, у многих прилёт к поездам привязан. У меня тоже.
...короче -- полетели... Перед каждым висят мониторы со всеми данными полёта...
Туда летели, было 960 -- 980 км.в час. Обратно ломимся: 1069 -- 1070 км! ...как токо крылья не поотваливались? Прилетели вовремя -- всё наверстали! Боинг немецкий -- наши пацаны! *)
Але "наробили" в штани мабуть багато.
Достаточно одной таблэтки!
чтобы штраф превышал сэкономленное топливо.
Ни фига себе - "экономия" ...