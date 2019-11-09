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Все про:Луганщина (4231) опрос (1763) Донбасс (19875) Донецкая область (4372)

 Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - "внутренний конфликт", будущее региона - с Россией. ИНФОГРАФИКА

Харьковская компания "Нью Имидж Маркетинг Групп" и Украинский институт будущего в октябре провели социологическое исследование на оккупированных территориях, опросив 1606 человек жителей ОРДЛО.

Результаты опроса опубликовало издание "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

Так, подавляющее большинство участников опроса назвали действия России в Крыму законной защитой русскоязычных граждан.

Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - внутренний конфликт, будущее региона - с Россией 01

76% участников опроса "полностью согласны" или "скорее согласны" с тем, что война на Донбассе является внутренним украинским конфликтом. "Абсолютно не согласны" с этим утверждением 9,3% опрошенных.

Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - внутренний конфликт, будущее региона - с Россией 02

Ответственность за войну на Донбассе большинство участников опроса возложили на украинские власти, США и местных активистов Майдана.

Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - внутренний конфликт, будущее региона - с Россией 03

При этом более 57% жителей ОРДЛО считают себя гражданами Украины. У 41,6% опрошенных есть паспорта ДНР/ЛНР (34,8%) или России (6,8%).

Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - внутренний конфликт, будущее региона - с Россией 04

42,9% опрошенных заявили, что не рассматривают для себя возможность получения российского паспорта.

Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - внутренний конфликт, будущее региона - с Россией 05

Авторитетами для себя участники опроса назвали Владимира Путина и российских пропагандистов Соловьева и Скабееву.

Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - внутренний конфликт, будущее региона - с Россией 06

Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - внутренний конфликт, будущее региона - с Россией 07

При этом жители оккупированного Донбасса, согласно опросу, плохо относятся к президенту Владимиру Зеленскому. Плохого или очень плохого мнения о нем – 78,9% (49,6 и 29,3% соответственно), очень хорошего или хорошего – 19% (1,9 и 17,2% соответственно). Любопытна, что эта оценка совпадает с оценкой Виктора Януковича.

Также жители ОРДЛО считают, что обещания Зеленского в вопросах мира и переговоров с РФ расходятся с реальными действиями.

Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - внутренний конфликт, будущее региона - с Россией 08

Большинство участников опроса негативно относятся к НАТО и США. Отношение к Евросоюзу – нейтральное, а к Беларуси и РФ – теплое.

Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - внутренний конфликт, будущее региона - с Россией 09

Залог внешнеполитического успеха Украины они при этом видят в сближении или объединении с Россией.

Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - внутренний конфликт, будущее региона - с Россией 10

50,9% участников опроса считают, что нынешние территории ЛНР/ДНР должны стать частью России, еще 13,4% – "частью России, но с особым статусом".

Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - внутренний конфликт, будущее региона - с Россией 11Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - внутренний конфликт, будущее региона - с Россией 12

В ходе исследования было опрошено 1606 респондентов, 800 на неподконтрольной части Луганской, 806 - на неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые покинули неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3158765
 
 
 Топ комментарии
 
"Соцопрос в ГУЛАГе выявил, что почти 100 процентов поддерживают лагерную администрацию и больше всего ненавидят бендеровцев." © Бутусов
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Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Виктор Резун.
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в том-то и дело. что не кацапы!
Это реальные настроения.
Вот с кем зелупа и клоуны собрались нас объединять.
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Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - "внутренний конфликт", будущее региона - с Россией. ИНФОГРАФИКА



нахрена вы ентих дебилов бамбаских кормили 5 лет гуманитаркой??

электрика вода забесплатно газ в 10 раз дешевле киевского

конченные палководцы лучшей в эвропе армыи

ахахаха


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Только забор и вышки с пулемётчиками, такого быдла в Украине не надо.
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Во-во,это то,о чем кричал Гордон с экрана!!! Украина затащит и пропустит к себе тысячи сепаров!!!!А про засланных ********* и говорить нечего! Нахрена они нужны,эти разворованные территории ,напичканные предателями???
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Аполитичности вам в ленту
видео на fb (Спокойно, Ипполит, спокойно)

Безусловно, каждой человек имеет право ничего не понимать в политике. Или понимать какую-то невообразимую муйню, которую ему втоптали в моск российские и украинские каналы. Быть неучем в вопросах политики - это неотъемлемое право человека, такое же как например право ничего не понимать в микрохирургии глаза, постройке небоскрёбов и охоте на крокодила.

