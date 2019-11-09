 Дубилет хочет уничтожить спецсвязь: это позволит сэкономить миллиарды

Об этом он заявил в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, это (правительственная телефонная спецсвязь. – Ред.) довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение", – сказал Дмитрий Дубилет.
По его словам, можно разработать приложение, связь в котором будет даже более защищенной благодаря методам шифрования.
"И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на эту систему с этими проводами", – рассказал Дубилет.
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"Пока не хочу даже анонсировать, но действительно мы с Михаилом Федоровым (вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины. – Ред.) и другими экспертами обсуждаем такую возможность. Если удастся – будет круто", – подытожил Дмитрий Дубилет.
... то ж шановні ... і Дубілет підтверджує що саме в цих областях почнеться ВТОРГНЕННЯ в Україну , і почнеться воно в лютому /березні 2020 року.
кто проектировал и реализовывал проект - тот полюбому знает как с ней работать в тихую
кгб ссср еще пользовали эти провода
много примеров хорошего шифрования
самый извесный тот же Телеграм
огромная масса часных каналов связи на радиочастотах
а связь с бункерами не понадобится))
уверен90% сетей бывшего укртелекома тупо демонтированы
и даже те, которые остались
уязвимы
ибо доступны всем, кому интересно
реальность - это gsm, satalite, радио каналы
и забытая на время
тропосферная
Теперь Гугл с Эплом, а также легион их индусов-прлграмистов и админов смогут читать и слушать разговоры главнокомандующего ?!
Идиот.