 Есть уже около десяти случаев задержания украинских воинов в Польше по запросу РФ, - Дещица

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, информирует Цензор.НЕТ.
"Это не первый такой случай, когда задерживают украинских граждан. Есть уже около десяти таких случаев в Польше, когда российская сторона через Интерпол пытается задержать и экстрадировать в Россию украинцев, участвовавших в военных операциях на востоке Украины", - заявил Дещица.
По его словам, эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было.
Дипломат отметил, что в случае задержаний украинцев на территории Польши по запросу России польские правоохранители действовали в соответствии с действующими нормами и обязательствами Польши как участника Интерпола.
Посол отметил, что в деле задержания Мазура он находится в постоянном контакте с представителями польской власти. В частности, дипломат провел разговоры по этому поводу с заместителем главы МИД Польши Марцином Пшидачем, а также вице-маршалком Сейма Малгожатой Госевской.
"Польская сторона понимает значимость этого дела", - отметил Дещица.
Он подтвердил информацию, что на протяжении 48 часов польский суд примет решение по делу о временном аресте Мазура.
"Мы постараемся убедить суд, чтобы он передал украинца на поруки генконсулу Украины. Имея уже предыдущий опыт, мы будем доказывать, что это - политически сфабрикованное дело Российской Федерации", - резюмировал Дещица.
Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Наркомано-хамський Зелебот.
Невловимий, мов афери Бені,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір від Вови фєні
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задере -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом ;За ЗЕ!;
Там, де Сотні стелла мармурова
Ну, а на авто-і -поготів
Зранку буде "Здєлаєм іх снова!;
І реклама довбаних ;Сватів;
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллються на допитливі носи
Струмені з ширінки Зелебота ,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Наркомано-хамський Зелебот.!"
А че спамим ??
Стыдняк??
Я-никада и мордеру теж!
😁
Как мюмзики в наве» (с)
Л. Керолл.
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe
Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!
He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought -
So rested he by the Tumtum tree
And stood awhile in thought.
And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came wiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!
One, two! One, two! And through, and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.
And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
A frabjous day! Callooh! Callay!
He chortled in his joy.
Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
Переводы на русский язык
Перевод Дины Орловской (1967, 1978)
БАРМАГЛОТ
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуще рымит исполин -
Злопастный Брандашмыг.
Hо взял он меч, и взял он щит,
Высоких полон дум.
В глущобу путь его лежит
Под дерево Тумтум.
Он стал под дерево и ждёт,
И вдруг граахнул гром -
Летит ужасный Бармаглот
И пылкает огнём!
Раз-два, раз-два! Горит трава,
Взы-взы - стрижает меч,
Ува! Ува! И голова
Барабардает с плеч.
О светозарный мальчик мой!
Ты победил в бою!
О храброславленный герой,
Хвалу тебе пою!
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Перевод Андрея Москотельникова (2015)
БАРМАГЛОТ
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве.
И хрюкотали зелюки
Как мюмзики в мове.
«Мой сын! Опасен Бармаглот,
Чей коготь длинен, крепок зуб,
И Брандашмыг задаст хлопот
С причудищем Джубджуб».
Но взял стрижающий клинок
Юнец, глубейших полон дум, -
И в дебри. Глядь - всюд гать да падь,
Да дерево Тумтум.
Он встал под страдостную сень;
Вдруг очи в ночи - Бармаглот,
На день бросая свиристень,
Приполз на укорот.
Раз-два, раз-два! Не дрын-дрова -
То змерь порублен. Чуть живой
И сам герой от прыжества:
Умчался с головой!
«Не Бармаглота ли посёк
Мой светозарный прозывник?
О, чурный день! Ну-ну, сынок.
Ура», - взбурчал старик.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве.
И хрюкотали зелюки
Как мюмзики в мове. [2]
Перевод Татьяны Щепкиной-Куперник (1924)
ВЕРЛИОКА
Было супно. Кругтелся, винтясь по земле,
Склипких козей царапистый рой.
Тихо мисиков стайка грустела во мгле.
Зеленавки хрющали порой.
- «Милый сын, Верлиоки беги, как огня,
Бойся хватких когтей и зубов!
Бойся птицы Юб-Юб и послушай меня:
😁😁
нава - трава под солнечными часами (простирается немного направо, немного налево и немного назад);
хрюкотать - хрюкать и хохотать (вариант - летать);
зелюк - зелёный индюк (в оригинале - зелёная свинья, [зєсвін] );
мюмзик - птица; перья у неё растрёпаны и торчат во все стороны, как веник;
Хотелось у тебя спросить у тебя справка 5"б" или 7"б"? Извини очень интересно, а на учёте в психдиспансере состоит?
2. Насторожує твоя обізнаність у психстаттях совкових військкоматів. Бідолашне, ти навіть мопедом не мав права керувати?
ТОБІ?
З тобою може асоціюватися лише французький анекдот:
- Мсьє, якого ви обізвали клопом, викликає вас на дуель. Яку зброю ви обираєте?
- ДУСТ.
ось і вся розмова з тобою. посидь у спамі, чорноротий крокодил гена.
Коли не в змозі сам зробити нічого корисного-лишається плювати,
та гноєм покриваючи усе -продовжувати срати.
Якщо не можеш , через жадібність, лице людське відкрити - треба всім казати,
що не для того ми перемогли, що-би реваншу сили
не дали кішені наші набивати!
Тому іде у бій порохобот!
Ні, звісно не у той, де воїн б"ється...
а в той, де наш панамський "патріот" бабло з країни відправляти преться!
Маскуючи цей "доблесний" процес - плюй та смерди на все навколо й навкруги...
Забризкай слиною дніпровськи береги!
Клоп мал, но вонюч.
Пограничники и спецслужбы могут реагировать только на информацию если кто то вьезжает на Их территорию, и не вправе ограничивать перемещение своих граждан при выезде.
Точно также арестовывали Браудера несколько раз в Италии по запросу рф. То есть его даже штатовские спецслужбы не ограничивали в перемещениях.
Поэтому данный миллиардер больше никуда из США 🇺🇸 не выезжает.
Что уж говорить о простых гражданах, которые на карандаше у ФСБ
Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, я призываю к миру и благоразумию. Задержание на польской границе Игоря Мазура - исключительно техническое выполнение Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в регистр задержания Интерпола. Это яркий пример использования Кремлем международных правовых институтов для политической мести. Не дадим себя спровоцировать. Мы не можем быть актерами в русском сценарии.Источник: https://censor.net.ua/v3158768
Некого...
До того ж НIКОГО з наших затриманих хлопцiв поляки не видали кацапам
Від Інтернету самі відрубають фаберже!
Дайош чЕБУРАШКУ!!
🤣🤑
Вы что Юзики думаете, что мы не поняли что ключевое слово здесь УНА-УНСО а не площадь Минутка?
Умом Россию не понять: Герой России Ахмат Кадыров призывал убивать "столько русских сколько сможете", его сын (тоже герой) - "первого русского убил в 16 лет"... а террористы украинцы, которые просто хотят быть свободными, на своей земле...
подадут в розыск - будут принимать
люди будут бояться воевать
воеватьвыезжать за границу . .
а воно зараз де, в Ґвінея-Бісау? чи в Буркіна-Фасо?
співає "Путін *****..."
а оті цифри на твоїй дупі то що, номер у відомості на отримання зарплатні на "Цензорі"?
Всё что Польша может это -как можно дольше тянуть резину с выдачей арестованного .
Поэтому хороший совет, пусть сидят в Украине.
Украина должна сказать свое слово - ее поддержат
Красавец)