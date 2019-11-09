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 Политика Украины, Общество
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 Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей

Нужно учить украинцев отличать политические решения от анекдотов.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Facebook.

"Президент Владимир Зеленский издал указ, который обязывает Кабмин разработать стандарты новостей в СМИ. Это не шутка, такой документ издан. Мне кажется, что прежде всего президенту надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, набить руку, так сказать, обкатать технологию. Потому что во-первых, на политику сейчас влияют больше не журналисты, а юмористы, а во-вторых, надо учить граждан отличать политические решения от анекдотов. Иначе над указами начнут ржать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о проведении основных реформ

Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей 01

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Это требование содержится в указе президента №837/2019, речь в котором идет о проведении основных реформ.

Также читайте: 74% украинцев узнают новости из телевизора, - опрос

Источник: https://censor.net.ua/n3158769
 
   
 Топ комментарии
 
"...Иначе над указами начнут ржать", - отметил он."
так не только над указами, над самим моникой зе!лохом давно ржут во всём мире)
Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей - Цензор.НЕТ 5815 Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей - Цензор.НЕТ 845
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Пам'ятаю, як пан Бутусов топив за Коломойського, як проти Порошенка писав. Виявляється "негідник" Полрошенко не самий поганий вибір був. По крайній мірі таких указів не видавав, навідь приснитись подібне не могло. Президенту спочатку треба зобов'язати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, - Бутусов щодо указу про стандарти новин - Цензор.НЕТ 904
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Склероз, дело серьезное... Президенту спочатку треба зобов'язати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, - Бутусов щодо указу про стандарти новин - Цензор.НЕТ 8533
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а я пам'ятаю яке Бутусов топив за Зе, і як йому не подобався барига.... а воно вийшло он як... та таке.
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всё познаётся в сравнении...и опыт приходит через "шишки" и падения...и так уже 28 лет...
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Когда это Бутусов топил за Зе??? Твое понимание критики Бутусова Порошенко означает лояльность к Зе? Я тоже критикую Пороха за многие моменты, а я очень жесткий порохобот. н Я на Цензоре с самого начала его существования. Никогда Бутусов не принимал определенную сторону.
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та я зрозумів - круче тебе тільки гори. А де саме топив? я не збираюсь зараз перелистувати всі новини на цензорі за останній рік. Хто читав цензор - той знає.
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Что за истерика. Тот, кто читает Цензор, тот знает. Ты не читаешь Цензор, ты не знаешь.
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"Лучший способ избавиться от фантазий - это осуществить их." (Кригер)
Президенту спочатку треба зобов'язати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, - Бутусов щодо указу про стандарти новин - Цензор.НЕТ 7553
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Лучше - Фредди Крюгер, ближе к украинской реальности...
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Пора уже зеленому шуту стандартизированый черенок от лопаты засунуть в одно место..
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Надо вначале президенту обязать кабмин ввести должность министра- оракула..Чтобы он трактовал и разжевывал нам, все его планы и решения.)
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Минстр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил значение термина "стандарт новостей" в Указе Президента Украины Владимира Зеленского №837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплении государства". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в Указе Президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, возникшее из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах ТКТС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества", - написал Бородянский.
По его словам, власти собираются ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором. Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможной обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии с тем видам контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию.
"В странах с устоявшимися демократиями, где существует журналистское самоуправления и саморегулирования/соурегулювання медиа, вопрос стандартов решен кодексами профессиональной этики и стандартами, за неукоснительным соблюдением которых следит профессиональное сообщество. В Украине мы, как государство, должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель работающей и в нашей стране. То есть, государство не заходит на территорию, которую оно не должна регулировать, а создает надлежащие условия для саморегулирования и соурегулювання", - отметил министр.
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І Ви їм вірите ?
Хоч одне слово правди від зе можете знайти ?

