EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2659  84
Все про:госбюджет (694) Кабмин (11341) ОВГЗ (44) вагоны (94) Госгеонедра (67) Гончарук_Алексей (266)

 Благодаря спросу иностранных инвесторов на ОВГЗ удалось существенно снизить ставки заимствований, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подвел итоги недели и указал основные достижения Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы Кабмина.

"Украина побила собственный рекорд в сфере экономики и финансов - портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины, находящихся в собственности нерезидентов, увеличился до 100,99 млрд грн. Благодаря спросу иностранных инвесторов нам удалось существенно снизить ставки заимствований и продлить срок обращения государственных облигаций", - сообщил премьер. Он напомнил, что на аукционах по продаже ОВГЗ Минфин впервые с мая разместил 4-летние ОВГЗ и привлек в бюджет 3,14 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влияние олигархов на власть сейчас слабо, как никогда, - Гончарук

Кроме того, правительство приняло проект бюджета-2020 ко второму чтению. "Медицина, образование, инфраструктура - мы на ведущие отрасли заложили рекордные суммы", - добавил Гончарук.

Также на этой неделе правительство запретило ввоз в Украину железнодорожных вагонов из РФ с 20 ноября 2019 года, а не с 1 марта 2020 года, как предполагалось ранее. Николаевский бронетанковый завод включили в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Гончарук напомнил, что правительство выделило 1,2 млрд грн на термомодернизацию более 2000 домов. "Нашли деньги на ремонт объездной дороги возле Львова и международной трассы Киев - Одесса. Закупим 822 патрульных машины для маленьких городов и поселков", - сообщил он.

Гончарук также вспомнил о представлении нового главы Государственной службы геологии и недр Романе Опимахе. "Больше государство не должно терять колоссальные средства на коррумпированные лицензии по добыче недр, которые принадлежат по Конституции народу, а де-факто оседают в виде яхт и вилл чиновников за рубежом. В Госгеонедрах теперь имеют конкретную цель: за 2 месяца все оцифровать и выставить на прозрачные аукционы лоты по недропользованию. Конечно, "на выход" - всем "схематозникам" и "решалам", - заверил премьер.

Также читайте: Кабмин запретил ввоз в Украину старых железнодорожных вагонов из РФ

Благодаря спросу иностранных инвесторов на ОВГЗ удалось существенно снизить ставки заимствований, - Гончарук 01

Читайте также: Гончарук - новому главе Госгеонедр Опимаху: Ставлю четкую задачу - до конца года избавиться от саботажников, коррупционеров и "схематозов"

Источник: https://censor.net.ua/n3158773
 
 
 Топ комментарии
 
ОВГЗ эти могут привести к доллару где-то под сотню ... Благодаря спросу иностранных инвесторов на ОВГЗ удалось существенно снизить ставки заимствований, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3086а Гончарук к тому времени будет уже в славном городе Лондоне ...
 показать весь комментарий
 
Я не понял, чувак хвастается что набрал кредитов? а отдавать чем будет?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ОВГЗ эти могут привести к доллару где-то под сотню ... а Гончарук к тому времени будет уже в славном городе Лондоне ...
 показать весь комментарий
 
 
Здорова чепушило! Тут ты прав. Где пропадала?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Справедливости ради эти ОВГЗ активно продавались и при порошенко. А до этого еще при януковиче, хотя на майдане кое кто кричали что преступники понабрали кредитов а неньке платить. Вот сейчас подумал что при януковиче порошенко тоже был при власти и при нем эти кредиты набирались, может это его фишка?
 показать весь комментарий
 
 
Ты слепой ?

Чувак втирает про снижение процентных ставок, но так и не назвал ни одной процентной ставки !!!

Это расчитано исключительно на зебилов
 показать весь комментарий
 
 
В смысле? Учетная ставка НБУ действительно снижается, снижается и процент по заимствованиям от минфина. Все кто хоть немного следит за экономикой в курсе, информация на виду тут и обмануть негде. Другое дело что меня бы интересовало кто эти зарубежные инвесторы и насколько они аффилированные с чиновниками и местным крупным бизнесом. Но такова суть облигаций что такая информация недоступна.
 показать весь комментарий
 
Так а какая именно та ставка заимствования под ОВГЗ, которая снижается ?

