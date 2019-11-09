 За неделю уничтожено 30 наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ОС

По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 8 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. 19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов были ликвидированы.
"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - отмечается в сообщении.
Напомним, один боец ОС получил ранение на Донбассе, с начала суток 9 ноября - 11 вражеских обстрелов.
1 ч. ·
- Сдаётся мне, что если президент не предупредит Польшу о перспективе резкого ухудшения двусторонних отношений, в случае выдачи Тополи России, на горизонте замаячит резкое ухудшение внутренних.
,, что если президент не предупредит Польшу о перспективе резкого ухудшения двусторонних отношений, в случае выдачи Тополи России"
а насчет ,,росиянин" , майор ВСУ в 2018 закончился контракт 72бригада, как то так мокшанин=))
Посмотрим на Арестовича чуток подробнее:
Работал актером в Киевском театре-студии «Черный квадрат». В период с 2005 по 2012 год снялся в эпизодических ролях в 13 кинопроектах, таких как «Дедушка моей мечты», «Возвращение Мухтара», «Брат за брата» и другие.
С 2016 года является одним из организаторов компании по производству фильмов «Аегис Филмс», с уставным капиталом в 40 тысяч гривен.
Зарегистрировал в 2014 году именной благотворительный фонд. Основной деятельностью этой организации было оказание психологической поддержки военным в зоне АТО. Работа фонда была завершена в 2017 году. Упоминаний в СМИ о реальной работе фонда обнаружить не удалось. Нет этого фонда и в официальном списке благотворительных фондов, сотрудничающих с Министерством обороны.
Со своей Facebook страницы в 2017 году обратился к читателям с саморазоблачением.
Про единственную книгу "Азбука Хирона. Начальный курс импровизационной драмы"- купить эту книгу, прочитать онлайн или хотя бы увидеть упоминание о ней не в контексте интервью невозможно. Неизвестными остаются год выхода в свет, издательство и источник финансирования тиража.
Основным источником заработка является проведение платных семинаров и тренингов на около психологические темы.
Кто как ни ты, знаешь, чья это спецоперация...
Но есть одно но, вы, придурки соевые, кое-что не учли...
А ну да, все кто говорят шо шмаркля не рыба не мясо те же соевые порохоботы, извини забыл, ЗЕбил=))
Просто так получилось, что я знаю всю эту фигню...
И говорил об этом с самого начала, что это спектакль...
понимаю он удивляется ))
30 тел за неделю - бред сивой кобылы. есть подтвержденные данные о максимум 10-ти и то не за неделю а чуть больший период.
какие "рашасми"? есть в сети другие источники на которых люди специально мониторят ту сторону и выкладывают информацию только по тем 200-м которые подтверждены с той стороны. не доходит? обратись в трускавец
Но как то подозрительно тихо в сепарских сетях и аккаунтах...
с самого начала Зеленский сделал одну стратегическую ошибку. он начал врать своему народу, а потом отмазываться. то не так поняли, то не то хотел сказать, в общем, сопли жевать он умеет, а руководить - нет.
МАЛО!