Вкидають - а потім "пояснюють" або заперечують ?
На кого це розраховано ?
А для чого було використувати в указі =термінологічне непорозуміння= ?
Може, хай указик перепишуть ? Ні ?
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"В странах с устоявшимися демократиями, где существует журналистское самоуправления и саморегулирования/соурегулювання медиа, вопрос стандартов решен кодексами профессиональной этики и стандартами, за неукоснительным соблюдением которых следит профессиональное сообщество. В Украине мы, как государство, должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель работающей и в нашей стране. То есть, государство не заходит на территорию, которую оно не должна регулировать, а создает надлежащие условия для саморегулирования и соурегулювання", - отметил министр.
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"где существует журналистское самоуправления и...... вопрос стандартов решен кодексами профессиональной этики и стандартами"
Так і хочеться запитати - дитинко, вам скільки років?
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Венецианская комиссия пришла к выводу, что в странах с неустоявшейся демократией не всё может приниматься, т.к. может использоваться для захвата власти...
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у них полное отсутствие опыта и компетентных ,знающих людей...ведь СН собирали спонтанно-буквально в "последнюю минуту"...а шо может сделать сборище комиков...?! Президенту спочатку треба зобов'язати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, - Бутусов щодо указу про стандарти новин - Цензор.НЕТ 935
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Породжені бізнес-середовищем "непорозуміння" правлять країною...
Вони навіть не здатні зрозуміти, що будь-яке нове законодавче регулювання завжди є обмеженням прав і свобод людини!...
А про те, що цензура заборонена Конституцією України вони, мабуть, не змогли прочитати, бо ж написано українською мовою...
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Стандарты ТВ с. кореи для зебильчиков- те, шо тре.
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...у розрізі прикрутити помийки типу 112, НьюзВан, ЗІК, Прямий - було б дуже доречно, нє?
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Один прибрати "сам знаєш який" а Інтер додати.
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...поняття не маю кого прибрати.) Як на мене з Інтером саме то!
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про "Прямой"-это вы зря...тут и Еспрессо и 24 канал-вот и все где вы можете узнать мнение отличное от мнения СН или "сепаров"...
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Твої вогні на росії підтримуються у ФСБ.
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А ти заздриш?Так впєрьод. І пам'ятай:" Кац савєтуєт здаться"
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Читайте внимательно и вдумчиво. еще лучше, если хватит извилин, - прочитать комменты мои ниже.
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скажіть ваше ім'я не САМОЗАКОХАННІСТЬ?
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С одной стороны - штука полезная и необходимая. однако, копни глубже - и это махровая цензура в лучших традициях тоталитаризма, и угнетение свободы слова. хотя....А была ли она - свобода слова в Украине?
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В теории конечно, ватную падаль необходимо давить. А лучше гасить в зародыше. но опять же, повторюсь (см. выше) - это путь к диктатуре. Разочаровывает меня Зе, ох как разочаровывает
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Найцікавіше, - а що буде якщо всі заб`ють на вовині "нормативи новин"?
От просто положать болт?

А че, ***, если нет? Вот так вот раз и нет?
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СМИ не жалеют Партию зеленых и президента. Но ведь они сами подставляются постоянно. Очередная завуалированная попытка "построить" СМИ, разумеется наивна и конечно потерпит провал. Зато сама такая попытка говорит о том, что там, наверху, становится очень жарко и президент начинает делать более серьезные ошибки. Это потому, что "реформы" буксуют. Оказалось, что одного желания - мало, нужны знания и нужны действительно умные и опытные менеджеры. Таких крайне мало во властной команде. Кроме того, ряд исполнителей все еще умело, всего лишь имитируют бурную деятельность, в надежде, что эта стадия скоро пройдет и скорее всего, так и будет. Силовые структуры боятся исполнять свой долг. Общество видит, что происходит что-то, что происходить не должно. Вопреки закону и здравому смыслу, олигархи продолжают править бал и похоже, их влияние на власть увеличивается. Постепенно возвращаются бывшие высокопоставленные регионалы, а внутренняя "ватная" оппозиция имеет новый, более мощный расцвет. Ряд патриотов, продолжают быть ограниченными в свободе, будучи изолированными и не имеющими возможности влияния на общественное мнение. Власти плохо справляются с волнами агрессии и насилия, захлестнувшими города, почти каждый день мы слышим о разборках с применением оружия, о педофилах и насильниках, взрывах авто и прочих терактах. Долго и трудно расследуются преступления против человека. Властная вертикаль наивно пытается манипулировать, подменяя создание условий для экономического роста - смешной борьбой ради фискализации чеков, которые и так, в основном, уже должны были быть таковыми. Похоже, что наше внимание отвлекают от главного, "правильного радела" земли. В стране разгул контрабанды и фальсификата, чем торгуют на всех рынках, да и в солидных торговых центрах совершенно открыто. Нас продолжают травить производители продуктов питания, которые используют в производстве вещества, вызывающие рак и другие массовые нарушения здоровья, ради сверхприбыли. Такие вещества как корагенат или глутаминовая кислота запрещены во всех цивилизованных странах. У нас их можно использовать. Это значит, что кому-то это очень и очень выгодно, а все остальные, кому по долгу службы положено не молчать - нас продали. Олигархи продолжают быть неприкасаемыми и чувствуют себя гораздо свободней и раскованней, чем при Порошенко, некоторые с удовольствием вернулись в Украину для усиления своего влияния и дальнейшего дерибана страны. Такое впечатление, что Зеленский их боится, не трогает, а вслед за ним их начинают больше боятся и те, кому по долгу службы этого бы делать не следовало. Зеленский делает одну публичную ошибку за другой, ставя себя в неловкое положение, тем самым унижая себя и теряя уважение, в том числе и своих соратников, которые потихоньку начинают бузить и выражать несогласие. Судебная система не стала независимой и не работает на установление справедливости. Малый бизнес в очередной раз подвергается экономическому давлению, под видом благих намерений. Нас кормят несбыточными обещаниями, не имеющими под собой реальных экономических оснований. В страну не идут инвесторы, какие бы обещания или гарантии на словах не давал президент. Бытовой мат стал нормой на телеканалах, происходит окончательная утрата традиционных этических ценностей, таких как честь, совесть, сострадание, чего не было раньше. Сегодня легко продается даже любовь, за достаточные деньги, разумеется. "Рай в шалаше" - представляется анахронизмом, все девушки хотят замуж за олигарха, ну или за прокурора, а кто если кого обманул, но много в результате получил, то тот и молодец или даже "герой". Такие массово стали "уважаемыми людьми" и влиятельными людьми. Общество перевернулось с ног на голову, когда ложь за деньги становится правдой, а справедливость или хорошее лечение существуют только для богатых. Это все яркие индикаторы общества развитого популизма, дальнейшего падения и дегенерации страны в целом, а также основных институтов государства в частности. Мы так долго не протянем.
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Жарти жартами, а проблема фейків, дезінформації, тролеферм і ботів загострюється і про неї у світі вже думають на рівні з глобальним потеплінням або екологічним забрудненням.
Від надлишку різної інформації дурних замість тог, щоб ставати менше, стає все більше.
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Свобода слова в своем понимании абсолютного блага это полная фуйня. Согласно ее положениям следует, что, к примеру, можно пропагандировать свободу употребления наркотиков и алкоголя, свободу преследовать и издеваться над людьми, которые не разделяют твои умозаключения и взгляды, которые ты считаешь единственно правильными. Ну как можно мириться с тем, что в источниках массовой информации натравливают одних людей на других по надуманным различиям. Люди, хоть убей лося или крокодила, все разные.

