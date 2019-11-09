 Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Facebook.
"Президент Владимир Зеленский издал указ, который обязывает Кабмин разработать стандарты новостей в СМИ. Это не шутка, такой документ издан. Мне кажется, что прежде всего президенту надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, набить руку, так сказать, обкатать технологию. Потому что во-первых, на политику сейчас влияют больше не журналисты, а юмористы, а во-вторых, надо учить граждан отличать политические решения от анекдотов. Иначе над указами начнут ржать", - отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Это требование содержится в указе президента №837/2019, речь в котором идет о проведении основных реформ.
"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в Указе Президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, возникшее из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах ТКТС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества", - написал Бородянский.
По его словам, власти собираются ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором. Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможной обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии с тем видам контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию.
"В странах с устоявшимися демократиями, где существует журналистское самоуправления и саморегулирования/соурегулювання медиа, вопрос стандартов решен кодексами профессиональной этики и стандартами, за неукоснительным соблюдением которых следит профессиональное сообщество. В Украине мы, как государство, должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель работающей и в нашей стране. То есть, государство не заходит на территорию, которую оно не должна регулировать, а создает надлежащие условия для саморегулирования и соурегулювання", - отметил министр.
Хоч одне слово правди від зе можете знайти ?
Вкидають - а потім "пояснюють" або заперечують ?
На кого це розраховано ?
А для чого було використувати в указі =термінологічне непорозуміння= ?
Може, хай указик перепишуть ? Ні ?
Ну, вірте-вірте, я ж не зазіхаю.
Так і хочеться запитати - дитинко, вам скільки років?
Вони навіть не здатні зрозуміти, що будь-яке нове законодавче регулювання завжди є обмеженням прав і свобод людини!...
А про те, що цензура заборонена Конституцією України вони, мабуть, не змогли прочитати, бо ж написано українською мовою...
От просто положать болт?
А че, ***, если нет? Вот так вот раз и нет?
Від надлишку різної інформації дурних замість тог, щоб ставати менше, стає все більше.
В устоявшихся и рбустроенных обществах западной демократии этот термин имеет смысл.
А в обществе где идет на всех фронтах битва нового со старым необходима жесткость во всех сферах, особенно в информационной. Иначе сражение не выиграешь.
Правильно ребята из СН делают, похерив привычные для нашей эпохи взгляды на так называемую свободу слова, будут затыкать пасть своим врагам. В первую очередь каналам мародерв порошенко, и путинского медведчука.
Там будете жесткость во всех сферах внедрять
Поэтому причитания о гонении на свободу слова, как на некий непререкаемый абсолют, это полная дурня.
Когда Украина возродится, тогда и можно будет отпустить вожжи.
Не были бы чмАми , делали бы аборты.
Почитайте следующую новость: "По его словам, наличие в Указе Президента слов об установлении "требований и стандартов новостей" - это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС.Источник: https://censor.net.ua/n3158777
Тоже песня про Хату ранила сердце? Так она и российскому Соловьеву ну очень не понравилась!
А наш Ымпыратор обидчивый, оказывается. Уж не комплексы у него?
Но (!!!) - собирать факты и взгляды вместе, помогать людям делать содержательные выводы - сложно/тяжело/долго, а самое главное - на это большого спроса нет, поэтому это/такое просто неприбыльно… Поэтому большинству «журналистов» и «СМИ» значительно проще/дешевле/выгоднее (убедиться в следующем предлагаю каждому самостоятельно на почти любом интернет-СМИ) - сгенерировать пять различных заголовков о том, что может (или не может) произойти, 10 «экспертных» прогнозов, 20 «размышлизмов» о том, что происходит, если на него смотреть слева/справа/сверху/и изнутри, а потом… обо всём этом благополучно забыть, потому что рядом замаячил другой яркий (или не очень) информационный повод… А «особым спросом» у нас стало пользоваться журналистское «подглядывание в замочную скважину» за тем,
как разные недоумки мастурбируютчто депутаты чешут/пишут/с кем переписываются/что читают в ВР! Это так журналисты мстят, что захотели без них обойтись - показывают народу «голых королей». Осмелюсь предположить, что вполне можно ожидать, что «журналисты» скоро будут и в «парламентском» туалете подглядыватьзаниматься «журналистской» деятельностью и делиться» увиденным с толпой… И ничего не поделаешь! «Свобода слова/прессы», …лядь!
Именно вот поэтому украинское общество и не верит украинской журналистике! И виноваты в этом сами журналисты, подорвавшие моральные основы своей профессии! Ибо наше общество уверено (и не без оснований) и видит, что очень многие журналисты готовы на всё ради лишней копейки, готовы медийно обслуживать любого урода во власти, пусть у него руки по локоть в крови, готовы лгать, огульно обвинять, несправедливо отбеливать, если за это заплатят или прикажет медийное начальство, т.е. - наше общество имеет перед глазами наглядный пример подтверждающий «шЮтку чёрного юмора» о соревновании за первенство проституции и журналистики…
2. А что касается самого Указа - то все сегодня старательно обмусоливают указ Зеленского про стандарты новостей. Все СМИ, - страстно желающие отомстить Зе и его команде за то, что те захотели без них обойтись, - сейчас истерично кричат о "наступлении на свободу слова".
И все "в упор" не замечают (или только делают вид, что "не замечают") главного «посыла» этого Указа: «у законопроєкті мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборона фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні»
Цель этого/такого проекта - иметь, наконец, основания для конфискации УМХ (со всей сеткой радиостанций) Курченко (который является гражданином РФ), а заодно - «наехать» на -… и хоть немного «пощипать» - друга Порошенко Медведчука, каналы которого формируют в Украине информационную политику пророссийского «ОПЗЖ».