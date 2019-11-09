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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3822) Чевик Ясар Халит (7) разведение сил (73) Петровское (19)

 Приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие, - глава СММ ОБСЕ Чевик о начале разведения в Петровском

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик приветствовал факт, что сегодня начато отведение сил и средств в районе Петровского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

После того, как наблюдатели зафиксировали выход военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов вооруженных формирований за пределы участка разведения вместе со своим вооружением, глава Миссии подтвердил готовность СММ осуществлять мониторинг и верификацию процесса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском. ФОТО

"Были размещены дополнительные патрули СММ. Вместе с тем мы также используем стационарные камеры наблюдения и беспилотные летательные аппараты, - отметил он. - Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие".

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После разведения сил в Петровском начнется разминирование и демонтаж фортификаций, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3158775
 
   
 Топ комментарии
 
Війна кацапстану проти України триває більше 300 років, переходячи з однієї фази в іншу, але війна продовжується.
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Украина вьіполняет несложньіе пунктьі из Минских соглашений с целью скорейшего проведения саммита в Нормандском формате , где уже будет пьітаться решить самьій главньій и опасньій вопрос - вьівод российских войск и вооружений с оккупированной части Донбасса. Вероятность того , что РФ пойдет на вьіполнение данньіх пунктов по безопасности , крайне невелика . В любом случае , не Украина будет инициатором отказа от Минских соглашений , со всеми вьітекающими последствиями для РФ и Украиньі. Санкции останутся , формат переговоров изменится - такая вот дипломатия намечается.
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Наконец-то делается что-то реальное для завершения войны.
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Будет. Всё когда-то заканчивается, войны не исключение.
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Війна кацапстану проти України триває більше 300 років, переходячи з однієї фази в іншу, але війна продовжується.
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Скинь карту Украины 300 летней давности.
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Війна між Англією і Францією, що тривала (з перервами) понад сто років (1337-1453), дістала назву Столітньої.
Причиною Столітньої війни було зіткнення інтересів Франції та Англії в Європі.
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Владимир Владимирович рады Вас видеть.
И когда Вы завершите войну?
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Откуда ж я знаю что у него в башке? Может он всю Европу захватить планирует. Что теперь делать европейцам? Обос*аться и не жить?
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Продать ему веревку на которой их и повесят.
Потому что бизнесс ничего личного...
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В любом случае войны начинаются, заканчиваются опять начинаются и т.д. Наша закончилась. Нужно готовиться к следующей.
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згоден. Поки що - перемир'я у формі часткової капітуляції клована і відступу ЗСУ з відвойованих 5 років тому позицій.
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кто сказал что россия устала и хочет завершить ее?
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А что? Не устала? Санкции практически добили её, китайская армия прогревает танки. ***** жизненно важно обезопасить западный фланг от сильнейшей армии Европы.
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я тут монитор протираю, но жир продолжает сочиться
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Вы видно забыли смайлик в конце поставить?
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кстати про распятого мальчика - парашатудей извинилась. А вообще, если посмотреть со стороны, это было интервью невполне здоровой женщины. Выпустили его в эфир конечно с целью пропаганды, но сели в лужу.
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Как МС по боксу распишу, лоху,"номер на зеваку". За 10 сек до конца раунда, из угла кричат -"концовочка", активируешь действия. Во время не воспринимаешь звуки, макс одну-две фразы. Резко опускаешь руки, за 7-5 сек до гонга, твой противник тоже, думает, что раунд закончился, а ты накидываешь в голову.
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«10 ноября 2019. В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня.
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.»
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Куба может захватить Гуантанамо за пару часов. Дальше что?
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Украина вьіполняет несложньіе пунктьі из Минских соглашений с целью скорейшего проведения саммита в Нормандском формате , где уже будет пьітаться решить самьій главньій и опасньій вопрос - вьівод российских войск и вооружений с оккупированной части Донбасса. Вероятность того , что РФ пойдет на вьіполнение данньіх пунктов по безопасности , крайне невелика . В любом случае , не Украина будет инициатором отказа от Минских соглашений , со всеми вьітекающими последствиями для РФ и Украиньі. Санкции останутся , формат переговоров изменится - такая вот дипломатия намечается.
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да, согласен. тем более санкции никто снимать и не собирается - тут не в Донбассе дело - Крым. КОнфликты вооруженные есть по всему миру, но такое наглое аннексирование территории - для мирового сообщества нонсенс.
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Є окремі санкції за Донбас, є окремі за Крим. За Крим вони дуже смішні.
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Розвєденіє на Донбасі є. Там розводять, лише сепарів та лохів і використовують для цього новітні методи телеселекції.
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там разводят войска с обоих сторон. очки протри.
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Протри -:кацапи не відступили ні на метр, максимум перевдяглись в цивільне.
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Ништяк! еще пара участков и будет встреча в нормандском формате. Круто парни! Военные с Вами!
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І якраз за добу до цієї "зустрічі" ***** і вдарить.
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"Нема у вогні ні стежини, ні броду,
З Дніпровського плеса не випити воду,
Ми пісню свою не забудемо зроду:
Козацькому роду нема переводу!" "Мы универсальны, полилингвистичны, разобщены, разбросаны по свету, индивидуальны, мы каждый сам по себе уже боевой отряд - и в этом наша Сила. Только у нас могут бандеровцы охранять синагоги, евреи создавать сотни самообороны, русские быть украинскими националистами, а крымские татары скандировать «Крим - це Україна!».
Мы мягкая сила, жидкие как вода, легкие как воздух и невидимые как Дух. Наши враги всегда в нас ошибаются, друзья нас чувствуют и понимают.
Никогда не воюйте с Украиной, как только вы подумали как нас завоевать, мы уже думаем, де у вас будуть краще рости огірки. Нічого особистого, просто ми такі є. Слава Україні!" Яніна Дробітко
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Это не столько разведение войск, сколько развели в очередной раз полезных идиотов, которые до сих пор ходят на выборы, веря в то, что они тоже участвуют в управлении страной.
В последнем случае они уверовали в то, что комик-еврей вдруг решил бросить своё прежнее, спокойное и прибыльное занятие, чтобы стать президентом воюющей страны. - Зачем ему этот геморрой - в группе полезных идиотов не задумывались.
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ОБСЄ це кубло ФСБ Московії. Їм віри немає. ОБСЄ це сліпі і глухі особи по відношенню до України.
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