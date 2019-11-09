 Полицейский насмерть сбил пешехода в Кропивницком, - ГБР

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, по предварительной информации, полицейский, находясь за рулем собственного автомобиля Opel Astra на одной из улиц Кропивницкого совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.
Сейчас решается вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Кировоградской области. Оперативное сопровождение - Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
ДТП квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.