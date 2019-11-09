 Важный шаг в защите суверенитета, - посольство США о решении Международного суда ООН

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украина против России. Это важный шаг в защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, и привлечении России к ответственности за свои действия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодняшнее решение Международного суда ООН обойдется России сверхдорого, - Климкин

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также читайте: Россия рассчитывает на победу в Международном суде ООН, - комментарий МИД РФ