Но я очень хотел бы, чтобы это "право быть аполитичным" было обратно пропорционально связано с его, человека, избирательным правом.

Нет, не надо лишать права голоса тех, кто не сдаст экзамен.

Но вес голоса должен быть пропорционален баллу, полученному на экзамене.

Как может выглядеть экзамен?.. Примерно как экзамен в ГАИ при сдаче на водительские права. 30 вопросов с вариантами ответов на них. Четверть - вопросы по истории Украины, три четверти - по текущей политической и экономической ситуации.

"Кто начал войну на востоке Украины:
1) Порошенко
2) Яценюк
3) Ярош
4) Путин",

"Что входит в обязанности Президента:
1) регулирование цены на продукты
2) регулирование цен на ЖКХ
3) армия и внешняя политика
4) ремонт дорог",

"Какую сумму должны были Приватбанку компании Коломойского в момент национализации Приватбанка:
1) 5 гривен
2) 5 миллиардов гривен
3) 155 миллиардов гривен",

"В каких случаях Президент имеет право распустить парламент?",

"В какую сумму оценивается объём работ по восстановлению Донбасса?",

"Насколько вырос госдолг Украины за время работы Тимошенко премьер-министром",

и так далее.

И таких вопросов должно быть не меньше тысячи, 30 из которых случайным образом попадутся избирателю на экзамене. Разумеется, вопросы дожны быть отобраны с контролем общественности и с однозначно установленными ответами. Как пример - сайт voxukraine.org , фиксирующий всё враньё политиков и опровергающий его с цифрами в руках...
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Как-то без них лучше. Забор, пулеметы и ров с крокодилами. И пусть варятся в собственном соку, а рашка их содержит.
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Вони вибрали свій вибір.На Донбасі та в Криму не має бути кацапської мерзоти.
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...ля, подавать опрос на территории, где за украинский флаг прямая дорога на подвал, за чистую монету. Даже не знаю...
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та да, они там в большинстве за Украину, просто очень запуганы
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это все интересно, но право сильного никто не отменял и раша этим воспользовалась.вопрос в том, какие наши дальнейшие шаги будут, вариантов(реальных) не так и много
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В большинстве, на самом деле, они ни за кого. Ну разве что за себя. И в этом наша беда: 70% пофигистов и эгоистов, а из остальных 30% в каких-то областях в основном за Украину, в других за Россию, но где за Россию больше - там и Россия (Крым и пол-Донбасса). Подчеркну раз: из этих 30%. То есть в общей сложности не более 30% населения могут быть за Россию, и то, в основном в Крыму. Там, где за Россию и Украину 50/50 (т.е. 15% и 15%) - там Россия (потому что на стороне этих 15% военная сила, а на стороне наших - жёлто-голубые ленточки).
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Игорь Калинин с номерами, эти "проценты ты собрал из личного "соцопроса" по всей территории ОРДЛО? Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - "внутрішній конфлікт", майбутнє регіону - з Росією - Цензор.НЕТ 649
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та да...но шила (прорашисткие настроения "донбаситов") в мешке не утаишь
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погано пахне така соціологія. Хто має негативний / позитивний результат ?
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Можеш погоджуватись , можеш не погоджуватись , але аромат купи лайна від цього не зміниться . Локальна константа .
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це взагалі-то полумяний привіт створеному для Кума Порошенко Стеця Міністерству Інформації України
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А ты комментарии тут почитай, и сразу поймёшь цель.
Расколоть Украину, посеять ненависть между украинцами, вбить украинцам в голову, что Донбасс потерян навсегда.
Всегда надо думать головой.
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Що ви дурью маєтєсь? Жителі Донбасу стануть українцями після того як албанці в Косово стануть сербами.
Це все вже пройдений етап. Це можливо було тільки в теорії, якби Україна стала на інший шлях розвитку ще на початку 90-х. Хоча і це успіху би не гарантувало.
Зараз вам не про Донбас треба думати, а про самих себе.
Скоро ви самі станете сепаратистами, от, тільки підтримати вас буде нікому.
А теперішні сепаратисти будуть Україну будувати.
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дійсно..

