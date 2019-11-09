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 Политика Украины, Общество
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Все про:информационная война (552) новости (281) стандарт (72) указ (375) Бородянский Владимир (32)

 Кабмин введет понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", а не будет регулировать новости, - Бородянский

Правительство не планирует регулировать стандарты новостей, это право профессионального сообщества.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наличие в Указе Президента слов об установлении "требований и стандартов новостей" - это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей

"Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества. Что мы собираемся делать: ввести понятия опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором... это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию", - пояснил Бородянский.

Также министр добавил, что вопрос стандартов в западных странах с развитым журналистским самоуправлением решается через механизмы саморегулирования.

"В Украине мы, как государство, должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель работающей и в нашей стране. То есть, государство не заходит на территорию, которую она не должна регулировать, а создает надлежащие условия для саморегулирования и сорегулирования", - добавил министр.

Кабмин введет понятия опасная информация, дезинформация, недостоверная информация, а не будет регулировать новости, - Бородянский 01

Также читайте: Зеленский подписал указ о проведении основных реформ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Это требование содержится в указе президента №837/2019, речь в котором идет о проведении основных реформ.

Источник: https://censor.net.ua/n3158777
 
   
 Топ комментарии
 
Украинские журналисты записывают правдивую информацию от холоборотька

Кабмін введе поняття "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація", а не регулюватиме новини, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9687
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Класика - одно перднуло, - увидели реакцию, - вилезло другое с "нас не так поняли"
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А предвыборная компания Зе под какую категорию попадает?
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Просто, міністрові Бородянському слід більш осмислено підписувати проекти документів, що їх готують у МКМС для Президента, - тоді не виникатимуть отакі "термінологічні міни" у державних документах" та державній політиці.
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Отже коли будуть журнашлюхи писати, що Порошенко збагатився на війні, за офшори то журнашлюху і видання пожна притягти до відповідальності? Будемо чекати.
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Отже коли будуть журнашлюхи писати, що Порошенко збагатився на війні, за офшори то журнашлюху і видання пожна притягти до відповідальності? Будемо чекати.
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Держава зараз, під керівництвом зеленої гнилі, обосралась всюди, особливо у зовнішній політиці й намагається заткнути рот тим, хто про це каже... Для того вигадуєте якісь терміни... Чомусь Порох цього не зробив й не посадив весь говноквартал за грати...
Роботою своєю займайтесь... Говнюки...
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а як шо я бажаю ЗЕклоуну здохнути, це важається якою інформацією?
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Так понятно. Самые честные новости будут только от квартала на 1+1.
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Ну да , "сваты" и другая ватная хрень - это хорошо . Нельзя идиотов допускать к выборам .
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А БіБіСі (баба бабі сказала) і опубліковані будуть вважати новинами, чи дезінформацією або навіть небезпечною інформацією.
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Бородянский радикальный националист. Его нельзя было назначать на должность министра. Он будет строить свою работу в одном ключе - Россия извечный враг, война до последнего солдата. И в каких странах его будут принимать? Даже в Северной Корее ему дадут от ворот поворот. Зря В.Зеленский заигрывает с радикальными националистами. Как показывают исследовани в Украине на русском языке разговаривают 60% населения, на суржике - 20% и на украинском языке - 20%. И в Киеве точно такая же ситуация.
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Так это что - все зебилы сядут, начиная с САМОГО?
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Интересует одно. Бородянский извинился перед Кадыровым за ложные новости, или только Зеленский 🤔🤔🤔??
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Интересует одно. Бородянский извинился перед Кадыровым за "опасную информацию и дезинформацию", или только Зеленский 🤔🤔🤔??
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