В устоявшихся и рбустроенных обществах западной демократии этот термин имеет смысл.
А в обществе где идет на всех фронтах битва нового со старым необходима жесткость во всех сферах, особенно в информационной. Иначе сражение не выиграешь.
Правильно ребята из СН делают, похерив привычные для нашей эпохи взгляды на так называемую свободу слова, будут затыкать пасть своим врагам. В первую очередь каналам мародерв порошенко, и путинского медведчука.
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Нахрен иди на свою историческую родину, вместе с правильными ребятами из СН Президенту спочатку треба зобов'язати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, - Бутусов щодо указу про стандарти новин - Цензор.НЕТ 7501
Там будете жесткость во всех сферах внедрять Президенту спочатку треба зобов'язати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, - Бутусов щодо указу про стандарти новин - Цензор.НЕТ 7853
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Каждой эпохе, чтобы выжить, свои правила. Абсолюта не существует.
Поэтому причитания о гонении на свободу слова, как на некий непререкаемый абсолют, это полная дурня.
Когда Украина возродится, тогда и можно будет отпустить вожжи.
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Шутки не претендуют на истину в последней инстанции. Если Бутусов не видит разницы между новостями и шутками-пародиями, то его проблема.
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Но как-то получилось, что люди доверились комедийному сериалу. 😉
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ганьба якась. Навіть янукодла до такого ідіотизму не припускався, хоч і лобизався з ****** . Зеленський придурок? Чи навмсно таке творить щоб скоріше імпічмент отримати? Ну який воно президент?! Він не президент, то насрано !! Точно Скрипін про нього сказав.
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Подивись на себе збоку,Юрік,бо у всьому світі існує "кодекс журналіста"з журналістською етикою.Журналістські демократичні інституції навіть беруть під свій захист журналістські інформаційні сайти розвиваючихся країн такі,як твій.А що робиш ти навзаєм?Користуєшся їхнім захистом,аби їхню "кодексну"журналістику банити,бо вона неспівзвучна з твоєю "безконтрольно-поросяною гидотою"?Шутка на Прямому тобі ОК.Шутка на 1+1 тобі Bad news.Тоді подивися не себе збоку please: Порозит-це добре-во-во-во!Купаєшся у власних фекаліях,ляпаєш гімном навколо,стукаєш у накривку сльозливо від чужого запаху,барахтаєшся в ополонику-радієш хробацькому свому щастю,аж поки який сопляк не вкине "по приколу" жменю ЗЕленого хмелю.От і випре тебе на пересохлий від сонця грунт,який висмокче з тебе твої фекалії,а ЗЕлень корінцями розщепить тебе для власного росту.Природа!Гьі-Гьі.
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Зелень - це піаркамуфляж, трясовнина кримлівського болота, влучно прикрита розкрученим прізвищем організму по імені Нелох .
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Какраз Пороси-барыги маску петраота одели - теперь срутся даже тогда,когда "их же ,типо,люди" в Мае писали "Мародер нас покинет, придет юморист. Что сказать, хоть поулыбаемся, это всяко лучше чем "офигевать" от поступков Порошенко и его Ко". Денис Янтарь.Выходит-Люди выбрали Зелю именно поэтому-теперь он должен барыг сажать.Радуйтесь
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Упс, зелохи знайшли спосіб перетворити дурного нелоха в розумного - заборонити ЗМІ показувати, що воно дурне.
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Зєбобіки, а коли ваше чмо прєзік називав Україну порноакторкою - до нього треба було застосовувати стандарти гумористичних передач?
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Чмо -то твои деды с бабками и папа с мамой.
Не были бы чмАми , делали бы аборты.
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Это, дети мои, то, о чём я всё время твержу - слова имеют смысл! Разночтения в понимании одного и того же слова к взаимопониманию на приводят...
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Не, какой я умный!
Почитайте следующую новость: "По его словам, наличие в Указе Президента слов об установлении "требований и стандартов новостей" - это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС.Источник: https://censor.net.ua/n3158777
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Чем шутки Квартала не нравятся бутусову?
Тоже песня про Хату ранила сердце? Так она и российскому Соловьеву ну очень не понравилась!
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О, запел ************! С ПОПой Вас, Юрий Евгеньевич !
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Все верно.
А наш Ымпыратор обидчивый, оказывается. Уж не комплексы у него?
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Традиционная журналистика - это : сбор фактов, различная интерпретация этих фактов и презентация их в форме связного текста или видеосюжета.
Но (!!!) - собирать факты и взгляды вместе, помогать людям делать содержательные выводы - сложно/тяжело/долго, а самое главное - на это большого спроса нет, поэтому это/такое просто неприбыльно… Поэтому большинству «журналистов» и «СМИ» значительно проще/дешевле/выгоднее (убедиться в следующем предлагаю каждому самостоятельно на почти любом интернет-СМИ) - сгенерировать пять различных заголовков о том, что может (или не может) произойти, 10 «экспертных» прогнозов, 20 «размышлизмов» о том, что происходит, если на него смотреть слева/справа/сверху/и изнутри, а потом… обо всём этом благополучно забыть, потому что рядом замаячил другой яркий (или не очень) информационный повод… А «особым спросом» у нас стало пользоваться журналистское «подглядывание в замочную скважину» за тем, как разные недоумки мастурбируют что депутаты чешут/пишут/с кем переписываются/что читают в ВР! Это так журналисты мстят, что захотели без них обойтись - показывают народу «голых королей». Осмелюсь предположить, что вполне можно ожидать, что «журналисты» скоро будут и в «парламентском» туалете подглядывать заниматься «журналистской» деятельностью и делиться» увиденным с толпой… И ничего не поделаешь! «Свобода слова/прессы», …лядь!