досі дивуюсь долбоє..ізму наших ура-патріотів,котрі весь час ЗДАЮТЬ позиції..
Але продовжують кричати "від сяну-до дону" і не менше.. ((

Їх,як лохів рзводять Бариги -Порошенки,внаслідок чого більш адекватні ГРОМАДЯНИ України змушені голосувати за "аби-що" з ризиком "ригореваншу" і приходу наступним президента Бойка..

в результаті все повертається "на круги своя" -до істеричного зойку "рятувати те ,що залишилось" -ГАличину..
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По этой же логике... Украина - это Русь. Так что и русский язык тоже может быть. Особенно если учесть, что он является диалектом украинского.
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"Русский" азик прытумал ******** и сонька праститутка.
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Походу только стена решит проблему, она же будет и мирным планом. Особый статус, возвращение в состав Украины на сегодняшний день это утопия.
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Откуда такие цифры??? Живу в ОРДЛО, категорически не поддерживаю эту хрень и не поддерживал с самого начала, родственники не поддерживают, друзья не поддерживают соседи не поддерживают, за редкими (!) исключениями. У шахтеров, которые продолжают работать ЗП упала в 5-6 раз в долларовом эквиваленте, большинство вообще без работы осталось, дороги все в ямах... Вы пенсов, блин, опрашивали, которые две пенсии получают что-ли? Дідько, мене аж теліпає від зради!! Либо опрашивающие не говорили, что они с подконтрольной территории. А вдруг это кизяк переодетый и загримированный под журналиста опрос проводит? Поди разбирись. Им лучше сказать что путин - царь, гундяев - бог, и пойти домой хер без соли доедать, чем жопой своей рисковать. Или опрос рисовался проводился под чутким руковоством Медведчука?

PS: Соседке пришли газ отрезать за долги. Так она коммунальщиков граблями отогнала от трубы (женщина весом за 100 кг.), и неистово закричала "я за вашу республику не голосовала, оставили меня без работы и с мизерной пенсией! прибью гадов если ещё раз увижу возле двора!".
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Люди могут давать «нужные» ответы, боясь, что их будут преследовать за проукраинскую и антироссийскую позицию
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Є сенс боротися за серця цих організмів, раша-гомункулів ? Хочуть на расєю- хай валять. Визнати території тимчасово окупованими і перекрити все. Кордон-бетон-колючий дріт! Дроздов: нет смысла воевать и проливать кровь за паспортизованное трехцветное населения Донбасса По словам журналиста, нет смысла воевать и проливать кровь за паспортизованное трехцветное населения Донецка и Луганска. Возвращать их в лоно Украины - это уже будет не только махровый мазохизм, но и глупость https://peremogi.livejournal.com/44923105.html
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Это прелестно. Первые два вопроса, там где можно всего лишь не согласиться, смелости ещё хватает - 20%, где нужно подержать четкое утверждение половина из 20-ти обдрыставшись линяет в сторону. Война это внутренний кофликт - не ну тут мы не полностью согласны. Ага значит начата Россией… не-не, ни в коем случае, как же так! И ой извините мне в дамскую комнату…
При этом почти 60 таки граждане Украины, а 42,9 даже не помышляли о российском паспорте (свят-свят вдруг прознают ещё украинский заберут, как через разграничение шастать). Но самое очаровательное это 90,9 за мир в регионе, остальные 8,7 чётко знают, что им одна дорога и куда.
PS. «Быть частью Украины как прежде» НЕПОЛУЧИТСЯ, вам, после всего, ещё полвека в золотушном карантине сидеть.
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Имидж маркетинг, больше не проводите опросы хомячков.
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Стверджуєте,що інформаційну війну на Сході Україна не програла ?
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Я хочу видеть тех, кто ответил не так, как нужно кремлю, а как оно есть на самом деле... Кому охота сидеть на подвале и/или потерять жизнь и/или здоровье и/или имущество и/или близких? Не смешите. Дураков нет (вернее, очень мало, судя по опросу).
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Многие страны приобретали и теряли территории.
Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
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Аденауэр в свое время сказал, в момент раздела Германии на восточную и западную лучше пол Германии, но ЦЕЛОЙ, чем вся, но ПОДЕЛЕННАЯ.
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Не россия я, не Европа я,
Новороска не в меру пи....датая,
Лугандонка я грязно....опая
И обнюханная, и поддатая!

