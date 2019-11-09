EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  10150  162
Все про:Донбасс (19875) наемники РФ (956)

 За неделю уничтожено 30 наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ОС

Штаб Операции Объединенных сил обнародовал данные о потерях российских оккупационных войск на Донбассе за неделю.

По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 8 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. 19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов были ликвидированы.

"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ

За неделю уничтожено 30 наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ОС 01

Напомним, один боец ОС получил ранение на Донбассе, с начала суток 9 ноября - 11 вражеских обстрелов.

Также читайте: Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления своих позиций, - заявление "Голоса"

Источник: https://censor.net.ua/n3158764
 
   
 Топ комментарии
 
Якось неправдоподібно. Схоже ЗЕ розпочав інформаційну війну проти власного народу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Мы будем вас убивать не обращая внимания на цвет ваших портков, где зеленое, где желтое, где коричневое...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В начале убей идиота в себе За тиждень знищено 30 найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8057
 показать весь комментарий
 
Это зачем? У меня все хорошо, я не жду доброго начальника в отличии от тебя...
 показать весь комментарий
 
 
Алексей Арестович
1 ч. ·

- Сдаётся мне, что если президент не предупредит Польшу о перспективе резкого ухудшения двусторонних отношений, в случае выдачи Тополи России, на горизонте замаячит резкое ухудшение внутренних.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это верно, тут с порохоботом соглашусь!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Россиянин Арестович плохого никогда не посоветует, не правда ли?
 показать весь комментарий
 
чукча не читатель, чукча писатель.
,, что если президент не предупредит Польшу о перспективе резкого ухудшения двусторонних отношений, в случае выдачи Тополи России"
а насчет ,,росиянин" , майор ВСУ в 2018 закончился контракт 72бригада, как то так мокшанин=))
 показать весь комментарий
 
"Інфорезіст" пише, що:"На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков".
 показать весь комментарий
 
Мокша оголосила Мазура в розшук бо він воював у Чечні.
 показать весь комментарий
 
А клоуну заважає капітулювати. Угода.
 показать весь комментарий
 
"Россиянин", в смысле - снимался в российских фильмах!

Посмотрим на Арестовича чуток подробнее:

Работал актером в Киевском театре-студии «Черный квадрат». В период с 2005 по 2012 год снялся в эпизодических ролях в 13 кинопроектах, таких как «Дедушка моей мечты», «Возвращение Мухтара», «Брат за брата» и другие.
С 2016 года является одним из организаторов компании по производству фильмов «Аегис Филмс», с уставным капиталом в 40 тысяч гривен.

Зарегистрировал в 2014 году именной благотворительный фонд. Основной деятельностью этой организации было оказание психологической поддержки военным в зоне АТО. Работа фонда была завершена в 2017 году. Упоминаний в СМИ о реальной работе фонда обнаружить не удалось. Нет этого фонда и в официальном списке благотворительных фондов, сотрудничающих с Министерством обороны.

Со своей Facebook страницы в 2017 году обратился к читателям с саморазоблачением.

Про единственную книгу "Азбука Хирона. Начальный курс импровизационной драмы"- купить эту книгу, прочитать онлайн или хотя бы увидеть упоминание о ней не в контексте интервью невозможно. Неизвестными остаются год выхода в свет, издательство и источник финансирования тиража.

Основным источником заработка является проведение платных семинаров и тренингов на около психологические темы.

За тиждень знищено 30 найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2409
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Арестович, мля хитрая, харош трепатся!!!
Кто как ни ты, знаешь, чья это спецоперация...
Но есть одно но, вы, придурки соевые, кое-что не учли...
 показать весь комментарий
 
 
ты дебил? или ЗЕбил? шо одно и тоже.
А ну да, все кто говорят шо шмаркля не рыба не мясо те же соевые порохоботы, извини забыл, ЗЕбил=))
 показать весь комментарий
 