Со скольки до скольки снизилась ?

И при чём тут учётная ставка НБУ ?

Ты свой бред зебилам втирай, мне не надо - я шарю в экономике больше, чем юрист Зеленский в законах
 показать весь комментарий
 
 
Аттракцион невиданной щедрости. Годовые 17,25%. Это вам не какой-то там МВФ с его жалкими процентиками.
 показать весь комментарий
 
 
Сережа Бардо, извините, но Вы в экономике тормоз. 1."Инвесторы" в понимании козломордого Гончарука -это все, кто имеет малейшее экономическое понимание прибыльности - вместо размещения своих денег в иностранном банке под 2% годовых покупают ОВГЗ под больший процент. Все.Только вот ОВГЗ - это ВНУТРЕННИЙ госзайм и предназначен он для вывода Нацбанком излишне эмиссированных денег из экономики (для предотвращения роста инфляции), но никак не для привлечения еще больших необеспеченных ростом ВВП денег в экономику. Отсюда инфляция в октябре 0,7% https://biz.censor.net.ua/news/3158618/tseny_v_oktyabre_vyrosli_esche_na_07_gosstat
2. В развитых странах учетная ставка любого Центрального банка (не путать с Центробанком Роисси) крутится возле 1-2%, и лишь для того, чтобы отбить затраты на печать денег. При этом такие банки обычно не зарабатывают на печати денег. Но в Украине Нацбанк дает прибыль за счет кредитования банков напечатанными деньгами НЕ ПОД 1-2% С ЦЕЛЬЮ РОСТА ЭКОНОМИКИ, а под 17,5% с целью получения прибыли!!!??? Тоесть у нашего Нацбанка цель не рост экономики, а получение прибыли! И такие как ты, Сережа, радостно хлопают этому в ладоши! Интересно, почему?
 показать весь комментарий
 
 
Все,що вам треба знати про "облікові ставки" ,шантаж МВФ і бл..ську політику НБУ (на протязі багатьох років.

Центральный банк Текущая ставка
Национальный банк Украины (NBU) 15,50%
Федеральная резервная система (FED) 1,75%
Европейский центральный банк (ECB) 0,00%
Банк Англии (BOE) 0,75%
Национальный банк Швейцарии (SNB) -0,75%
Резервный банк Австралии (RBA) 0,75%
Банк Японии (BOJ) -0,10%
Резервный банк Индии (RBI) 5,15%
Народный банк Китая (PBOC) 4,20%
Центральный банк Бразилии (BCB) 5,00%
Центральный банк расеи (CBR) 6,50%

один час було навіть 30 відсотків...Чудова річ для побудови фінансової піраміди....
Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7442
Повністю непідконтольний Україні НБУ.
чому представники МВФ в Україні Маркарова і НБУ повинні знижувати відсотки для кредитів для іноземних інвесторів(ОВГЗ)?
Хто їх заставить ?
"Соросята" у "Команді ЗЕ" ? Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5200
чи просто дебіли типу Милованова ?
Єдине на що спромігся новий Президент -заявити про обіцянку ПРОСИТИ НБУ знизити ставки..


попит ОВГЗ перевищує пропозицію у 5 разів...
ну звісно...
прибутковість на рівні торгівлі зброєю,і покищо є певний часовий "лаг" до того,як ця фінансова піраміда наї..неться..
Віддавати борги тоді будемо чим після розпродажу (вже цього року біля 1000 держпідприємств)?правильно..Землею
 показать весь комментарий
 
 
Понизились до 26%. Радуемся все вместе.
 показать весь комментарий
 
Міністерство фінансів 24 вересня залучило 13,2 млрд гривень

Загальний обсяг 5-річних ОВДП досяг 33,9 млрд гривень,
 показать весь комментарий
 
Так и есть! Вроде даже официальная информация была что ОВГЗ тратятся на погашение предыдущих заимствований+процентов и финансирование дефицита бюджета (тоесть проедание).
 показать весь комментарий
 
Вы посмотрите и сравните какая сумма заимствования по ОВГЗ была в начале года и сейчас (6,3 и 100,9). При Порохе могли нормально договориться с МВФ под минимальные проценты, а при зелёных - кабздец настал с МВФ.
 показать весь комментарий
 
 
Есть ролики от Дубинского
ОВГЗ под 19,5 процентов
а кредиты от проклятого МВФ под 4-5
 показать весь комментарий
 
 
кредити у МВФ можна взяти і під 3 відсотки..

