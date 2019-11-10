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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Египет (677) пожар (3751) самолет (2255) SkyUp (24)

 У самолета SkyUp загорелась шина шасси при посадке в аэропорту Шарм-эль-Шейха, никто не пострадал, - Министерство гражданской авиации Египта

В египетском аэропорту города Шарм-эль-Шейх в субботу, 9 ноября, произошел пожар на одном из самолетов украинской авиакомпании SkyUp.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта.

Сообщается, что у самолета, который совершал рейс из Запорожья, загорелось шасси. После приземления борта произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси. После приземления пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты

Отмечается, что спасательная служба аэропорта быстро справилась с пожаром, чем предотвратила распространение огня на другие части самолета. В результате инцидента никто из пассажиров самолета не пострадал.

Источник: https://censor.net.ua/n3158779
 
 
 Топ комментарии
 
Видео прикрепите, в общем ситуация фиговая. За 1,5 минуты могли и сгореть. ЭВакуацию никто не начинал. По происшествию необходимо расследование. Почему запасной выход не открыли, как проходил осмотр в Запорожье. Самолёту 16 год. В общем детально что было до этого. Чтобы не повторилось, и провести учения по эвакуации. Приборы же показали проблему, перед приземлением. Пох чья авиакомпания. Есть ли в аэропортах у нас пожарные машины, специальные. Много раз видел эти учения за границей, готовым надо быть всегда
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...хы... -- из недавнего. *)
Нью Йорк -- Франкфурт.
...в НЙ такой аэропрот, шо Кеннеди -- 19 век! -- давка, неразбериха, истерики... -- я серьёзно!
Короче -- наш рес на 40 минут задерживают -- все стоят, потеют -- 350 человек! ...там и воздуха на хватает...
Ладно -- сели по местам! Командир корабля грит по радио: В связи с задержкой рейса, будем лететь быстрее, чем обычно... ...все согласны, у многих прилёт к поездам привязан. У меня тоже.
...короче -- полетели... Перед каждым висят мониторы со всеми данными полёта...
Туда летели, было 960 -- 980 км.в час. Обратно ломимся: 1069 -- 1070 км! ...как токо крылья не поотваливались? Прилетели вовремя -- всё наверстали! Боинг немецкий -- наши пацаны! *)
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Стандартный перегрев тормозов поскольку: 1. После посадки скорее всего не использовался реверс с целью экономии топлива. 2. При пробеге и рулении экипаж вероятно использовал интенсивное торможение. 3. Температура тормозов достигает наибольшего значения через прибл.10 мин. после посадки, особенно в условиях жаркой погоды. 4. Пламя появляется после остановки самолета, т.к. колеса не обдуваются (не охлаждаются) встречным потоком при рулении. Резюме: наземному персоналу - благодарность, пилотов отстранить от полетов до изучения правил эксплуатации матчасти и компенсации всех затрат по задержке рейса, замене колес, тормозов, возможно стойки шасси. Пассажирам: летать на самолетах "карманных" авиакомпаний опасно для здоровья и жизни.
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...хы... -- из недавнего. *)
Нью Йорк -- Франкфурт.
...в НЙ такой аэропрот, шо Кеннеди -- 19 век! -- давка, неразбериха, истерики... -- я серьёзно!
Короче -- наш рес на 40 минут задерживают -- все стоят, потеют -- 350 человек! ...там и воздуха на хватает...
Ладно -- сели по местам! Командир корабля грит по радио: В связи с задержкой рейса, будем лететь быстрее, чем обычно... ...все согласны, у многих прилёт к поездам привязан. У меня тоже.
...короче -- полетели... Перед каждым висят мониторы со всеми данными полёта...
Туда летели, было 960 -- 980 км.в час. Обратно ломимся: 1069 -- 1070 км! ...как токо крылья не поотваливались? Прилетели вовремя -- всё наверстали! Боинг немецкий -- наши пацаны! *)
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".... В результате инцидента никто из пассажиров самолета не пострадал.Источник: https://censor.net.ua/n3158779..."

Але "наробили" в штани мабуть багато.
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Для шахтной механизированной крепи очистных забоев давно применяют негорючие эмульсии в гидравлической системе, а тут самолет...
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Только эмулься - это смесь воды и масла. А в самолёте, в отличии от шахты, за бортом - 50°.
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Видео прикрепите, в общем ситуация фиговая. За 1,5 минуты могли и сгореть. ЭВакуацию никто не начинал. По происшествию необходимо расследование. Почему запасной выход не открыли, как проходил осмотр в Запорожье. Самолёту 16 год. В общем детально что было до этого. Чтобы не повторилось, и провести учения по эвакуации. Приборы же показали проблему, перед приземлением. Пох чья авиакомпания. Есть ли в аэропортах у нас пожарные машины, специальные. Много раз видел эти учения за границей, готовым надо быть всегда
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вот такое видео только ужасного качества в сегодняшний век кто то снимает на калькулятор https://www.youtube.com/watch?v=mPp1KLKeBiA
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Камера сфокусирована на колеса! Значит ожидали, этот самолет sqh задержался Киев Запорожье на Флай радаре видно, время обслуживания на пол часа больше чем обычно в этот день, это перед след. Рейсом Запорожье шарм. Тушили топорно если ожидали, где пожарная машина...
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Стандартный перегрев тормозов поскольку: 1. После посадки скорее всего не использовался реверс с целью экономии топлива. 2. При пробеге и рулении экипаж вероятно использовал интенсивное торможение. 3. Температура тормозов достигает наибольшего значения через прибл.10 мин. после посадки, особенно в условиях жаркой погоды. 4. Пламя появляется после остановки самолета, т.к. колеса не обдуваются (не охлаждаются) встречным потоком при рулении. Резюме: наземному персоналу - благодарность, пилотов отстранить от полетов до изучения правил эксплуатации матчасти и компенсации всех затрат по задержке рейса, замене колес, тормозов, возможно стойки шасси. Пассажирам: летать на самолетах "карманных" авиакомпаний опасно для здоровья и жизни.
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" 1. После посадки скорее всего не использовался реверс с целью экономии топлива."
Достаточно одной таблэтки!
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К сожалению, это мировая практика. В авиакомпаниях-однодневках (и не только) коммерция в некоторых случаях побеждает требования безопасности полетов.
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SkyUp - компания, совершенно не выдерживающая графики и расписания полетов. Единственный раз (точно последний!) летал ей в Барселону с опозданием вылета на несколько часов. В нормальной стране ее лишили бы лицензии и оштрафовали на сумму с многими нулями, но это не у нас...
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За неиспользование реверса надо штрафовать,
чтобы штраф превышал сэкономленное топливо.
Ни фига себе - "экономия" ...
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Немає такого літака sky up . Є боїнги , аєрбаси . А sky up - це компанія перевізник . В неї не має колеса . Є офіси .
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