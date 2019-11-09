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 Церемония прощания с погибшим под Авдеевкой бойцом 92-й ОМБр Германом Бродниковым пройдет завтра на Харьковщине

Завтра, 10 ноября, в 12:00 на плацу 92-й отдельной механизированной бригады в селе Клугино-Башкировка Харьковской области состоится церемония прощания с Германом Бродниковым (позывной Фриц).

По информации Цензор.НЕТ, похоронят Героя в Чугуеве.

Герман Бродников (позывной Фриц) родился 28 марта 1996 года. Жил в Чугуеве. В 2015 году окончил Чугуево-Бабчанский лесной колледж. В бригаде - с апреля 2016 года воевал в районе Марьинки и Авдеевки. Служил старшим солдатом в 92-й ОМБр. Погиб 7 ноября в районе города Авдеевка Донецкой области, когда сводное инженерное отделение выполняло задачи по обеспечению подразделения лесом-кругляком для инженерного оборудования позиций. Когда военнослужащие вблизи взводного опорного пункта выгружали древесину, около 12:20 враг совершил два выстрела из ПТРК. Одна из ракет попала в автомобиль "Урал", у которого работали военнослужащие, в результате чего Герман погиб на месте, еще трое бойцов получили многочисленные ранения (один из которых, Геннадий Моторин, умер на следующий день в больнице).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один боец ОС получил ранение на Донбассе, с начала суток - 11 вражеских обстрелов, - пресс-центр

У Бродникова остались мать, сестра и невеста (отец Германа погиб раньше на войне).

Источник: https://censor.net.ua/n3158772
 
 
 Топ комментарии
 
І батько на війні загинув... І син....
Вічна пам'ять Героям..
Царство Небесне.
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Ребенок еще (1996 года рождения)........
Вечная и светлая память Герману. Пусть покоится с миром........
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І батько на війні загинув... І син....
Вічна пам'ять Героям..
Царство Небесне.
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БУТЬ ПРОКЛЯТЫ ВСЕ КАЦАПЫ и ихние ЛУГАНДОНСКИЕ холуи
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Честь и слава тебе воин Герман и соболезнование твоим близким, прости нас что не смогли тебя уберечь
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Ребенок еще (1996 года рождения)........
Вечная и светлая память Герману. Пусть покоится с миром........
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Вічна слава та земля пухом Герою!
P.s. адмін, виключи коментарі під цим постом.
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Одно из моих любимых высказываний: "Мы погибли бы, если бы не погибали..." (Фемистокл) . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/a9318e54c5e4a8fc1bb27a5ef864edea26736e3edb3760a614373be9957d955e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b111bef1e3f5fca9587d136e14a2d9868a83328b5b067f531677fb2d4c72095c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f6b7c05c9225e1f2eb94aef9d8fcec0dc1f535b5e87b9da92a974250e37720ed.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6104f1c6903abba3e1d3752d82f1549de692992eb0e1655b22458121e33f6179.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d864d618a6b50d44783f663d25b31e57aee8a79b12ba9298efc1b1bf25deb00f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/969615**********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/a351394320e2be29816afccf3a5e6da5898f9b15ff31c2bd1b01b1e997d8bb8b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2d4f6afe8439930e747d1c2518c5d0ffaf54be9ec24197539916c29780f75b5d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/31e366443e5f87cacb3b7ae5951b6459a3fad06855a0f228d9054429e068b1df.jpg
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Господи, яке горе матері ... Втратити чоловіка і сина.
Такий молодий, не лишив по собі дітей.

Світла тобі пам*ять, Германе.

Сил матері жити далі.
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