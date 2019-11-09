 Дубилет хочет уничтожить спецсвязь: это позволит сэкономить миллиарды

Об этом он заявил в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, это (правительственная телефонная спецсвязь. – Ред.) довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение", – сказал Дмитрий Дубилет.

По его словам, можно разработать приложение, связь в котором будет даже более защищенной благодаря методам шифрования.

"И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на эту систему с этими проводами", – рассказал Дубилет.

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"Пока не хочу даже анонсировать, но действительно мы с Михаилом Федоровым (вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины. – Ред.) и другими экспертами обсуждаем такую ​​возможность. Если удастся – будет круто", – подытожил Дмитрий Дубилет.