 Приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие, - глава СММ ОБСЕ Чевик о начале разведения в Петровском

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.
После того, как наблюдатели зафиксировали выход военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов вооруженных формирований за пределы участка разведения вместе со своим вооружением, глава Миссии подтвердил готовность СММ осуществлять мониторинг и верификацию процесса.
"Были размещены дополнительные патрули СММ. Вместе с тем мы также используем стационарные камеры наблюдения и беспилотные летательные аппараты, - отметил он. - Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие".
Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.
Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.
Причиною Столітньої війни було зіткнення інтересів Франції та Англії в Європі.
И когда Вы завершите войну?
Потому что бизнесс ничего личного...
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.»
🤣
З Дніпровського плеса не випити воду,
Ми пісню свою не забудемо зроду:
Козацькому роду нема переводу!" "Мы универсальны, полилингвистичны, разобщены, разбросаны по свету, индивидуальны, мы каждый сам по себе уже боевой отряд - и в этом наша Сила. Только у нас могут бандеровцы охранять синагоги, евреи создавать сотни самообороны, русские быть украинскими националистами, а крымские татары скандировать «Крим - це Україна!».
Мы мягкая сила, жидкие как вода, легкие как воздух и невидимые как Дух. Наши враги всегда в нас ошибаются, друзья нас чувствуют и понимают.
Никогда не воюйте с Украиной, как только вы подумали как нас завоевать, мы уже думаем, де у вас будуть краще рости огірки. Нічого особистого, просто ми такі є. Слава Україні!" Яніна Дробітко
В последнем случае они уверовали в то, что комик-еврей вдруг решил бросить своё прежнее, спокойное и прибыльное занятие, чтобы стать президентом воюющей страны. - Зачем ему этот геморрой - в группе полезных идиотов не задумывались.