Именно вот поэтому украинское общество и не верит украинской журналистике! И виноваты в этом сами журналисты, подорвавшие моральные основы своей профессии! Ибо наше общество уверено (и не без оснований) и видит, что очень многие журналисты готовы на всё ради лишней копейки, готовы медийно обслуживать любого урода во власти, пусть у него руки по локоть в крови, готовы лгать, огульно обвинять, несправедливо отбеливать, если за это заплатят или прикажет медийное начальство, т.е. - наше общество имеет перед глазами наглядный пример подтверждающий «шЮтку чёрного юмора» о соревновании за первенство проституции и журналистики
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1. Вот поэтому то - очень жаль, что Бутусов не видит разницы между журналистикой/новостями и шутками/пародиями!... Ну, ничего, у нас каждый имеет право на ошибку.
2. А что касается самого Указа - то все сегодня старательно обмусоливают указ Зеленского про стандарты новостей. Все СМИ, - страстно желающие отомстить Зе и его команде за то, что те захотели без них обойтись, - сейчас истерично кричат о "наступлении на свободу слова".
И все "в упор" не замечают (или только делают вид, что "не замечают") главного «посыла» этого Указа: «у законопроєкті мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборона фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні»
Цель этого/такого проекта - иметь, наконец, основания для конфискации УМХ (со всей сеткой радиостанций) Курченко (который является гражданином РФ), а заодно - «наехать» на -… и хоть немного «пощипать» - друга Порошенко Медведчука, каналы которого формируют в Украине информационную политику пророссийского «ОПЗЖ».
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