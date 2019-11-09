 Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - "внутренний конфликт", будущее региона - с Россией. ИНФОГРАФИКА

Результаты опроса опубликовало издание "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.
Так, подавляющее большинство участников опроса назвали действия России в Крыму законной защитой русскоязычных граждан.
76% участников опроса "полностью согласны" или "скорее согласны" с тем, что война на Донбассе является внутренним украинским конфликтом. "Абсолютно не согласны" с этим утверждением 9,3% опрошенных.
Ответственность за войну на Донбассе большинство участников опроса возложили на украинские власти, США и местных активистов Майдана.
При этом более 57% жителей ОРДЛО считают себя гражданами Украины. У 41,6% опрошенных есть паспорта ДНР/ЛНР (34,8%) или России (6,8%).
42,9% опрошенных заявили, что не рассматривают для себя возможность получения российского паспорта.
Авторитетами для себя участники опроса назвали Владимира Путина и российских пропагандистов Соловьева и Скабееву.
При этом жители оккупированного Донбасса, согласно опросу, плохо относятся к президенту Владимиру Зеленскому. Плохого или очень плохого мнения о нем – 78,9% (49,6 и 29,3% соответственно), очень хорошего или хорошего – 19% (1,9 и 17,2% соответственно). Любопытна, что эта оценка совпадает с оценкой Виктора Януковича.
Также жители ОРДЛО считают, что обещания Зеленского в вопросах мира и переговоров с РФ расходятся с реальными действиями.
Большинство участников опроса негативно относятся к НАТО и США. Отношение к Евросоюзу – нейтральное, а к Беларуси и РФ – теплое.
Залог внешнеполитического успеха Украины они при этом видят в сближении или объединении с Россией.
50,9% участников опроса считают, что нынешние территории ЛНР/ДНР должны стать частью России, еще 13,4% – "частью России, но с особым статусом".
В ходе исследования было опрошено 1606 респондентов, 800 на неподконтрольной части Луганской, 806 - на неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые покинули неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.
нахрена вы ентих дебилов бамбаских кормили 5 лет гуманитаркой??
электрика вода забесплатно газ в 10 раз дешевле киевского
конченные палководцы лучшей в эвропе армыи
ахахаха
видео на fb (Спокойно, Ипполит, спокойно)
Безусловно, каждой человек имеет право ничего не понимать в политике. Или понимать какую-то невообразимую муйню, которую ему втоптали в моск российские и украинские каналы. Быть неучем в вопросах политики - это неотъемлемое право человека, такое же как например право ничего не понимать в микрохирургии глаза, постройке небоскрёбов и охоте на крокодила.
Но я очень хотел бы, чтобы это "право быть аполитичным" было обратно пропорционально связано с его, человека, избирательным правом.
Нет, не надо лишать права голоса тех, кто не сдаст экзамен.
Но вес голоса должен быть пропорционален баллу, полученному на экзамене.
Как может выглядеть экзамен?.. Примерно как экзамен в ГАИ при сдаче на водительские права. 30 вопросов с вариантами ответов на них. Четверть - вопросы по истории Украины, три четверти - по текущей политической и экономической ситуации.
"Кто начал войну на востоке Украины:
1) Порошенко
2) Яценюк
3) Ярош
4) Путин",
"Что входит в обязанности Президента:
1) регулирование цены на продукты
2) регулирование цен на ЖКХ
3) армия и внешняя политика
4) ремонт дорог",
"Какую сумму должны были Приватбанку компании Коломойского в момент национализации Приватбанка:
1) 5 гривен
2) 5 миллиардов гривен
3) 155 миллиардов гривен",
"В каких случаях Президент имеет право распустить парламент?",
"В какую сумму оценивается объём работ по восстановлению Донбасса?",
"Насколько вырос госдолг Украины за время работы Тимошенко премьер-министром",
и так далее.
И таких вопросов должно быть не меньше тысячи, 30 из которых случайным образом попадутся избирателю на экзамене. Разумеется, вопросы дожны быть отобраны с контролем общественности и с однозначно установленными ответами. Как пример - сайт voxukraine.org , фиксирующий всё враньё политиков и опровергающий его с цифрами в руках...
Расколоть Украину, посеять ненависть между украинцами, вбить украинцам в голову, что Донбасс потерян навсегда.
Всегда надо думать головой.
Це все вже пройдений етап. Це можливо було тільки в теорії, якби Україна стала на інший шлях розвитку ще на початку 90-х. Хоча і це успіху би не гарантувало.
Зараз вам не про Донбас треба думати, а про самих себе.
Скоро ви самі станете сепаратистами, от, тільки підтримати вас буде нікому.
А теперішні сепаратисти будуть Україну будувати.
досі дивуюсь долбоє..ізму наших ура-патріотів,котрі весь час ЗДАЮТЬ позиції..
Але продовжують кричати "від сяну-до дону" і не менше.. ((
Їх,як лохів рзводять Бариги -Порошенки,внаслідок чого більш адекватні ГРОМАДЯНИ України змушені голосувати за "аби-що" з ризиком "ригореваншу" і приходу наступним президента Бойка..
в результаті все повертається "на круги своя" -до істеричного зойку "рятувати те ,що залишилось" -ГАличину..
рисовалсяпроводился под чутким руковоством Медведчука?
PS: Соседке пришли газ отрезать за долги. Так она коммунальщиков граблями отогнала от трубы (женщина весом за 100 кг.), и неистово закричала "я за вашу республику не голосовала, оставили меня без работы и с мизерной пенсией! прибью гадов если ещё раз увижу возле двора!".
При этом почти 60 таки граждане Украины, а 42,9 даже не помышляли о российском паспорте (свят-свят вдруг прознают ещё украинский заберут, как через разграничение шастать). Но самое очаровательное это 90,9 за мир в регионе, остальные 8,7 чётко знают, что им одна дорога и куда.
PS. «Быть частью Украины как прежде» НЕПОЛУЧИТСЯ, вам, после всего, ещё полвека в золотушном карантине сидеть.
Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
Новороска не в меру пи....датая,
Лугандонка я грязно....опая
И обнюханная, и поддатая!
А я словом могу, как из Бука,
Триста душ- да не мне рассказывать,
Не фригидная я, слышишь, ****-
Надо х....й хоть соплями смазывать!
И все так же стоит наш Ленин,
И полей целина непаханная
Обосрался ты, слышь, Есенин,
Я бурятом на танке траханная!
Єлєна Заславская. Лаурєатка мждународной Єсєнинской прєміі. Пітєр
Чепуха! А попробуй скажи иначе, так ночью за тобой придут.
Что то мне эти цифры напоминают.....
те що там переважають проросійські настрої в цьому все ж таки на мою думку левова доля вини тих "еліт" які там "хазяювали". росія просто вдало їх купувала використовуючи в тому числі економічні зв'язки. ще й добре вкладала гроші в свої "інформаційні війська". показово що самі так звані колишні донецькі і луганські "еліти" не хочуть жити в "вільному" ордло, а повтікали переважно в україну.
реальність треба визнавати і не намагатися себе дурити. ми втратили ці території хочеться надіятись що не назавжди. тому на мою думку зараз варто ставити акцент на веденні інформаційної і економічної війни а військові дії по можливості припинити ціною побудови "стіни".
Путещее мардвы это ссысрань и засрань.
Список авторитетных «соотечественников» и т.д. обьясняет все остальные результаты. И он же противоречит опросу, где большинство считает себя украинцами.
Матрица в действии.
"Цензор" опускает себя ниже плинтуса, такими, заказными "соц-опросами" и брехливыми "новостями"!!!
ні..Судячи з інформації ,абсолютно реалістичне опитування...
Зе ще не пояснили,що за таке його очікує Майдан...Вже не безкровний...
Втрата території внаслідок фінської війни,котру Расєя все-таки не виграла..(зараз на мене налетять ура-патріоти ))
а)ВІДМОВИТИСЬ ВІД ОКУПОВАНОЇ ЧАСТИНИ ДОНБАСУ .Від будь-якого відновлення і підтримки.
б)Для свідомих патріотів,що там залишились(10 відсотків) -це вже сотні тисяч,а не мільйони -ПРОГРАМА ПЕРЕСЕЛЕННЯ.
в)Погодитись взяти "на баланс" Донбас -лише за умови встановлення ООН репарацій щодо Агресора-росії(сотні мільярдів доларів) і повернення Криму.
Просити полюбити тих,хто тебе ненавидить, чи давти бабло проститутці("ваті" Донбасу),яка вирішила тебе з сутенером(путіним) "кинути" -А НА..УЯ !?
Щоб гордитись "територією"(брудною кімнаткою в придорожньому готелі) ?
Зараз вони будуть прикидатися альтруїстами, філантропами, технократами і ще ким завгодно і все це буде тільки для того, щоб сформувати дуже далекий від українського тренд у внутрішній і зовнішній політичній орієнтації на майбутнє.
Основним їхнім завданням є приспати, обдурити і нейтралізувати українців. Вони не будуть переслідувати за економічні і політичні злочини своїх попередників, вони не будуть створювати хвилювання в корупційному болоті, в них для цього нема в достатній кількості ні сил, ні енергії, ні талантів. Вони сконцентрують свої зусилля на політичній пропаганді і соціальній демагогії і будуть робити те, що робили їхні попередники - розвалювати залишки України.