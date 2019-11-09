 Суд по определению меры пресечения украинцу Мазуру пройдет завтра, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 10 ноября, в 11:00 прокуратура в городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру", - написала омбудсмен.

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Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

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