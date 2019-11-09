 Благодаря спросу иностранных инвесторов на ОВГЗ удалось существенно снизить ставки заимствований, - Гончарук

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы Кабмина.
"Украина побила собственный рекорд в сфере экономики и финансов - портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины, находящихся в собственности нерезидентов, увеличился до 100,99 млрд грн. Благодаря спросу иностранных инвесторов нам удалось существенно снизить ставки заимствований и продлить срок обращения государственных облигаций", - сообщил премьер. Он напомнил, что на аукционах по продаже ОВГЗ Минфин впервые с мая разместил 4-летние ОВГЗ и привлек в бюджет 3,14 млрд грн.
Кроме того, правительство приняло проект бюджета-2020 ко второму чтению. "Медицина, образование, инфраструктура - мы на ведущие отрасли заложили рекордные суммы", - добавил Гончарук.
Также на этой неделе правительство запретило ввоз в Украину железнодорожных вагонов из РФ с 20 ноября 2019 года, а не с 1 марта 2020 года, как предполагалось ранее. Николаевский бронетанковый завод включили в перечень объектов, не подлежащих приватизации.
Гончарук напомнил, что правительство выделило 1,2 млрд грн на термомодернизацию более 2000 домов. "Нашли деньги на ремонт объездной дороги возле Львова и международной трассы Киев - Одесса. Закупим 822 патрульных машины для маленьких городов и поселков", - сообщил он.
Гончарук также вспомнил о представлении нового главы Государственной службы геологии и недр Романе Опимахе. "Больше государство не должно терять колоссальные средства на коррумпированные лицензии по добыче недр, которые принадлежат по Конституции народу, а де-факто оседают в виде яхт и вилл чиновников за рубежом. В Госгеонедрах теперь имеют конкретную цель: за 2 месяца все оцифровать и выставить на прозрачные аукционы лоты по недропользованию. Конечно, "на выход" - всем "схематозникам" и "решалам", - заверил премьер.
Чувак втирает про снижение процентных ставок, но так и не назвал ни одной процентной ставки !!!
Это расчитано исключительно на зебилов
Со скольки до скольки снизилась ?
И при чём тут учётная ставка НБУ ?
Ты свой бред зебилам втирай, мне не надо - я шарю в экономике больше, чем юрист Зеленский в законах
https://mof.gov.ua/uk/borgova-politika
2. В развитых странах учетная ставка любого Центрального банка (не путать с Центробанком Роисси) крутится возле 1-2%, и лишь для того, чтобы отбить затраты на печать денег. При этом такие банки обычно не зарабатывают на печати денег. Но в Украине Нацбанк дает прибыль за счет кредитования банков напечатанными деньгами НЕ ПОД 1-2% С ЦЕЛЬЮ РОСТА ЭКОНОМИКИ, а под 17,5% с целью получения прибыли!!!??? Тоесть у нашего Нацбанка цель не рост экономики, а получение прибыли! И такие как ты, Сережа, радостно хлопают этому в ладоши! Интересно, почему?
Центральный банк Текущая ставка
Национальный банк Украины (NBU) 15,50%
Федеральная резервная система (FED) 1,75%
Европейский центральный банк (ECB) 0,00%
Банк Англии (BOE) 0,75%
Национальный банк Швейцарии (SNB) -0,75%
Резервный банк Австралии (RBA) 0,75%
Банк Японии (BOJ) -0,10%
Резервный банк Индии (RBI) 5,15%
Народный банк Китая (PBOC) 4,20%
Центральный банк Бразилии (BCB) 5,00%
Центральный банк расеи (CBR) 6,50%
один час було навіть 30 відсотків...Чудова річ для побудови фінансової піраміди....
Повністю непідконтольний Україні НБУ.
чому представники МВФ в Україні Маркарова і НБУ повинні знижувати відсотки для кредитів для іноземних інвесторів(ОВГЗ)?
Хто їх заставить ?
