 Пристайко поздравил Германию с 30-летием падения Берлинской стены

Об этом Вадим Пристайко написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравление Германии и немецкому народу, которым удалось восстановить общество и государство после 40 лет разделения. Нам также надо помнить большие надежды тех отважных людей, которые 30 лет тому назад верили, что новая объединенная Европа может быть создана на руинах тоталитарного мира", - отметил Пристайко.
В Германии сегодня, 9 ноября, отмечают 30-ю годовщину падения Берлинской стены. Этим событием 9 ноября 1989 года завершилась "холодная война" между демократическими странами Запада и тоталитарными режимами государств Варшавского блока.
Читайте на Цензор.НЕТ: Пастор, приютивший участников Революции Достоинства в лютеранской церкви в Киеве, получил высшую награду ФРГ
В идеале , шоб затянулось лет на 300 . Под любым соусом , причины не важны .
и чтобы я дожил хоть до первой годовщины свободной Мордовии и Бурятии.
невже в людей настільки дірява пам'ять ?
латентного русопонимания вплоть до шрёдеровской путинофилии.
Погорело, нулёвОчко.
был бы падлой и совсем дураком, пролил бы куда больше крови.
Он еще релевантен только для страдающих от фантомных болей империи и реваншистский маний кремляди.
ПутинкаПут.
-Мабуть"Можем повторить"
culturemeter.od.ua/kak-izmenilas-zhizn-vostochnoj-germanii-posle-padenija-berlinskoj-steny-80403/