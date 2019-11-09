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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:посольство (558) США (15743) Международный суд ООН (99)

 Важный шаг в защите суверенитета, - посольство США о решении Международного суда ООН

Соединенные Штаты Америки приветствуют решение Международного суда Организации Объединенных Наций о признании юрисдикции по делу Украины против России.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украина против России. Это важный шаг в защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, и привлечении России к ответственности за свои действия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодняшнее решение Международного суда ООН обойдется России сверхдорого, - Климкин

Важный шаг в защите суверенитета, - посольство США о решении Международного суда ООН 01

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также читайте: Россия рассчитывает на победу в Международном суде ООН, - комментарий МИД РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3158766
 
   
 Топ комментарии
 
А наше зебильное недоразумение, чувак, играющий роль президента, уже отрефлексировал на это решение? Я пропустила?
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Мабуть, дзвонить пуйлу, вибачається за невгамовних папередніків і слізно просить про "нормандську зустріч"
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Мирко но это ещё не о чё не говорит, ну а теперь давай разберёмся пообщаемся если верите в плохие приметы лучше продайте свой девайс но это шутка а теперь по делу , ты точно уверен что 6 букв решают проблему или же всё таки это не так ,ну поехали тогда Ксения 6 ну вот сразу 6 букв и к тому же ваша коллега да и не знала что вот так выйдет и не забудьте ей сообщить пусть букву добавит а лучше пусть успокоится Важливий крок у захисті суверенітету, - посольство США про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 3763 ,идём дальше Федина ,ой блин далеко зайдём понимаешь Саблич и у тебя тоже 6 мои ребята и те кто читает мои посты скорее всего посмеются да ладно дружище , если захочешь отойти от проблем обратись и я тебе посоветую отойти и разслабиться послушать хорошую музыку в стиле хард рок, ну а вообще не в обиду Саблич , ну и будь хорошим парнем ,будь ты чех , румын или молдованин и форум проститб как небо и будет только приветствовать Важливий крок у захисті суверенітету, - посольство США про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 3763
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Скажу просто ,а ты не удивлён, что жирик купается в так сказать кадушке, с молодыми подростками даже не стесняясь преccы, ну а дальше, ну а дальше три шестёрки и медведь лишь покажутся садиком .... Важливий крок у захисті суверенітету, - посольство США про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 4175
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Ну если понравилось тогда спасибо ,я не особо старался, да и ещё как бы выпил ,ну со всеми бывает, хочу мира дружбы и сделать Украину единой, хочу чтобы цензор был ресурсом который сможет объединить людей вокруг своей великой страны,поверЬте ЗЕ и ПО будет точно лучше ВСЕМ НАМ
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Девки в голове п-да стране (Кареюз 9-й 341 год до нашей эры )
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В россии балет «Лебединое озеро» традиционно показывают по зомбибоксу при смене власти, типа ГКЧП. или при смерти правителя.
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А наше зебильное недоразумение, чувак, играющий роль президента, уже отрефлексировал на это решение? Я пропустила?
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Мабуть, дзвонить пуйлу, вибачається за невгамовних папередніків і слізно просить про "нормандську зустріч"
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Когда попередник мынск подписывал,чего не возмущались)))Методички не позволяли))))
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Так ты же не выходил на Майдан и не возмущался, в отличие от движения "Ні капітуляції".
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Да и вообще я за кацапов.Это на все , что способнго петино войско.Обосрать тех,кто не за петю.Выбрать лешу гончаренко лицом всей петиной кампании ,это ж так патриотично.Когда у вас дно закончиться?
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Зебил, объясни если сможеш при чем тут Гончаренко к решению суда, которым уже несколько лет занимается Зеркаль? Кстати имена и фамилии с большой буквы писать надо.
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Ты *******.Когда это славило парашу,чего не возмущалося?
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Зебил, еще раз для тех кто на бронепоезде. Зеркаль уже с 17 го года ведет иск против цапии в суде ООН. Приведи примеры когда она славила кацапов?
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Наше зєбільне організмо ващє не знає про що йдецця!( Може , як з кумару виповзе, то й прореагує па бумажкє від гебешніка тамбовського...
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В Мордовии недовольны решением Международного суда ООН и объявляют протестВажный шаг в защите суверенитета, - посольство США о решении Международного суда ООН - Цензор.НЕТ 7470..
