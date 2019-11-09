 Пристайко поздравил Германию с 30-летием падения Берлинской стены

Об этом Вадим Пристайко написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравление Германии и немецкому народу, которым удалось восстановить общество и государство после 40 лет разделения. Нам также надо помнить большие надежды тех отважных людей, которые 30 лет тому назад верили, что новая объединенная Европа может быть создана на руинах тоталитарного мира", - отметил Пристайко.

В Германии сегодня, 9 ноября, отмечают 30-ю годовщину падения Берлинской стены. Этим событием 9 ноября 1989 года завершилась "холодная война" между демократическими странами Запада и тоталитарными режимами государств Варшавского блока.

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