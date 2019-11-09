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Все про:связь (251) Дмитрий Дубилет (41) диджитализация (11)

 Дубилет хочет уничтожить спецсвязь: это позволит сэкономить миллиарды

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает отменить правительственную спецсвязь, заменив ее специальным защищенным приложением.

Об этом он заявил в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, это (правительственная телефонная спецсвязь. – Ред.) довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение", – сказал Дмитрий Дубилет.

По его словам, можно разработать приложение, связь в котором будет даже более защищенной благодаря методам шифрования.

"И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на эту систему с этими проводами", – рассказал Дубилет.

Также на Цензор.НЕТ: Лишняя бюрократия и расходы: Дубилет выступает за отмену медсправок на работу и в бассейн

"Пока не хочу даже анонсировать, но действительно мы с Михаилом Федоровым (вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины. – Ред.) и другими экспертами обсуждаем такую ​​возможность. Если удастся – будет круто", – подытожил Дмитрий Дубилет.

Источник: https://censor.net.ua/n3158763
 
   
 Топ комментарии
 
Прекратите давать возможность идиотам лезть туда , куда не должны лезть идиоты !!!
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Он недавно себе охрану запросил. Боится, что грохнуть могут. А обладая секретами спецсвязи, он какую охрану запросит? Взвод? Роту?
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"защищенное приложение"

на днях ломанули "ватсап".
вы реально думаете что ваши "методы" помогут создать что то реально закрытое?
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тут лишь бы был "аргумент"...шоб раздеребанить... Дубілет хоче знищити спецзв'язок: це дозволить заощадити мільярди - Цензор.НЕТ 3039
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Она ахметкина с 10-го года.ахметка не выполнил инвестиционное обязательство отделить её от общедоступной связи.петя с пониманием отнёсся к этому и никак не наказал партнёра.
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Как защищенная она и правда устарела. Но она вроде рассчитана также на работу при полномаштабной войне и ядерном ударе. Что в принципе также не актуально.
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пейсатые всеб продали и уничтожили...сладкие мечты...
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При этом, ты сам до чего сумеешь дотянутся продашь и уничтожишь, чтобы ныть про пейсатых пуская пьяную слезу ))
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Клинический идиот в последней степени деградации.
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а пан Дубилет понимает что в случае реальной войны или масштабной диверсии его "савременная праграмма" будет до одного места...?! не зря проводная связь существует до сих пор...как и дизельные тепловозы и паровозы-в резерве...? Дубілет хоче знищити спецзв'язок: це дозволить заощадити мільярди - Цензор.НЕТ 1939
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да-да-да...что сделал один программист - другой тоже может взломать...дебил..руководитель проекта разработки копирует втихаря себе на флешку исходник кода и продаёт парашке за каких нибудь скажем пару миллионов всего...и вуаля - все прослушивается поребреком...а провода это хоть и анахронизм, но из из интерента не законектишь...
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Спецсвязь нарушается на раз.Самый надёжный вариант -семафорный!
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Як це, не тратить гроші???? Шо він собі таке возомнив???
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+ 36 мильйонів на утримання ради, + 20 на утримання президента, + 35 мільярдів на РНБО.
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.... а хто пам'ятає як УКРТЕЛЕКОМ заявив , що відключає таксофони в Одеській, Миколаївській , Херсонській і Закарпатських ОБЛ. ??
... то ж шановні ... і Дубілет підтверджує що саме в цих областях почнеться ВТОРГНЕННЯ в Україну , і почнеться воно в лютому /березні 2020 року.
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Если уж экономить миллиарды то надо разогнать зеленых мудаков, а вместо министерства джигитализации построить на Крещатике хороший общественный туалет. Будет больше толку. А так сидят ссыкуны и за приличные деньги несут через свои "гад же ты" абсолютно левую и бестолковую пургу.
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Совковые пропутлеровские потрохобецылы дико визжат - значит все правильно.
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реально он прав
кто проектировал и реализовывал проект - тот полюбому знает как с ней работать в тихую
кгб ссср еще пользовали эти провода
много примеров хорошего шифрования
самый извесный тот же Телеграм
огромная масса часных каналов связи на радиочастотах
а связь с бункерами не понадобится))
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А чому ти вирівнювання що не знадобиться?
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вирішив?
уверен90% сетей бывшего укртелекома тупо демонтированы
и даже те, которые остались
уязвимы
ибо доступны всем, кому интересно
реальность - это gsm, satalite, радио каналы
и забытая на время
тропосферная
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Господи, ну отправьте кто-нибудь этого дибилета в Лондон. Он скоро все угробит. Если он не понимать что такое государственная спецсвязь, то пусть туда не лезет. Так впечатление, что сидит он в Кабмине и не знает зачем его туда Коломойский пристроил. Сиди себе тихонько, благо что министр кабинета министров не за что не отвечает и стучи Бене на Гончарука. Ведь даже ребенку понятно, что Дубилет - смотрящий от коломойшы.
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Идиот ! Информационная безопасность ВСЯ основана на том, сколько вложили средств в эту безопасность.

Теперь Гугл с Эплом, а также легион их индусов-прлграмистов и админов смогут читать и слушать разговоры главнокомандующего ?!

Идиот.
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Не, я понимаю что он энтузиаст, но 100% гарантию от взлома через Интернет даёт только отсутствие провода, ведущего в Интернет!
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вот дебилы тут собрались,если из команды Зеленского предлагают что-то-у них сразу понос и золотуха,а если то же самое предлагают из соевой команды-все дружно "...дякуемо Петро Олексiйовичу..."
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