але більшість країн розкусило,що це "троянський кінь"..

МВФ відразу ставить умову ПІДКОНТРОЛЬНОСТІ СОБІ діяльності Центральних банків...
Ніякої політики..
Приватні інвестори у МВФ("бабушка-процентщица" у Достоєвського) хочуть мати гарантії повернення вкладених коштів..
Тому у ситуації з ОВГЗ Україна лише думає,що у неї 20 лярдів ЗВР..У випадку оголошення банкротства Україною (а це неминуче у випадку побудови піраміди ОВГЗ )вони автоматично обнулюються.

Апропо.
Не варто звертати уваги на курс гривні.
Він "вторинний"...
 показать весь комментарий
 
апропо...
результат бл..ської політики НБУ і махвнацій у банківській сфері Стельмахів,Ющенків,Гонтарєвих (скачкоподібні,тобто необгрунтовані обвали курсів з 5 до 8-ми, потім до 27...)
Карта "багатства"...
Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4930
 показать весь комментарий
 
ОВГЗ скуповують спекулянти, плтім вони будуть їх миттєво продаватиі знову скуповувати! Не тому радіє Гончарук! Потрібно радикально зменшувати прибутковість ОВГЗ до 9%, а ставку рефінансування НБУ до 10%
 показать весь комментарий
 
Ще раз.

ХТО МОЖЕ ЗАСТАВИТИ ПРЕДСТАВНИКІВ МВФ у Нацбанку зменшити цю ставку ?
Вони можуть лище "для проформи"-щоб сказати -ми зменшуємо !
зменшувати по пів відсотка що пів року..
ПОКИ ВСЕ НЕ НАЇ..НЕТЬСЯ(А "інвестори" з баблом і відсотками "Здриснуть")
 показать весь комментарий
 
Такого очковтирателя и показушника как Гончарук еще Украина не видела. Понты всюду - начиная с внешнего вида - псевдоинтеллигентской бородки, ленинской троечки, стиля разговора с разведением длинными обезьяньими руками, и заканчивая "чашками премьера" и рассказами о росте ВВП 40% за пять лет, о достижениях в займе денег у иностранных граждан, которые почему то называются инвесторами! В чем заключаются их инвестиции, дурень? Они новейшие технологии или оборудование завели в Украину? Положите в Нац.банк и будете хвастаться о растущих резервах - это вам приговор, зелепуталы
 показать весь комментарий
 
 
ти в числі тих 73/43%зебілів, ви це забезпечили разом
 показать весь комментарий
 
Під 15-17 %річних !? .
Во реХформатори !
 показать весь комментарий
 
 
Я не понял, чувак хвастается что набрал кредитов? а отдавать чем будет?!
 показать весь комментарий
 
 
очень даже может быть, не зря они так хотят мараторий снять!
 показать весь комментарий
 
Жги Гончарук, и пусть враги скрипят зубами от злобы и зависти!
 показать весь комментарий
 
 
Ни в коем случае!
Золотые зубы должны быть в сохранности, их, "крупицу драгоценного металла"(С), в ломбард нести придется, проценты то по тем облигациям под 20%, сколько будет стоить гривна?
Из каких доходов те проценты платить будут - то неведомо, главный вопрос - а хватит ли черноземов на продажу, чтобы досидеть до конца срока?
 показать весь комментарий
 
 
я вообще не понимаю, что происходит с курсом. Гривна крепка как никогда как раз из-за продажи ОГВЗ. Но цены только растут.

А потом, мой главный вопрос, а что будет, если все эти купленные облигации по каким-то причинам начнут массово продавать? что будет с курсом??
 показать весь комментарий
 
 
Дык так и будет! Как токо МВФ прознает,шо с Приватом -Коломойским шо то не то,курс взлетит до небес!
 показать весь комментарий
 
 
Поскольку Владимир Александрович намедни сравнил экономику с "алмазом без огранки", то будет, по словам одного комментатора " кимберлитовая труба"(С) Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7706
 показать весь комментарий
 
Это,хлоп'ята,смахивает на апофеоз зедебилизма. Чувак гордится,шо набрал долгов,как кобель блох, и установил "рекорд"долгов в 100 млрд.!
 показать весь комментарий
 
 
Всі держави беруть у борг під свої цінні папери. У США наприклад найбільший борг по цінним паперам і що? Ти по-ходу економіст потужний
 показать весь комментарий
 
 
Потужный,потужный... Когда ты станешь как США, вот тогда и будешь пельку раскрывать. А пока жди дяду Сема в гости. После Нового Года он к тебе со своим курсом под 40 придет!
 показать весь комментарий
 
 
Штатьі долляров еще напечатают, а тьі что будеш печатать? Деревянньіе?
 показать весь комментарий
 
 
проблема у тому,що печатний станок доларів не в нас,а у США....

і курс -це питання ДОВІРИ...
 показать весь комментарий
 
Так, потихоньку-помаленьку все и наладится.
 показать весь комментарий
 
Как в колонии Рашки Беларуссии наладилось.. после третьей деноминации?? Просто выпустим новые деньги убрав пару нулей и всё наладица, правда сепарок ты подкацапный.
 показать весь комментарий
 
 
Это какой то сюр в стране...я не могу поверить шо это реально происходит ЗЕбилы ОВГЗ под 17% годовых выдают за победу?? ЗЕбилы кстати именно так на Рашке в 98 м произошёл дефолт. Козломордые дегенераты тоже выпускали ОВГЗ под бешеный процент. ВО всём адекватном мире это называеца финансовая пирамида..причём такая явная, примитивнейшая...как раз в стиле зелёных идиотов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И что? Рашка в 98-м не умерла и мы выживем.
 показать весь комментарий
 
Зебил хотелось бы жить, а не выживать. Хотя понимаю что тебе винторогому можно и потерпеть деды в ленинграде вобще голодали и тебе винторогому завещали..терпила козломордая.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чтобы жить, нужно работать, а чтобы было где работать нужны инвестиции, а чтобы привлечь инвестиции в нищую, нестабильную, воюющую страну приходится и занимать.
 показать весь комментарий
 
Тимошенко,якраз перед тим як програти вибори Хаму брала позики під 30 відсотків під свої"соціальні програми"... і то вже мало хто давав..
 показать весь комментарий
 
Рекордный рост долга и займы под неадекватный процент у ЗЕбилов трускавецких теперь выдают за достижение. Уря у нас долгов на 100 лярдов,... Уряя мы поставили новый рекорд по отдалживанию бабок под сумасшедшие проценты..Уря...ЗЕкономика в действии.
 показать весь комментарий
 
 
О Зебилы кацапчики свидетели гос долга США подтянулись. Забывают правда сказать что у США весь долг внутренний. ФРС США отдалживает правительству США. Они же и бабло сами печатают, и не гривны как ЗЕбилы...
 показать весь комментарий
 
 
ты наверное у Зе работаешь. Набири в гугл внешний долг сша,и внутренний.
 показать весь комментарий
 
Под какие проценты, "икономизд"?
Неужто под 20% как у Гончарука?
 показать весь комментарий
 
Муж министра финансов Маркаровой отмывает деньги через покойников: нардеп от "СН" сообщил детали
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты

21 октября 2019 г Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам клиентов «Аккордбанка».

Об этом сегодня сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Ходатайство поступило в рамках уголовного производства 32017100010000044.

Следствием установлено, что «ряд сомнительных субъектов хозяйствования», а именно, ООО «Альфа-Плюс Групп», «Люкс Проект», «Транс-Строй Групп» оказывают услуги «по произвольному» формированию налогового кредита.