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С точки зрения генетики, как и религии, 100% людей родственники.
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Может у мордовских генетиков старое оборудование? Важливий крок у захисті суверенітету, - посольство США про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 7250
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100%? А как же буддисты мусульмане и прочие нехристиане, которые как бы не от Адама с Евой произошли Важливий крок у захисті суверенітету, - посольство США про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 6964
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Мусульмане в этом вопросе согласны с христианами, буддисты не заморачиваются (многие считают буддизм скорее философским течением), у большинство остальных тоже в той или иной интерпретации есть Адам и Ева.
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рыжая белка - временная на 4 года - важно об етом помнить...
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Конечно, когда речь идет о Будапештском Меморандуме из США почему то гробовая тишина.....
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Штаты по меморандуму обещали не нападать на Украину, они и не нападали. Какие к ним претензии?
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Еще одному соевому поясняю, учите матчасть. Троим американцам я рот заткнул. Если, вы не понимаете в международном праве и праве США, то сначала осильте текст Меморандума....
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до чего тупые боты пошли! Элементарных вещей не знают))
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Это ты тупой, как валенок. Я троим американцам на этом ресурсе доказал, что США нарушил Будапештский Меморандум..А , ты как то соевый, прочитай БМ, я и тебе докажу.....
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Доказывать будете в геометрии, ватан катись колбаской по малой Спасской Важливий крок у захисті суверенітету, - посольство США про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 8034
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Это говорит о том, что козлы соевые аргументов слышать не хотя, потому, что их соевый пахан 5 лет торговал Меморандумом......
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ты как только в Украину приехал, тут после Януковоща в каждом районном центре были филиалы ФСБ. Армии как таковой не было,московские попы гнули промосковскую фигню,было всего много против государства Украина,а сейчас голову поднял внутренний враг ,а агент России Медведчук и его пособники постоянно консультируются с Кремлём
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А, что Овощ торговал Будапештским Меморандумом в 2018 ??? Он в Ростове был........
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читай внимательней, когда ретвитишь, если не под кайфом))
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Ватан, Украине нужно сначала возродить ядерное или подобное вооружение Важный шаг в защите суверенитета, - посольство США о решении Международного суда ООН - Цензор.НЕТ 9655
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Тебе недоразвитый, как то для начала нужно осилить текст из 6 пунктов, а потом кукарекать.....
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Может лучше вырастить то что у мужика между ногами.
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Зачем растить ещё,если ес Важливий крок у захисті суверенітету, - посольство США про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 7486 ть это у соседей
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А вот скажи зачем терять, а потом возрождать b ghb 'njv d nhb ljhjuf где логика Коля и что подразумевается под подобным и то вы там не поделили с кубинцем Важливий крок у захисті суверенітету, - посольство США про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 2858
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4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією З ВИКОРИСТАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.
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Ты, как то недоразвитый научись читать с ПЕРВОГО ПУНКТА!!!!!!!!
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1. США поважають незалежність і суверинітет України? Поважають.
2. США не використовують проти нас свою зброю? Не використовують.
3. США утримуються від економічного тиску на Україну? Утримуються.
Які претензії до США, доразвітий?
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Отвечаю, особо недоразвитому. Текст Меморандума выписан, как обязательства 2 сторон. С одной стороны США, РФ, ВБ, с другой стороны Украина. Когда одна сторона имеет несколько субьектов, то считается, что если обязательство нарушено одним из субьектов одной стороны, то нарушителем считается одна сторона. Т.е. если БМ нарушила РФ, то нарушителем БМ считается и ВБ, и США.
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Милый мой романтик, юридически каждая страна отвечает только за себя. Написано там "их" или "они" или не написано
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Вы как то полный придурок.....Осильте текст...

Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання
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Щітаіцца... Важливий крок у захисті суверенітету, - посольство США про рішення Міжнародного суду ООН - Цензор.НЕТ 7742 В Меморандумі чорним по білому про це ні слова. Це твої вологі фантазії.
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Я. как человек, работавший когда то с международными договорами, был вынужден внимательно читать не только тексты, но и смотреть правила рассмотрения споров. В Меморандуме этого нет и не может быть. Украина , на данный момент имеет право обратится в федеральный суд США с иском к Правительству США, поскольку МИД Украины официально обратился к Правительству США по вопросу проведения консультаций. Так, что вы пан, соевый, Я вам это напоминаю, поскольку только соевые имеют позицию США нам ничего не должны, прикрывая продажную позицию соевого пахана.....
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Доведи що я соєвий, інакше будеш зарахований до списку тріпачів з порядковим номером 67. Доводи типу всі про це знають, не катять.
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Читай свой коммент. Только соевые защищают США, когда речь идет о Будапештском Меморандуме. Такие, писатели пишут в том числе из США.
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а до того
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду.
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Ну, у соевых, всегда проблема с читанием текстов........И ключевое слово ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,,, не США отдельно или РФ , а их СОВМЕСТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО!!!!!!!!
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а вы разводитесь по больше на отход.... - помощи будет? - застебешся выгружать.
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Будет очень жаль когда такую умничку и симпатичную женщину как Зеркаль зебилы зачмырят.
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Хочу побачити,як зедебіли Лану Зеркаль зачморят!))) То буде їхнє останнє чморіння!) Я б їм не радила цього робити...)
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Бене фиолетово, его интересует только заработок денег в чужой для него стране Украина. Прикажет и зачмырят.
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Ну так найдуцца люди, которым фиолетово на то, шо бэне фиолетово. Это Украина, детка!) Да, и это точно будет не билецкий. И даже не ярош с тягныбоком. И я надеюсь, что они тихо наблюдают на берегу реки...)))
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Я вам не детка, это во первых. Учитывая шаги нашей власти в виде "президента", Геруса и ему подобных с его импортом электроэнергии в и интересах бениных компаний, разводов наших военных ради селфи с ******, наездов на "Прямой" и другого то шлемазл членограй пять лет президентом я думаю не будет. Учитывая количество огнестрельного оружия на руках может и Майдана никакого не будет.
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Ну ладно, за детку извиняюсь. А в остальном с Вами согласна.)
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такое ощущение что одна дура сама с собой с двух аккаунтов базарит)))
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Зеленский даже не поблагодарил как и двух Патриархов за признание Украинской Церкви
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Не может нести УКРАИНСКУЮ национальную идею еврей. Родина всех евреев Израиль......
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Шоб нет так да. Только про Вальцмана уже и не вспоминают.
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Нет конечно, я вообще про то как быстро зебилы эту тему закрыли.
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Ex perd Ну так тролі з московії не кажуть вже,то і наші не поворюють.
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И только у нашего ватного презика еврея, родина - крывой рог! Некошерно кагто!)
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Еврей не может... -- значит должны нести украинцы! -- и где все эти носители Идеи?
-- с трудом наблюдаю... -- за Бугром их больше...
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Потому, что нельзя торговать национальными идеями, совестью, честью и Родиной. К, сожалению, наши правители сделали все , чтобы у страны не было, ни национальной идеи, ни национальной гордости. Последние два уже просто опустили страну до плинтуса... Евреи.....
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Согласен! Но -- это ж люди из ниокуда, а от вас -- лично!
Ситему они не ломают и не строят -- они её подстраивают под себя. Ваши действия?
...я без упрёков... -- ...говорят, шо при немцах было лучше, чем при коммунистах...
Пойняв? *)
Или сражайтесь, или сдавайтесь -- под более удобную систему оккупации.
...а как иначе?
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Рубрика "в мире животных". На "Свободе слова" выступает кремлевский холуй Бойко. Поддержка зала 75%. Еще раз: СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ. Программу срочно нужно переименовать в "Ватный цирк уродов Савика Шутера"
(C)
@natohawks
🤔
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Поэтому решение в ГААГе переоценить нельзя- ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ ПОБЕДА МИД УКРАИНЫ, который был таковым во время Порошенко , в ДОЕРМАКОВСКИЙ ДИППЕРИОД УКРАИНЫ
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А тля і приставка щось промекали про рішення суду ?
Чи у них траур, бо то проти =партнЬОров= і =братьєв= ?
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Приставка на другий день пробекала , а тля послє дублєй на Теслє переработлось .
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