 Благодаря спросу иностранных инвесторов на ОВГЗ удалось существенно снизить ставки заимствований, - Гончарук

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы Кабмина.

"Украина побила собственный рекорд в сфере экономики и финансов - портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины, находящихся в собственности нерезидентов, увеличился до 100,99 млрд грн. Благодаря спросу иностранных инвесторов нам удалось существенно снизить ставки заимствований и продлить срок обращения государственных облигаций", - сообщил премьер. Он напомнил, что на аукционах по продаже ОВГЗ Минфин впервые с мая разместил 4-летние ОВГЗ и привлек в бюджет 3,14 млрд грн.

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Кроме того, правительство приняло проект бюджета-2020 ко второму чтению. "Медицина, образование, инфраструктура - мы на ведущие отрасли заложили рекордные суммы", - добавил Гончарук.

Также на этой неделе правительство запретило ввоз в Украину железнодорожных вагонов из РФ с 20 ноября 2019 года, а не с 1 марта 2020 года, как предполагалось ранее. Николаевский бронетанковый завод включили в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Гончарук напомнил, что правительство выделило 1,2 млрд грн на термомодернизацию более 2000 домов. "Нашли деньги на ремонт объездной дороги возле Львова и международной трассы Киев - Одесса. Закупим 822 патрульных машины для маленьких городов и поселков", - сообщил он.

Гончарук также вспомнил о представлении нового главы Государственной службы геологии и недр Романе Опимахе. "Больше государство не должно терять колоссальные средства на коррумпированные лицензии по добыче недр, которые принадлежат по Конституции народу, а де-факто оседают в виде яхт и вилл чиновников за рубежом. В Госгеонедрах теперь имеют конкретную цель: за 2 месяца все оцифровать и выставить на прозрачные аукционы лоты по недропользованию. Конечно, "на выход" - всем "схематозникам" и "решалам", - заверил премьер.

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