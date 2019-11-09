 Суд по определению меры пресечения украинцу Мазуру пройдет завтра, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра, 10 ноября, в 11:00 прокуратура в городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру", - написала омбудсмен.
Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
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но и в палатах есть интернет...(
Польша - не Италия, но все же...
...ему адвокат положен... -- и всё такое.
Заявление о политическом убежище должно прозвучать! ...и всё сразу устаканится... ...медленно, но верно...*)
Аваков подтвердил, что ветеран и один из лидеров партии УНА-УНСО Игорь Мазур был задержан по запросу России к Интерполу с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ. Мазура обвиняют в якобы совершенных во время войны в Чечне в 1990-2000 годах преступлениях.
По утверждению мнению министра, Россия нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, которые запрещают необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.
всі рвануть в штати. Вже раніш я бачив пшеків скрізь в Каліфорнії в кожній дірі. Держіться українців, годіть
їм, бо скоро мусульман будете завозити.
...а адвокат хороший нужен! -- ...тут врядли Украина подсуетится.
Но -- Свет не без добрых людей-украинцев. Чекаємо! -- аж самому интересно стало...*)