Директором этих компаний числится одно и то же лицо.

«По данным Государственного реестра актов гражданского состояния этот гражданин умер, в связи с болезнью. С момента его смерти по настоящее время предприятиями «Транс-Строй Групп», «Люкс Проект» и «Альфа-Плюс Групп» зарегистрированы налоговые накладные на которых указана подпись умершего на сумму НДС 8 млн грн», - говорится в решении суда.

Денежные средства со счетов этих компаний перечислялись предприятиям с признаками фиктивности, в том числе на счета ООО «Вектор-КД».

В дальнейшем средства обналичивались через карточные счета, открытые в «Аккордбанке».

Основной владелец банка Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты.
 показать весь комментарий
 
 
Это не тот нардеп от слуги урода шо шлю.х заказывал, сообщил?? А ну тогда ему я верю.
 показать весь комментарий
 
Охрєнітєльно ! Самокатчик подає зростання державного БОРГУ ! БОРГУ,чорти б його забрали,як ДОСЯГНЕННЯ !
 показать весь комментарий
 
 
А оце показово :
"Особливо цікавою для мене видалася поїздка до Запоріжжя. Там уже 15 років будують міст. Із 2004-го. Вартість проекту постійно зростала: від 5 до 16,2 млрд грн. Абсурд! Ми знайшли 30 млн на проектну документацію, відкоригували проект, пройшли експертизу. Міст збудуємо за 2-3 роки. Цей рудимент неспроможності влади й корупції стане символом ефективного і якісного будівництва."
Воно з міністрами своїми не спілкується ???У Мінінфраструктури назвали вартість добудови скандального мосту в Запоріжжі
"Завершення недобудови з 2003 року Запорізького мосту вимагає 12 мільярдів гривень. Обговорюємо пропозицію залучення іноземних інвестицій для будівництва першої черги - балочний міст 340 метрів і вантовий міст 660 метрів, що дозволить запустити рух транспорту через Хортицю. Вартість 5 мільярдів гривень і термін два роки".

Добре,хоч не згадав .що вартість будівництва в 2004 році була 1.9 млрд грн. (є така штука-інфляція)
І звідки він взяв цифру 16.2 млрд ? За Омеляна озвучувалась цифра 8,04 млрд гривень ! https://www.5.ua/regiony/omelian-nazvav-vartist-zavershennia-budivnytstva-zamorozhenykh-zaporizkykh-mostiv-de-bratymut-hroshi-175286.html
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А почему иностранных.
Как я понял это наши чинуши и политиканы на них неплохо зарабатывают. Вон петюня в 1кв лямы заработал. Думаю во 2 и 3 тоже не в убыток.
Подозреваю и Гонтарева себе на новую дачку под Лондоном тоже
 показать весь комментарий
 
 
То ЗЕбилы выходит щас ОВГЗ под 17% для Порошенко выпускают??? шоб Петя и Гонтарева заработали ? . Капец какие добрые ЗЕбилы помогают Порошенок бабло косить..Спасибо ЗЕбилы спасибо от Пети.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Спорить с ид-ом как ты бесполезно.
https://news.finance.ua/ru/news/-/453403/poroshenko-zarabotal-za-polgoda-bolee-polumilliarda
Можешь опровергнуть эту информацию ватный тролль любитель шокоанилингуса?
Жду..
А где ты тролль видел мои слова о именно сейчас?
Твой высер бесполезный и не в тему.
 показать весь комментарий
 
..покойный уже автор известной финансовой пирамиды-кидалова МММ Мавроди, и его первый помощник, ныне "президент" бананового Дондураса Чепушилин, обзавидовались, один в преисподней, второй пока еще в очереди туда... Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7682...да и небезизвестный Ося Бендер тоже тоже зарыдал от зависти ...ух и гениальное кидалово проворачивается, даже продажа земли тут не поможет.. Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7682
 показать весь комментарий
 
 
Из кацапии насоветовали....