Всё намного проще...
Просто так получилось, что я знаю всю эту фигню...
И говорил об этом с самого начала, что это спектакль...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Прямо на гілці кілька посилань на сепарські реурси, д е вказано про втрати. Але чоколядним скинули темник За тиждень знищено 30 найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4829 Зрада зрадная, соєві зрадой*би За тиждень знищено 30 найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2592
 показать весь комментарий
 
 
а шо такое - тока петеботный центр принимаем ))
 показать весь комментарий
 
Когнитивный диссонанс. Каковы же задачи ООС? Демонтаж фортификаций и отход на Киев, или уничтожение оккупантов? Вроде же народ слуг народа и буряты с якутами устали от войны.... Штайнмаер и Запад тоже.... Дали на позициях белую ракету и вывесили белый флаг...
 показать весь комментарий
 
 
"Я вам ниверю, вы фсе врети!" - доносится с застенок соевых убогих хрущовок, им ведь так хотелось чтобы были потери с украинской стороны, а с сепарской - меньше, тогда можно Зеленского обвинять хоть до усрачки.
 показать весь комментарий
 
 
неа - типа рехВормированая армия мародером
понимаю он удивляется ))
 показать весь комментарий
 
после того как "штаб" начал скрывать наши потери веры им нет никакой.
30 тел за неделю - бред сивой кобылы. есть подтвержденные данные о максимум 10-ти и то не за неделю а чуть больший период.
 показать весь комментарий
 
 
шо такое - петики транслируют рашасми - совпадение - не думаю)))
 показать весь комментарий
 
то что ты не думаешь - я не удивлен. редкий зебил вообще мозги имеет
какие "рашасми"? есть в сети другие источники на которых люди специально мониторят ту сторону и выкладывают информацию только по тем 200-м которые подтверждены с той стороны. не доходит? обратись в трускавец
 показать весь комментарий
 
 
У них, что на роже написано, что они наемники ? Посмотрите, сколько ходит по Днепру, Киеву людей с отсуствием конечностей, которые просят милостыню. Странное стремление заканчивать войну. С одной стороны, мы отступаем , без единого выстрела и кричим о необходимости мира, с другой стороны идут пусть не активные , но боевые действия.....
 показать весь комментарий
 
Да, при Зеленском уже ничем не верится. Все снимается и говорится по сценарию..
 показать весь комментарий
 
 
перестань жрать гавнорошен - полегчает ))
 показать весь комментарий
 
Ярослав Сус Рошен краще.ніж зелені шмарклі.які ви їсте.
 показать весь комментарий
 
 
Хоть одна нормальная новость. Если правда.
 показать весь комментарий
 
 
Читайте не только заголовки - уничтожено 11.
 показать весь комментарий
 
 
Казочка для білого бичка. Деякі повірять.
 показать весь комментарий
 
Хорошая новость, позитивная, но наряд порохоботников и тут всё загадил и заспамил за десяток минут. Ну не кацапы ли?
 показать весь комментарий
 
 
Ну если хотя бы на половину правда - то было бы прекрасно!
Но как то подозрительно тихо в сепарских сетях и аккаунтах...
 показать весь комментарий
 
А що, за 30 за-200-х касабів єнотик не належить?
 показать весь комментарий
 
 
Промоніторивши сайти жополценців,можна сказати що половина з того що написано вже точно в пеклі,за решту важко сказати...
 показать весь комментарий
 
Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
 показать весь комментарий
 
 
заголовок не соответствует самой новости
 показать весь комментарий
 
У прахоботов зрада. Не нравятся им новости такие. Ведь проклятая зеленая шмаркля запретила стрелять. Или не запретила? Че там в методичках, шныри соевые?
 показать весь комментарий
 
 
я не пойму, чему ты так радуешься? тут одно из двух, либо никакого прекращения огня нет, либо ВСУ ложили на приказы твоего зеленого пианино. тебе какой вариант больше нравится?
с самого начала Зеленский сделал одну стратегическую ошибку. он начал врать своему народу, а потом отмазываться. то не так поняли, то не то хотел сказать, в общем, сопли жевать он умеет, а руководить - нет.
 показать весь комментарий
 
 
А почему 300 не написала зелёная зрада?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх