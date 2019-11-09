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Все про:ДТП (5853) Кропивницкий (Кировоград) (392) Нацполиция (10381) правоохранительные органы (532) смерть (6212) ГБР (688)

 Полицейский насмерть сбил пешехода в Кропивницком, - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, по предварительной информации, полицейский, находясь за рулем собственного автомобиля Opel Astra на одной из улиц Кропивницкого совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Сейчас решается вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении.

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Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Кировоградской области. Оперативное сопровождение - Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

ДТП квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158776
 
 
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4 комента и видим Одни иксы ,однозначно хорошо пообщались
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Наглая и агрессивная езда - мент или сьушник или еще какая тварь
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Да полно козлов за рулем, и каждый мнит себя супер-гонщиком
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Последний абзац новости:"в случае...,милиционеру..."-ну-ну!
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