А я словом могу, как из Бука,
Триста душ- да не мне рассказывать,
Не фригидная я, слышишь, ****-
Надо х....й хоть соплями смазывать!

И все так же стоит наш Ленин,
И полей целина непаханная
Обосрался ты, слышь, Есенин,
Я бурятом на танке траханная!

Єлєна Заславская. Лаурєатка мждународной Єсєнинской прєміі. Пітєр
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Курва, то є без сенсу, це все одно що у тарганів питати чия кухня...
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Кацап не може стати українцем,як і негр білим. Це не можливо.
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Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - "внутренний конфликт", будущее региона - с Россией.

Чепуха! А попробуй скажи иначе, так ночью за тобой придут.
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Еще раз чепуха. И не надо придавать таким опросам значение. Там разные мнения. Господствует одно - мир, покой и нормальная, зажиточная жизнь. То чего все хотят.
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...76% участников опроса "полностью согласны" или "скорее согласны" с тем, что война на Донбассе является внутренним украинским конфликтом. "Абсолютно не согласны" с этим утверждением 9,3% опрошенных. Источник: https://censor.net.ua/n3158765

Что то мне эти цифры напоминают..... Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - "внутрішній конфлікт", майбутнє регіону - з Росією - Цензор.НЕТ 1452
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щоб "повертати" людей треба спочатку повернути території, а не навпаки. до речі інформаційну війну можна вести і без цих територій.

те що там переважають проросійські настрої в цьому все ж таки на мою думку левова доля вини тих "еліт" які там "хазяювали". росія просто вдало їх купувала використовуючи в тому числі економічні зв'язки. ще й добре вкладала гроші в свої "інформаційні війська". показово що самі так звані колишні донецькі і луганські "еліти" не хочуть жити в "вільному" ордло, а повтікали переважно в україну.

реальність треба визнавати і не намагатися себе дурити. ми втратили ці території хочеться надіятись що не назавжди. тому на мою думку зараз варто ставити акцент на веденні інформаційної і економічної війни а військові дії по можливості припинити ціною побудови "стіни".
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Мардвань аська мастосрань, хто не бажамц мастосрань пайдет на дермань. Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - "внутрішній конфлікт", майбутнє регіону - з Росією - Цензор.НЕТ 1688 Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - "внутрішній конфлікт", майбутнє регіону - з Росією - Цензор.НЕТ 1688 Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - "внутрішній конфлікт", майбутнє регіону - з Росією - Цензор.НЕТ 1688
Путещее мардвы это ссысрань и засрань. Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - "внутрішній конфлікт", майбутнє регіону - з Росією - Цензор.НЕТ 1688 Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - "внутрішній конфлікт", майбутнє регіону - з Росією - Цензор.НЕТ 1688
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Им выдать "паспорт негражданина» после всего - единственно верное решение
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Прекрасно.
Список авторитетных «соотечественников» и т.д. обьясняет все остальные результаты. И он же противоречит опросу, где большинство считает себя украинцами.
Матрица в действии.
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Провокационная, брехливая "новость"!!!
"Цензор" опускает себя ниже плинтуса, такими, заказными "соц-опросами" и брехливыми "новостями"!!!
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Можно много рассуждать о том что соцопросы проводились на оккупированных территориях , так сказать " под дулом автомата". Но смотря на все таблицы, трудно не согласиться с их реальностью. Потому что с 100% уверенностью можно сказать что те 5-8-10% это максимум что там осталось украинского, проукраиского, или хотя бы украинского с натяжкой. ( возможно где то эти цифры даже завышены, но будем надеяться что все таки там еще есть хоть столько) Конечно есть процент тех кто под любой властью будет за тех у кого эта власть в данный момент. И они всегда "одобрямс", ну пусть их тоже 15-20%. Остальное это "русЬкий мир", Путин, РПЦ, "донбасский народ" , их всегда там было в избытке, а тут уже 5 лет практически в РФ, и кровь со счетов сбрасывать не стоит и просто страх что то опять менять. По большому это "отрезанный ломоть" даже если его втюхают обратно в Украину ( под каким то соусом), там уже дети выросли с зазубренными постулатами Матароллы, Гиви и.т.д. впитав все это как промакашки. Это беда, но она реальна. Главное другое, то что по украинскую строну в Донбассе эти цифры не очень то отличаются. Вот это уж точно проблема. Она если и отличается то за счет части проукраинских людей что выехали из ОРДЛО и осели поблизости ( и то там разные настроения). В одном из графиков " запели песню о главном", о чем я не раз писал. Нас готовят к "объединению" украинской донеччины и луганщины с ОРДЛО в составе Украины, а они разложат эти территории за год и не сомневайтесь. И пойдет новая волна внутренних беженцев дальше теперь уже за Днепр. ну жно срочно образовывать новые области Мариупольскую и Северодонецкую. Или присоединять эти территории к Запорожской и Харьковской областям соответственно. Спасем хоть то что есть, нет потерям и это..
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Можно много рассуждать о том что соцопросы проводились на оккупированных территориях , так сказать " под дулом автомата".

ні..Судячи з інформації ,абсолютно реалістичне опитування...
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тому-ніякого автоматичного приєднання Ордло(план ХУ№ла)..
Зе ще не пояснили,що за таке його очікує Майдан...Вже не безкровний... Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - "внутрішній конфлікт", майбутнє регіону - з Росією - Цензор.НЕТ 1463
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Чомусь враження ,що для Україн оптимальним зараз був би "фінський варіант"(на японський "не потягнемо")..

Втрата території внаслідок фінської війни,котру Расєя все-таки не виграла..(зараз на мене налетять ура-патріоти ))

а)ВІДМОВИТИСЬ ВІД ОКУПОВАНОЇ ЧАСТИНИ ДОНБАСУ .Від будь-якого відновлення і підтримки.
б)Для свідомих патріотів,що там залишились(10 відсотків) -це вже сотні тисяч,а не мільйони -ПРОГРАМА ПЕРЕСЕЛЕННЯ.
в)Погодитись взяти "на баланс" Донбас -лише за умови встановлення ООН репарацій щодо Агресора-росії(сотні мільярдів доларів) і повернення Криму.
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не бачу змісту приймати "з обіймами" втрачених для України..

Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - "внутрішній конфлікт", майбутнє регіону - з Росією - Цензор.НЕТ 5269

Просити полюбити тих,хто тебе ненавидить, чи давти бабло проститутці("ваті" Донбасу),яка вирішила тебе з сутенером(путіним) "кинути" -А НА..УЯ !?
Щоб гордитись "територією"(брудною кімнаткою в придорожньому готелі) ?
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Серед тої публіки, яка на хвилі антикондитерського протесту і електорального повстання дорвалася до влади, доля носіїв української державності і цивілізованих стандартів існування є дуже незначною. Абсолютну більшість там складають особи з російською проімперською ментальністю, яку вони в повній мірі продемонструють згодом, по мірі того, як поступово буде змінюватися внутрішня ситуація в країні у сприятливому для них напрямі.
Зараз вони будуть прикидатися альтруїстами, філантропами, технократами і ще ким завгодно і все це буде тільки для того, щоб сформувати дуже далекий від українського тренд у внутрішній і зовнішній політичній орієнтації на майбутнє.
Основним їхнім завданням є приспати, обдурити і нейтралізувати українців. Вони не будуть переслідувати за економічні і політичні злочини своїх попередників, вони не будуть створювати хвилювання в корупційному болоті, в них для цього нема в достатній кількості ні сил, ні енергії, ні талантів. Вони сконцентрують свої зусилля на політичній пропаганді і соціальній демагогії і будуть робити те, що робили їхні попередники - розвалювати залишки України.
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