Как установила комиссия по расследованию обстоятельств дефолта 1998 года, «непосредственной причиной дефолта 17 августа 1998 года стало отсутствие у правительства РФ средств, необходимых для исполнения своих долговых обязательств по ГКО - ОФЗ, а также резкое ухудшение условий привлечения для этого новых займов.» В свою очередь, причиной возникновения долгового кризиса стало «завышение доходности ГКО - ОФЗ практически с первых же месяцев их размещения, что привело к осуществлению пирамидального принципа обслуживания накапливаемого государственного долга, согласно которому для погашения обязательств по уже размещённым ГКО - ОФЗ производилась эмиссия новых займов».
 показать весь комментарий
 
 
Угу Коломойша скупил ОВГЗ под 17% годовых на 4 лярда зелени, а МВФ кредитовал под 3% . Пэрэмога, блд...
 показать весь комментарий
 
 
То есть он выставляет то, что мы набрались кредитов на рекордную сумму, которые в будущем отдавать под адские проценты, как перемогу? Вообще недоразвитое?
 показать весь комментарий
 
 
"Задолженность МАУ Коломойского ("Международные авиалинии Украины"), перед государством (в лице ГП "Украэрорух") составляет 1.032 460 млрд. гривен."
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Учитесь у Бени, ЗЕбобики, как бизнес вести. Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6928
Зря, что ли, Владимир Александрович сказал, что "он не лох".
 показать весь комментарий
 
Гончарук хвалиться, що створив фінансову піраміду. Вони розміщують облігації нерезидентам під 16-18 %. Причому у випадку девальвації гривні, Україна повинна покрити курсову різницю. Тобто, це фактично 16-18 % у валюті. Тому нерезиденти кинулися їх скуповувати та гривня зміцніла. Ось тільки як вони віддавати все це будуть і з чого відсотки платити? Всі ці гроші пішли на проїдання. Як тільки нерезиденти почнуть виводити кошти, то гривня обвалиться.
 показать весь комментарий
 
 
Беня же говорил что дефолт это хорошо. Вот активно и готовят под него почву, чтобы потом по дешёвке скупить то немногое, что ещё осталось в собственности государства.
 показать весь комментарий
 
Здается мне мы на пороге грандиозного шухера.
 показать весь комментарий
 
 
а где данные в %. очень интересно было бы узнать под сколько Гончарук добился рекорда
 показать весь комментарий
 
Набрался долгов как ***** блох и радуется Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5862

Ура ура, в жопе дыра (с)
 показать весь комментарий
 
 
ще раз..
4 лярди це не критично..

Катастрофічною є облікова відсоткова ставка у 15,5 відсотка,що ВБИВАЄ ЕКОНОМІКУ У КРАЇНИ..
Тому найкраще рішення -повісити все керівництво і спостережну раду НБУ.
І ,звичайно Маркарову.
Щоб наступники трохи боялись..
 показать весь комментарий
 
Мені цікаво: а хто оці ОВДП купив?
Якщо ********** холуї штибу сечина, Вексельберга пригожина, усманова - то чекай біди згодом...
І, до речі, чого він не каже, під який процент річних були оці ОВДП? Якщо під спекулятивні 15%>, то нахрена стільки продали, аж на п'ять мілярдів зелених? Голова є на плечах?
А саме бабло - де? Чому мені ТРЕТІЙ МІСЯЦЬ ПОСПІЛЬ ЗАТРИМУЮТЬ (не виплачують!) так звані "харчові" по чорнобильському Закону! Чому з вересня місяця зупинено фінансування всіх чорнобильських програм???
 показать весь комментарий
 
НІ.. це суто "ЗАхідні інвестори"...

Мвф не контролюється рашкою..
не "по зубах" такі масштаби... 2 відсотків світової економіки,якими є раша...
 показать весь комментарий
 
"західні інвестори"? Кіпрські? Оті, в яких кінцевий власник - *****?
Та навіть ***** може перекупити оті ОВДП! Тут вже говорилось (і тобою, здається - також) що це - небезпечна піраміда! І особливо небезпечна, якщо основа її потрапляє до ворога!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх