 За неделю уничтожено 30 наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ОС

По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 8 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. 19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов были ликвидированы.

"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - отмечается в сообщении.

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Напомним, один боец ОС получил ранение на Донбассе, с начала суток 9 ноября - 11 вражеских обстрелов.

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