"Соросята" у "Команді ЗЕ" ?
чи просто дебіли типу Милованова ?
Єдине на що спромігся новий Президент -заявити про обіцянку ПРОСИТИ НБУ знизити ставки..
попит ОВГЗ перевищує пропозицію у 5 разів...
ну звісно...
прибутковість на рівні торгівлі зброєю,і покищо є певний часовий "лаг" до того,як ця фінансова піраміда наї..неться..
Віддавати борги тоді будемо чим після розпродажу (вже цього року біля 1000 держпідприємств)?правильно..Землею
Загальний обсяг 5-річних ОВДП досяг 33,9 млрд гривень,
ОВГЗ под 19,5 процентов
а кредиты от проклятого МВФ под 4-5
але більшість країн розкусило,що це "троянський кінь"..
МВФ відразу ставить умову ПІДКОНТРОЛЬНОСТІ СОБІ діяльності Центральних банків...
Ніякої політики..
Приватні інвестори у МВФ("бабушка-процентщица" у Достоєвського) хочуть мати гарантії повернення вкладених коштів..
Тому у ситуації з ОВГЗ Україна лише думає,що у неї 20 лярдів ЗВР..У випадку оголошення банкротства Україною (а це неминуче у випадку побудови піраміди ОВГЗ )вони автоматично обнулюються.
Апропо.
Не варто звертати уваги на курс гривні.
Він "вторинний"...
результат бл..ської політики НБУ і махвнацій у банківській сфері Стельмахів,Ющенків,Гонтарєвих (скачкоподібні,тобто необгрунтовані обвали курсів з 5 до 8-ми, потім до 27...)
Карта "багатства"...
ХТО МОЖЕ ЗАСТАВИТИ ПРЕДСТАВНИКІВ МВФ у Нацбанку зменшити цю ставку ?
Вони можуть лище "для проформи"-щоб сказати -ми зменшуємо !
зменшувати по пів відсотка що пів року..
ПОКИ ВСЕ НЕ НАЇ..НЕТЬСЯ(А "інвестори" з баблом і відсотками "Здриснуть")
Во реХформатори !
Золотые зубы должны быть в сохранности, их, "крупицу драгоценного металла"(С), в ломбард нести придется, проценты то по тем облигациям под 20%, сколько будет стоить гривна?
Из каких доходов те проценты платить будут - то неведомо, главный вопрос - а хватит ли черноземов на продажу, чтобы досидеть до конца срока?
А потом, мой главный вопрос, а что будет, если все эти купленные облигации по каким-то причинам начнут массово продавать? что будет с курсом??
і курс -це питання ДОВІРИ...
Неужто под 20% как у Гончарука?
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты
21 октября 2019 г Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам клиентов «Аккордбанка».
Об этом сегодня сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Ходатайство поступило в рамках уголовного производства 32017100010000044.
Следствием установлено, что «ряд сомнительных субъектов хозяйствования», а именно, ООО «Альфа-Плюс Групп», «Люкс Проект», «Транс-Строй Групп» оказывают услуги «по произвольному» формированию налогового кредита.
Директором этих компаний числится одно и то же лицо.
«По данным Государственного реестра актов гражданского состояния этот гражданин умер, в связи с болезнью. С момента его смерти по настоящее время предприятиями «Транс-Строй Групп», «Люкс Проект» и «Альфа-Плюс Групп» зарегистрированы налоговые накладные на которых указана подпись умершего на сумму НДС 8 млн грн», - говорится в решении суда.
Денежные средства со счетов этих компаний перечислялись предприятиям с признаками фиктивности, в том числе на счета ООО «Вектор-КД».
В дальнейшем средства обналичивались через карточные счета, открытые в «Аккордбанке».
Основной владелец банка Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты.
"Особливо цікавою для мене видалася поїздка до Запоріжжя. Там уже 15 років будують міст. Із 2004-го. Вартість проекту постійно зростала: від 5 до 16,2 млрд грн. Абсурд! Ми знайшли 30 млн на проектну документацію, відкоригували проект, пройшли експертизу. Міст збудуємо за 2-3 роки. Цей рудимент неспроможності влади й корупції стане символом ефективного і якісного будівництва."
Воно з міністрами своїми не спілкується ???У Мінінфраструктури назвали вартість добудови скандального мосту в Запоріжжі
"Завершення недобудови з 2003 року Запорізького мосту вимагає 12 мільярдів гривень. Обговорюємо пропозицію залучення іноземних інвестицій для будівництва першої черги - балочний міст 340 метрів і вантовий міст 660 метрів, що дозволить запустити рух транспорту через Хортицю. Вартість 5 мільярдів гривень і термін два роки".
Добре,хоч не згадав .що вартість будівництва в 2004 році була 1.9 млрд грн. (є така штука-інфляція)
І звідки він взяв цифру 16.2 млрд ? За Омеляна озвучувалась цифра 8,04 млрд гривень ! https://www.5.ua/regiony/omelian-nazvav-vartist-zavershennia-budivnytstva-zamorozhenykh-zaporizkykh-mostiv-de-bratymut-hroshi-175286.html
Как я понял это наши чинуши и политиканы на них неплохо зарабатывают. Вон петюня в 1кв лямы заработал. Думаю во 2 и 3 тоже не в убыток.
Подозреваю и Гонтарева себе на новую дачку под Лондоном тоже
https://news.finance.ua/ru/news/-/453403/poroshenko-zarabotal-za-polgoda-bolee-polumilliarda
Можешь опровергнуть эту информацию ватный тролль любитель шокоанилингуса?
Жду..
А где ты тролль видел мои слова о именно сейчас?
Твой высер бесполезный и не в тему.
Как установила комиссия по расследованию обстоятельств дефолта 1998 года, «непосредственной причиной дефолта 17 августа 1998 года стало отсутствие у правительства РФ средств, необходимых для исполнения своих долговых обязательств по ГКО - ОФЗ, а также резкое ухудшение условий привлечения для этого новых займов.» В свою очередь, причиной возникновения долгового кризиса стало «завышение доходности ГКО - ОФЗ практически с первых же месяцев их размещения, что привело к осуществлению пирамидального принципа обслуживания накапливаемого государственного долга, согласно которому для погашения обязательств по уже размещённым ГКО - ОФЗ производилась эмиссия новых займов».
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Учитесь у Бени, ЗЕбобики, как бизнес вести.
Зря, что ли, Владимир Александрович сказал, что "он не лох".
Ура ура, в жопе дыра (с)
4 лярди це не критично..
Катастрофічною є облікова відсоткова ставка у 15,5 відсотка,що ВБИВАЄ ЕКОНОМІКУ У КРАЇНИ..
Тому найкраще рішення -повісити все керівництво і спостережну раду НБУ.
І ,звичайно Маркарову.
Щоб наступники трохи боялись..
Якщо ********** холуї штибу сечина, Вексельберга пригожина, усманова - то чекай біди згодом...
І, до речі, чого він не каже, під який процент річних були оці ОВДП? Якщо під спекулятивні 15%>, то нахрена стільки продали, аж на п'ять мілярдів зелених? Голова є на плечах?
А саме бабло - де? Чому мені ТРЕТІЙ МІСЯЦЬ ПОСПІЛЬ ЗАТРИМУЮТЬ (не виплачують!) так звані "харчові" по чорнобильському Закону! Чому з вересня місяця зупинено фінансування всіх чорнобильських програм???
Мвф не контролюється рашкою..
не "по зубах" такі масштаби... 2 відсотків світової економіки,якими є раша...
Та навіть ***** може перекупити оті ОВДП! Тут вже говорилось (і тобою, здається - також) що це - небезпечна піраміда! І особливо небезпечна, якщо основа її потрапляє до ворога!