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Все про:Германия (3452) поздравление (774) Пристайко (266)

 Пристайко поздравил Германию с 30-летием падения Берлинской стены

Министр иностранных дел Украины призвал помнить о надеждах смельчаков, веривших, что на руинах тоталитаризма может быть создана новая объединенная Европа.

Об этом Вадим Пристайко написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравление Германии и немецкому народу, которым удалось восстановить общество и государство после 40 лет разделения. Нам также надо помнить большие надежды тех отважных людей, которые 30 лет тому назад верили, что новая объединенная Европа может быть создана на руинах тоталитарного мира", - отметил Пристайко.

В Германии сегодня, 9 ноября, отмечают 30-ю годовщину падения Берлинской стены. Этим событием 9 ноября 1989 года завершилась "холодная война" между демократическими странами Запада и тоталитарными режимами государств Варшавского блока.

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Пристайко поздравил Германию с 30-летием падения Берлинской стены 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158762
 
   
 Топ комментарии
 
А Пристайко будет поздравлять Германию с успешным окончанием строительства Северного Потока - 2 , а ? Пристайко поздравил Германию с 30-летием падения Берлинской стены - Цензор.НЕТ 3795
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что объединение Донецка и Луганска с остальной Украиной не затянется на 40 лет.

В идеале , шоб затянулось лет на 300 . Под любым соусом , причины не важны .
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Был там через два дня после падения стены. С товарищем нашли пролом в стене и попали в западный Берлин. После совка тогда это был шок.
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А Пристайко будет поздравлять Германию с успешным окончанием строительства Северного Потока - 2 , а ? Пристайко поздравил Германию с 30-летием падения Берлинской стены - Цензор.НЕТ 3795
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Поздравляю немцев и надеюсь, что объединение Донецка и Луганска с остальной Украиной не затянется на 40 лет.
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А німці тут до чого? Краще запитай у них, коли визнають Голодомор геноцидом?
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что объединение Донецка и Луганска с остальной Украиной не затянется на 40 лет.

В идеале , шоб затянулось лет на 300 . Под любым соусом , причины не важны .
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А я бы предпочел, чтобы домино отделений территорий от Украины обрушилось на русню,
и чтобы я дожил хоть до первой годовщины свободной Мордовии и Бурятии.
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Но как всё идёт, доживёте скорее до Украинской ССР.
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"Лучше я буду владеть половиной Германии, но вполне, чем всей Германией , но наполовину."
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Значит затянется. Хотя... Вы же ничего не решаете, просто наблюдайте.
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вся Украина приветствует объединение лугандонцев друг с дружкой,а так же возвращение их территорий в Украину через 40-50 лет..
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кажуть, німці ностальгують за часами панування совка.
невже в людей настільки дірява пам'ять ? Пристайко поздравил Германию с 30-летием падения Берлинской стены - Цензор.НЕТ 1784
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Вместе с падением Стены у германии начал спадать и фиговый листик на срамном месте
латентного русопонимания вплоть до шрёдеровской путинофилии.
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Читал, что Тэтчер была против объединения Германии, но она не имела рычагов влияния на ГДР, и не могла это остановить. Поэтому немцы благодарны придурку Горбачёву, а с ним и всей русне.
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а "придурок Горбачев" - это из лексикона совкопитеков и пуйловых реваншистов.
Погорело, нулёвОчко.
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А Вы его уважаете? Может они с Ельциным Ваши кумиры?
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У меня во главе списка - Пуйло, а горбачев уже давно нерелевантен, хотя,
был бы падлой и совсем дураком, пролил бы куда больше крови.
Он еще релевантен только для страдающих от фантомных болей империи и реваншистский маний кремляди.
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А Горбачёв, далеко не придурок...Я водку под его логотипом "Gorbatschow", в Германии покупаю...Пристойное качество..Семейство, ещё долго, на этом логотипе, зарабатывать будет...
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А я бы посоветовал водку Путинка: ставишь рядом две бутыли и получается
ПутинкаПут.
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"Putinka" и "Jelzin", также продаются в Германии, но качество их, пониже горбачёвской... Пристайко привітав Німеччину з 30-річчям падіння Берлінської стіни - Цензор.НЕТ 9528
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По-английски ещё интереснее: Poo tin... Жестянка с дерьмом
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И американцы не особо радовались этому объединению по понятным причинам.
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щас із кремля получат подзатильніка за такі поздравлєнія!!!
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А я по стеночке хожу, да всё туда -- туда гляжу. А мне оттуда ни ответа, ни привета! А за Стеною русский мат, а за Стеною автомат -- и так годами -- от рассвета, до рассвета! (с) *)
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Был там через два дня после падения стены. С товарищем нашли пролом в стене и попали в западный Берлин. После совка тогда это был шок.
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А кто против Штаймаера и отступления на Донбассе, лично Пристайко урежет пенсии и зарплаты на 30% процентов!
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А москали,що прислали куме?
-Мабуть"Можем повторить" Пристайко привітав Німеччину з 30-річчям падіння Берлінської стіни - Цензор.НЕТ 696
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Фотографии, которые наглядно показывают, каково жить в совке и не в совке. До и после:

culturemeter.od.ua/kak-izmenilas-zhizn-vostochnoj-germanii-posle-padenija-berlinskoj-steny-80403/
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а интересно-пан путин поздравил го_жу Меркель с такой знаменательной датой...?! ведь именно тогда у него появился призрачный шанс стать тем кем оно сейчас есть... Пристайко привітав Німеччину з 30-річчям падіння Берлінської стіни - Цензор.НЕТ 5603
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Шредера незабудь поздравить с его четвертым браком . Кретин .
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Скільки біди принесла та огорожа... Втім, як і весь радянський устрій. А зараз, більша половина Світу мріє, що по кордону з Ордою звести мур. Інша більшість ще за те, що б середину того муру залити бетоном нах... Бетон не тримається на морозі, значить корисні копалини можна буде і далі брати, та вже без мокшанського правління.
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